Un medic român explică ce trebuie să faci ca să trăiești mult. De acest tratament are nevoie toată lumea

14:00

Andreea Ibacka (40 de ani), soția lui Cabral, este o mămică extrem de responsabilă și organizată. Atunci când vine vorba de cei doi copii ai familiei, Namiko (7 ani) și Tiago (4 ani), Andreea Ibacka ne-a mărturisit că este pe aceeași lungime de undă cu celebrul lor tătic.