Brandul Arctic, certificat pentru a cincea oară ca lider pe piața electrocasnicelor din România din punct de vedere al raportului calitate-preț
HotNews.ro, 18 septembrie 2025 17:50
Cu o tradiție de peste cinci decenii pe piața electrocasnicelor, Arctic a fost desemnat de către consumatorii români drept brandul care oferă cel mai bun raport calitate-preț în categoria electrocasnicelor mari, conform studiului independent ICERTAS.…
• • •
Acum 5 minute
18:10
Trump și Starmer anunță „o nouă eră a relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie / Critici dure la adresa lui Putin și subiectul pe care „au o divergență de opinie” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, fastul regal lăsând loc negocierilor…
Acum 15 minute
18:00
Un disident a preferat să rămână închisoarea în Belarus decât să plece în exil. Lukașenko: „Va muri în curând” # HotNews.ro
Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a afirmat joi că opozantul Mikola Statkevici, eliberat din închisoare săptămâna trecută după negocieri cu Washingtonul, a refuzat să părăsească ţara şi a sugerat că acesta se află din nou în…
18:00
VIDEO Donald Trump glumește cu liderii din Big Tech că preiau controlul asupra lumii. „Jensen, ce cauți aici?” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi alături de premierul britanic Sir Keir Starmer că inteligența artificială preia controlul asupra lumii și că speră ca șefii din tehnologie să știe ce fac, relatează Reuters. Trump…
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Exporturile de ceasuri elvețiene s-au prăbușit în luna august, în contextul în care în SUA au intrat în vigoare tarife vamale semnificative, iar declinul de pe piața chineză a continuat, scrie agenția economică Bloomberg, preluată…
17:30
Cumnata unui președinte aflat la putere de 20 de ani a fost arestată după ce i-a cerut să demisioneze # HotNews.ro
Un fost ministru al apărării și critic vocal al guvernului din Togo, Marguerite Gnakadé, a fost arestată, potrivit unor surse din cadrul securității țării africane, citate de BBC. Gnakadé, cumnata liderului aflat de mult timp…
17:20
Amiba „mâncătoare de creier” provoacă stare de alertă sanitară în India. Cum se manifestă infecția # HotNews.ro
Autorităţile statului indian Kerala, din sudul ţării, au emis o alertă sanitară după ce au înregistrat o creştere a numărului de decese şi de infecţii cauzate de o amibă „mâncătoare de creier”, care s-au dublat…
17:20
Rusia frânează creșterea economică pentru a controla inflația, iar recesiunea este „departe”, susține Putin: „Este o acțiune deliberată” # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a afirmat joi că Rusia încetinește în mod deliberat creșterea economică pentru a suprima inflația și că al doilea exportator mondial de petrol este departe de o recesiune, informează Reuters. „Este o…
Acum 2 ore
17:00
Armata ucraineană a lansat contraofensiva pe frontul de est, anunță Zelenski. Cât teritoriu a recucerit, în două dintre cele mai fierbinți sectoare de luptă # HotNews.ro
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări, a afirmat joi președintele Volodimir Zelenski, după ce a vizitat regiunea Donețk, informează Reuters și The…
17:00
Audi face furori cu primul model fără cele patru cercuri. Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute # HotNews.ro
Planul „În China, pentru China” al Audi începe să dea rezultate, după cum arată o primă foaie de parcurs a noului fastback E5, dezvoltat de marca germană împreună cu partenerii de la SAIC, pe o…
17:00
Ce spitale pierd finanțarea din PNRR / Ministerele au finalizat lista proiectelor care rămân fără bani europeni # HotNews.ro
Majoritatea ministerelor din Guvernul Bolojan au finalizat listele cu proiectele care vor fi excluse de la finanțare din bani europeni prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministerul Sănătății a renunțat în total…
16:50
Robert F. Kennedy Jr. rescrie politica SUA în materie de vaccinuri. „Un risc real de restricționare a accesului la vaccinuri pentru copii, fără o evaluare ştiinţifică riguroasă” # HotNews.ro
Secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., accelerează eforturile de modificare a politicilor naţionale în materie de vaccinuri, ignorând obiecţiile oamenilor de ştiinţă şi ale legiuitorilor din cadrul guvernului, precum şi apelurile tot mai…
16:50
Val de reacții și controverse pe un proiect de lege privind avortul: „Aduce aminte de decretul 770 dat de Ceaușescu” / Inițiatoarea îi acuză pe cei care critică proiectul că „nu știu să citească” # HotNews.ro
Un proiect de modificare a Codului penal depus la Senat de doi parlamentari, soț și soție foști membri POT, a generat un val de reacții în spațiul public. IICCMER acuză că este o „tentativă de…
16:40
Pădurari reținuți pentru tăieri ilegale de lemn. Angajați de la două ocoale silvice au falsificat datele introduse în aplicația SUMAL # HotNews.ro
Patru persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii din Moineşti într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni în domeniul silvic, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Bacău, citat de Agerpres. Cercetările…
16:30
Volodimir Zelenski a prezentat „Planul A” și „Planul B” pentru războiul cu Rusia: „Trebuie să înțelegeți amploarea acestei probleme” # HotNews.ro
Ucraina a pregătit două planuri pentru 2026, iar unul dintre ele prevede încheierea războiului cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o conferință organizată la Kiev, relatează RBC Ucraina. Zelenski a subliniat în…
16:20
Ucraina oferă Poloniei un ajutor militar concret pentru doborârea dronelor, după incursiunea rusească ce a declanșat alarma la Varșovia # HotNews.ro
Trupele și inginerii ucraineni îi vor instrui pe omologii lor polonezi, în cadrul unui grup comun, în domeniul combaterii dronelor, a declarat joi ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmîhal, la o săptămână după ce drone…
16:20
Michelle Obama este în România: „Bunul simț, unul din cele mai importante lucruri în leadership” # HotNews.ro
Fosta primă-doamnă a Statelor Unite Michelle Obama este în România și participă ca speaker la evenimentul Impact Bucharest. Ea a urcat pe scena Impact la ora 16:00 și a fost primită în ropot de aplauze.…
Acum 4 ore
15:50
Filmările Gărzii de Mediu vor fi probe în instanţă, anunță ministra Mediului: „Infractorii care ne otrăvesc aerul nu mai trebuie să scape” # HotNews.ro
Ordonanţa de Urgenţă pentru ca fotografiile și filmările realizate pe teren de Garda Națională de Mediu să poată fi folosite ca probe în instanță a fost adoptată joi în ședința de Guvern, a anunțat ministra…
15:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de Grecia din motive legate de România / Prima reacție a avocatului oligarhului # HotNews.ro
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de…
15:40
VIDEO Ce a spus mai exact Jimmy Kimmel în emisiunea care l-a scos din emisie. Nu doar o remarcă despre moartea lui Kirk, dar și o glumă despre Donald Trump # HotNews.ro
În segmentul difuzat luni, prezentatorul a abordat asasinarea lui Charlie Kirk, dar a făcut glume și pe tema unui clip viral în care președintele SUA Donald Trump, întrebat cum se simte după moartea activistului MAGA,…
15:30
În ciuda adoptării rapide a instrumentelor de inteligență artificială precum ChatGPT de la OpenAI, puține studii cuprinzătoare au analizat modul în care această tehnologie este utilizată în viața de zi cu zi – până acum,…
15:20
Guvernul vrea să știe care angajați au participat la protestul împotriva măsurilor de austeritate ca să dispună „suspendarea plății salariului”. Sindicatele acuză reflexe autoritare și țintesc spre „omul care a aterizat direct de la Oradea” # HotNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză că șeful cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, le-a cerut să comunice care dintre angajați au participat la protestul organizat la începutul săptămânii. Sindicatul a făcut publică…
15:10
Nvidia va investi 5 miliarde dolari într-o companie legendară de tehnologie care a decăzut puternic în ultimii ani # HotNews.ro
Nvidia, companie care valorează 4.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va investi 5 miliarde dolari în Intel, companie care până acum trei ani avea venituri mult peste Nvdia. Cele două companii vor dezvolta…
15:00
Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat, joi, pe atacantul italian Iacopo Cernigoi, al doilea jucător legitimat de gruparea ardeleană în această săptămână după brazilianul Mateus Peloggia, transmite Agerpres. ‘Suntem bucuroși să vă anunțăm că,…
14:50
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare după ce a agresat sexual o femeie venită la spovedanie # HotNews.ro
Preotul Visarion Alexa, de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din București, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat…
14:30
Casa Oprea Soare, superba clădire neoromânească din centrul Bucureștiului care a devenit restaurant tradițional # HotNews.ro
Casa Oprea Soare este una dintre clădirile istorice reprezentative din centrul Capitalei. A fost construită la începutul secolului XX, este în stil neoromânesc, iar clădirea îmbină tradiția arhitecturii românești cu eleganța și progresul specific epocii.…
14:30
Cel mai mare producător de petrol din SUA a cerut ajutorul lui Trump împotriva UE pentru a scăpa de amenzi „zdrobitoare” # HotNews.ro
Exxon Mobil, cea mai mare companie de petrol și gaz din Statele Unite, își intensifică atacurile împotriva unei legi a Uniunii Europene privind sustenabilitatea corporativă și și-a dus îngrijorările direct la președintele american Donald Trump,…
14:20
Scandalul plafonării prețurilor la alimente. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, replică pentru cei din PSD care îi cer demisia: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic” – VIDEO # HotNews.ro
Ioana Dogioiu a răspuns joi criticilor venite dinspre lideri ai PSD care i-au transmis premierului că ar trebui să o demită, iar ei i-au cerut să își ceară public scuze. Conflictul a izbucnit după ce…
14:20
Kelemen Hunor susține menținerea plafonării adaosului la alimente: „Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Antena 3, că intenționează să susțină în coaliția de guvernare ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită și după 1 octombrie, când expiră. …
Acum 6 ore
14:10
Poliția londoneză a arestat trei persoane pentru colaborare cu serviciile secrete rusești # HotNews.ro
Poliția britanică a anunțat joi că a arestat trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia, transmite Reuters. Cei trei, doi bărbați și o femeie,…
14:00
Numărul de planete descoperite în afara sistemului nostru solar a depășit un nou prag simbolic # HotNews.ro
La mai bine de 30 de ani de la descoperirea primei exoplanete (planetă din afara sistemului nostru solar), numărul total de noi lumi despre care aflăm că există a trecut de 6.000, arată datele NASA.…
13:40
Cum a ajuns emisiunea lui Jimmy Kimmel să fie scoasă de pe ABC / Furie și teamă pentru libertatea de exprimare în SUA: „Ce se întâmplă cu țara noastră?” # HotNews.ro
Politicieni, personalități media și organizații pentru libertatea de exprimare din Statele Unite și-au exprimat furia și îngrijorarea față de suspendarea emisiunii de la ABC a prezentatorului Jimmy Kimmel, avertizând că criticii lui Donald Trump sunt…
13:40
World Class România reunește comunitatea activă la București pentru cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival # HotNews.ro
Pe 27 septembrie, World Class România invită publicul la cea de-a 11-a ediție a #BeHealthy Festival, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru cea mai mare rețea de health & fitness și piscine…
13:30
Avea un singur rinichi, și acela bolnav de cancer. La MedLife Humanitas, medicii i-au salvat rinichiul și viața normală printr-o intervenție de mare finețe # HotNews.ro
O operație complexă, extrem de minuțioasă și cu o miză uriașă, realizată la Spitalul MedLife Humanitas, a făcut diferența între dializă pe viață și un trai normal: i-a salvat singurul rinichi, bolnav de cancer, unei…
13:30
SuperLiga: „Suntem într-o situaţie dificilă”, a recunoscut Charalambous înainte de meciul de la Botoșani # HotNews.ro
Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a declarat că formaţia sa se află într-o situaţie dificilă în SuperLiga şi a precizat că în meciul din deplasare cu FC Botoşani reprezintă o bună şansă pentru a începe să…
13:20
Femeie din Cluj, amenințată cu moartea de fostul iubit pentru care avea ordin de protecție. „Supune-te la apel, că altfel fac crimă” # HotNews.ro
Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce, timp de mai bine de un an, şi-a ameninţat fosta iubită cu moartea pentru a se împăca cu el. Bărbatul, care avea ordin de protecție…
13:10
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, prorogarea termenului de trecere de la sistemul REVISAL la platforma Reges – Online, a anunţat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, la finalul ședinței Executivului. Noul termen…
13:10
Deși nu a fost cea mai caldă din istorie, vara lui 2025 confirmă o tendință tot mai prezentă în ultimii ani # HotNews.ro
Vara anului 2025 a fost mai caldă decât ar fi normal în România, iunie a fost luna cu cele mai multe recorduri de căldură, în timp ce august a fost ceva mai blândă. Perioada iunie…
13:00
Rusia trebuie să ia zilele următoare o decizie crucială privind economia / Mai are doar o soluție, altfel „ar fi ca și cum ai tăia un purceluș” # HotNews.ro
Kremlinul nu are altă soluție pentru a ține sub control deficitul bugetar decât să crească TVA, în ciuda promisiunilor președintelui Vladimir Putin că nu vor mai fi mărite taxe, au declarat patru surse Reuters, confirmând…
13:00
Impactul economic al Philip Morris International în Uniunea Europeană. Investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum „Fabricat în Europa” # HotNews.ro
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei.…
12:50
O gravidă din 12 face diabet în sarcină și riscă să dezvolte boala pe viață. Un test poate depista diabetul și permite o intervenție rapidă # HotNews.ro
Diabetul din sarcină, o problemă de sănătate gravă ce impune intervenție rapidă, nu se încheie odată cu nașterea. Femeile afectate au un risc mult mai mare de diabet de tip 2, dar un simplu test…
12:50
Șefa Partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova riscă să rămână fără cetățenia română # HotNews.ro
Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, partid prorus asociat cu oligarhul Ilan Șor, transmite Euronews, care citează surse din cadrul autorităților române. Nu este clar motivul pentru care…
12:40
VIDEO Lovitură puternică a dronelor ucrainene în adâncul Rusiei, la 1.400 de kilometri de graniță / Incendiu puternic după atac # HotNews.ro
Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei de la începutul lunii august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei și de a reduce veniturile Kremlinului, scrie Reuters. Două…
12:30
PSD continuă atacurile la adresa lui Bolojan: „Preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat” / „Nu vom agrea un astfel de pachet” # HotNews.ro
„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”, i-a transmis deputatul PSD Mihai Fifor premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că vrea „să bulverseze” administraţia publică locală prin măsurile de austeritate propuse. La rândul ei, Lia…
12:30
VIDEO Imagini spectaculoase de pe plaja Tuzla, unde se forează cu laser un tunel prin care vor veni gazele din zăcământul Neptun Deep # HotNews.ro
OMV Petrom și Romgaz, companiile care dezvoltă proiectul de gaze offshore Neptun Deep, au început forajul unui microtunel pe sub plaja Tuzla, unde va fi montată conducta care va aduce gaze la țărm. Forajul se…
Acum 8 ore
12:00
În București începe încărcarea instalațiilor cu energie termică. Condițiile pentru începutul sezonului de încălzire # HotNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că de marți, 23 septembrie, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. „Acţiunile sunt necesare…
11:50
Programul Rabla 2025 – S-a anunțat data de la care se pot înscrie persoanele fizice/Noile sume ale voucherelor # HotNews.ro
Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în Programul Rabla Auto 2025, pentru persoane fizice, începând cu data de 30 septembrie, ora 10. Bugetul este de trei ori mai mic decât era prevăzut,…
11:40
Unul dintre criminalii în serie ai României, la un pas de eliberare. Suto Ferenc a ucis patru oameni și avea o „listă neagră” # HotNews.ro
Suto Ferenc, un bărbat condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a patru persoane, ar putea fi pus în libertate după ce Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe…
11:40
Măsuri mai dure privind inactivitatea și dizolvarea firmelor: Mediul de afaceri trebuie să fie vigilent pentru că apar consecințe drastice # HotNews.ro
Pachetul fiscal pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament, în septembrie, include și intervenții substanțiale asupra Codului de procedură fiscală, așa cum sunt modificările aduse articolului 92, care introduc criterii noi pentru declararea inactivității,…
11:30
„Prefer să nu mai mințiți”. Faptele din spatele unei acuzații și marea miză: contractele secrete cu presa # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și responsabil de comunicarea partidului, a plecat iritat, miercuri, dintr-o conferință de presă organizată după Biroul Politic, deranjat că este întrebat despre contractele cu presa. PNL a decis imediat să șteargă…
