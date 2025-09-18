Bărbat UCIS, lângă București, de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat

13:40

Miodrag Belodedici, în vârstă de 61 de ani, a dat detalii despre perioada când a decis să plece din România, înainte de Revoluția din 1989. Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din România, făcând parte din Generația de Aur. S-a remarcat ca fotbalist la Steaua București, între 1983 și 1989, și […]