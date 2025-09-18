Bărbat UCIS, lângă București, de o șoferiță beată, care a fugit de la locul accidentului. Femeia avea permisul de conducere anulat
Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit lângă Capitală, în zona localității Popeşti-Leodeni, pe autostradă. Acesta este victima unui accident rutier provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului, care a fugit de la locul faptei. Femeia a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului. Accidentul fatal s-a produs în noaptea […]
Acum 5 minute
18:10
Primarul Daniel Băluță, testat negativ la spital pentru marijuana, după ce ieșise pozitiv la un test rapid făcut de protestatarul Ceaușescu # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost protagonistul unui episod inedit. Edilul s-a supus joi după amiază, la spitalul Bagdasar, unui test care urma să demonstreze dacă a consumat sau nu marijuana. Provocarea a venit din partea controversatului Marian Ceaușescu. Anterior, un test rapid efectuat anterior de activistul Marian Moroșanu, cunoscut ca “Ceaușescu”, indicase un […]
Acum 15 minute
18:00
Keir Starmer salută parteneriatul special dintre SUA și Marea Britanie /„Securitatea rămâne principalul element al relației noastre” # Gândul
Premierul Keir Starmer a salutat, joi, relația specială a Marii Britanii cu Statele Unite, anunțând un parteneriat tehnologic major, cu impact inclusiv în domeniul apărării. ”Domnule președinte, este o plăcere să vă primesc pentru a doua vizită de stat, un eveniment istoric. Este momentul celebrării legăturii unice dintre țările noastre. Astăzi, am mers chiar mai […]
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
După ce a spus că „reprezentarea României pe plan internațional” e prioritară, Nicușor Dan e marele ABSENT la Adunarea Generală ONU # Gândul
Președintele Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală ONU din perioada 23-29 septembrie, deși, în mod tradițional, șeful statului sau al guvernului reprezintă România la acest eveniment. Surse diplomatice au declarat că delegația țării noastre va fi condusă de ministrul de externe, Oana Țoiu. Nici premierul Ilie Bolojan nu va merge la New York. […]
17:40
Întărirea sistemului imunitar la copii în sezonul rece. Cei mai importanți aliați în lupta cu virozele și infecțiile # Gândul
Anotimpul rece și colectivitatea din sălile de clasă fac expun organismul copiilor răcelilor și virozelor. De aceea, menținerea unei imunități puternice la copii devine o prioritate pentru părinți în această perioadă. Alimentația este foarte importantă în consolidarea imunității copiilor. Fructele și legumele proaspete trebuie să fie nelipsite din meniul zilnic. Vitaminele A, C și E, […]
17:40
Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare # Gândul
Ne aflăm în plin portal al eclipselor, iar două zodii primesc în sfârșit, până pe 21 septembrie 2025, vestea pe care o așteptau. În aceeași zi, va avea loc o eclipsă parțială de soare. Dar, înainte de acest moment, pe 18 septembrie, alinierea armonioasă a lui Mercur în Balanță cu Uranus în Gemeni vine cu […]
17:20
Michelle Obama, un magnet pentru români. Sute de oameni au stat la coadă pentru a o vedea pe soția fostului președinte Barack Obama # Gândul
Evenimentul inspirațional moderat de Michelle Obama la București a declanșat un val de entuziasm. Sute de oameni au format cozi și au așteptat cu nerăbdare să o vadă și să o audă pe fosta Primă Doamnă a Statelor Unite. Sute de români s-au așezat la coadă joi, pentru a intra la evenimentul Impact Bucharest, unde […]
17:20
Badantă din Italia, HĂRȚUITĂ timp de 5 luni chiar de bărbatul bătrânei pe care o îngrijea. Ce a pățit acum bărbatul # Gândul
Un bărbat de 62 de ani din localitatea italiană Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și i s-a interzis să se apropie de o badantă pe care ar fi hărțuit-o timp de cinci luni. Victima, în vârstă de 50 de ani, o îngrijea soția bolnavă a bărbatului, iar […]
Acum 2 ore
17:10
Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDE de lei din PNRR # Gândul
Ministerul Sănătății a decis să elimine din finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) mai multe proiecte de spitale aflate în faze incipiente, în valoare de peste 4,1 miliarde de lei. Decizia a fost luată printr-un memorandum aprobat joi în ședința de Guvern. Printre proiectele sacrificate se numără: Spitalul Universitar de Urgență București […]
17:10
Câți bani au primit Dan Alex și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express 2025. Fotbaliștii și-au negociat dur contractul cu trustul Intact # Gândul
Dan Alexa și Gabi Tamaș formează una dintre cele mai îndrăgite și apreciate echipe, care participa în acest sezon la Asia Express 2025. Cei doi au fost foarte exigenți la negocierea contractului și au cerut un onorariu considerabil pentru a accepta provocarea pe „Drumul Eroilor”. Dintre cele nouă echipa care au pornit în acest sezon […]
17:00
16:50
Un suporter surprins de camerele video pe un stadion, în timpul unui meci, s-a ferit să fie filmat. Ce secret ascundea bărbatul # Gândul
Un angajat din SUA a anunţat la serviciu că este bolnav, dar a fost surprins de camerele video de pe un stadion din Tennessee… în tribună la un meci de fotbal. Reacţiile sale, când şi-a dat seama că este deconspirat au devenit virale. Omul şi-a ascuns faţa în mâini când s-a văzut pe ecranul uriaş […]
16:50
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor” # Gândul
Două rafinării de petrol din Rusia au fost ținta atacurilor cu drone joi, în contextul în care Ucraina își intensifică ofensiva asupra infrastructurii energetice ruse. Un incendiu a izbucnit la rafinăria Neftehim Salavat a Gazprom, după ce a fost atacată de drone, a declarat guvernatorul provinciei Radii Habirov. Rafinăria se află în Bașchiria, la o […]
16:50
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul # Gândul
Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române, președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu. Cei doi au fost înlocuiți cu Alexandru Bogdan Bălan și Mihai Savin, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. Propunerile de demitere și de numire în funcții au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit deciziilor […]
16:40
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta” # Gândul
Analistul politic și geostrategic Ștefan Popescu a comentat, în cadrul emisiunii ”Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe tema poziției fragile a președintelui Franței, Emmanuel Macron, în fața valului de proteste care au dat peste cap Franța. Amplele mișcări de protest care au cucerit Hexagonul în ultima vreme au devenit un peisaj obișnuit, a remarcat moderatorul […]
16:40
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român” # Gândul
Ștefan Popescu a declarat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache, cu privire la drona care a intrat în spațiul aerian român, că, din punct de vedere politic acest incident a reprezentat: „o foarte mare presiune la adresa statului român”. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe profesorul Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii „Ai aflat”, cum […]
16:30
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere” # Gândul
Bogdan Costaș, directorul general al ROMAERO, și-a anunțat demisia, invocând lipsa unui semnal de sprijin din partea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Demisia vine după o perioadă extrem de agitată pentru compania strategică, în care în spațiul public au apărut informații pe care Costaș le consideră „incomplete și pe alocuri eronate”, cu […]
16:20
Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre asasinarea liderului conservator american Charlie Kirk și a condamnat lipsa de reacție a României cu privire la acest eveniment. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Cred că a fost o greșeală. Trebuia, fără îndoială, să se dea un comunicat de condamnare a acestei violențe […]
16:20
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală # Gândul
DNA derulează o amplă campanie de percheziții în București, într-un caz de evaziune fiscală al cărui prejudiciu adus bugetului de stat se ridică la 18 milioane de lei. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurori din cadrul Secţii de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA fac cercetări într-o cauză penală complexă. Aceasta vizează suspiciuni […]
16:20
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream” # Gândul
Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că, de-a lungul istorie, în perioadele de criză, cetățenii au manifestat tendința de a se îndrepta către „regimurile autoritare”. „În fața crizei oamenii caută eficiență”, a subliniat invitatul. „Cred că oameni caută o eficiență. În fața crizei oamenii caută eficiență. În timpul marii crizei […]
Acum 4 ore
16:10
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a atras atenția asupra riscului ca România să devină irelevantă pentru Statele Unite ale Americii, în contextul consolidării Polonia-Finlanda în relația cu administrația Trump. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Mă îngrijorează această tăcere și mă îngrijorează să văd asociate Polonia și Finlanda, iar la noi, în […]
16:10
Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună” # Gândul
După ce și-au încheiat discuțiile de la Chequers, premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA Donald Trump au vorbit în fața oamenilor de afaceri britanici și americani adunați la o recepție și au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică.” Keir Starmer i-a urat bun venit lui Donald Trump în „a doua sa casă” și i-a spus […]
16:10
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P) # Gândul
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul, realizat de EY-Parthenon, confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei. În ultimii cinci ani, PMI a investit la nivelul UE 43,4 miliarde de euro, iar transformarea companiei pentru a construi […]
16:00
Ștefan Popescu: „Franța e mai mult orientată către intern decât către extern. Guvernul Lecornu va avea mandat limitat. Macron e de VINĂ pentru tot” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre criza politică și economică prin care trece Franța, pe fondul eșecurilor mandatului lui Emmanuel Macron. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Ne obișnuim cu Franța reacționară, revoluționară, socială, socialistă. Dar nu putem să nu remarcăm că totul se întâmplă pe baza unui eșec fundamental […]
16:00
Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului # Gândul
Visarion Alexa, preotul de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare de magistrații curții de Apel București. Reamintim că Alexa a fost acuzat de o enoriaşă că a agresat-o sexual în primăvara anului 2022. Atât preotul, cât şi femeia au contestat verdictul […]
16:00
Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului # Gândul
Premierul Benjamin Netanyahu a negat, miercuri, zvonurile privind implicarea Israelului în asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, liderul israelian acuzând Qatarul că răspândește informații false. ”Cineva a creat o minciună monstruoasă: că Israelul ar fi implicat în asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk. Este o nebunie, este fals, este […]
15:50
Reacția lui Florin Barbu, pentru GÂNDUL, după ce avocado l-a făcut viral pe net: „Normal că devii viral când sunt creșteri așa spectaculoase” # Gândul
Ministrul Agriculturii devine viral pe internet după ce identifică avocado drept vinovat pentru creșterea deficitului. Potrivit lui Florin Barbu, costul unui avocado de import este echivalent cu 3 kg de roșii românești. Ministrul spune, în exclusivitate pentru Gândul, că n-are nimic cu avocado, însă el este susținătorul produselor autohtone românești. Din 2022, românii au crescut […]
15:50
Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate” # Gândul
Siria și Israelul vor încheia „mai multe acorduri de securitate” până la sfârșitul anului, conform unei surse din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc. „S-au înregistrat progrese în negocierile cu Israelul. Vor exista mai multe acorduri înainte de sfârșitul anului, în primul rând acorduri militare și de securitate”, a transmis sursa. De când o […]
15:50
Ștefan Popescu DESFIINȚEAZĂ inițiativa Marii Britanii de recunoaștere a Palestinei ca stat: „Nu va pune capăt operațiunilor militare, le va amplifica # Gândul
Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie nu „schimbă nimic pe teren”, ci, dimpotrivă va amplifica conflictul. „Toată această mișcare din partea Marii Britanii, și nu numai, nu schimbă nimic pe teren. Pentru că vreau să știu care va fi frontiera. Nu […]
15:50
Pădurea Băneasa, mărul discordiei între oengiștii USR. Contre între ministrul Mediului și președintele Greenfield Băneasa. ”O MANIPULARE de doi lei” # Gândul
Contre pe față între doi membri USR pe drumul de acces din Pădurea Băneasa. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în această zonă, și președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, susținător al deschiderii circulației, sunt colegi în filiala Sector 6. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în Pădurea Băneasa, este membră […]
15:40
Ilie Bolojan, întâlnire de gradul ZERO cu reprezentanții marilor retaileri. PREȚURILE la produsele alimentare de bază, subiectul discuției # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni vineri dimineață cu reprezentanții marilor retaileri pentru a discuta situația prețurilor la produsele alimentare de bază. Întâlnirea are loc în contextul în care, de la 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat oficial această […]
15:40
Profesorul Ștefan Popescu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că Marea Britanie conștientizează că Statele Unite s-au schimbat fundamental și că un acord cu SUA nu poate fi substituit de unul cu liderii europeni. „Trump dorește să atragă Anglia de partea lui. Marea Britanie are un interes economic. Keir Starmer dorește să […]
15:40
Ștefan Popescu, despre cerințele lui Trump în privința EUROPEI: „Vrea ca Marea Britanie să se înscrie în dinamica de redefinire a alianțelor globale” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre tema oligarhilor ruși stabiliți în Marea Britanie, subiect aproape ignorat în discursul public internațional. Urmăriți aici emisiunea integrală. Ionuț Cristache a remarcat faptul că, deși s-a discutat adesea despre oligarhii ruși de pe Coasta de Azur sau din Turcia, „niciodată nu s-a […]
15:30
Ștefan Popescu analizează tratamentul regal pentru Trump: „Este o operațiune de seducție a Marii Britanii” # Gândul
Profesorul Ștefan Popescu a declarat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că protocolul de care a avut parte președintele SUA, Donald Trump, în cadrul vizitei la Londra, este, de fapt, „o operațiune de seducție”, menită să simbolizeze o alianță economică. „Este o operațiune de seducție. Marea Britanie alături de Franța au un protocol […]
15:20
Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie # Gândul
În această dimineață, președintele SUA Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la Chequers, reședința din Buckinghamshire a premierului britanic. La Chequers, președintele american și premierul britanic au admirat arhivele Winston Churchill, iar apoi au purtat discuții bilaterale. Mai târziu, Starmer și Trump se vor alătura […]
15:20
Ilie Bolojan tranșează economia și securitatea României la Bruxelles cu comisarii europeni. Când vor avea loc discuțiile # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat, în cadrul briefing-ului de presă, după ședința de Guvern, că premierul Ilie Bolojan va avea luni o serie de întâlniri oficiale la Bruxelles cu comisari europeni. Evenimentul parte din seria de discuții privind prioritățile României în domeniile economic și de securitate. Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea […]
15:20
Dogioiu insistă că Grindeanu a mințit cu SCANDALUL plafonării și lipsa discuției de coaliție: „Am mandat pentru fiecare declarație” # Gândul
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a explicat joi că a avut mandat pentru declaraţiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente. În plus, după divergențele cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, Dogioiu a punctat că nu intenţionează să îşi ceară scuze, dar nici să intre în dispută cu vreun lider politic. „Nu am opinii personale” […]
15:10
Primești vești neașteptate legate de dragoste. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 19 septembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea forma un grup online, poate format din prieteni care se ocupă cu artele, meditația sau studiile spirituale. Acest grup va fi foarte unit, probabil datorită intereselor comune, așa că discuțiile cu ei ar […]
14:50
Bolojan a început vânătoarea angajaților din Guvern care au îndrăznit să protesteze împotriva lui. Omul de încredere al premierului a făcut deja “lista cu trădători” pentru a-i da afară. Ce răspund sindicaliștii # Gândul
Ilie Bolojan a început să-și vâneze propriii angajați din Guvern, care au îndrăznit să protesteze față de deciziile șefului lor. Premierul și-a desemnat omul de încredere, pe șeful Cancelariei prim-ministrului, să facă “lista cu trădătorii”, pentru a-i da afara. Mihai Jurca s-a executat și a trimis joi o adresă prin care cere numele persoanele participante […]
14:40
Cristina Bâtlan a mărturisit ce fel de șefă este. Femeia de afaceri a recunoscut că este foarte directă și foarte exigentă. Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul […]
14:40
Reforma administrației centrale, ”cartoful fierbinte” al coaliției. Lider PSD: ”E marketing politic” # Gândul
Reforma administrației centrale este un motiv sensibil de dispută între partidele din coaliție. În vreme ce Guvernul Bolojan vrea transformări radicale, cerând reducerea substanțială a posturilor, PSD are o poziție mai rezervată. În opinia fostului ministru al Finanțelor, social-democratul Adrian Câciu, administrația centrală se poate restructura dacă există voință a premierului și a miniștrilor. Altfel e […]
14:30
Cum a ajuns un CRIMINAL în serie din România la un pas de libertate. „Listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte: „Vă pedepsesc” # Gândul
Unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România ar putea fi eliberat. Decizia ar putea fi luată, în condițiile în care Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja. Criminalul ar fi cerut de mai […]
14:30
MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei # Gândul
Prezentatorul Jimmy Kimmel este foarte nemulțumit de faptul că trustul ABC a decis suspendarea show-ului „Jimmy Kimmel Live!”, după mai bine de 20 de ani. Situația a fost generată de comentariile făcute de vedetă, referitoare la asasinarea lui Charlie Kirk, în care Kimmel a susținut că susținătorii lui Donald Trump „fac tot ce pot ca […]
14:20
Dogioiu nu găsește „condițiile” identificate de Bolojan / Purtătoarea de cuvânt a Guvernului se „roagă” de internet să-i dea documentele # Gândul
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, are o relație complicată cu internetul de la Palatul Victoria. După ședința de Guvern, de joi, Bolojan nu a mai scos la înaintare niciun ministru. A trimis-o, spre informarea presei, pe Ioana Dogioriu. După ce a citit actele normative adoptate de către Executiv, Dogioiu, în încercările de a […]
Acum 6 ore
14:10
Elias Charalambous a răspuns dacă FCSB mai poate prinde play-off-ul Superligii și i-a dat replica lui Valeriu Iftime # Gândul
FCSB întâlnește FC Botoșani vineri, de la ora 20:30, în etapa a 10-a a Superligii. Echipa roș-albastră nu se bazează pe Risto Radunovic și Valentin Crețu, fundașii laterali titulari, care sunt accidentați. FCSB e pe locul 11, 7 puncte, și FC Botoșani e pe 4, 16 puncte. Elias Charalambous a răspuns dacă FCSB mai poate […]
14:00
Inițiativa POT privind avortul provoacă o bătălie ideologică. ”Amintește de Decretul 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu” # Gândul
IICCMER desființează inițiativa legislativă a doi deputați POT privind avortul, apreciind că aceasta este inspirată din practici totalitare. Instituția apreciază că inițiativa seamănă cu Decretul 770 din 1966 al dictatorului Nicolae Ceaușescu, în urma căruia peste 10.000 de femei și-au pierdut viața. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) atrage atenția, […]
14:00
Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite # Gândul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, că Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu state precum India în domeniul economic pentru a reduce dependența de Statele Unite. „Vrem să încheiem un acord cu India anul acesta”, a declarat Ursula von der Leyen la o conferință, adăugând că premierul indian, Narendra Modi, s-a […]
13:50
World Class România reunește comunitatea activă la București pentru cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival # Gândul
Pe 27 septembrie, World Class România invită publicul la cea de-a 11-a ediție a #BeHealthy Festival, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru cea mai mare rețea de health & fitness și piscine din țară. Festivalul va avea loc în parcarea Bibliotecii Naționale a României, între orele 08:00 și 20:00, marcând un moment […]
13:40
FOTO / Miodrag Belodedici, despre FUGA sa din țară înainte de Revoluție. ”M-am simțit foarte urmărit, fiecare mișcare ne era controlată” # Gândul
Miodrag Belodedici, în vârstă de 61 de ani, a dat detalii despre perioada când a decis să plece din România, înainte de Revoluția din 1989. Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din România, făcând parte din Generația de Aur. S-a remarcat ca fotbalist la Steaua București, între 1983 și 1989, și […]
13:40
Țară, țară vrem profesori! 300 de posturi libere la licee cunoscute din București / Ce spune ISMB despre această situație într-un an școlar tensionat # Gândul
Măsurile din învățământul românesc, revolta profesorilor la măsurile Legii Bolojan și starea de degringoladă totală a școlii românești își fac simțită prezența din plin, iar repercusiunile nu întârzie să apară. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat peste 300 de posturi didactice neocupate pentru ședința publică din data de 18 septembrie 2025. Demisia unor […]
