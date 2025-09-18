Cum a ajuns plafonarea prețurilor la alimente să clatine Coaliția
RFI, 18 septembrie 2025 18:00
Discuții și tensiuni în Coaliție pe tema plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Premierul se întâlnește mâine dimineață cu retailerii după ce zilele trecute purtătorul de cuvânt al executivului anunța că plafonarea nu va mai fi prelungită.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 10 minute
18:10
Instituirea unei zone de interdicție aeriană pentru drone deasupra Ucrainei, monitorizată de aliații NATO este un demers exagerat, spune la RFI fostul președinte al României, Traian Băsescu. Invitat în emisiunea Moldova Zoom, fostul președinte a scos în evidență pregătirea slabă a aliaților din NATO în fața unui potential atac cu drone.
Acum 30 minute
18:00
Discuții și tensiuni în Coaliție pe tema plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Premierul se întâlnește mâine dimineață cu retailerii după ce zilele trecute purtătorul de cuvânt al executivului anunța că plafonarea nu va mai fi prelungită.
Acum 4 ore
16:00
România și Programul SAFE | Este important să existe o transparență a proiectelor propuse în acest program (Interviu) # RFI
România va beneficia de 17 miliarde de euro prin programul SAFE, cea mai mare sumă după Polonia, anunță Ministrul Economiei. Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică. Până pe 29 noiembrie trebuie va Guvernul să transmită Comisiei Europene cum se compune această sumă de bani.Radu Miruţă anunță că până pe 29 noiembrie, Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene lista proiectelor care vor fi realizate prin Programul SAFE, el recunoscând că termenul este strâns.
15:40
Teatrul „George Ciprian” din Buzău continuă direcția sa inovatoare de a îmbina arta teatrală cu noile tehnologii și anunță debutul evenimentelor din cadrul proiectului artistic „E-Waste E-Motion”, o premieră în România: un spectacol în care toate personajele sunt roboți autonomi de mici dimensiuni. Marina Hanganu, regizoare, Smaranda Găbudeanu, păpușar, și Maria Mandea, scenograf, despre "E-Waste, E-Motion", în emisiunea RFI360.
15:30
Premierul se va întâlni luni la Bruxelles cu comisarii europeni pe economie şi Apărare şi cu vicepreşedintele Comisiei, Roxana Mînzatu # RFI
Premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească, luni, la Bruxelles, cu comisarii europeni pentru Economie, Valdis Dombrovskis, şi pentru Apărare, Andrius Kubilius şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.
14:40
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
Acum 8 ore
10:40
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază trebuie eliminată, pentru că a dus la scumpirea unor produse. Iată ce spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. Coaliția a amânat o decizie pe această temă. Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsura nu va fi prelungită după luna octombrie, în timp ce PSD cere menținerea plafonării.
Acum 12 ore
10:10
Guvernul Bolojan trebuie să strângă el însuși cureaua, înainte să ceară tăieri de cheltuieli în administrația locală, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Coaliția încă nu a găsit o soluție pentru concedierile din plan local. Decizia a fost amânată, întrucât cele patru partide aflate la guvernare au poziții diferite. Fostul ministru al Economiei mai crede că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva.
09:40
Rusia își perfecționează tactica de a „cuceri” România, fără niciun foc de armă. „Strategia lor e pe cât de perfidă, pe atât de abilă” (Adevărul) # RFI
Încă două dosare penale pe numele lui Călin Georgescu (G4Media) - A greșit președintele Dan refuzând ferm ideea Poloniei pentru o zonă de excludere aeriană în Ucraina? - analiză (SpotMedia) - Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!” (Libertatea)
Acum 24 ore
21:40
Fac lumină dezvăluirile procurorului general în cazul Călin Georgescu? Și cât de pregătită este România să se apere în fața imixtiunii rusești în condițiile în care, spune tot procurorul general, România a fost încă din 2019 ținta unui război hibrid dus de Moscova. Mai multe voci din societatea civilă atrag atenția că dezvăluirile nu răspund totuși la întrebări cheie.
Ieri
18:10
Liderii coaliției de guvernare n-au ajuns la nici un consens în privinta prelungirii plafonării adaosului comercial la produsele de bază și după 1 octombrie, când expiră. PSD nu e de acord cu eliminarea măsurii. Însă nu plafonarea ar fi măsura cea mai resposabilă de prețurile de la raft, spun comercianții. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației naționale de Comercianți Mici și Mijlocii explică la RFI ce se va întampla dacă această măsura va fi prelungită sau nu.
16:02
TikTokerii care devin propagandiști AUR. Antisemitism, amenințări, insulte și speranța că Georgescu va fi președinte pe viață, ca Putin (PressOne) # RFI
Mulți dintre influenceri par să fi avut aceeași evoluție în ceea ce privește conținutul postat pe TikTok: devin activi cu mult timp înaintea alegerilor de anul trecut și adună fani/urmăritori prin clipuri care n-au nicio treabă cu politica, scrie PressOne.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.