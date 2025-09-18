Trump, la Londra: „Putin m-a dezamăgit, chiar m-a dezamăgit”. Dar are o strategie prin care să-l facă să cedeze
Aktual24, 18 septembrie 2025 19:20
Președintele american Donald Trump a făcut declarații surprinzătoare joi, în Marea Britanie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer. Trump și-a exprimat dezamăgirea profundă față de omologul său rus Vladimir Putin în contextul demersurilor SUA pentru oprirea războiului din Ucraina. Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir […]
• • •
