Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la Intel, în numele AI

Newsweek.ro, 18 septembrie 2025 19:20

Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la corporaţia Intel, în numel...

Acum 10 minute
19:40
Echipa Ungariei, campioană mondială la săpat morminte. Reprezentanții Rusiei, pe ultimul loc Newsweek.ro
Echipa Ungariei a devenitcampioană mondială la săpat morminte, reușind să-și apare titlul cucerit an...
Acum 30 minute
19:20
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la Intel, în numele AI Newsweek.ro
Gigantul cipurilor Nvidia preia o participație de 5 miliarde de dolari la corporaţia Intel, în numel...
Acum o oră
18:50
Comediantul Jimmy Kimmel a fost concediat de ABC pentru că a fluierat în biserica MAGA &#38; Trump Newsweek.ro
ABC a anunțat că a suspendat pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live!, în urma reacțiilor ne...
Acum 2 ore
18:40
Trump, alături de premierul Marii Britanii: Pun presiune pe Putin, dar nu-i mai cumpărați petrolul Newsweek.ro
În timpul conferinței de presă, Donald Trump a precizat clar că așteaptă ca țările europene să își r...
18:10
Tudose îl „învață” pe Ilie Bolojan cum să-și dea demisia: „Durează 3 minute” Newsweek.ro
Mihai Tudose, fost premier al României a afirmat, în legătură cu demisia lui Ilie Bolojan, că poate ...
18:10
Ambasada României în Cuba îl invită pe controversatul Dragoș Sprînceană la acțiuni oficiale de lobby Newsweek.ro
Controversatul om de afaceri Dragoș Sprînceană are o relație apropiată cu Doris Mircea, ambasadorul ...
18:00
Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur, un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivel comunitar Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit cea de-a doua ediție a Forumului de Afacer...
17:50
Newsweek a desemnat cele mai de încredere companii din lume în 2025. Unele sunt și în România Newsweek.ro
Newsweek și Statista au prezentat care sunt cele mai de încredere companii din lume pentru clienți, ...
Acum 4 ore
17:40
Primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la un test rapid de marijuana. A mers imediat la spital Newsweek.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a ieșit pozitiv la un test rapid antidrog oferit activi...
17:40
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Newsweek.ro
Ce avertisment a primit un pilot de avion aflat aproape ce avionul lui Trump? „Fii atent!” Pilotul a...
17:20
Câți bani au plătit șoferii pentru parcare pe „albastru” în București. Au fost trasate încă 12.400 Newsweek.ro
În primele 6 luni din 2025, șoferii au plătit pentru parcare pe „albastru” în București, pe locurile...
17:10
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Newsweek.ro
Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani descoperit de cercetători. Unde a fost găsit? Ce s...
17:10
Ingredientul secret din bucătărie care face zacusca mai gustoasă. Îl adaugi la final Newsweek.ro
Zacusca poate să reziste toată iarna doar dacă adaugi la final un ingredient banal, dar cu puteri ne...
16:50
Mihai Tudose îl critică dur pe Bolojan: „Nu a câștigat concursul de premier pe persoană fizică” Newsweek.ro
Sunt noi tensiuni în coaliție. Fostul premier Mihai Tudose în critică pe Ilie Bolojan, spunând că nu...
16:50
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Newsweek.ro
Nouă formă de diabet cauzată de malnutriție. Ce spun specialiștii și câți oameni suferă deja? Care s...
16:40
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă Newsweek.ro
O șoferiță băută și cu permisul anulat a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Cum a fost prinsă...
16:20
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? Newsweek.ro
Decizie definitivă în cazul preotului Visarion Alexa care a agresat sexual o femeie. Cât a primit? ...
16:10
Ciocolata, alimentul minune care ar putea opri îmbătrânirea și ține diabetul la distanță. Cum? Newsweek.ro
Cum ar fi dacă am reuși să oprim îmbătrânirea mâncând ciocolată? Dar să ținem și diabetul la distanț...
15:50
Cele șase cuvinte tastate în Google care ne fac vulnerabili în fața hackerilor. Cum ne fură datele? Newsweek.ro
Hackerii vizează persoanele care tastează șase cuvinte în Google. Escrocii au manipulat rezultatele ...
Acum 6 ore
15:40
Brigitte Macron va arăta instanței „dovezi științifice” că este femeie Newsweek.ro
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte dovezi fotografice și științifice u...
15:20
Schimbare importantă anunțată de Ministerul muncii pentru angajați și firme Newsweek.ro
Guvernul a aprobat astăzi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal, la platforma REGE...
15:10
„Bombă”, pentru șoferii începători! Interzis, la mașini puternice. Maximum Dacia de 140 CP Newsweek.ro
Un proiect pentru creșterea siguranței rutiere depus în Parlamentul României prevede ca șoferii înce...
14:50
Asasinatul lui Kirk, transformat de Rusia și China în arma dezinformării pentru destabilizarea SUA Newsweek.ro
Asasinarea activistului conservator MAGA, Charlie Kirk, a fost exploatată de Rusia, China și Iran pe...
14:40
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus Newsweek.ro
Vă spunem potrivit documentelor oficiale care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? Dar ș...
14:20
Tatăl Deliei Matache, revenit din Athos grav bolnav, îngrijit de fosta soție: „Nu puteam să-l las” Newsweek.ro
Cum a ajuns tatăl Deliei Matache din muntele Athos să se mute înapoi în București? Grav bolnav, aces...
14:10
Accident grav. Doi bărbați, prinși sub peretele unei case ce s-a prăbușit. Bilanț: 1 mort și 1 rănit Newsweek.ro
UnaAccident grav s-a petrecut, joi dimineață, în județul Prahova. Doi bărbați au fost prinși sub per...
13:50
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, suspendată. Oligarhul, anchetat și în România Newsweek.ro
Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, apropiat al Rusiei și principalul suspect în ...
Acum 8 ore
13:30
Potra, câinele de pază al lui Călin Georgescu: Afaceri cu mercenari de 2.000.000€ Profit: 1.700.000€ Newsweek.ro
Horațiu Potra trebuia să organizeze haosul în București la comanda lui Călin Georgescu. Potra avea o...
13:30
Femeie amenințată cu moartea de fostul iubit, la Cluj. Bărbatul, reținut de polițiști Newsweek.ro
O femeie a fost amenințată cu moartea, dar și cu publicarea de fotografii compromițătoare, de către ...
13:20
România, inflație de 8,5%, de 4 ori mai mare ca media UE. În Ungaria e doar 4% Newsweek.ro
România continuă să fie campioana inflaței în Uniunea Europeană. În august 2025, rata inflației în ț...
13:10
Caracatița rusească din jurul Moldovei. Cum acționează rețeaua Călin Georgescu plătită de la Moscova Newsweek.ro
După ce Newsweek a explicat cum funcționează sistemul coruperii alegătorului prin mesaje targetate î...
13:00
România, cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din rândul țărilor UE, în iulie Newsweek.ro
Lucrările de construcții au înregistrat o creștere modestă atât în Uniunea Europeană cât și în zona ...
12:40
Tenis: Sorana Cîrstea, învinsă de Iga Swiatek în optimi la Seul Newsweek.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, numărul doi mondia...
12:40
Fumatul și durata de viață a unui implant dentar Newsweek.ro
Fumatul are un impact major asupra succesului și duratei de viață a unui implant dentar. Riscul cres...
12:20
Franța: 800.000 de protestatari împotriva restricțiilor bugetare. Transportul și muzeele, afectate Newsweek.ro
Sindicatele franceze vor organiza joi o grevă națională împotriva planului bugetar al guvernului pen...
12:10
Fost ministru și premier PSD, atac la Bolojan: Vrea să „bulverseze” administrația, rămâne surd Newsweek.ro
Deputatul Mihai Fifor, fost ministru și premier PSD, atacă planul de reforme al primului ministru Bo...
Acum 12 ore
11:40
Mită și trafic de influenţă, la Compania de Apă Braşov. Sunt implicați și politicieni Newsweek.ro
DNA face percheziții într-un dosar de luare de mită și trafic de influenţă la Compania de Apă Braşov...
11:30
Stellantis reinventează frânele cu tambur, brevetate în 1902. Le pune magneți. Cum funcționează? Newsweek.ro
Cum norma de poluare Euro 7, prevăzută să intre în vigoare în noiembrie 2026, ia în calcul și emisii...
11:10
METEO Avertizare de vânt puternic în mai multe județe din țară, Vor fi rafale de 70 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare de vânt puternic pentru mai multe județe din țară. În unele zone, ...
11:10
Taxe de peste 18.000 de euro pentru școala la care învață Eva și David Măruță. Unde sunt înscriși? Newsweek.ro
Familia Măruță investește în educația copiilor și asta se vede în taxele de peste 18.000 de euro pe ...
11:10
Teleorman, cel mai bătrân județ din România, după vârsta medie a locuitorilor. Care e cel mai tânăr? Newsweek.ro
Teleorman este cel mai bătrân județ din România, cu o vârstă medie a locuitorilor de 46,7 ani, cu pa...
11:00
Afacere ilegală cu ride sharing. Evaziune fiscală de 67.000.000 de lei. 1.000 de șoferi implicați Newsweek.ro
Cinci bucureșteni, coordonatori ai unor firme de ride sharing, au fost trimiși în judecată de DNA pe...
10:50
Tânăr furat de prietenii pe care i-a luat în vacanță. I-au luat cardul și au scos 95.000 de lei Newsweek.ro
Un tânăr a fost prădat chiar de cei pe care îi considera prieteni. Aceștia i-au furat cardul când se...
10:30
Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să „bulverseze” administrația publică locală: Sacrificii mari Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan vrea să „bulverseze” administrația publ...
10:20
Tragedie în Iași: doi părinți, închiși după ce bebelușul lor a murit fără scaun special în mașină Newsweek.ro
Un cuplu din Iași a fost condamnat la ani grei de închisoare după ce bebelușul lor de patru luni a m...
10:20
Politicieni vizați de DNA într-un dosar de luare de mită. Procurorii fac percheziții Newsweek.ro
Un politician este vizat de o anchetă a DNA într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. P...
10:20
Oligarhul moldovean pro-rus Plahotniuc, „Păpușarul”, a reușit să-și amâne extrădarea din Grecia Newsweek.ro
Oligarhul moldovean pro-rus Vladimir Plahotniuc, care e supranumit „Păpușarul” din cauza influenţei ...
10:10
Românii din Germania vor munci mai mult. Câte ore vor sta la serviciu, zilnic? Newsweek.ro
Germanii vor avea mai multe ore de muncă într-o săptămână. Și românii care locuiesc în această țară ...
10:00
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă” Newsweek.ro
Atenție mare când faceți demersuri în instanță. Cineva s-a trezit cu pensie tăiată cu 3.700 lei în i...
09:40
Submarinul nuclear Arkhangelsk a simulat atacarea NATO cu rachete Kalibr. Putin: Cel mai mortal atac Newsweek.ro
Marina Rusă a desfășurat exerciții militare în cadrul Zapad 2025, în care submarinul nuclear de atac...
