Trump transformă NASA într-o agenţie de informaţii şi securitate
Bursa, 18 septembrie 2025 20:50
Administraţia Trump a emis la sfârşitul lunii trecute un ordin executiv prin care NASA este redefinită ca agenţie naţională de informaţii şi securitate, atribuţiile sale principale incluzând acum and #8222;activităţi de informaţii, contrainformaţii, investigaţii sau securitate naţională and #8221;, potrivit Futurism.
Acum 10 minute
21:10
Secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., accelerează schimbările în politica naţională de vaccinare, ignorând obiecţiile oamenilor de ştiinţă, presiunile din Congres şi apelurile tot mai numeroase pentru demiterea sa, relatează Reuters.
21:10
Macron: Franţa, Marea Britanie şi Germania vor reintroduce sancţiuni împotriva Iranului până la sfârşitul lunii # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron crede că Parisul, Londra şi Berlinul vor activa un mecanism de reintroducere a sancţiunilor împotriva Iranului în legătură cu programul său nuclear până la sfârşitul lunii, potrivit unui extras dintr-un interviu acordat unei televiziuni israeliene şi difuzat.
Acum 30 minute
20:50
Administraţia Trump a emis la sfârşitul lunii trecute un ordin executiv prin care NASA este redefinită ca agenţie naţională de informaţii şi securitate, atribuţiile sale principale incluzând acum and #8222;activităţi de informaţii, contrainformaţii, investigaţii sau securitate naţională and #8221;, potrivit Futurism.
Acum o oră
20:40
Senatorul PSD Titus Corlăţean a afirmat că adevărata competiţie politică din România se va da între PSD şi AUR, întrucât formaţiunea condusă de George Simion and #8222;vine peste PSD and #8221; şi încearcă să ocupe zona socială şi electorală tradiţională a social-democraţilor.
20:30
Zelenski a vizitat linia frontului şi revendică o contraofensivă ucraineană reuşită în estul ţării # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat pe soldaţii ucraineni de pe linia frontului, felicitându-i pentru o contraofensivă reuşită în est împotriva trupelor ruse, în ciuda faptului că numărul acestora este copleştitor, fiind estimat de Vladimir Putin la and #8222;peste 700.000 and #8221; de oameni.
20:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt aproape de un acord cu China privind transferul proprietăţii platformei de socializare TikTok către companii americane, dar că termenul pentru înstrăinarea participaţiei chineze ar putea fi extins.
Acum 2 ore
20:00
Peste 700.000 de militari ruşi se află în prezent pe and #8222;linia de contact and #8221; din Ucraina, a declarat joi preşedintele Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri televizate cu liderii grupurilor politice din Duma de Stat, potrivit presei internaţionale. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia continuă ofensiva şi câştigă teren and #8222;în anumite sectoare and #8221; şi a promis sprijin pentru militarii întorşi de pe front, inclusiv prin acordarea de terenuri veteranilor.
19:50
Bloomberg: UE vrea să elimine mai rapid gazul natural lichefiat rusesc după apelul lui Trump # Bursa
Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri pentru a grăbi renunţarea la gazul natural lichefiat (GNL) din Rusia, la doar câteva zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut blocului comunitar să reducă mai rapid veniturile energetice ale Moscovei.
19:30
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că inaugurarea tunelului exploratoriu transfrontalier pentru Tunelul de Bază Brenner, construit între Italia şi Austria, reprezintă and #8222;o zi istorică pentru Italia, Austria şi întreaga Europă and #8221;, transmite ANSA.
19:20
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan.
19:20
Kelemen Hunor: UDMR susţine prelungirea cu şase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial.
Acum 4 ore
18:40
În cadrul unei conferinţe de presă alături de premierul britanic Keir Starmer, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este pregătit să intensifice acţiunile împotriva Moscovei, dar a criticat ţările europene care continuă să importe petrol rusesc, transmite The Guardian.
18:40
Donald Trump a declarat că and #8222;nu îl cunoaşte and #8221; pe Peter Mandelson, întrebat despre demiterea acestuia din funcţia de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein, relatează Sky News.
18:20
Tot mai mulţi americani consideră că Israelul and #8222;a mers prea departe and #8221; în Gaza # Bursa
Aproximativ jumătate dintre adulţii americani cred că ofensiva Israelului în Gaza and #8222;a mers prea departe and #8221;, potrivit unui nou sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, citat de media internaţională. Proporţia este în creştere faţă de noiembrie 2023, când 40% aveau această opinie, imediat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.
18:10
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025, and #8222;pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de migrare and #8221;, se arată într-un comunicat al ministerului.
18:10
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat deschiderea sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla Auto 2025, dedicat persoanelor fizice, începând cu 30 septembrie, ora 10:00. Înscrierile se vor încheia pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau mai devreme dacă bugetul alocat va fi epuizat.
18:00
În cadrul unei conferinţe de presă, un jurnalist de la The Sun l-a întrebat pe Donald Trump ce sfaturi are pentru premierul britanic Keir Starmer privind controlul frontierelor.
17:50
Trump mulţumeşte pentru ospitalitate şi laudă parteneriatul istoric dintre SUA şi Marea Britanie # Bursa
Trump afirmă că atât el, cât şi Prima Doamnă Melania Trump sunt recunoscători pentru vizita de stat şi mulţumesc pentru ospitalitatea oferită la Chequers şi la Castelul Windsor.
17:50
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit şi Statele Unite lucrează la un plan cuprinzător pentru pacea în Gaza şi la consolidarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit relatărilor The Guardian. El a precizat că discuţiile cu preşedintele american Donald Trump au vizat apărarea comună, intensificarea presiunilor asupra Rusiei şi sprijinul pentru Kiev.
17:50
Donald Trump l-a evocat pe activistul conservator Charlie Kirk în cadrul unei conferinţe de presă comune alături de premierul britanic Keir Starmer, exprimându-şi convingerea că Kirk ar fi putut deveni, într-o zi, preşedinte al Statelor Unite.
17:40
Coca-Cola marchează 30 de ani de producţie la Timişoara printr-o investiţie în energie verde # Bursa
Fabrica Coca-Cola din Timişoara a împlinit 30 de ani de activitate, aniversare marcată prin inaugurarea unui parc fotovoltaic în valoare de cinci milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei. Instalaţia va acoperi circa 20% din necesarul anual de energie al unităţii şi va reduce emisiile de CO and #8322; cu aproape 1.200 de tone pe an.
17:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Vladimir Putin and #8222;l-a dezamăgit and #8221; în privinţa conflictului din Ucraina, potrivit relatărilor The Guardian. Trump a afirmat că se aştepta ca dosarul Rusia-Ucraina să fie cel mai uşor de rezolvat, având în vedere relaţia sa cu liderul de la Kremlin, dar acest lucru nu s-a confirmat.
17:30
Bogdan Ivan: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că vineri va discuta cu premierul Ilie Bolojan forma finală a memorandumului ce urmează să fie transmis către CSAT, pentru a elimina specula de pe piaţa energiei şi a reduce preţul final pentru consumatori, atât persoane fizice, cât şi companii.
17:20
*Deputata neafiliată Monica Ionescu, fostă membru POT, a iniţiat un proiect de lege ce prevede pedepse mai mari pentru cei care agresează fizic femeile însărcinate *IICMER afirmă că proiectul de act normativ ar reinterzice avortul *Monica Ionescu afirmă că instituţia publică se află în eroare
Acum 6 ore
17:10
Sursă regală: Regele Charles, mulţumit de comportamentul lui Donald Trump la Castelul Windsor # Bursa
Regele Charles i-a considerat pe Donald Trump şi pe însoţitorii săi and #8222;foarte uşor de tratat and #8221; în timpul vizitei lor la Castelul Windsor.
17:00
Alexandru Bogdan Bălan şi Mihai Savin, numiţi preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Vamale Române # Bursa
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte.
16:40
Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan nu vor participa la Adunarea Generală ONU; Delegaţia ţării va fi condusă de ministrul de externe # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, programată între 23 şi 29 septembrie, unde, în mod tradiţional, România este reprezentată de şeful statului sau al guvernului.
16:40
CCIB: Deficit comercial de peste 7,7 miliarde dolari în relaţia România-China, schimburi de 9,3 miliarde în 2024 # Bursa
Volumul schimburilor comerciale dintre România şi China a ajuns anul trecut la aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanţa comercială rămâne deficitară pentru România, cu peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 şi 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru din 2025.
16:20
Guvern: Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să fie transferate pe alte finanţări europene # Bursa
Guvernul a anunţat că proiecte în valoare de peste 62 de miliarde de lei, care nu vor mai beneficia de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), vor fi incluse în Programul Transport.
16:20
Bujduveanu: Bucureştiul rămâne în urmă la calitatea aerului din cauza lipsei taxelor pentru maşinile poluante # Bursa
Bucureştiul se află în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în condiţiile în care maşinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar unele situaţii tratează maşinile full electrice la fel ca pe cele cu combustie internă.
16:10
Trump şi Starmer au semnat acordul pentru prosperitate tehnologică între SUA şi Marea Britanie # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi premierul britanic, Keir Starmer, au semnat un acord de cooperare tehnologică, intitulat and #8222;Tech Prosperity Deal and #8221;, relatează PA Media.
16:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că relaţiile dintre Statele Unite şi Regatul Unit reprezintă and #8222;o legătură indestructibilă and #8221;, relatează presa internaţională.
16:10
Starmer laudă realizările Marii Britanii şi atrage investiţii de la Nvidia, OpenAI şi Google # Bursa
Acum o zi, Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat că Marea Britanie este and #8222;prea modestă and #8221; în privinţa realizărilor sale.
16:00
Reuters: ABC scoate and #8222;Jimmy Kimmel Live and #8221; de pe post după comentarii despre Kirk # Bursa
Postul ABC, deţinut de Walt Disney, a anunţat miercuri că retrage emisiunea and #8222;Jimmy Kimmel Live and #8221; de pe post, după ce comentariile gazdei legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk au determinat şeful principalului organism de reglementare a comunicaţiilor din SUA să ameninţe compania cu sancţiuni
16:00
Philip Morris International a investit 43,4 miliarde euro în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani # Bursa
Philip Morris International (PMI) a generat o amprentă economică de aproape 290 de miliarde de euro în Uniunea Europeană între 2019 şi 2023, arată un studiu realizat de EY-Parthenon, publicat de companie.
16:00
Cushman and Wakefield Echinox: Ţara noastră are printre cele mai mici taxe pe proprietate din UE # Bursa
Ţara noastră se numără printre statele cu cele mai reduse niveluri de taxare a proprietăţilor din Uniunea Europeană, un român plătind anual sub 100 de euro, de şapte ori mai puţin decât media UE, potrivit unei analize realizate de Cushman and Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat.
16:00
Arval raportează o creştere solidă a marjelor financiare şi de servicii în primul semestru 2025 # Bursa
Arval a înregistrat o performanţă operaţională bună în primul semestru al anului 2025, cu o flotă finanţată de 1,8 milioane de vehicule, în creştere cu 4,6% comparativ cu primul semestru al anului 2024, şi solduri în creştere cu 14,5%.
15:50
Central Suites, un aparthotel cu 25 de apartamente şi studio-uri, a fost inaugurat în Bucureşti, după o investiţie de 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Proiectul funcţionează din aprilie şi a raportat un grad mediu de ocupare de peste 60% în primele şase luni.
15:50
Schneider Electric a anunţat joi lansarea unor noi scheme de referinţă dezvoltate împreună cu NVIDIA, menite să accelereze implementarea şi să sprijine operatorii în adoptarea infrastructurilor pregătite pentru AI, potrivit unui comunicat al companiei.
15:50
ASF: A fost aprobat Proiectul de lege privind transpunerea în legislaţia naţională a Directivei AIFMD II # Bursa
Proiectul de lege ce vizează transpunerea în legislaţia naţională a Directivei AIFMD II, prin modificarea şi completarea cadrului legislativ aplicabil organismelor de plasament colectiv şi administratorilor de fonduri de investiţii ce activează pe piaţa locală de capital, a fost adoptat astăzi de Guvern.
15:40
Rezerva Federală a Statelor Unite a redus rata dobânzii de politică monetară cu 0,25%, prima scădere din ultimele 12 luni, însă fără a adopta un ton conciliant, a declarat Bogdan Maioreanu, analist eToro, într-un comentariu transmis redacţiei.
15:40
Autoritatea Vamală Română a pus în funcţiune primul sistem modern de scanare în Biroul Vamal de Frontieră Constanţa # Bursa
În data de 15.09.2025 Autoritatea Vamală Română (AVR) a pus în funcţiune un sistem de scanare mobil cu raze X a mijloacelor de transport mărfuri(camioane şi containere) în Biroul vamal de frontieră Constanţa.
15:30
La Bişkek a început joi reuniunea şefilor de guvern din ţările membre ale Organizaţiei Statelor Turce (OTG), a anunţat Cabinetul de Miniştri al Kârgâzstanului, potrivit presei internaţionale. În deschiderea evenimentului, Adylbek Kasymaliev, preşedintele Cabinetului de Miniştri şi şeful Administraţiei Prezidenţiale din Kârgâzstan, i-a salutat pe participanţi, după care a avut loc tradiţionala fotografie de grup.
15:30
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) anunţă deschiderea Biroului său de reprezentare la Bruxelles, eveniment marcat de semnarea protocolului de colaborare între CCIB, prin preşedintele Iuliu Stocklosa, şi domnul Cristian David, numit Şef al Biroului de Reprezentare CCIB la Bruxelles.
15:30
GoTech World, cea mai mare expo-conferinţă de soluţii IT şi digitale pentru mediul de afaceri din Europa Centrală şi de Est, revine cu ediţia a XIV-a pe 11-12 noiembrie, la Romexpo, Pavilion B1, au anunţat joi organizatorii.
15:30
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţara noastră şi unul dintre principalii furnizori de pe piaţa concurenţială, a lansat o nouă facilitate digitală pentru clienţi - formularul unic de contact, potrivit unui comunicat al companiei.
15:30
TAROM sărbătoreşte 71 de ani de la înfiinţare şi face bilanţul principalelor momente ale anului # Bursa
Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române, TAROM, aniversează 71 de ani de existenţă. Fondată în 1954, TAROM este unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti şi un simbol al tradiţiei şi profesionalismului în aviaţie.
15:20
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, aflat în detenţie în Grecia după ce a fugit de justiţia de la Chişinău, îşi exprimă dorinţa de a se întoarce în Republica Moldova, după ce procesul său de extrădare a fost suspendat miercuri de Ministerul grec al Justiţiei, a declarat avocatul său.
Acum 8 ore
15:10
Modi o felicită prima femeie premier a Nepalului şi laudă rolul tinerilor în protestele and #8222;Gen Z and #8221; # Bursa
Premierul indian Narendra Modi a felicitat-o pe Sushila Karki pentru numirea sa ca prim-ministru interimar al Nepalului, prima femeie care conduce guvernul de la Kathmandu, şi a exprimat solidaritatea Indiei cu noua administraţie, potrivit Zee News. Într-o discuţie telefonică, Modi şi-a prezentat condoleanţele pentru recentele pierderi de vieţi omeneşti şi a transmis urări cu ocazia Zilei Naţionale a Nepalului.
15:10
Arabia Saudită şi Pakistanul, singura ţară musulmană cu arme nucleare, au semnat miercuri seara un pact de apărare reciprocă, consolidând un parteneriat strategic vechi de zeci de ani, într-un context tensionat în Golf, după atacurile Israelului asupra Qatarului care au modificat echilibrul diplomatic regional.
