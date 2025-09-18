Trump transformă NASA într-o agenţie de informaţii şi securitate

19:20

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial.