Continuă războiul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool la care a sărit la bătaie: „M-a scuipat!”. Video
Fanatik, 18 septembrie 2025 20:50
Continuă conflictul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool. Suporterul a rupt tăcerea și face acuzații grave despre banca tehnică a lui Atletico Madrid
Acum 10 minute
21:10
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație # Fanatik
Secția consulară a Ambasadei Rusiei se află într-un imobil evaluat la 1,4 milioane de euro, care este obiectul unui litigiu în instanță. Cum s-a ajuns aici
Acum 30 minute
21:00
Dialog savuros între Cristi Chivu și o reporteră după Ajax – Inter 0-2: „Spuneți că sunt banală” / „Soția mea e jurnalistă” # Fanatik
Cristi Chivu a debutat cu dreptul în UEFA Champions League. După Ajax - Inter 0-2, antrenorul român a avut un dialog uluitor cu o jurnalistă
21:00
Și Dinamo susține modificarea Legii 4/2008: „E o datorie morală a clubului față de propriii suporteri” # Fanatik
Dinamo se alătură mai multor cluburi de tradiție din Superliga ce au anunțat deja că susțin modificarea Legii numărul 4 din 2008
20:50
Continuă războiul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool la care a sărit la bătaie: „M-a scuipat!”. Video # Fanatik
Continuă conflictul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool. Suporterul a rupt tăcerea și face acuzații grave despre banca tehnică a lui Atletico Madrid
Acum o oră
20:30
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton # Fanatik
La cine ajunge averea regretatului pugilist Ricky Hatton. A ieșit la suprafață informația momentului despre banii sportivului.
20:20
România, învinsă fără drept de apel de Franţa! „Tricolorele” au căzut fizic în ultimele 20 de minute # Fanatik
Naţionala României a pierdut primul amical din "dubla" cu Franţa. Campioana mondială s-a impus cu 32-27 într-un meci în care "tricolorele" s-au ridicat de puţine ori la nivelul adversarelor.
Acum 2 ore
20:00
Debutul lui Dennis Man în Champions League a fost analizat în Olanda. Verdictul unui specialist după prestația românului.
20:00
Cum o așteaptă olandezii pe FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Nu este vorba că nu li se permite să intre în oraș” # Fanatik
FCSB își începe parcursul pe tabloul principal UEFA Europa League împotriva lui Go Ahead Eagles. Cum vor fi așteptați în Olanda fanii roș-albaștrilor
19:50
La handbal, ca în SuperLiga! Propunere revoluţionară discutată de FRH: creşterea numărului de echipe şi sistem cu play-off şi play-out. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a aflat că în cadrul Consiliului FRH se discută despre schimbarea modului de desfăşurare a campionatului. A fost propusă şi varianta cu play-off şi play-out, la fel ca în SuperLiga.
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 19 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top înainte de FC Botoșani – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, vineri, 19 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă înaintea etapei a 10-a din campionatul intern
19:20
Lionel Messi a decis la ce echipă își va încheia cariera! Anunțul presei din SUA. „Se află în faza finală a negocierilor” # Fanatik
Lionel Messi, multiplul câștigător al Balonului de Aur, pare tot mai aproape de finalul carierei. Ce decizie a luat superstarul argentinian.
Acum 4 ore
19:10
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru, delegat la FC Botoșani – FCSB. Arbitrul din camera VAR e acuzat că favorizează campioana # Fanatik
CCA a delegat un arbitru contestat de roș-albaștri la partida dintre FC Botoșani și FCSB. Vestea bună ar putea veni însă din camera VAR
18:50
Jose Mourinho, prezentat oficial la noua echipă! Lovitură de senzație: primele cuvinte ale antrenorului portughez # Fanatik
Jose Mourinho revine în Champions League. Celebrul antrenor portughez a semnat oficial cu Benfica.
18:50
Noua ediție de Champions League vine la pachet cu o revoluție în materie de streaming. Inteligența artificială își face loc și în fotbal.
18:30
Gigi Becali, pe peretele unui local cu burgeri! Cum le-a venit ideea proprietarilor: „Ţinem cu FCSB şi îl avem ca model, dar nu chiar cu totul!”. Exclusiv # Fanatik
Un local cu burgeri din Constanţa a ales o strategie interesantă să se promoveze: l-a pus pe Gigi Becali pe perete lângă Cristiano Ronaldo. Cum le-a venit ideea proprietarilor, mari fani FCSB.
18:20
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o # Fanatik
Partenera fostului jucător de la FCSB, moment surprinzător la MasterChef România. Cum a reacționat juratul Florin Dumitrescu.
18:10
DON Giovanni, vineri, 19 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 19 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
17:50
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă # Fanatik
Accidentul lui Toto Dumitrescu explicat de un avocat: riscurile legale și comparația cu cazul lui Mario Iorgulescu. Fuga de la locul accidentului mai gravă decât un omor din culpă?
17:30
Starul de la Real Madrid, judecat pentru distribuirea unor materiale cu minori! A plătit deja o amendă uriașă # Fanatik
Alertă în Spania. Ce se întâmplă cu jucătorul legitimat la Real Madrid după ce autoritățile l-au găsit vinovat de distribuirea unor videoclipuri interzise.
Acum 6 ore
17:10
Efectele reformei Bolojan: cu cât au scăzut salariile angajaților Senatului. Ce s-a întâmplat la Camera Deputaților, condusă de PSD # Fanatik
Câți angajați au fost dați afară de la Senat. Efectele imediate ale reformei implementate de Ilie Bolojan
17:10
Situație incredibilă. În doar câteva zile doi foști mari fotbaliști ai Stelei au ajuns la spital. Despre cine e vorba și ce spun medicii.
16:50
Concert pe Arena Națională la amicalul România – Moldova! Surpriză la intonarea celor două imnuri # Fanatik
FRF a făcut anunțul! Cine va interpreta imnul României înainte de amicalul cu Moldova. Când se pun în vânzare biletele.
16:50
Mihai Tudose, un nou atac la Ilie Bolojan. „Nu eşti premier pe persoană fizică. Demisia începe să sune a promisiune, nu a ameninţare” # Fanatik
Ridicare plafonării prețurilor la alimente și reforma administrației adâncesc criza din coaliție. Mihai Tudose îl acuză pe Ilie Bolojan de lipsă de dialog.
16:10
Gigi Becali și Andrei Nicolescu au reacționat după ce Metallica și Iron Maiden au alungat FCSB și Dinamo de pe Arena Națională: „Asta-i România!”. Exclusiv # Fanatik
Metallica şi Iron Maiden vor concerta pe Arena Naţională în luna mai, asta înseamnă că FCSB şi Dinamo nu vor putea juca meciurile decisive pentru titlu pe cel mai mare stadion al ţării. Ce spun Gigi Becali şi Andrei Nicolescu.
15:50
Cum pot fi implementate, de fapt, regulile pentru minori pe platformele AI. Apare verificarea vârstei pe ChatGPT # Fanatik
Descoperă cum ar putea fi aplicate regulile pentru protecția minorilor pe platformele AI și ce presupune introducerea verificării vârstei pe ChatGPT.
15:50
Impactul economic al Philip Morris International în Uniunea Europeană se traduce prin investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum.
15:20
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva” # Fanatik
Un martor susține că, deși a ieșit pozitiv la testul antidroguri, Toto Dumitrescu a fost cel care a evitat o tragedie. Cum s-a produs, de fapt, accidentul din Primăverii
Acum 8 ore
14:50
(P) Shakere pentru proteine: cum să îți alegi shakerul ideal pentru a amesteca suplimentele proteice eficient?
Ai început să folosești suplimente proteice, dar simți că băuturile nu ies mereu fine, iar cocoloașele te deranjează? O lingură obișnuită nu poate omogeniza corespunzător pudra, iar scurgerile sau amestecurile slab dizolvate pot strica plăcerea […]
14:50
CFR Cluj l-a transferat pe atacantul crescut de AC Milan! Vârful de 1,93 metri a fost prezentat oficial # Fanatik
Neluțu Varga continuă campania de transferuri chiar și după finalul perioadei de mercato! CFR Cluj a adus în Ardeal un atacant din Italia
14:40
Aparatul de minat Bitcoin de pe eMAG care promite să te îmbogățească: cât de reală este oferta # Fanatik
Pe eMAG a apărut la vânzare un aparat de minat Bitcoin prezentat ca o „soluție de îmbogățire”. Află cât costă, cât consumă și dacă este cu adevărat rentabil în România.
14:30
Îl schimbă Gigi Becali pe Elias Charalambous dacă FCSB pierde la Botoșani? Marius Șumudică nu are niciun dubiu # Fanatik
Întrebat despre o posibilă înlocuire a lui Elias Charalambous, Marius Șumudică a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care va fi decizia lui Gigi Becali.
13:50
Dumitru Dragomir a povestit la "Profeţiile lui DON Mitică" un scandal monstruos pe care l-a avut cu familia Ceauşescu din cauza fotbalului.
13:50
Legenda lui Real Madrid îi bagă mințile în cap lui Vinicius: „Dacă te antrenezi prost, fără chef…” # Fanatik
Odată cu venirea lui Xabi Alonso, Vinicius pare că și-a pierdut statutul de vedetă la Real Madrid. Superstarul brazilian „a fost tras de urechi” de o legendă a clubului
13:40
Etapa a 10-a din prima ligă a României debutează vineri seara, de la ora 20:30, cu meciul FC Botoșani – FCSB. O partidă între o echipă gazdă care are parte de cel mai bun start […]
13:30
Kurt Zouma a primit cadou tricoul lui Gică Hagi de la EURO 2000! Reacția fotbalistului. Video # Fanatik
Kurt Zouma a cucerit deja fanii fotbalului din România. Un suporter i-a făcut o surpriză fundașului francez. Fostul jucător de la Chelsea a primit un tricou cu numele lui Gică Hagi.
Acum 12 ore
13:00
Elias Charalambous, răspuns ferm înainte de Botoșani – FCSB: „Dacă asta își dorește, eu îmi ridic mâinile și renunț” # Fanatik
FCSB se pregătește de un meci extrem de important în SuperLiga României! Ce răspuns a dat Elias Charalambous la conferința de presă pentru declarațiile patronului lui FC Botoșani
12:30
Mandat de arestare pentru jucătorul care a ridicat pumnul la Mircea Lucescu! Probleme mari pentru fostul star # Fanatik
Brazilianul adus de Mircea Lucescu în Europa are probleme cu legea. A fost emis un mandat de arestare pe numele său. De ce e anchetat, de fapt.
12:00
Noul rege al drogurilor, urmașul lui Pablo Escobar și „El Chapo”. Ascensiunea incredibilă a lui „El Mencho”, de la vânzător de avocado la cel mai temut traficant # Fanatik
"El Mencho" Oseguera este recunoscut de SUA drept cel mai puternic traficant de droguri din lume. El a transformat cartelul Jalisco în cea mai temută organizaţie criminală.
11:50
Antrenorul care așteaptă telefonul lui Gigi Becali pentru a o scoate pe FCSB din criză: „M-aș duce! E vorba de Steaua” # Fanatik
Fostul mijlocaș al Stelei este gata să vină oricând pe banca lui FCSB! Cum a comentat situația de criză de la echipa lui Gigi Becali
11:30
Cristi Chivu, declarații în forță după debutul cu dreptul în UEFA Champions League. Mesaj pentru critici. „Nu am nicio piatră în pantof”.
11:20
Gigi Becali îl vrea pe Bîrligea în rolul lui Lăcătuș! Adi Mutu, poveste fabuloasă: “A venit șeicul și mi-a zis să bag atacantul pe postul de fundaș dreapta! A început să plângă băiatul” # Fanatik
Gigi Becali intenționează să-l treacă în extrema dreaptă pe Daniel Bârligea, dar Adi Mutu a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce nu este o idee bună.
11:00
Performanță uluitoare pentru Mohamed Salah în Champions League! Nimeni nu a mai reușit asta # Fanatik
Nimeni nu-l poate pe opri Mohamed Salah! Ce performanță formidabilă a atins „faraonul” lui FC Liverpool în meciul cu Atletico Madrid
10:30
David vs. Goliath. Gala Colosseum Tournament 47 propune o luptă unică în România: „E un eveniment de suflet”. Exclusiv # Fanatik
Colosseum Tournament 47 este atracția momentului în lumea sporturilor de contact. Cea mai interesantă luptă e unică în România și e în scop caritabil
10:00
Sănătatea devine tot mai mult o prioritate pentru români, astfel încât alegerea unei farmacii de încredere, în România, a devenit pentru multe persoane aproape la fel de importantă ca alegerea medicului sau a tratamentului.
10:00
Deplasare de coșmar pentru AS Monaco: jucătorii, nevoiți să se dezbrace în avion! Un fotbalist a filmat tot. Video # Fanatik
Debutul în Champions League a venit la pachet cu o situație complicată pentru AS Monaco. Ce s-a întâmplat în avionul care trebuia să aterizeze în Belgia
09:50
Neluțu Varga s-a implicat total în ultimele transferuri de la CFR Cluj. De ce a plecat Postolachi la U Cluj # Fanatik
Cristi Balaj a dezvăluit că Neluțu Varga s-a implicat în ultimele transferuri de la CFR Cluj și că el este cel care a luat decizia ca Postolachi să plece de la echipă.
09:40
Universitatea Craiova, rețetă financiară de mare succes în Conference League: „Am văzut pe Fanatik și am venit să-mi iau abonamentul!” # Fanatik
Fanii Universităţii Craiova nu admit sub nicio formă să rateze vreun meci în grupa de Conference League şi au decis să ia cu asalt magazinele oficiale ale clubului.
09:20
Simona Halep a numit cel mai bun meci din carieră. Fostul lider mondial a vorbit și despre planurile pe care le are după retragerea din tenis.
09:10
Conducerea Universității Craiova, luată prin surprindere de fani: „Suferim din cauza propriului succes!“ # Fanatik
Universitatea Craiova are parte de un real succes și din punct de vedere financiar în urma ultimelor rezultate, magazinele și site-ul online fiind asediate de către suporteri.
09:10
Patronul clubului de noapte care a împrumutat PSD cu sume uriașe, chemat în instanță din cauza facturilor la energie electrică. Ce decizie s-a luat în dosarul lui Jean Sasu # Fanatik
Jean Sasu, patronul clubului NUBA, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane lei, a fost dat în judecată de ENEL din cauza unor facturi.
