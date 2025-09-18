Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump

DCNews, 18 septembrie 2025 22:20

Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump

Acum 10 minute
22:40
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Acum 30 minute
22:20
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Acum o oră
22:00
Rusia impune noi condiții pentru o întâlnire Putin–Zelenski
Acum 2 ore
21:40
Trump, avertismente pentru Starmer: "Imigrația ilegală va distruge Marea Britanie din interior". Președintele îl îndeamnă să trimită armata pentru a opri criza
21:20
Reacția lui Donald Trump, după ce premierul britanic Keir Starmer a decis să recunoască Palestina
21:10
Macron și soția sa vor depune dovezi științifice pentru a demonstra că Brigitte nu s-a născut bărbat
Acum 4 ore
20:20
Merz sună alarma: „Am trăit peste posibilități” – Berlinul în pragul colapsului economic. Criza pensiilor și recesiunea, subiect de urgență națională
20:10
Donald Trump spune că a încheiat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania
20:10
Imagini de la protestele cu "peste un milion de oameni" în Franța - Video
20:00
Horoscop 19 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20:00
Un tânăr de la o firmă de curierat, acuzat că a furat din colete. A fost reținut de polițiști
19:20
Momente stânjenitoare pe scena de prezentare a ochelarilor AI ai lui Mark Zuckerberg
19:00
Român bătut și împușcat în Polonia. Agresorul l-a confundat cu un ucrainean
Acum 6 ore
18:40
Brățară de aur veche de 3000 de ani, furată din muzeu și topită
18:30
Filmările Gărzii de Mediu devin probe în instanță. Diana Buzoianu: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape!
18:20
Moment istoric pentru Austria și Italia: Este una din cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul
18:00
Un vortex polar instabil ar putea aduce o iarnă grea cu ninsori abundente în România și restul Europei
18:00
Fermierii cer excepții de la Legea mirosurilor, aflată în consultare publică la Ministerul Mediului
17:50
Donald Trump, "dezamăgit" de Vladimir Putin
17:30
Meniul regal de la Windsor: Donald Trump, servit cu delicatese franțuzești și vinuri rare - VIDEO
17:20
Amibă ”mâncătoare de creier”. Alertă sanitară după ce au crescut infecțiile
17:10
Kennedy Jr. rescrie cu viteză record politica vaccinurilor din SUA: "Se mișcă într-un ritm amețitor"
Acum 8 ore
16:40
O șoferiță băută și cu permisul anulat a lovit mortal un bărbat și a fugit de la locul accidentului
16:40
S-a aflat al cui e cadavrul găsit pe câmp, în Constanța
16:30
Șefi noi la Vamă numiți de Ilie Bolojan. Cine sunt Alexandru Bogdan Bălan și Savin Mihai
16:00
Ucraina va oferi forțelor poloneze instruire în apărarea împotriva dronelor
15:50
Noi proteste și greve în Franța: Oamenii sunt furioși din cauza măsurilor fiscal-bugetare
15:50
Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) intră oficial în peisajul farmaceutic
15:50
Guvernul albanez a adoptat programul de reformă cu ajutorul unei ministre generate de AI
15:40
Diferența dintre migrenă, cefalee și durere de cap. Dr. Adina Roceanu | Academia de Sănătate
15:40
Supermarketurile din Olanda, mai scumpe decât cele din țările vecine. Autoritățile încep ancheta prețurilor la alimente
15:30
Avort interzis în România? O cutie a Pandorei care ne aruncă înapoi în 1966. Interviu: „Astea sunt realități. Și atunci cum poți să vii, în 2025, cu o astfel de idee?”
15:20
Un mit despre pepenele verde a fost demontat de specialiști: Nu există dovezi științifice!
15:20
Polonia raportează o creștere a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus
15:10
Ce să nu faci niciodată dacă ai cancer. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, explicații / video
15:10
Eclipsă de Soare, 21 septembrie. Noi capitole pentru patru zodii - VIDEO
15:00
Ești sau nu conștient în comă? O tânără care a trăit 16 zile între vis și realitate a povestit ce a simțit
Acum 12 ore
14:40
Donald Trump a anunțat că desemnează Antifa drept „organizație teroristă” după asasinarea lui Charlie Kirk
14:40
Decizia lui Trump privind „Antifa”, efecte asupra României?! Analiza lui Chirieac
14:10
Prof. univ. dr. Alexandra Stănescu, primul medic de familie din România în conducerea executivă a WONCA
14:00
Haos în transportul aerian: Zboruri întârziate și anulate din cauza vremii severe în Europa
14:00
Papa Leon al XIV-lea, anunț privind schimbarea învățăturii Bisericii în legătură cu persoanele LGBT
13:40
Italia îi bagă la închisoare pe cei care distribuie deepfake-uri
13:30
Situația din Franța, similară cu cea din România. Chirieac explică de ce nu e bine că Parisul „se clatină“
13:10
Tragedie la Câmpina: un bărbat a murit și un altul este rănit după ce s-a prăbușit peretele unei case peste ei
13:00
De la familia de căldărari la Conservator. Povestea sopranei Isabela Stănescu / video
12:50
Peretele unei case din Câmpina s-a dărâmat peste două persoane. Una dintre ele a decedat
12:40
O tânără filipineză a ales credința ortodoxă: „L-am simțit pe Dumnezeu cum m-a prins de mână în apa botezului”
12:30
Când poate fi vindecat cancerul. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu (SANADOR): Aceste reguli trebuie respectate / video
12:10
O cunoscută cântăreață de muzică populară, prinsă la furat în supermarket. Ce produse ar fi sustras
