Cristian Niculescu: NOLE A SCHIMBAT CALIMERA. PENTRU CĂ ȘTIE CEVA CE NOI NU ȘTIM
ActiveNews.ro, 18 septembrie 2025 22:20
Vestea a șocat când s-a împlinit, deși era anunțată de ceva vreme: Nole Djoković s-a mutat definitiv cu familia, în Grecia (la Glyfada - cartier exclusivist din Atena). Grecii l-au primit cu entuziasm la prima apariție la un turneu de tenis, dar asta e neimportant, era previzibil.
• • •
Fake News grosier al avorționistelor Victoria Stoiciu și Oana Marinescu contra unei legi de apărare a mamei și copilului. Cei care salvează vieți sunt „extremiști” în timp ce ucigașii de bebeluși sunt „apărători ai drepturile omului” # ActiveNews.ro
„Rândunica” profesionistă Victoria Stoiciu, parașutată de la Chișinău la București, unde, după lupte grele sexo-marxiste a fost instalată de covrigarul analfabet Marcel Ciolacu la vârful PSD, „gavarește” pe limba ei:
Rechizitoriul lui Iacob - Filme pentru proști făcute de proști. Zoe Dantes: Petardele de la Parchetul General # ActiveNews.ro
Am așteptat două zile ca să am timp să citesc povestea. 327 de pagini, realmente aiuritoare. Despre ce? Despre o lovitură de stat dată de cei care conduceau România la acea vreme și de instituții ale aceluiași stat.
Stocul secret de arme al SUA pentru războiul dus de Israel. Congresul va permite transferuri nelimitate către statul evreu, cu minim control # ActiveNews.ro
Camera Reprezentanților a SUA dorește să extindă stocul secret de arme utilizat în războiul din Gaza. Un nou proiect de lege ar permite transferuri nelimitate de arme din SUA către Israel, cu un control minim.
Turcia detonează cele mai puternice bombe non-nucleare din lume, ”Furia” și ”Fantoma”. Exploziile generează 3.000 de grade și străpung 7 metri din cel mai rezistent beton # ActiveNews.ro
Turcia a prezentat la Salonul IDEF 2025 o bombă non-nucleară revoluționară, capabilă să distrugă structuri din beton și să genereze temperaturi incredibile.
Și totuși, statul român de conjunctură se pare că-l ia foarte în serios pe acest „șarlatan”... atât de „în serios” încât și-a permis să facă praf 280 de milioane de euroi (1,39 miliarde lei) ca să anuleze alegerile prezidențiale în care se contura clar poziția lui de câștigător...
Think tank-urile americane de stânga, cele mai puțin transparente din lume. Doar un număr mic de ONG-uri își dezvăluie finanțatorii, în schimb se dau persecutate de Trump # ActiveNews.ro
Un nou studiu global arată că instituțiile din SUA întârzie la capitolul dezvăluirii finanțatorilor.
Urechile lui Putin în Europa de Est. Proiectul Tochnyi, rețeaua secretă de antene din Kaliningrad capabilă să monitorizeze comunicațiile NATO # ActiveNews.ro
Rusia își intensifică în Kaliningrad construcția proiectului Tochnyi, o rețea de antene capabile să monitorizeze comunicațiile din Europa de Est.
Trump și Xi decid soarta TikTok în SUA. Ce se știe despre acordul dintre Washington și Beijing pentru salvarea aplicației # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, va discuta, vineri, cu omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a finaliza acordul care va decide soarta aplicației Tiktok.
Conferință Dan Puric la Constanța, azi, la ora 18, despre EDUCAȚIA CARE DĂ VIAȚĂ. Invitat special: IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Conferință publică susținută de Dan Puric, joi, 18 septembrie, ora 18:00, la Casa de Cultură din Constanța, alături de Pr. Prof. Axinte Cezar și dedectivul particular Cristian Iordache. Invitat special; IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Intrarea este liberă.
când Hristos a strigat „Lazăr, vino afară!”,/ pământul a clipit,/ iar moartea s-a făcut o zdreanță sub pașii Lui.
Hidropolitica nu mai esteruda mai săracă a geopoliticii – este geopolitica însăși. Omenirea trebuie săaleagă: fie hidrodiplomație, fie hidroconflict.
Av. Silvia Uscov, către senatorul USR Irineu Darău: ”Mă voi opune la orice limitare a libertății de exprimare, chiar și pentru idei greșite” # ActiveNews.ro
Apăr libertatea de exprimare nu doar din principiu, ci și din considerente practice fundamentale. Pentru că este mai bine să știm ce gândesc oamenii decât să împingem aceste idei în subteran.
Mihail Neamțu (deputat AUR): ”Dreptul la viață e sacrosant. Funcția lui Bănescu, un moft satisfăcut de Ciolacu” # ActiveNews.ro
Dreptul la viață e sacrosanct. E un dar nemeritat. E un drept inalienabil. Nu mi-l dă nici Papahagi, nici Mîndruță, nici CTP, nici Caramitru. Viața mi-o dă numai bunul Dumnezeu.
Prăznuirea Sfântului Ilarion Felea! Cum a murit preotul-martir și un cuvânt al său despre IMPORTANȚA CREDINȚEI ÎN FAMILIE: Cine n-are religie, n-are nici familie și cine n-are familie, n-are nici patrie. 18 septembrie: săvârșirea de pe Golgota Aiudului # ActiveNews.ro
Timpurile de criză ale învățământului sunt timpuri de criză religioasă și morală. Eliminarea religiei din școală are rezultate dezastruoase. Cine n-are religie, n-are nici familie și cine n-are familie, n-are nici patrie. Religia e oxigenul familiei. Fără religie, familia tânjește și moare.
Postul ABC a decis să renunțe la un comediant fără umor pentru o acuză falsă făcută la noi și de clovnul bătrân Baconschi, care a scris despre moartea lui Kirk: ”AUR se uită dacă l-am plâns îndeajuns pe activistul MAGA împușcat de un descreierat MAGA” # ActiveNews.ro
Infatuatul umflat cu pompa de Rețeaua Soros este la fel de puțin amuzant ca proaspătul ejectat de ABC, fără a conștientiza însă cât de expirat a ajuns cu astfel de considerații ieftine.
VIDEO: Tancurile israeliene au pătruns în inima Gazei. Bilanțul morților a depășit 65.000 # ActiveNews.ro
Localnicii și martorii oculari spun că zeci de tancuri și vehicule militare israeliene au pătruns într-un important cartier rezidențial din orașul Gaza, în a doua zi a ofensivei terestre a Israelului care vizează ocuparea zonei.
Bombă la vârful NATO, cu Mircea Geoană implicat! Fostul adjunct e suspectat de o afacere de 200 de milioane de euro prin pachetele de ajutor pentru Ucraina # ActiveNews.ro
Sursele din cadrul structurilor de securitate de la București susțin pentru Timpul.md că fostul adjunct al NATO, Mircea Geoană, ar fi implicat într-o afacere cu armament prin interpuși dirijați din umbră de serviciile de securitate ale Federației Ruse.
Cazul morții doctoriței Ioanei Săndulescu, vaccinată anti-Covid deși avea o boală autoimună, revine în atenție: Șase medici vizați de o plângere penală depusă de soțul ei # ActiveNews.ro
Ioana Săndulescu, medic primar la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, a murit în iunie 2023, după ce a fost internată de șase ori în patru spitale din România, inclusiv în cel unde lucra. Avea 39 de ani. Povestea ei a fost publicată de ActiveNews.
Răspunzând solicitării lideriloreuropeni, ca Statele Unite să impună sancțiuni Rusiei, președintele american astabilit în mod intenționat condiții exagerate pentru Europa.
Un nou raport științific ridică întrebări serioase despre siguranța tehnologiei ARNm, după ce cercetătorii au identificat, pentru prima dată, urme de material genetic dintr-un vaccin anti-COVID în genomul unui pacient uman.
VIDEO: Discursurile de la banchetul regal: Trump și Regele Charles își reafirmă legătura SUA–UK # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a fost întâmpinat la Castelul Windsor cu un banchet de stat, cu ocazia celei de-a doua vizite oficiale în Regatul Unit. Evenimentul a oferit liderilor ocazia să reafirme legăturile speciale dintre...
ABC oprește show-ul lui Jimmy Kimmel după 22 de ani, după ce a spus că ucigașul lui Charlie Kirk era fan Trump # ActiveNews.ro
ABC, rețeaua deținută de Disney, a anunțat că „Jimmy Kimmel Live!” va fi oprit pe termen nelimitat, fără dată de revenire.
Consilierul lui Nicușor Dan cere privatizarea companiilor de stat pentru a ne proteja de ruși # ActiveNews.ro
Consilierul economic al președintelui Nicușor Dan, Radu Burnete, a lansat o nouă pledoarie pentru privatizarea companiilor de stat, prezentată drept soluția magică împotriva deficitului bugetar și – culmea absurdului – împotriva...
Ieri, fără nicio explicație, încă premierul Ilie Bolojan a lipsit de la o reuniune cardinală desfășurată la Palatul Victoria. O dezbatere a decidenților din Guvern cu reprezentanții primăriilor asupra celei mai explozive dispute, și anume...
Donald Trump declară ANTIFA organizație teroristă, ”bolnavă, periculoasă și radicală de stânga”, după uciderea lui Charlie Kirk # ActiveNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că va desemna mișcarea de stânga ANTIFA drept organizație teroristă. Acest lucru se întâmplă după uciderea lui Charlie Kirk.
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri țările europene că încearcă să convingă Statele Unite să renunțe la medierea cu Rusia și, în acest fel, să transforme Ucraina "în războiul lui Trump".
Comisia Europeană recunoaște: vaccinurile anti-COVID au fost aprobate fără date ”complete” de siguranță # ActiveNews.ro
Comisia Europeană a admis că vaccinurile anti-Covid au fost autorizate și distribuite fără existența unor date complete privind siguranța lor. Declarația, făcută oficial la sfârșitul lunii august, a stârnit critici dure în Parlamentul...
GRINDEANU, HALUCINATORUL. Ion Cristoiu: Rechizitoriul în cazul Călin Georgescu - o lovitură de imagine dată statului român - VIDEO # ActiveNews.ro
Rechizitoriul în cazul Călin Georgescu - o lovitură de imagine dată statului român. Jurnalul meu video | 17 septembrie 2025: Halucinațiile Parchetului general au fost aplaudate de Sorin Grindeanu, șeful PSD.
Ilie Bădescu: Ioan Alexandru sau triumful „teologiei poetice”. Contribuții la cunoașterea unității de substrat a Europei creștine. 25 de ani de la nașterea la Ceruri a poetului fondator al Pro Vita # ActiveNews.ro
Poezialui Ioan Alexandru face parte din seria marilor trăiri șimanifestări creatoare vădite în lumina curgerii timpului biblic.Oricât ar părea de excesivă ideea aceasta, îndrăznesc s-o enunțbazându-mă pe locul acestei mari creații lirice în configurațiadată de decoexistența celor cinci succesiuni civilizaționale pe care sereazemă Europa profundă.
George Simion: Statul Polițienesc vrea executarea ritualică a lui Călin Georgescu. Spionarea ilegală a unei judecătoare nu deranjează presa sistemului # ActiveNews.ro
„Felul în care domnul Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-unul dintre multele dosare în care este cercetat ne arată că avem de-a face, dacă nu eram convinși deja, cu un stat polițienesc.”, a declarat președintele AUR, George Simion, într-o postare video de ieri noapte.
Adevărul Bisericii Exclusiv: Fotografie cu un sfânt - Instantaneul în care PS Ambrozie al Giurgiului apare alături de Sfântul Sofian # ActiveNews.ro
O fotografie de arhivă îl surprinde pe actualul Preasfințit Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, pe când era stareț al Schitului Darvari din București, slujind împreună cu părintele Sofian Boghiu, marele duhovnic al Mănăstirii Antim, trecut între timp în rândul sfinților.
IPS Teodosie nu a avut voie să participe la Proclamarea Canonizării Duhovnicului și Nașului său de călugărie, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Ce a spus ierarhul tomitan în predica sa - VIDEO # ActiveNews.ro
Un episod plin de har, trăit înainte de trecerea la Domnul a Părintelui Sofian Boghiu, a fost evocat cu emoție de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.
Așa am înțeles că a fost omorât cel mai ascultat om din zilele nostre care propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu și folosea Sfânta Scriptură ca argument împotriva degenerării morale a umanității.
Analfabetismul digital al Partidului Comunist. Datele personale ale aproape tuturor cetățenilor de peste 18 ani din Vietnam, pe mâna hackerilor # ActiveNews.ro
Hackerii au furat 160 de milioane de înregistrări de la centrul de credit de stat, expunând vulnerabilitatea digitală și analfabetismul Partidului Comunist.
Europa și SUA, în penurie de TNT - Războiul din Ucraina a agravat lipsurile. Ce este ”apa roșie”, produsul care a închis multe fabrici pe ambele continente # ActiveNews.ro
De la declanșarea războiului din Ucraina, TNT-ul, explozivul-cheie al proiectilelor și al lucrărilor de construcții sau de exploatare, devine tot mai rar. O penurie care ar putea dura încă mai mulți ani.
Av. Silvia Uscov: Un senator USR propune la o dezbatere Soros - Freedom House ”INSTITUIREA UNEI STĂRI DE URGENȚĂ CU LIMITAREA TEMPORARĂ A UNOR DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI CU INTERZICEREA UNOR ACTORI POLITICI PENTRU A NE APĂRA PROPRIILE DEMOCRAȚII” # ActiveNews.ro
Tovarășe Senator USR Ambrozie-Irineu Darău, VĂ DECLAR RĂZBOI, dumneavoastră și celor care gândesc ca dvs.! Am jurat să apăr Constituția și democrația la intrarea în profesia de avocat și o voi face până la capăt!
De la Iliescu și până azi tot ce a fost întreprindere de stat, societate comercială, companie națională, regie autonomă etc au fost supuse unui jaf de dimensiuni istorice de către o clasă politică nelegiuită și de clientela ei, totul sub protecția unei Justiții cel mai adesea oribile și ea.
Bombă în justiția și injustiția din România: Medicul Lucian Duță pus în libertate după ce a fost condamnat și încarcerat nelegal 3 ani. Avocatul Flavius Radu reacționează dupa decizia istorică a ICCJ - Exclusiv LUJU # ActiveNews.ro
La mai bine de trei ani de la condamnarea definitiva pentru o fapta prescrisa dispusa de judecatoarele CAB Daniela Panioglu si Alina Gulutanu, ICCJ a suspendat pedeapsa fostului sef CNAS Lucian Duta.
Copiii cu nevoi speciale au dreptul să plângă... Cum s-a destrămat o clasă în era corectitudinii politice - O poveste adevărată # ActiveNews.ro
Mai presus de orice, care a fost beneficiul celor 5 că, timp de 4 ani, li s-a dat impresia că sunt egali cu toți ceilalți? Sau, altfel spus, nu le-ar fi fost mai util să fi mers la o școală zisă ”specială”, cu o programă adaptată nivelului lor de dezvoltare și cu profesori special pregătiți?
Spovedanie la chatbot. IA pretinde acum că este Dumnezeu: „Te salut, copilul meu”. Pericolul unui truc de culise - interpretarea spiritualității în era digitală # ActiveNews.ro
O serie de aplicații religioase pentru smartphone permit milioanelor de utilizatori să se spovedească chatboților cu inteligență artificială, dintre care unele pretind că sunt canalul prin care Dumnezeu însuși comunică.
IA: Axa Trump-BigTech aduce investiții de 45 de miliarde de dolari în economia Marii Britanii. Criticii denunță costuri uriașe pentru populație # ActiveNews.ro
Giganții tehnologici americani se grăbesc să cheltuie miliarde în Marea Britanie pentru inteligența artificială. Microsoft și Nvidia au anunțat planuri de a investi până la 45 de miliarde de dolari în Marea Britanie, în timpul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump.
Dialogul șocant dintre asasinul lui Charlie Kirk și iubitul său transsexual: ”Tu ești singura persoană de care îmi pasă, dragostea mea. Nu da interviuri și nu face comentarii. Dacă poliția te întreabă, cere un avocat și taci” - VIDEO # ActiveNews.ro
Un schimb de mesaje șocant a fost dezvăluit de procurorul din Utah County între asasinul lui Charlie Kirk și iubitul său/colocatarul său transsexual, în care atacatorul recunoaște crima, discută planurile sale și oferă instrucțiuni pentru..
Royal College of Defence Studies ar fi interzis accesul ofițerilor israelieni, invocând opoziția față de escaladarea operațiunii Israelului în Gaza.
