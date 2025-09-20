Scandal la Rupea: O femeie a fost rănită și a ajuns la spital, în timp ce încerca să despartă doi bărbați care se băteau

15:00

Primăria Brașov a demarat lucrările de refacere a terenurilor de tenis de Sub Tâmpa, de lângă vechea Bază Agrement. Acestea au mai fost renovate în 2019, unul acoperit cu zgură, celălalt cu gazon sintetic. După cum au precizat reprezentanții Primăriei, terenul cu zgură se deteriora foarte des, astfel că s-a luat decizia de a fi [...]