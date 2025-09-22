Zeljko Kopic, după Dinamo - Farul: „Adversarul a jucat exact cum ne așteptam. Îl felicit pentru fotbalul prestat în repriza secundă”
Gazeta Sporturilor, 23 septembrie 2025 00:20
• • •
Dinamo putea evita remiza cu Farul » Zeljko Kopic făcuse avertismentul la pauză: „Le-am spus!” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a tras primele concluzii după ce echipa lui a făcut doar o remiză luni seara, în ultima partidă a etapei a 10-a din Superliga, scor 1-1, pe teren propriu, cu Farul. Acesta s-a arătat mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în prima repriză și a taxat greșelile din partea a doua a meciului, mai ales că își avertizase elevii la pauză că se va putea ajunge într-o astfel de situație. ...
Dinamo - Farul 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a oferit prima reacție după remiza înregistrată pe Arena Națională. Acesta susține că rezultatul a fost echitabil, iar Dinamo e cu gândul la meciul de vineri cu Universitatea Craiova, în etapa 11.Căpitanul „câinilor” susține că Dinamo a controlat prima repriză și putea să mai marcheze cel puțin o dată. Jocul a fost dezamăgitor în repriza a doua, însă focusul e acum pe meciul cu Universitatea Craiova. ...
După Dinamo - Farul, Ioan Andone face praf strategia lui Kopic: „Zicu a fost băiat deștept, n-ai voie să faci asta!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Farul 1-1. Ioan Andone (65 de ani). legenda „câinilor” a fost prezent pe Arena Națională și a oferit prima reacție. „Fălcosul” a criticat strategia pe care a adoptat-o Zeljko Kopic (48 de ani) în repriza a doua.În minutul 62, tehnicianul l-a înlocuit pe Danny Armstrong (27 de ani) cu Stipe Perica (30 de ani), însă Dinamo n-a trecut la un sistem cu doi atacanți. ...
Andrei Nicolescu, furibund la declarații! L-a taxat pe Kopic și a început derby-ul cu Craiova: „Regii și reginele” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat imediat după fluierul final al partidei cu Farul, de luni seara, din etapa a 10-a a Superligii, încheiată la egalitate, scor 1-1. Acesta a subliniat că Zeljko Kopic nu a făcut schimbări inspirate, apoi și-a spus nemulțumirea vizavi de următorul meci, cu Craiova, programat în prima zi a etapei a 11-a. ...
Ianis Zicu, antrenorul Farului, a analizat meciul cu Dinamo, scor 1-1, de pe Arena Națională. Fostul atacant a fost deranjat de atitudinea jucătorilor lui din primele 45 de minute.Tehnicianul constănțenilor a declarat că a fost mulțumit de reacția elevilor lui din repriza a doua, după discursul de la pauză. Nu și-a asumat merite pentru introducerea lui Ramalho, cel care a marcat golul de 1-1. ...
AMATORISM total la FRF: „S-a retras Mitriță? Nu știam, m-ați lăsat fără cuvinte, dați-mi voie să nu cred” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Farul 1-1. Moment incredibil la finalul partidei de pe Arena Națională. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul general al Federației Române de Fotbal (FRF), NU știa de faptul că Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a retras de la echipa națională. Asta deși fotbalistul și-a anunțat decizia în urmă cu 8 ore!Chestionat despre acest subiect, oficialul Federației a rămas „mut” timp de cinci secunde și a recunoscut că n-avea nicio idee despre decizia fotbalistului. ...
Lovitură pentru Dinamo! A luat „galben” la ultima fază și e SUSPENDAT cu Craiova # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Farul 1-1. Veste proastă în prelungirile partidei pentru gazde. Mijlocașul Eddy Gnahore (31 de ani) a primit cel de-al treilea cartonaș galben al sezonului și va rata derby-ul de vineri, cu Universitatea Craiova, în deplasare. Francezul a ajuns la patru cartonașe galbene în acest sezon. ...
A furat toate privirile la Gala Balonului de Aur » Apariție răvășitoare pe covorul roșu și pe scenă # Gazeta Sporturilor
Kate Scott, jurnalistă CBS Sport, a fost prezentatoarea galei Balonului de Aur. Aceasta a avut o apariție răvășitoare pe covorul roșu.Prezentatoarea britanică a apărut pe covorul roșu cu puțin peste o oră înainte de startul oficial al galei. A venit însoțită de soțul ei, Malik Scott.Kate Scott, apariție răvășitoare la gala Balonului de Aur+1 FOTOLa ora 22:00, ora României, Kate Scott a urcat pe scenă. ...
Gol de tiki-taka pe Arena Națională! Farul i-a dat șah-mat lui Dinamo în repriza secundă # Gazeta Sporturilor
Dinamo a avut șansa de a urca pe locul al doilea după meciul cu Farul, care a închis etapa a 10-a din Superliga, în cazul unei victorii, dar „câinii” au cedat în repriza secundă. Golul lui Ramalho (26 de ani), din minutul 64, a schimbat calculele, iar elevii lui Kopic au scăpat două puncte printre degete, meciul de la București terminându-se la egalitate, scor 1-1. ...
Războiul galeriilor în Dinamo - Farul » „Câinii” le-au aflat mesajul constănțenilor și i-au ironizat # Gazeta Sporturilor
Partida Dinamo - Farul a închis etapa a 10-a din Superliga, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, în fața a 11.176 de fani, iar fanii celor două echipe și-au răspuns prin bannere în timpul celei de-a doua reprize. Scorul a fost deschis rapid în meci după doar 8 minute, de Georgi Milanov a înscris cu o lovitură de cap imparabilă pentru Buzbuchi. La începutul reprizei a doua, suporterii celor două echipe au avut un dialog de la distanță, prin bannere. ...
FCSB are parte de un start de coșmar de sezon, cel puțin în Superliga. Formația antrenată de Elias Charalambous (44 de ani) se află doar pe locul 13, de baraj, după 10 etape, cu doar 7 puncte acumulate. S-a descurcat mult mai bine în cupele europene, acolo unde a ajuns pentru al doilea an consecutiv în grupa principală de Europa League.Campioana României a fost eliminată surprinzător de Shkendija în turul doi preliminar din Liga Campionilor. ...
Petrolul i-a găsit înlocuitor lui Ciobotariu » Marți conduce primul antrenament # Gazeta Sporturilor
Petrolul s-a înțeles cu înlocuitorul lui Liviu Ciobotariu. Eugen Neagoe va fi noul tehnician al echipei ploieștene.Din informațiile GSP, Neagoe va conduce marți primul antrenament la Petrolul, echipă aflată în criză în Superliga. Antrenorul va semna pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.Eugen Neagoe a ajuns la un acord cu PetrolulPetrolul l-a dat afară pe Liviu Ciobotariu după eșecul cu Dinamo, scor 0-3, din etapa a 9-a a Ligii 1. ...
Avertisment în America: „Dramatic! Tatăl lui Messi conduce, oamenii fug de acolo” # Gazeta Sporturilor
Mateusz Klich (35 de ani), fost jucător în MLS, a criticat dur clubul argentinianului și a susținut că situația de acolo „este dramatică”, nerecomandându-l niciunui jucătorÎntr-un moment în care se vorbește despre posibilitatea ca Lionel Messi să-și prelungească contractul cu Inter Miami pentru încă un sezon, Mateusz Klich, fost jucător la DC United și Atlanta în MLS, a criticat dur clubul argentinianului și a făcut declarații foarte controversate despre starea ...
Florinel Coman, UMILIT în Qatar într-un meci în care a marcat două goluri după șapte luni! # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) a înscris primele goluri după o pauză de 7 luni, însă echipa lui, Al-Gharafa, a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Muaither SC, scor 2-5, în etapa 2 din QSL Cup. Titularizat, românul i-a răsplătit încrederea lui Pedro Martins, însă apărarea echipei lui a fost de coșmar.Internaționalul român jucase primul meci din acest sezon pentru Al-Gharafa pe 1 septembrie, un 3-3, cu Al-Sadd. ...
Napoli - Pisa, ultimul meci al etapei #4 din Serie A » Marius Marin, titular contra campioanei # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Marius Marin (27 de ani) este titular în această seară la disputa Napoli - Pisa, ultimul meci al rundei a 4-a din Serie A. Confruntarea a început la ora 21:45, este liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a reacționat a doua zi după meciul pierdut pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-2, în etapa 10 din Superliga. Giuleștenii aveau 1-0 în minutul 78, însă au pierdut incredibil pe final de meci.Semnalul revenirii sibienilor a fost dat de reușita magnifică semnată de Sergiu Buș în minutul 78.Atacantul era ținut în careu de ambii fundași centrali ai Rapidului, Pașcanu și Kramer. ...
Mihai Stoica a făcut praf un om de bază la FCSB: „El făcea șpagatul, era Nadia Comăneci” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de la FCSB, a avut un „client”, după eșecul cu Botoșani, scor 1-3, din etapa #10 a Superligii.Oficialul campioanei l-a criticat pe Siyabonga Ngezana, fundaș central de bază la echipa roș-albastră. Îl consideră vinovat pentru golul 2 al moldovenilor, marcat de Kovtalyuk din pasa lui Mailat.Mihai Stoica, după Botoșani - FCSB: „Ngezana făcea șpagatul”„Chiar nu știu cum am pierdut. Dar din nou conducem și pierdem un meci. ...
Clauza secretă din contractul lui Harry Kane » Cum și când și-ar putea pierde Bayern golgheterul englez! # Gazeta Sporturilor
Harry Kane, atacantul englez de 32 de ani, ar putea să nu-și ducă la bun sfârșit acordul valabil până pe 30 iunie 2027. Presa germană scrie că golgheterul din Bundesliga ar avea o portiță de a reveni în Premier League, în angajamentul său fiind inclusă o clauză specială de reziliere anticipată.Cotidianul BILD a dezvăluit că cel mai târziu în vara viitoare, dacă nu chiar în următoarea fereastră de mercato, ar exista posiblitatea ca Harry Kane să plece de la Bayern. ...
Decizia imediată luată de Rapid, după conflictul dintre Dobre și fani: „Avem informații” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a comentat pe seama incidentelor de duminică seara, de la finalul meciului Rapid - Hermannnstadt, pierdut de giuleșteni cu scorul de 1-2, în etapa a 10-a din Superliga, atunci când Alex Dobre a fost înjurat de câțiva fani. ...
Are șampania la rece! Decizia luată de Lamine Yamal, cu puțin timp înaintea decernării Balonului de Aur # Gazeta Sporturilor
Azi se dă Balonul de Aur! Gala este organizată la Paris, de către revista France Football și UEFA. Lamine Yamal (18 ani) se numără printre candidații la câștigarea trofeului, însă principalul favorit rămâne Ousmane Dembele, potrivit abola.pt.Pentru al doilea an consecutiv, Lamine Yamal va fi prezent la Gala Balonului de Aur și, de această dată, figurează printre candidații la câștigarea trofeului. ...
Fostul număr 20 WTA și-a anunțat în mod original sarcina: „Deja te iubim foarte mult” # Gazeta Sporturilor
Daria Saville (31 de ani, numărul 159 mondial) și soțul ei, Luke (31 de ani, fost număr 23 ATP la dublu) au anunțat că vor deveni părinți, pozând alături de cățelul lor, Tofu Sausage.Australianca Daria Saville a jucat puțin anul acesta de la Roland Garros încoace. A mai apărut pe teren doar în calificări la Wimbledon și US Open și probabil că nu va reveni decât peste o perioadă mai lungă. ...
Zlatan Ibrahimovic și-a prezentat "LegaZy" » Cum arată salonul cu trofee al fostului golgheter suedez! # Gazeta Sporturilor
Zlatan Ibrahimovic, care va împlini în curând 44 de ani, le-a făcut o frumoasă surpriză fanilor săi, publicând pe contul de Instagram un filmuleț cu locul unde își ține toate cupele, distincțiile, trofeele individuale și tricourile înrămate din prodigioasa-i carieră. ...
Președintele Barcelonei, Joan Laporta, și-a exprimat dorința ca un membru al clubului său să triumfe la gala Balonului de Aur. Acesta a lansat și un atac subtil la adresa lui Real Madrid, club care a decis să boicoteze evenimentul pentru al doilea an la rând.După ce Vinicius a aflat că va fi pe locul 2 anul trecut, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid a decis ca tot clubul să boicoteze gala din 2024. ...
Americanii au văzut cum arată noua Dacia Duster Pick-Up și au reacționat: „Au uitat cea mai importantă parte” # Gazeta Sporturilor
Dacia a anunțat la mijlocul săptămânii trecute lansarea în România a modelului utilitar Duster Pick-Up, care are dublă cabină, cu capacitate de patru locuri, iar americanii au reacționat imediat, considerând că tocmai elementul-cheie lipsește noului model. Dacia Duster Pick-Up poate fi comandată în România la un preț de pornire de 25. ...
Nicolae Dică nu mai este antrenorul celor de la Concordia Chiajna! Anunțul a fost făcut de clubul din Liga 2, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare. Ultimele două eșecuri cu Voluntari (0-1) și CSM Slatina (1-2) i-au fost fatale fostului tehnician de la FCSB.Dică fusese instalat în martie 2025 la Chiajna. Lasă echipa pe locul 11, cu 10 puncte acumulate după primele 7 etape, la 3 de Chindia Târgoviște, formația aflată pe ultimul loc de play-off. ...
Clubul din Superliga a anunțat parteneriatul cu Villarreal » Ce scriu spaniolii # Gazeta Sporturilor
UTA a anunțat un parteneriat cu Villarreal, una dintre echipele din La Liga cu prezențe constante în cupele europene, câștigătoarea Europa League din 2021.În ce constă parteneriatul? UTA va împrumuta din metodologia spaniolilor privind creșterea tinerilor din academie. De asemenea, antrenorii din cadrul clubului arădean vor participa la stagii de studiu în Spania. ...
Pe ce se bazează FCSB înaintea debutului în grupa Europa League » Anunțul făcut de un om-cheie din vestiar # Gazeta Sporturilor
Vali Crețu (36 de ani), fundașul celor de la FCSB, este optimist înaintea debutului în grupa unică de Europa League, și se bazează pe faptul că nici în sezoanele precedente campioana României nu a avut un început bun de sezon, dar a reglat detaliile pe parcurs și a triumfat în cele din urmă. Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi seara, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Marseille - PSG, „Le Classique” în seara decernării Balonului de Aur » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Marseille - PSG, derby-ul de tradiție din Ligue 1, are loc în această seară, de la 21:00, în același timp cu Gala Balonului de Aur, acolo unde Ousmane Dembele (28 de ani) e favorit să câștige. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma VOYO.Derby-ul din Franța ar fi trebuit să se dispute duminică, 21 septembrie, însă partida a fost amânată și reprogramată din cauza condițiilor meteorologice. ...
Înfrângerea de la Botoșani a ațâțat și mai tare spiritele în tabăra campioanei, căzută pe un neverosimil loc 13 în Superligă. Cei din Peluza Nord au cedat primii, membrii acesteia emițând un comunicat tăios la adresa fotbaliștilor lui Charalambous și Pintilii.Selectez din cuprinsul lui: "Am fost mereu lângă echipă, indiferent de rezultate. Am avut răbdare, am înțeles și am crezut în promisiunile făcute. Dar totul continuă la fel. ...
Joacă în derby la câteva ore după ce și-a dat BAC-ul! » Povestea celui mai tânăr debutant al clubului în Ligue 1 # Gazeta Sporturilor
Ibrahim Mbaye (17 ani) a susținut în această dimineață proba orală a examenului de bacalaureat, motiv pentru care nu a putut să facă deplasarea cu lotul lui PSG pentru Les Classique. Extrema dreaptă de origine senegaleză a mers mai târziu la Marsilia, iar antrenorul Luis Enrique va conta pe el la derbyul cu OM. ...
Trei românce pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Beijing » Cu cine au picat în primul tur # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 42 mondial), Sorana Cîrstea (35 de ani, numărul 64 WTA) și Gabriela Ruse (27 de ani, locul 98 WTA) sunt prezente pe tabloul primului turneu important din sezonul asiatic de hard, cel de la Beijing.Aceleași trei jucătoare române care au fost în atenție în ultimele luni sunt prezente în mod direct și pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 1000 de la Beijing (24 septembrie – 5 octombrie). ...
Dorinel Munteanu (57 de ani), fostul mijlocaș al lui Dinamo, consideră că echipa lui Zeljko Kopic se poate bate la titlu în acest sezon de Superliga.Fostul mare internațional consideră că Dinamo mai are nevoie de doi jucători în ferestra de transferuri din iarnă pentru a fi o echipă completă.Dorinel Munteanu o vede pe Dinamo în lupta la titlu„(n.r. - E Dinamo o echipă de titlu?) Absolut! În devenire, da. Dinamo joacă din ce în ce mai bine. ...
Dinamo Kiev, formația atacantului Vladislav Blănuță (23 de ani), s-a încurcat pe teren propriu cu Oleksandriya, 2-2, în etapa 6 din campionatul Ucrainei. Vârful transferat de la FCU Craiova pentru două milioane de euro a început partida din postura de rezervă și a fost introdus pe teren de antrenorul Oleksandr Șovkovski imediat după pauză.A fost al doilea meci la rând pe care Dinamo Kiev l-a disputat în compania celor de la Oleksandriya. ...
Alertă pentru stadioanele de la CM 2026 » 14 arene periculoase: au depășit limitele de siguranță # Gazeta Sporturilor
Conform unui raport al Football For Future și Common Goal, în parteneriat cu Jupiter Intelligence și susținut de CO₂ Foundation, 14 dintre cele 16 stadioane care vor găzdui partide la Campionatul Mondial din 2026 au depășit limitele de siguranță în 2025 în ceea ce privește riscurile climatice: căldură extremă, ploi abundente și inundații. ...
Scandalul continuă! » Acuzații grave între Rapid și o parte a galeriei: „Au forțat nota, clubul s-a săturat” / „E ilegal să facă asta” # Gazeta Sporturilor
Clubul Rapid și brigada de suporteri ”Original” sunt de mai multă vreme într-o dispută care a atins cote de fierbere înaintea partidei de duminică seară, în care giuleștenii au încasat prima înfrângere în acest sezon, 1-2 cu Hermannstadt, chiar pe propriul teren.La intrarea spre tribune, cei de la "Original" au intrat într-o altercație cu forțele de ordine, care au reținut mai mulți suporteri cărora li s-au aplicat amenzi și interdicții de a mai intra în stadion. ...
Jose Mourinho, conferință „de foc”: „Benfica ori câștigă, ori, dacă nu câștigă, iese moartă!” # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul Benficăi, a prefațat duelul cu Rio Ave, programat marți seara, de la ora 22:15, pe care l-a catalogat drept un adversar dificil, și a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre venirea lui la echipă și trimițând și un mesaj de luptă pentru elevii lui.„Mă aștept la un adversar mai bun decât punctele pe care le-au acumulat până acum. ...
Acționarul lui Dinamo recunoaște: „Am depășit bugetul de transferuri. Știți de ce?” # Gazeta Sporturilor
Gelu Sulugiuc, cel mai nou acționar de la Dinamo, admite că formația alb-roșie a investit mai mult decât și-a propus în campania de transferuri din această vară. Motivul? „Oportunități la care am spus că trebuie să zicem «da» acum”. ...
A fost stabilit programul etapei #12 din Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, derby-ul rundei, va avea loc duminică, pe 5 octombrie, de la ora 20:30.Etapa #12 din Liga 1 va debuta vineri, pe 3 octombrie, cu Unirea Slobozia - Dinamo. Va fi singura partidă a zilei în campionatul României.Programul etapei #12 din Superliga. Când are loc FCSB - Universitatea CraiovaSâmbătă vor avea loc 3 meciuri, începând cu ora 15:00, oră de lac are se va defășura Csikszereda – U Cluj. ...
