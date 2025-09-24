Baza Olimpică de la Râșnov va fi modernizată. Urmează să fie construită o tribună, iar trambulina K90 pentru sărituri cu schiurile va fi reparată, într-o investiție de aproape 100 de milioane de lei
BizBrasov.ro, 24 septembrie 2025 03:50
Primăria orașului Râșnov a demarat proiectul „Modernizare, Extindere și Dotare Baza Olimpică Valea Cărbunării – Oraș Râșnov, Județul Brașov” are ca scop declarat aducerea complexului sportiv la standardele internaționale impuse de Federația Internațională de Schi și Snowboard și de Comitetul Olimpic Internațional
Renunțarea la succesiune în favoarea cuiva se face doar din proprie inițiativă și prin asumarea efectelor.
Primăria orașului Râșnov a demarat proiectul „Modernizare, Extindere și Dotare Baza Olimpică Valea Cărbunării – Oraș Râșnov, Județul Brașov” are ca scop declarat aducerea complexului sportiv la standardele internaționale impuse de Federația Internațională de Schi și Snowboard și de Comitetul Olimpic Internațional
Jocul-fenomen care îi face și pe copiii români să uite de telefoane și tablete. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția” # BizBrasov.ro
Amendament la lege, pentru ca bolnavii de cancer să își poată retrage banii din Pilonul 2, într-o plată unică. Se ia în calcul și introducerea altor boli # BizBrasov.ro
Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern. În forma Guvernului, proiectul prevedea, între altele, că persoanele care optează să [...]
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni/ Lista produselor care beneficiază de limitarea adaosului # BizBrasov.ro
Platformă falsă care promite înscrieri rapide contra cost în Programul Rabla. AFM depune plângere penală # BizBrasov.ro
AFM a depus, marți, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată
Localnicii din Liziera au strâns semnături pentru a trece cu acte în Brașov. 90% dintre cele 300 de familii participante la un sondaj își doresc alipirea la municipiu # BizBrasov.ro
90% dintre locuitorii din cartierul Liziera, care în acte aparține de Hărman, își doresc alipirea la municipiul Brașov. Un sondaj realizat recent de către locuitorii din cartierul Liziera a arătat că peste 90% dintre cele 300 de familii participante își doresc alipirea la municipiul Brașov, considerând că au mai multe oportunități și că primăria actuală [...]
Șoșoacă, la mâna parlamentarilor europeni. Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarei acuzată de mai multe infracțiuni # BizBrasov.ro
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
O destinație din județul Brașov a intrat în elita ospitalității internaționale. Complexul a fost selectat oficial în Ghidul Michelin # BizBrasov.ro
Eden Hill Retreat & Spa din localitatea brașoveană Șimon a fost inclus oficial în prestigiosul Ghid Michelin, prin intermediul platformei Tablet Hotels – recunoscută la nivel global pentru rigoarea în selecția hotelurilor boutique cu identitate puternică, servicii premium și experiențe autentice, conform revistei Biz.
O expoziție inedită, dedicată Reginei Maria a României, va fi vernisată la Galeria ICR de la Lisabona # BizBrasov.ro
De ce nu va putea trece România la bani digitali. Guvernatorul BNR: „Primul motiv, pensionarii” # BizBrasov.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit despre procesul de introducere a unui euro digital și spune că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro. Vorbind de încercările Suediei și ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente [...]
Sprijin de la Stat: Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 de lei lunar pentru plata facturii de consum la curent electric # BizBrasov.ro
Încă o categorie de români ar putea beneficia de 50 de lei lunar sprijin de la stat pentru plata facturii de consum la curent electric.
FOTO Prima mașină de luptă blindată 4×4 românească – VLAH – va fi gata de testări în decembrie # BizBrasov.ro
VLAH este prima mașină de luptă din gama autovehiculelor tactice blindate de tip ușor (ATBTU), proiectată și dezvoltată în România. Mașina ușoară blindată 4×4 are o greutate de 7 tone și power load de 2.5 tone, ajungând la o greutate maxima de 9.5 tone.
Laboratoarele Universității Transilvania din Brașov, deschise pentru toți curioșii, de Noaptea Cercetătorilor # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov vă așteaptă vineri, 26 septembrie 2025, între orele 16:00 și 21:00, la Institutul de Cercetare-Dezvoltare (strada Institutului nr. 10), pentru o nouă ediție a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor”, un eveniment care transformă cercetarea într-o experiență captivantă pentru toate vârstele.
Ziua Internațională a Mediului Marin, sărbătorită la Zoo Brașov cu jocuri și activități educative # BizBrasov.ro
Pe 25 septembrie, Grădina Zoologică Brașov marchează Ziua Internațională a Mediului Marin printr-o serie de jocuri și activități educative pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul va avea loc între orele 10:00 – 16:00 și va cuprinde activități interactive, menite să promoveze educația ecologică și respectul pentru biodiversitatea marină. Grădina Zoologică Brașov este singurul loc din [...]
Lecții de educație financiară pentru elevi, organizate de Agenția BNR Brașov
Ministrul Apărării: Serviciul militar voluntar va fi introdus în România în 2026. Tinerii care vor face armata vor fi plătiți # BizBrasov.ro
Ministrul Apărării: Serviciul militar voluntar va fi introdus în România în 2026. Tinerii care vor face armata vor fi plătiți
La data de 21 septembrie a.c., în timp ce efectuau activități specifice de menținere a ordinii și liniștii publice în zona stației CF Brașov, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Brașov au oprit, pentru control, un bărbat în vârstă de 44 de ani.
Dacă vreți să vedeți cum se repară o locomotivă, puteți vizita SCLR Brașov, cu ocazia Zilei Porților Deschise # BizBrasov.ro
Elevii din clasa pregătitoare și copiii din grădinițe vor primi gratuit materiale didactice: jocuri, cărți educative și caiete de lucru/ Proiectul, adoptat de Senat # BizBrasov.ro
8 minori au dat atacul la tarabele din Piața Star. Se adăpostiseră cu marfa într-unul din pasajele din Centrul Civic # BizBrasov.ro
Noaptea trecută, în jurul orei 01:30, polițiștii locali au depistat 8 minori, neînsoțiți de reprezentanții legali, în pasajul pietonal de pe Str. Mihail Kogălniceanu. Aceștia aveau asupra lor produse perisabile, pe care le-au sustras din Piața Agroalimentară Star în cursul serii. Camerele de supraveghere de pe str. Nicolae Bălcescu au surprins minorii în timp ce [...]
Incident șocant în aviația românească, confirmat de ROMATSA: un controlor a adormit în tură. Zboruri Wizz Air, afectate # BizBrasov.ro
Un incident grav, ținut o vreme sub tăcere, zguduie aviația românească. Un controlor de trafic aerian de la Aeroportul din Cluj-Napoca a adormit în timpul serviciului, lăsând în pericol sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air – companie care operează și curse de pe Aeroportul Internațional Brașov. Aeronava, plină de pasageri, a fost nevoită [...]
La Brașov, se caută angajaţi pentru posturi în „call center” care vorbesc fluent limbi nordice. Ce salarii oferă angajatorii? # BizBrasov.ro
Brașovul investește 25 de milioane de lei pentru a scăpa noua zonă rezidențială Tractorul de „apa de ploaie” # BizBrasov.ro
Primăria Brașov face un pas important pentru rezolvarea problemelor de inundații din cartierul Tractorul. Sistemul de captare a apelor pluviale, anunțat în luna iulie, a ajuns în faza de studiu de fezabilitate, iar documentul va fi supus aprobării în ședința de plen a Consiliului Local de vineri, 26 septembrie. Investiția este estimată la 24,7 milioane [...]
Șase din nouă firme care vând RCA au crescut prețurile. Una rămâne cu tarifele mult sub medie, o alta mult peste # BizBrasov.ro
Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea plafonării, la 1 iulie anul acesta, iar una singură se mai menține cu prima medie semnificativ sub pragul de 1.000 de lei. Per ansamblu, majorările de preț sunt relativ limitate, însă [...]
„Nabucco” este o lucrare emblematică.
Benzina și motorina s-au ieftinit azi, pentru prima dată în această lună în care prețurile au crescut în patru rânduri. Așadar, față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scăzut și prețul benzinei și prețul motorinei cu 4 bani pe litru. Cel mai probabil o majorare de preț de aceeași amploare [...]
Astăzi, în a șasea zi de Oktoberfest Brașov 2025, atmosfera de sărbătoare va fi ridicată la cote maxime de IRIS, una dintre cele mai iubite și longevive formații rock din România.
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni – Temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care vine frigul # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis astăzi prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025 și anunță temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturiloe vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce în prima săptămână ploile vor fi deficitare, urmează precipitații în toată țara.
Relația cu adolescenții: Ce cumpără de fapt părinții cu telefoane de ultimă generație și haine de firmă/ Adolescentul are nevoie de ceva mult mai profund # BizBrasov.ro
Primăria Brașov demarează noi lucrări în regim de urgență la Cetățuia Brașovului, care a fost lăsată în paragină, ca urmare a litigiului care s-a derulat timp de 7 ani cu societatea Aro Palace în vederea recuperării edificiului în proprietate. Astfel, acum, ar urma să se intervină la acoperiș, unde au apărut noi degradări care pot [...]
Park & Ride-ul din Bartolomeu, sub supraveghere 24/7. Licitație de peste 52.000 lei pentru servicii de pază # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație pentru asigurarea serviciilor de pază și protecție la noul Park & Ride Bartolomeu, obiectiv care urmează să fie inaugurat în perioada următoare, în imediata vecinătate a Sălii Polivalente aflate în construcție. Potrivit documentației de atribuire, serviciile vor fi asigurate pe o suprafață de aproape 46.000 de metri pătrați, care [...]
Cea mai veche casă locuită din Brașov a fost ridicată la 1700. Anul trecut, o parte din imobil s-a prăbușit, în urma unor lucrări neautorizate și acum a fost încadrată în clasa I de risc seismic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început anul acesta expertiza vizuală pentru risc seismic a tuturor clădirilor multietajate cu destinația de locuințe construite înainte de 1978. În total, aproape 10.000 de construcții vor fi expertizate vizual, iar în cazul celor considerate cu risc proprietarii vor trebui să facă expertiza tehnică, și, în cazul celor care se încadrează în [...]
Ustensilele din bucătărie care ne pun viața în pericol. „Poate perturba echilibrul hormonal, favoriza inflamațiile și crește riscul de boli cronice” # BizBrasov.ro
Un medic de renume internațional avertizează asupra pericolelor ascunse din bucătăriile noastre. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard, a dezvăluit într-un videoclip viral pe TikTok că trei obiecte banale de uz casnic pot avea efecte devastatoare asupra sănătății, potrivit DailyMail.
Animalele de companie ne salvează de singurătate și de boli: Numeroase studii arată că simpla prezență a câinelui poate reduce tensiunea arterială # BizBrasov.ro
50% dintre elevii români au fost jigniți cel puțin o dată, iar 36% dintre ei au fost victimele unor zvonuri răutăcioase, la școală. Bullying-ul afectează grav copiii # BizBrasov.ro
România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește bullyingul în școli. Conform World Vision România (2021), agresiunea verbală este cea mai întâlnită formă de bullying la gimnaziu (42%) și liceu (38%). Agresivitatea fizică este raportată la un copil din zece la liceu și un elev din șapte la gimnaziu.
A ars acoperișul pe o suprafață de 10 metri pătrați la clădirea BRD din Centrul Civic. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale cu apă și spumă, două pentru transport apă și două autoscări # BizBrasov.ro
Un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al clădirii BRD din Centrul Civic al Brașovului. În acest moment, pompierii intervin cu mai multe autospeciale, cu automacarale, desfășurarea de forțe fiind destul de mare. Deocamdată, reprezentanții ISU Brașov nu au comunicat date despre intervenție.
Universitatea Transilvania, în topul 10 al celor mai bune universități din România, potrivit clasamentului QS World University Rankings 2026 # BizBrasov.ro
Artiști brașoveni în această seară, pe scena Oktoberfest Brașo
„Bursele Carpathia”, ediția a 4-a: Elevii din Țara Făgărașului se pot pot înscrie în cadrul programului/ Cine poate aplica # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să restaureze Biserica Catolică de pe strada Mureșenilor. Va fi cel de-al treilea monument de cult, după restaurarea Bisericii Sf. Nicolae din Șchei și a Curții Bisericii Negre, pentru care edilii au obținut finanțări nerambursabile # BizBrasov.ro
Anul acesta Primăria Brașov a demarat un program ambițios de restaurare a monumentelor istorice, reprezentative pentru comunitatea și istoria noastră. O componentă importantă a acestui program o reprezintă restaurarea bisericilor care au strâns în jurul lor comunitățile etnice care, în ultimele sute de ani, au transformat orașul nostru într-un exemplu de conviețuire pașnică și înțelegere. [...]
Scandalagiu beat, reținut de polițiștii din Săcele: Și-a amenințat soția cu bătaia, după ce a încălcat un ordin de protecție # BizBrasov.ro
Echinocțiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 21:19. Acesta marchează toamna astronomică.Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele [...]
Un băcăuan a luat-o la fugă prin Făgăraș, când a văzut că polițiștii îl trag pe dreapta. Luase o mașină „de serviciu”, ca să se ducă acasă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana bănuită în stare de reținere, după ce au identificat în trafic un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat fără permis de conducere. Duminică, după miezul nopții, un echipaj de poliție care desfășura activități specifice de menținere a ordinii [...]
Parc nou în Săcele, cu bani gratis de la Uniunea Europeană. Locuri de joacă pentru copii, skatepark, spații verzi # BizBrasov.ro
Astăzi, primarul din Săcele, Virgil Popa, a semnat un nou proiect cu finanțare europeană în valoare de 7,6 milioane lei, pentru amenajarea unui parc în cartierul Electroprecizia. Investiția va fi realizată în cartierul Electroprecizia, în spatele blocului 40, pe o suprafață de peste 9.000 mp.
„Nu destin, doar decizii”, o poveste impresionantă: De la copil abandonat și adolescent marcat de un accident grav, care l-a lăsat fără picioare și fără un braț, la artist și antreprenor de succes # BizBrasov.ro
Operatorul feroviar de stat a început prost săptămâna. În doar câteva ore, trei locomotive s-au defectat, iar o a patra a lovit o persoană.
Doi vârstnici dați dispăruți au fost găsiți, ieri, de jandarmii brașoveni la Timișu de Sus, respectiv Râșnov
Peste 4.300 de persoane cu dizabilități din România pot beneficia, fiecare, de câte 39.900 de lei, pentru achiziționarea de tehnologii moderne care să le ofere un parcurs de viață independent # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a lansat proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces. Grupul țintă al proiectului este format din 4.307 persoane cu dizabilități, care vor beneficia de vouchere în valoare de până la 39.900 lei pentru achiziția de echipamente și tehnologii asistive.
