Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare din R.Moldova

18:10

Incidentul de la Timişoara, unde doi elevi de 13 ani s-au filmat în timp ce întreţineau relaţii sexuale în toaleta şcolii, dezgroapă o discuţie mai veche, pe cât de utilă, pe atât de controversată în România. Cât de importantă este educaţia sexuală şi dacă nu cumva ar trebui introdusă ca materie obligatorie în şcoli. Psihologii spun într-un glas: da, copiii au nevoie de repere corecte, mai ales într-o ţară în care sexul e încă subiect tabu. Pentru că altfel vor prelua idei periculoase de pe TikTok. Un studiu realizat anul trecut arată că 11 copii sunt abuzaţi sexual zilnic în România. Un motiv pentru care au loc atâtea abuzuri este şi acela că cei mici nu ştiu să recunoască gesturile şi atingerile interzise.