Murături asortate pentru iarnă. Ce să faci ca ele să fie crocante și să se păstreze mult timp
Click.ro, 25 septembrie 2025 03:10
Toamna nu este completă fără murături asortate puse la borcan pentru iarnă. Această rețetă clasică, transmisă din generație în generație, aduce împreună cele mai gustoase legume din grădină, transformându-le într-o adevărată comoară culinară pentru zilele friguroase.
Acum o oră
03:10
Acum 2 ore
02:10
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți # Click.ro
Moșii de toamnă, cunoscuți și ca Sâmbăta Morților, reprezintă un moment important în calendarul ortodox, dedicat pomenirii celor dragi care nu mai sunt printre noi.
Acum 4 ore
01:10
Cum să renunți la moștenire în favoarea altcuiva. Ce trebuie să știi înainte de a lua decizia # Click.ro
Renunțarea la moștenire în favoarea altei persoane este un act voluntar și definitiv, care trebuie făcut cu grijă și în deplină cunoștință de cauză.
00:10
Cea mai veche prăjitură din lume are peste 4.000 de ani. Ce ingrediente se foloseau pentru acest desert din Egiptul Antic # Click.ro
Egiptul Antic este o civilizație care fascinează întreaga lume chiar și în ziua de astăzi.
Acum 6 ore
23:40
Experiența neplăcută de care s-a lovit Oana Roman când a vrut să cumpere o geantă de pe un grup de Facebook: „Ori eu par periculoasă?” # Click.ro
Oana Roman, unul dintre cei mai virali influenceri români, a povestit o experiență pe care a întâmpinat-o atunci când se pregătea să achiziționeze o geantă de pe un grup de Facebook.
23:30
Cât costă educația după școală? Sumele pe care părinții le plătesc lunar la afterschool-urile private # Click.ro
„Ar trebui să ne mutăm, pentru un after school gratuit!”, glumesc amar unii părinți, care ajung să plătească sume considerabile pentru a-și înscrie copiii la un afterschool privat, mai ales în localitățile unde aceasta este singura opțiune disponibilă.
23:30
A fost o vedetă a Antichității, un geniu sau o minciună istorică? Adevărul ascuns de 2.000 de ani # Click.ro
Atunci când vorbim despre marii titani literari ai Greciei Antice, numele lui Homer răsună primul. Totuși, cu mult timp înainte ca Iliada sau Odiseea să devină repere universale, un alt personaj captiva imaginația oamenilor.
23:30
Întrebarea primită de o avocată: „Dacă soţia moare înaintea mea, pot să moştenesc și averea socrilor?”. Care a fost răspunsul specialistului # Click.ro
Întrebarea mai puțin obișnuită pe care un bărbat i-a adresat-o Gabrielei Ursărescu, avocată devenită virală în mediul online, a stârnit atenția foarte multor internauți. Iată ce răspuns a primit, după ce a dorit să afle dacă poate moșteni averea socrilor în cazul în care soția sa moare înaintea lui.
23:10
Scandalul KissCam de la Coldplay ia o turnură neașteptată. Ce făcea, de fapt, soțul directoarei HR, în timpul concertului # Click.ro
Scandalul KissCam de la concertul Coldplay continuă să scoată la iveală detalii surprinzătoare. Dacă imaginile cu directoarea de resurse umane Kristin Cabot, surprinsă pe ecranul uriaș al stadionului alături de șeful ei, au devenit virale la nivel global, acum ies la iveală informații neașteptate.
23:00
Monica Pop, adevărul despre lupta cu cancerul. Cum se simte în prezent: „Am șase intervenții chirurgicale și, probabil, va mai urma una” # Click.ro
Monica Pop, unul dintre cei mai renumiți medici oftalmologi din țară, a vorbit recent despre perioada grea în care a dus o luptă cu cancerul. Recent, a dezvăluit cum și-a găsit puterea de a depăși cele mai grele momente din viața sa, vorbind totodată și despre o posibilă intervenție chirurgicală.
22:50
Vinetele coapte au un gust deosebit, cu o aromă bogată, ușor afumată, și o textură cremoasă, ceea ce le face extrem de versatile în bucătărie.
21:50
Tudor Ionescu de la Fly Project a slăbit peste 40 de kilograme. Dieta care l-a ajutat pe artist # Click.ro
Cântărețul Tudor Ionescu de la Fly Project a povestit cum a reușit să își schimbe total stilul de viață și cel alimentar și să slăbească peste 40 de kilograme. Află cum a reușit să arate mai tânăr cu câțiva ani.
21:50
Vezi cât costă și ești aproape de infarct! Cât a ajuns un kilogram de varză pentru murat. Elena Merișoreanu: „Prețuri nesimțite”. Cum ameliorăm durerile reumatice cu ajutorul frunzelor de varză? # Click.ro
Cât costă un kilogram de varză pentru murat. Elena Merișoreanu: „Prețuri nesimțite!”. Cum ameliorăm durerile reumatice cu frunze de varză
Acum 8 ore
21:00
Campioana României evoluează în a doua competiție europeană.
20:50
Naba Salem se pregătește de nuntă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a postat primele imagini cu noul său iubit # Click.ro
Naba Salem, fostă ispită a sezonului 9 de la Insula Iubirii, și-a găsit fericirea în brațele lui Laurențiu, un tânăr pe care l-a cunoscut recent. Cei doi au planuri de căsătorie și deja și-au ales nașii.
20:20
Horoscop joi, 25 septembrie. Se anunță probleme de sănătate pentru un nativ care s-a neglijat complet # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 25 septembrie.
20:20
Andreea Bălan a organizat o super petrecere pentru iubitul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani. Video # Click.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Pare că sunt făcuți unul pentru celălalt și se bucură de fiecare moment al vieții lor. Recent, tenismenul și-a serbat ziua de naștere, după ce iubita sa i-a organizat o adevărată petrecere.
20:00
Un tânăr de 23 de ani și-a ridicat casa cu doar 3.000 de euro. Cum a reușit cu un buget așa mic # Click.ro
Un tânăr de doar 23 de ani a reușit ceea ce pentru mulți pare imposibil: și-a construit singur o casă, cu un buget de numai 3.000 de euro.
Acum 12 ore
19:40
Relația lui Gigi Becali cu lucrătorii asiatici din Capitală. Patronul FCSB a uimit pe toată lumea # Click.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB și fost deputat, a surprins din nou prin declarațiile și gesturile sale. Deși a fost trimis în Parlament din partea AUR – partid cunoscut pentru pozițiile sale împotriva muncitorilor străini.
19:30
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au îngropat securea războiului. Vor forma, din nou, o echipă # Click.ro
Au trăit o poveste de iubire care a ținut ocupate primele pagini ale ziarelor, apoi după mai multe certuri și împăcări, au divorțat. Ei bine, după șase ani de la separare, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au îngropat securea războiului.
19:20
Claudia Pătrășcanu, primele informații despre iubitul ei. De ce refuză vedeta să se mute cu el # Click.ro
În urmă cu câteva săptămâni, Claudia Pătrășcanu anunța că are un nou iubit. Acum face primele declarații despre el și spune motivul pentru care încă nu locuiesc împreună.
19:20
Mihai Trăistariu cântă pe un sac de bani, de Sărbători: „Fac și câte 10.000 de euro, într-o noapte”. Pe ce sumă e invitat în Bulgaria? # Click.ro
Mihai Trăistariu cântă pe un sac de bani, de Sărbători: „Fac și 10.000 de eur, într-o noapte”. Unde e invitat să încingă hora?
19:20
O profesoară șochează: „Femeile ar trebui să-și lase soții pentru a deveni lesbiene”. Care este povestea din spatele declarației # Click.ro
O profesoară de economie din Statele Unite, care predă la una dintre cele mai prestigioase școli de afaceri din America, a stârnit controverse după ce și-a povestit public experiența personală: și-a părăsit soțul, alături de care avea un copil, și a început o relație cu o femeie.
18:20
Rețeta bunicilor noastre pentru ardei murat umplut cu varză. Ce ingredient secret trebuie să folosești, ca să nu se înmoaie în saramură # Click.ro
Ardeii murați umpluți cu varză sunt o delicatesă de iarnă, dar problema e că uneori ardeii se înmoaie în saramură și nu mai au gustul acela crocant și bun. Chiar dacă sunt murăturile care ne amintesc de perioada copilăriei, multe gospodine dau greș atunci când le pregătesc.
18:00
Ce trebuie să adaugi în vin, atunci când îl prepari cu strugurii din curtea ta, pentru a nu fi acid și acru la gust. Ingredientul secret care îl face delicios și intens # Click.ro
Dacă ai struguri proaspeți din curtea ta și vrei să faci vin acasă, este obișnuit ca vinul să iasă uneori prea acid sau acru — iar gustul nu este ceea ce ai visat.
17:50
Super mămică activă! Emily Burghelea nu stă locului în ultimele zile de sarcină! Merge la evenimente și stă pe tocuri toată ziua # Click.ro
Frumoasa și tânăra vedetă TV și influenceriță Emily Burghelea (26 de ani) este pe ultima sută de metri cu cea de-a treia sarcină.
17:40
Zodiile care nu trebuie să stea cu părinții partenerului în aceeași casă. Se vor isca mereu certuri între ei # Click.ro
Conform unui articol publicat de SoyCarmin, anumite zodii sunt mai predispuse să intre în tensiuni cu părinții partenerului, în special cu soacra, mai ales în perioadele de sărbătoare sau atunci când interacțiunile devin mai intense.
17:30
O piersică uriașă crescută în statul Virginia a doborât oficial recordul Guinness pentru cea mai grea din lume, cântărind 830 de grame.
17:00
Bianca Censori își lansează propriul brand de haine! Soția lui Kanye West este cunoscută pentru aparițiile sale sexy # Click.ro
Bianca Censori (30 de ani), soția lui Kanye West (48 de ani), a anunțat lansarea propriei mărci de modă, după ce a șocat lumea prin aparițiile sale provocatoare.
17:00
Îți mai aduci aminte de Pistruiatul? Cum arată acum actorul care l-a interpretat, la 66 de ani și ce s-a ales de el # Click.ro
Din categoria celor mai renumite filme românești se numără „Pistruiatul”, prima producție color din România. Publicul anilor '70 a fost extrem de încântat de povestea băiețandrului simpatic interpretat de actorul Costel Băloiu, ajuns în prezent la respectabila vârstă de 66 de ani.
16:50
Mihai Viteazul este una dintre cele mai fascinante și controversate figuri din istoria românilor.
16:30
Are 105 ani, e aproape oarbă, dar nu se lasă de golf! Măicuța René Parman practică acest sport de peste șase decenii # Click.ro
Vârsta e doar un număr pentru această călugăriță catolică! René Parman a sărbătorit împlinirea vârstei de 105 ani printr-o rundă de golf alături de colegele sale de la mănăstire.
16:00
Tenisul mondial este mai sărac, după dispariția unui simbol.
15:40
Liderul mercenarilor, Horațiu Potra, a fost reținut în Dubai la cererea autorităților române, potrivit unor informații difuzate de Antena 3 CNN. Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat și implicat într-un dosar de proporții alături
15:40
Gala de la Paris are numeroși contestatari.
15:30
Descoperire surprinzătoare la frontiera suceveană. O adevărată comoară ascunsă în bagajul unui bărbat # Click.ro
Polițiștii de frontieră suceveni au făcut o descoperire neașteptată în timpul unui control de rutină. Un bărbat a fost prins cu o adevărată comoară ascunsă în bagaje, incluzând sute de monede vechi și medalii care ar putea aparține patrimoniului cultural al unui stat străin.
15:10
Ce s-a schimbat în viața Dianei Dumitrescu după ce s-a botezat la penticostali: „Renunți la multe lucruri" # Click.ro
Anul trecut, Diana Dumitrescu a făcut un pas important în viața ei spirituală și s-a botezat în religia penticostală, după ce până atunci fusese creștin ortodoxă, la fel ca întreaga familie.
15:10
Unde învață elevul care a pus pe jar toată poliția din România amenințând cu masacre în școli și spitale # Click.ro
Un adolescent de 17 ani din Capitală a fost ridicat de polițiști după trei zile de verificări intense. El este principalul suspect pentru valul de amenințări trimise către 500 de școli, grădinițe și spitale,
15:00
Amestecul banal din bucătărie care face minuni: coji de cartofi cu oțet. La ce folosește? # Click.ro
Mulți dintre noi vom privi la anumite resturi din bucătărie și nu vom vedea decât gunoaie pe care trebuie să le curățăm cât mai rapid. Însă alți oameni vor privi exact aceleași lucruri și vor vedea o comoară la care nu ar renunța niciodată!
15:00
Adrian Minune, aniversare spectaculoasă la 51 de ani: concert-maraton cu zeci de artiști. De ce și-a făcut majoratul la 20 de ani și ce se întâmplă an de an de ziua lui # Click.ro
Adrian Minune împlinește azi, pe 24 septembrie, frumoasa vârstă de 51 de ani iar diseară, începând cu ora 21.00, va avea parte la Berăria H, de un adevărat regal muzical.
14:50
Nou început pentru Oana Ioniță. Cu ce se va ocupa fosta „Bebelușă” după retragerea din televiziune: „Mi-a predat ștafeta” # Click.ro
Oana Ioniță, cunoscută publicului din perioada în care făcea parte din echipa „Cronicii Cârcotașilor”, a ales de câțiva ani să se retragă din lumina reflectoarelor și să se dedice exclusiv pasiunii sale pentru dans și predare. După ce și-a construit o carieră solidă în domeniul coregrafiei și a cond
Acum 24 ore
14:20
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea # Click.ro
Patruzeci și șapte de cetățeni români au fost forțați să părăsească Marea Britanie în cadrul unui zbor de deportare, escortați de sute de agenți de securitate. Autoritățile de la Londra le-au oferit fiecăruia carduri bancare cu sume de până la 2.000 de lire sterline
14:20
Un condiment popular a fost retras de pe rafturile magazinelor. Conține un pesticid interzis și românii sunt sfătuiți să nu îl consume # Click.ro
Românii care au cumpărat acest condiment popular sunt sfătuiți să nu îl consume, pentru a nu se confrunta cu probleme serioase de sănătate.
14:10
Zimbrii de la Armeniș, lăsați pradă putrefacției. Localnicii, disperați de mirosul cadavrelor # Click.ro
Peste 20 de zimbri au murit în zona Armeniș, iar cadavrele lor au fost lăsate să putrezească. Localnicii reclamă un miros insuportabil și prezența animalelor sălbatice atrase de resturile în descompunere, în timp ce autoritățile nu reușesc să stabilească cine trebuie să intervină. Situația a fost ca
14:10
Ce vedete și-au dat întâlnire la „Ceaiul de la ora 5” al Baronesei de Brattleby, la București? Cine a dat cafeaua pe licoarea englezească? „E un ritual” # Click.ro
Marți seară, lumea bună a Bucureștiului s-a strâns să servească „Ceaiul de la ora 5”, în salonul exclusivist al unui hotel de cinci stele din centrul Bucureștiului.
14:00
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă de excepție pentru cinci zodii, care vor avea parte de prosperitate financiară și oportunități neașteptate în luna octombrie.
13:50
Incendiu major în București. Halele din Sectorul 2 mistuite de flăcări, fumul afectează întreaga Capitală. Imagini aeriene VIDEO # Click.ro
Un incendiu devastator a izbucnit marți seară într-un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului, distrugând aproape complet halele pe o suprafață de circa 7.000 de metri pătrați.
13:50
Trucurile la care apelează un expert în longevitate pentru a-și încetini îmbătrânirea. Câteva schimbări minore în rutina zilnică pot face diferența # Click.ro
Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată, alături de rude și prieteni. Iar după ce a trecut printr-o tragedie de proporții, un cunoscut om de afaceri a început să își schimbe complet obiceiurile și acum vorbește despre metodele la care apelează pentru o longevitate cât mai impresionantă.
13:40
Gheorghe Turda nu cântă nefardat. Folosește și creion dermatograf pentru sprâncene: „Machiez mai bine decât fătucile din televiziune” Secretul longevității, la vârsta de 77 de ani # Click.ro
Gheorghe Turda nu urcă pe scenă nefardat. Folosește și creion dermatograf pentru sprâncene: „Machiez mai bine decât fătucile de prin televiziune” Unde a învățat arta machiajului?
13:30
Smiley și Gina Pistol au decis să facă schimbări importante în stilul lor de viață. Prezentatoarea „MasterChef” 2025 a reușit să piardă opt kilograme, iar acum și artistul îi urmează exemplul. Cei doi merg la sală împreună și își susțin reciproc eforturile de a fi mai sănătoși.
