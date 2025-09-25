Ce trebuie să pui în apa cu care speli parchetul, ca să nu rămână urme și să miroasă în casă ca în hotelurile de lux. Trucul care face diferența
Click.ro, 25 septembrie 2025 20:20
Orice gospodină sau proprietar de locuință își dorește aceeași „magie” pe care o simte la hotelurile de lux: podele impecabile, fără urme, și o aromă plăcută care persistă în aer. Dar cum obții acest efect acasă, pe parchet, fără să-l deteriorezi sau să rămână pelicule inestetice? I
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
20:30
Zodiile care vor avea un weekend norocos!
Acum 30 minute
20:20
20:10
Oana Pellea și Maia Morgenstern evită vopseaua de păr, după 60 de ani: „Două platinate”. Sfatul stiliștilor: „Nu trebuie să arăți de parcă acum te-ai ridicat din pat”” # Click.ro
Oana Pellea și Maia Morgenstern evită vopseaua de păr, după 60 de ani: „Două platinate”. Sfatul stiliștilor: „Nu trebuie sî arăți ca și cum te-ai ridicat din pat”
20:10
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț # Click.ro
După ce au intrat în cursa pentru ultima șansă, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, fostul ei soț, au părăsit competiția Asia Express. Provocarea le-a fost îngreunată de faptul că nu au găsit transport la timp. Vedeta a făcut primele declarații după eliminarea concursului desfășurat în Filipine.
20:10
Binecuvântările lui Marte în Scorpion! Previziuni de la astrologul Nicoleta Ochea: „Este o combinație fantastică pentru...” # Click.ro
Binecuvântările lui Marte în Scorpion!
Acum o oră
19:40
Francisca nu vrea să afle încă sexul bebelușului ei cu TJ Miles! De ce vrea frumoasa artistă să păstreze suspansul: „Mă simt foarte bine, nu am avut pofte și nici grețuri, nimic” # Click.ro
Francisca a făcut zilele trecute un anunț care i-a luat pe mulți prin surprindere.
Acum 2 ore
18:50
Într-o piață dominată de platforme internaționale, o echipă de tineri antreprenori români propune o abordare diferită: o aplicație de anunțuri online construită integral în România, care pune accent pe interacțiunea prin video și pe un design adaptat noii generații.
18:40
„Femeia în roz”, găsită moartă acum 20 de ani. Cine era, de fapt, victima care a fascinat anchetatorii # Click.ro
Un mister care a bântuit autoritățile spaniole timp de două decenii a fost, în sfârșit, elucidat.
18:40
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US # Click.ro
Dacă ești în căutarea unui serial care îmbină drama intensă cu umorul negru, atunci Shameless US este recomandarea perfectă. Disponibil pe Netflix România, acest titlu a devenit rapid un fenomen și a cucerit și publicul de la noi, grație poveștii sale autentice și personajelor memorabile.
18:40
Cum arăta camera Irinucăi, pe vremea când vila din Izvorani era o locuință de lux. Alți copii doar visau la așa ceva. FOTO # Click.ro
În urmă cu ani de zile, când Monica Gabor și Irinel Columbeanu formau unul dintre cele mai titrate cupluri din România, aceștia obișnuiau să-și ducă traiul în vestita vilă din Izvorani. Cum arăta locuința înainte de a fi mistuită de foc și a deveni o ruină.
Acum 4 ore
18:20
Cum prepară chef Horia Manea mac&cheese cu broccoli. Bucătarul oferă rețete pentru un meniu complet # Click.ro
Chef Horia Manea vine în fața românilor cu un meniu complet. Cunoscutul bucătar a oferit câteva rețete pentru iubitorii de mâncăruri gustoase. Printre ele se numără un starter, sandwich cu pui, un fel principal, mac and cheese cu broccoli, şi un desert, brownie cu bezea.
17:50
Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a ajuns pe mâinile medicului estetician. Foto # Click.ro
Maria Avram, fosta concurentă a sezonului 9 Insula Iubirii, s-a lăsat pe mâinile medicului estetician. Soția lui Marius Avram a apărut în mediul online cu fața tumefiată. Iată ce operație și-a făcut tânăra și cum se simte în prezent.
17:50
De ce boală suferă, de fapt, fiul lui Mădălin Ionescu? Motivul pentru care Filip nu va putea fi niciodată un copil normal: „Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci?” # Click.ro
Mădălin Ionescu se bucură de o carieră de succes în televiziune și are o familie frumoasă alături de Cristina Șișcanu și Petra, fetița lor. Prezentatorul mai are doi copii dintr-un mariaj anterior, Ștefania și Filip, care se confruntă cu o afecțiune medicală.
17:50
Cătălin Botezatu face dezvăluiri neașteptate despre mulți designeri români: „E puțin jalnic. Mai mult de jumătate sunt impostori!” # Click.ro
Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai celebri designeri români, dă de pământ cu mai mulți creatoi de modă din România. Vedeta nu s-a mai abținut și și-a spus părerea sinceră, și anume că majoritatea dintre ei sunt impostori.
17:30
Parcul din București care se va extinde cu 4 hectare. Peste 1.000 de arbori vor fi plantați # Click.ro
Primăria Sectorului 4 a anunțat că au început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi cu încă 4 hectare.
17:20
Moment istoric în biologia marină: trei rechini leopard, filmați pentru prima dată în timpul unui ritual de împerechere # Click.ro
Un episod unic a fost surprins recent în largul Noii Caledonii, teritoriu francez din Pacific, aflat în apropiere de Australia.
17:00
Smiley a pregătit o surpriză pentru fanii lui! Artistul își invită publicul pe 30, dar și pe 31 octombrie, la spectacolul său pop-simfonic intitulat „Armonie”, desfășurat pe scena Sălii Palatului.
16:50
Multe dive de la Hollywood s-au luptat cu dependența de alcool, trecând prin momente dificile în carieră și viața personală. Cu sprijinul specialiștilor, au reușit să învingă acest viciu.
16:40
Platforma online a CFR Călători se închide temporar: biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate pe internet # Click.ro
CFR Călători a anunțat miercuri că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, platforma de cumpărare online a biletelor va fi indisponibilă pentru câteva ore. Între 00:00 și 05:00, sistemul va fi oprit pentru lucrări de mentenanță.
Acum 6 ore
16:30
Pictorul vietnamez Lưu Công Huyền, care și-a lăsat să-i crească unghiile timp de peste trei decenii, a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness pentru cele mai lungi unghii la un bărbat.
16:30
Urări de suflet pentru Adrian Minune din partea juniorului său, chiar de ziua artistului: „I-am pregătit, ca în fiecare an...” # Click.ro
Ziua de naștere a celebrului Adrian Minune a fost ieri și acesta a fost sărbătorit cu mare fast aseară, la Berăria H.
16:00
Toamna se numără... ofertele! Bucură-te de până la 70% reducere la o selecție de costume, sacouri și pantofi Seroussi # Click.ro
Toamna este prin natura sa un sezon al schimbărilor, care vine cu nuanțe noi, dar și texturi deosebite atât afară, cât și în garderoba proprie.
15:50
Zodia protejată de un înger păzitor la fiecare pas, până în noiembrie. Îi luminează calea în viață și îi aduce întâmplări neașteptate, pline de bucurie # Click.ro
Există o zodie norocoasă care va simți până în noiembrie prezența unei energii divine la fiecare pas. Îngerul păzitor care îi veghează drumul în această perioadă va aduce lumină în viața lor, dar și momente surprinzătoare, pline de bucurie.
15:50
Român arestat la Bucureşti, la cererea Spaniei, pentru fraude cu criptomonede de peste 103 milioane euro # Click.ro
Un român a fost arestat la Bucureşti, la solicitarea autorităţilor spaniole, fiind suspectat că făcea parte dintr-o vastă reţea infracţională europeană, specializată în fraude cu criptomonede.
15:50
Cum e să fii părinte de gemeni? Tăticul Ilan Laufer: „Între frați există o relație specială”. Cristi Borcea are însă două perechi de gemeni, câți bani cheltuiește? # Click.ro
Cum e să fii părinte de gemeni? Tăticul Ilan Laufer: „Între ei există o relație specială”. Cristi Borcea are două perechi de gemeni, câți bani cheltuiește?
15:30
Pregătiți-vă pentru zile foarte reci! România este lovită de un anticiclon și „este doar începutul” # Click.ro
România intră sub influența unui val de aer polar. Meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii, cu o răcire accentuată, cu temperaturi ce vor scădea cu până la 15 grade. Frigul se va resimți în aproape toată țara.
15:20
Ce coafuri se poartă anul viitor? Adrian Perjovschi a anunțat, de ziua lui, noile trenduri în hairstyling! Bob-urile și părul colorat în nuanțe de mov, la modă! # Click.ro
Adrian Perjovschi a dezvăluit trendurile din hairstylingul mondial pentru anul următor
15:20
Schimbarea importantă anunțată de Ryanair. Ce se va întâmpla din 12 noiembrie? Toată lumea e afectată # Click.ro
Ryanair urmează să pună în aplicare o schimbare majoră, începând cu data de 12 noiembrie 2025. Călătorii care doresc să circule cu aeronavele acestei companii nu vor mai putea urca la bord dacă nu au o carte de îmbarcare digitală, care este disponibiilă exclusiv pe aplicația MyRyanair.
Acum 8 ore
14:30
Antrenorul de la „cârma” austriecilor, urmărit de probleme medicale.
14:30
Paralela45 anunță programul de vacanțe pe zboruri directe pentru sezonul estival 2026 într-un roadshow desfășurat în zece orașe, în prezența a sute de agenții de turism partenere, informând despre avantajele rezervării în perioada presale.
14:30
Un bărbat a câștigat o sumă incredibilă la Loterie: „Acum sunt multimilionar, iar aseară spălam rufe” Ce va face cu banii? # Click.ro
Cu toții visăm la marele premiu de la Loto, iar în fiecare final de săptămână, nenumărați oameni din întreaga lume își joacă numerele norocoase în speranța că își vor transforma visul în realitate.
14:30
Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost abuzat în căsnicie: „Ani de zile m-a amenințat că pune pe Facebook” # Click.ro
După luni bune de la divorț, tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu par să se fi stins. Designerul a declarat recent că el ar fi fost cel abuzat în timpul căsniciei, însă artista respinge ferm aceste afirmații. Într-un interviu recent, ea a explicat cum percepe ea comportamentul fostu
14:30
Zelenski este gata să își dea demisia, cu o condiție. Avertisment pentru Rusia: „Găsiți-vă adăposturi!” # Click.ro
Volodimir Zelenski a spus pentru prima dată că este gata să renunțe la funcția de președinte al Ucrainei. El a declarat pentru publicația americană Axios că misiunea lui nu este să rămână la putere,
14:00
Filmul din 2014 care a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix. Impresionează printr-o distribuție plină de actori celebri # Click.ro
Nu numai filele lansate recent reușesc să devină populare pe Netflix. În această săptămână, o producție lansată cu mai bine de un deceniu în urmă s-a transformat în una dintre cele mai populare de pe platforma de streaming.
13:50
Țara noastră a consemnat o performanța, după o pauză de 23 de ani.
13:50
Luis Gabriel, în culmea fericirii! Soția lui, Haziran, i-a dăruit o fetiță superbă: „Sunt un soț atent, răbdător, generos, romantic!” Ce nume special are micuța? # Click.ro
Luis Gabriel (27 de ani) este un artist împlinit și fericit! Mai ales de când i s-a mărit de curând familia și soția lui, Haziran, a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă care a primit numele de Meleim Leylifer Rose.
13:40
Tesla surprinde „fantome” în fața unui cimitir din Grecia. „Singura mașină acceptată în lumea de dincolo” VIDEO # Click.ro
Un videoclip surprins de camera de bord a unui autoturism Tesla în fața unui cimitir a făcut rapid înconjurul internetului. Pe imagini apar siluete misterioase, însă cu ochiul liber strada era complet goală. Postarea a adunat mii de reacții, comentarii și meme-uri.
13:30
Trucurile ingenioase care pot elimina mirosurile neplăcute din casă. Curățenia va fi mai ușoară ca niciodată # Click.ro
De multe ori, indiferent de cât de des facem curățenie în casă, tot vom sesiza că există mirosuri neplăcute care își fac apariția în anumite camere.
13:30
Cât câștigă Alexandru, un jandarm de 23 de ani. Fluturașul lui de salariu a devenit viral: „Statul îi plătește o parte din rata la casă" # Click.ro
Fluturașul de salariu al unui jandarm tânăr din România a stârnit dezbateri intense după ce a fost prezentat de un influencer cunoscut pentru analiza veniturilor din sectorul bugetar.
13:20
Ce gest nobil a făcut Ioana Maria Moldovan alături de Florin Prunea? „A trecut prea mult timp...” # Click.ro
Vedeta Prima TV Ioana Maria Moldovan a donat sânge alături de fostul fotbalist Florin Prunea.
13:00
Ziua Mondială a Turismului, celebrată anual pe 27 septembrie, este o sărbătoare globală dedicată rolului esențial pe care turismul îl joacă în dezvoltarea culturală, socială și economică.
12:50
Motivul incredibil pentru care o turistă a fost deportată din Maroc. O greșeală minoră i-a dat peste cap întreaga vacanță # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie o experiență de vis s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar pentru o tânără din Marea Britanie. Ea urma să petreacă câteva zile libere în Maroc, alături de alți trei prieteni, când a fost deportată dintr-un motiv de-a dreptul neașteptat.
12:40
Alexandru Ciucu, val de acuzații la adresa Alinei Sorescu. S-a simțit abuzat în timpul căsniciei. A clarificat cele mai mari controverse: „Eram într-o permanentă apărare” # Click.ro
După ani de controverse și speculații publice, designerul Alexandru Ciucu a decis să clarifice situația tensionată din mariajul său cu Alina Sorescu.
Acum 12 ore
12:30
Dragi părinți, știm că fiecare decizie pe care o luați pentru bebelușii voștri vine la pachet cu multă responsabilitate și grijă.
12:30
O țară din Europa este singura destinație din lume unde călătoriile pot fi prescrise prin rețetă medicală # Click.ro
O țară din Europa a devenit singura din lume care duce turismul la un alt nivel, oferind călătorii pe bază de prescripție medicală. Inițiativa îmbină activități în natură, practici tradiționale și momente de relaxare
12:30
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea” # Click.ro
Paula Seling, declarații în exclusivitate despre fiica adoptată. Cum se înțelege cu tatăl ei, după divorț?
12:10
Atracție deosebită pentru vizitatori. Unde găsești în România un exemplar unic de zebroid: „Sunt fascinată” # Click.ro
Grădina zoologică din Suceava a atras recent toate privirile vizitatorilor datorită unui animal cu totul special: zebroidul. Această combinație inedită între un mascul zebră și o femelă ponei a devenit rapid vedeta locului, captivând atât turiștii, cât și internauții care urmăresc noutățile de la „A
11:50
„De când ești singurel..” Cătălin Scărlătescu, luat la mișto de colegii de la MasterChef după despărțirea de Doina Teodoru # Click.ro
Despărțirea de actrița Doina Teodoru continuă să fie sursă de zâmbete pentru Cătălin Scărlătescu chiar și pe platourile de filmare.
11:30
Europenii sfătuiți să țină bani cash în casă. Ce sumă recomandă autoritățile pentru 72 de ore? # Click.ro
Gospodăriile europene sunt sfătuite să păstreze bani lichizi acasă pentru a face față crizelor. Potrivit unui studiu al Băncii Centrale Europene, moneda fizică oferă atât siguranță psihologică, cât și utilitate practică.
11:30
Angajări masive în Spania. 500 de posturi, nu e nevoie de experiență. Salarii între 1300 și 1500 euro # Click.ro
Compania de resurse umane Randstad a demarat un amplu proces de recrutare pentru 500 de șoferi de livrare în Madrid și Barcelona,
