PAS riscă să piardă din voturile diasporei la alegerile parlamentare din Moldova
Bursa, 26 septembrie 2025 20:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi influenţate decisiv de votul diasporei, însă sprijinul tradiţional de 75-80% pentru PAS ar putea fi mai redus, a declarat Mihail Bologan, directorul companiei de sondaje iData, într-un interviu pentru HotNews.ro.
Acum 15 minute
21:00
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a încheiat vineri campania electorală cu un marş în centrul Chişinăului, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite Deschide.md.
Acum 30 minute
20:50
20:50
CEC discută excluderea partidului and #8222;Moldova Mare and #8221; din alegeri pe fondul acuzaţiilor de finanţare externă # Bursa
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova analizează posibilitatea excluderii partidului and #8222;Moldova Mare and #8221;, condus de Victoria Furtună, din cursa pentru alegerile parlamentare, relatează ZdG.
Acum o oră
20:40
Poliţia sârbă a anunţat vineri reţinerea a două persoane acuzate că au organizat şi finanţat sesiuni de antrenament pentru protestatari în tactici de confruntare cu forţele de ordine, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova de duminică, transmite AFP.
20:40
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă.
20:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un interviu pentru Bloomberg, că alianţa trebuie să dezvolte tehnologii mai eficiente pentru a contracara dronele ruseşti, învăţând din experienţa Ucrainei.
20:20
Cristian Diaconescu: Rusia nu poate înfrunta NATO militar şi testează solidaritatea Alianţei prin provocări hibrid # Bursa
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat că Rusia este conştientă că nu poate înfrunta militar NATO cu şanse de succes şi, în consecinţă, testează solidaritatea Alianţei prin provocări îndreptate asupra statelor de frontieră.
20:20
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care validează tranzacţia ce permite TikTok să continue să opereze în Statele Unite, potrivit CNBC. Vicepreşedintele JD Vance a estimat valoarea afacerii la 14 miliarde de dolari.
Acum 2 ore
20:00
Preşedintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a respins anunţul făcut de conducerea AUR România privind retragerea din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. El a subliniat că AUR Moldova este un partid independent, înregistrat legal la Chişinău, cu conducere şi liste proprii, şi nu o filială a formaţiunii conduse de George Simion.
19:50
Agroserv Măriuţa revine pe profit în primul semestru şi raportează creşteri pe toate liniile de business # Bursa
Agroserv Măriuţa (BVB: MILK), compania care deţine brandul Lăptăria cu Caimac, a încheiat primul semestru din 2025 cu vânzări de 50,6 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de perioada similară din 2024, potrivit unui comunicat al companiei.
19:40
Conferinţa 'Finanţarea societăţilor comerciale and #8221;: peste 180 de experţi au dezbătut soluţii pentru accesul companiilor la capital şi integrarea criteriilor ESG # Bursa
În cadrul conferinţei and #8222;Finanţarea societăţilor comerciale and #8221;, desfăşurată la Institutul Bancar Român, au participat peste 180 de profesionişti din sectorul bancar, afaceri, investiţii şi instituţii relevante. Evenimentul organizat de Consiliului Patronatelor ESG din România (CPESGR), Loop Operations, Institutului Bancar Român (IBR) şi NAI România and Moldova a facilitat dezbateri strategice despre mecanismele şi soluţiile de finanţare ale societăţilor comerciale.
19:30
Inspecţia Muncii a descoperit pe 23 septembrie un record de muncă nedeclarată: 530 de persoane care lucrau fără contracte la o singură companie de curierat din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis vineri. Firma a fost sancţionată cu amenzi totale de 200.000 de lei.
19:20
Kremlinul consideră and #8222;periculoasă and #8221; ideea doborârii avioanelor ruseşti invocată de Trump # Bursa
Kremlinul a calificat vineri drept and #8222;periculoasă and #8221; şi and #8222;iresponsabilă and #8221; posibilitatea ca ţările NATO să doboare avioane ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, idee evocată recent de preşedintele american Donald Trump, transmite AFP.
Acum 4 ore
19:00
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu, rostit vineri la Adunarea Generală a ONU, a fost întâmpinat cu huiduieli şi părăsirea sălii de către mai multe delegaţii, relatează presa internaţională.
18:50
Şeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general Paul Anghel, acuzat de şantaj, pot reveni la serviciu după ce Curtea de Apel Bucureşti a ridicat interdicţia de a-şi exercita funcţiile, măsură impusă în cadrul controlului judiciar.
18:50
REPER a solicitat vineri primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi autorităţilor municipale să intervină and #8222;de urgenţă and #8221; pentru ştergerea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul Basarab, transmite Agerpres.
18:30
Ministrul de Externe al Ungariei: 'Zelenski începe să înnebunească and #8221; după acuzaţiile privind dronele de recunoaştere # Bursa
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, îl acuză pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că and #8222;începe să înnebunească and #8221; după ce Kievul a raportat posibile încălcări ale spaţiului său aerian de drone ungare, în contextul tensiunilor dintre cele două ţări.
18:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste.
18:00
Keir Starmer cere liderilor de centru-stânga să înfrunte 'minciunile and #8221; extremei-drepte # Bursa
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a cerut liderilor internaţionali de centru-stânga prezenţi vineri la Londra să abordeze problema and #8222;imigraţiei necontrolate and #8221; şi să combată and #8222;minciunile and #8221; propagate de extrema-dreaptă în propriile ţări.
17:40
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu pentru Politico în marja Adunării Generale a ONU, că Europa nu poate fi singura responsabilă pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia, subliniind rolul crucial al Statelor Unite în acest proces.
17:30
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este and #8221;o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale and #8221;.
17:30
ONU a publicat o listă actualizată cu 158 de companii implicate în coloniile israeliene considerate ilegale # Bursa
Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat o actualizare a listei companiilor implicate în dezvoltarea coloniilor israeliene din Cisiordania, considerate ilegale conform dreptului internaţional, incluzând acum 158 de companii, majoritatea israeliene
Acum 6 ore
17:10
Orban i-a spus lui Trump că renunţarea la petrolul rusesc ar aduce economia Ungariei 'în genunchi and #8221; # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria nu va renunţa la petrolul rusesc, chiar dacă preşedintele american Donald Trump a cerut acest lucru, argumentând că întreruperea importurilor ar afecta grav economia ţării.
17:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Ungaria a trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei, potrivit AFP.
16:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentelor, dar şi camioanelor şi mobilei produse în afara Statelor Unite.
16:50
Premierul naţionalist slovac Robert Fico a obţinut vineri adoptarea, în Parlament, a unui amendament constituţional prin care sunt limitate drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor şi este consacrat principiul primatului legislaţiei naţionale asupra dreptului european, transmite AFP.
16:30
România analizează un parteneriat cu Ucraina pentru producerea de drone, folosind mecanismul comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a achiziţiilor şi investiţiilor militare.
16:20
Putin ameninţă retragerea Rusiei din ODIHR, criticând lipsa de transparenţă a observatorilor occidentali # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat că Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, în timpul unei întâlniri cu şefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova.
16:20
Rectificarea bugetară va fi publicată abia luni, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, deşi premierul Ilie Bolojan afirmase miercuri că documentul va fi pus în transparenţă decizională cel târziu vineri dimineaţa.
16:20
Nathan Gill, fost lider al Reform UK în Ţara Galilor şi fost europarlamentar britanic, a pledat vinovat la opt capete de acuzare de luare de mită pentru declaraţii favorabile Rusiei în Parlamentul European, transmite Press Association.
16:10
Iran şi Rusia semnează un contract de 25 de miliarde de dolari pentru patru noi centrale nucleare # Bursa
Iran şi Rusia au semnat un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru noi centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat vineri televiziunea de stat iraniană.
15:50
Avioanele de luptă Gripen ale Forţelor Aeriene Maghiare, parte a misiunii NATO de poliţie aeriană, au interceptat joi cinci aeronave militare ruseşti deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunţat Comandamentul Aerian Aliat al NATO.
15:50
IPJ Iaşi s-a autosesizat şi face anchetă în cazul celor şase copii care au murit la Spitalul and #8221;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi # Bursa
Poliţiştii ieşeni s-au autosesizat din oficiu şi fac o anchetă în cazul celor şase decese de la Spitalul de Copii din Iaşi, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea procurorilor.
15:40
Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER) şi-a desemnat noua conducere în cadrul Adunării Generale din 24 septembrie 2025, Laurenţiu Urluescu (Gen-I Bucharest - Electricity Trading and Sale SRL) fiind reales în funcţia de preşedinte pentru un mandat de doi ani, potrivit unui comunicat al organizaţiei.
15:40
Maia Sandu: 'Lucrurile bune se fac cu greu; Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte and #8221; # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis populaţiei un ultim mesaj înaintea alegerilor parlamentare de duminică, în încercarea de a mobiliza alegătorii să participe la vot.
15:40
Kremlinul a transmis vineri că secţiunea rămasă intactă a conductei Nord Stream, care leagă Rusia de Germania şi a fost parţial distrusă în exploziile din 2022, poate fi repusă rapid în funcţiune, potrivit Reuters.
15:30
Preşedinţia cataloghează drept and #8221;iresponsabile and #8221; and #8221;ameninţările and #8221; cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat.
15:20
Nazare şi Bolojan au discutat calendarul rectificării bugetare şi priorităţile pentru ANAF şi Vamă # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta calendarul rectificării bugetare, anunţând că proiectul va fi pus în consultare publică luni, potrivit unei postări pe reţelele sociale.
Acum 8 ore
15:10
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a anunţat joi, 25 septembrie, punerea sub acuzare a lui James Comey, fost director al FBI şi adversar constant al preşedintelui Donald Trump, pentru obstrucţionarea justiţiei şi fals în declaraţii, potrivit AFP.
15:10
Turkish Airlines a anunţat vineri la Bursa din Istanbul că va adăuga 225 de aeronave Boeing la flota sa, după ce negocierile cu producătorul american au fost finalizate, potrivit Associated Press.
15:00
Şase companii petroliere, amendate cu 936 milioane euro în Italia pentru încălcarea legislaţiei antitrust # Bursa
Autoritatea italiană pentru concurenţă (Autorit and #224; Garante della Concorrenza e del Mercato) a aplicat amenzi în valoare totală de 936 de milioane de euro companiilor Eni, Esso, Ip, Q8, Saras şi Tamoil, pentru încălcarea normelor antitrust, potrivit presei italiene.
15:00
Fermierii din mai multe regiuni ale Franţei au protestat împotriva importurilor agricole care nu respectă aceleaşi standarde ca cele europene, vizând în special acordul de liber schimb UE-Mercosur, transmite AFP.
15:00
ZdG: Partidul 'Inima Moldovei and #8221;, membru al blocului 'Patriotic and #8221;, exclus din alegerile parlamentare # Bursa
Partidul and #8222;Inima Moldovei and #8221;, parte a blocului and #8222;Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei and #8221;, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis vineri, 26 septembrie, excluderea sa temporară. Măsura vine la o zi după ce instanţa de apel a limitat activitatea formaţiunii pentru 12 luni.
14:50
Rusia şi India au convenit să semneze un memorandum de cooperare în domeniul pescuitului, a declarat Ilya Shestakov, şeful Agenţiei Federale pentru Pescuit, citat de presa rusă.
14:50
Avioanele MiG-21, construite în Rusia, au zburat pentru ultima dată vineri, marcând sfârşitul unei ere pentru primul avion de vânătoare supersonic al Indiei - apreciat pentru curajul său, dar umbrit de un istoric de aproximativ 400 de accidente.
14:40
Ştefan Călin Dumitraşcu, fost arhitect-şef al Primăriei Generale a Capitalei şi actual arhitect-şef la Primăria Sectorului 3, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, într-un dosar deschis în urma unei sesizări formulate de fostul primar general Nicuşor Dan în 2022, transmite Agerpres.
14:40
După ce a primit sprijin financiar de peste 30 miliarde de dolari de la FMI şi Banca Mondială, Argentina riscă din nou intrarea în incapacitate de plată - a patra din ultimii 25 de ani, arată o analiză semnată de Radu Puiu, analist financiar XTB România.
14:30
MAE organizează concursuri pentru 287 de posturi, inclusiv diplomate şi TESA, pentru a acoperi deficitul de personal # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe va organiza în următoarele zile concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi, ca urmare a deficitului de personal care se accentuează anual.
14:20
Slovacia se aşteaptă să găsească un and #8222;teren comun and #8221; cu Statele Unite după presiunile exercitate pentru a pune capăt achiziţiilor de energie din Rusia, a declarat joi premierul slovac Robert Fico, apărând aprovizionarea ţării sale din surse ruseşti,
14:20
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat vineri la Judecătoria Ciocana pentru a i se aduce la cunoştinţă cele patru mandate de arest, invocând motive de sănătate, în timp ce la Judecătoria Buiucani, unde era programată o altă şedinţă în dosarul de fraudă bancară, a fost semnalată o alertă cu bombă, relatează mass-merdia.
