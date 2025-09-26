Promenada Inimilor, organizată la Cluj
26 septembrie 2025
Comunitatea locală se mobilizează pentru o cauză nobilă. Este vorba de manifestări organizate de Ziua Inimii, potrivit ClujToday.ro. "Pe 27 septembrie, Clujul bate mai tare – pentru inimă, pentru viață, pentru noi toți. Cluburile Rotary, Rotaract și Interact, împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" și Fundația Română a Inimii, vă invită să […]
Mendola Group&Nobila Casa: Cum să creezi o "Constituție de familie" pentru business performant
Unul dintre cele mai cunoscute grupuri de business din Cluj este Mendola. Este un grup fondat de o femeie de afaceri vizionară: Zsuzsa Szekely, care a reușit să creeze un adevărat ecosistem care îmbină etica în afaceri cu valorile familiei. Din acest ecosistem, unul dintre cele mai cunoscute branduri este Nobila Casa, în care fiica […]
Clujul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente tehnologice. Digital Transformation Experience este organizat sub egida Digital Innovation Hub 4 Society (DIH4Society), un proiect finanțat de Uniunea Europeană al clusterului Cluj IT. Evenimentul promovează transformarea digitală a societății, spune profesorul universitar Stelian Brad, președintele clusterului Cluj IT și decanul Facultății de Inginerie Industrială, […]
Clujul găzduiește în această seară unul dintre cele mai semnificative evenimente de networking, dedicat celor preocupați de bunăstarea animalelor. Este vorba de un bal de caritate, organizat de Sirius Animal Rescue în frumos restaurant Da Vinci. Vicepreședintele Sirius Animal Rescue, Ana-Maria Nemeș, spune că, în cadrul acestui eveniment, cei interesați au ocazia să afle ce […]
Una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel global este reprezentată de cel de sân. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în anul 2020, cancerul mamar a devenit cea mai răspândită formă de afecțiuni oncologice la nivel global. Pentru a lupta cu creșterea numărului de cazuri și pentru a pune accent pe sănătatea […]
" În anul 2025 nu mai putem să facem medicină care să nu fie colaborativă. Tot ceea ce facem, facem în beneficiul pacientului și nu avem cum să îl tratăm corect în zilele noastre, fără să fără o relație foarte strânsă. Iar relația dintre oncolog și genetician este esențială, aș spune, pentru alegerea tratamentului optim […]
"Luna octombrie este luna conștientizării cancerului de sân, un cancer care afectează, din păcate, una din opt femei la un moment dat pe parcursul vieții. Noi, geneticieni, avem un rol relativ important în partea de screening și profilaxie, pentru că se pare că 10% din aceste femei au un factor de risc genetic ereditar, care […]
Este o poveste adevărată despre un tânăr, elev în clasa a XI-a, pasionat de botanică, de ecologie, de hidrologie, hidraulică și de multe alte domenii, pe scurt un viitor om de știință. Totul a început cu un cadou: un burete natural. Mai departe, aflați din video povestea lui Alexandru Lupan care a reușit să aclimatizeze […]
Alertă alimentară: salată de icre de crap retrasă din supermarketuri din cauza contaminării cu Listeria
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară după ce un lot de salată de icre de crap contaminat cu Listeria monocytogenes a fost retras de pe rafturile mai multor supermarketuri din România. Produsul vizat este „Salată de icre de crap 190g", fabricat de compania Doripesco SA Brașov, având […]
Municipiul Cluj-Napoca face un pas important pentru dezvoltarea mobilității urbane și regionale. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că operatorul de transport FlixBus a inclus Park&Ride-ul din Cluj-Napoca în traseele sale regulate. Astfel, pasagerii vor avea la dispoziție curse dus-întors pe rutele: Cluj – București, Cluj – Constanța, Cluj – Oradea, cu opriri, îmbarcări și debarcări […]
Soluții pentru pacienții diagnosticați cu astm sever – află care sunt alternativele de tratament
Campania RESPIR continuă într-o nouă ediție, aducând în prim-plan pacientul cu astm sever și soluții moderne de management al bolii. Inițiativa va fi dusă mai departe printr-o serie de 5 dezbateri organizate la nivel național, prima dintre acestea a avut loc deja la Cluj-Napoca. Inițiativa este susținută de Societatea Română de Pneumologie (SRP). Campania RESPIR […]
Caravana #WeAreHalf aduce la Cluj primul hotline național pentru angajarea femeilor din România
Asociația Solidaritate și Egalitate a lansat, la Cluj-Napoca, primul hotline național gratuit dedicat femeilor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unei oportunități profesionale mai bune. Inițiativa face parte din Caravana Națională a Egalității #WeAreHalf și a fost dezvoltată în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU). Linia telefonică funcționează […]
Deputatul USR Cluj, Oana Murariu, a înregistrat un proiect de lege care prevede noi soluții pentru reintegrarea socială a minorilor condamnați penal. Ea este de profesie avocat și, totodată, președintele filialei județene a USR. Concret, minorii de peste 14 ani care au fost condamnați în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate, vor beneficia […]
Primul arhiepiscop major din istoria Bisericii Române Unite, cardinalul Lucian, a trecut la Domnul, la vârsta de 94 de ani
Citiți mai jos mesajul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș: "Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că astăzi, 25 septembrie 2025, la ora 13:20, Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al […]
Clujul găzduiește cea de-a XV-a Conferință de Genetică Medicală, cu participare internațională
Evenimentul are loc la Cluj-Napoca, în perioada 25 – 27 Septembrie 2025. Acest eveniment științific de referință reflectă dinamismul și complexitatea geneticii umane, un domeniu în continuă transformare, în care progresele tehnice aduc noi perspective asupra înțelegerii bolilor și deschid drumuri inovatoare în abordarea terapeutică. Manifestarea din acest an ne oferă un prilej de a […]
Prof. dr. Milena Man, medic primar pneumolog, director medical la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" și cadru didactic al UMF Cluj a vorbit la Doctor online, în contextul Zilei Mondiale a Plămânilor (25 septembrie), despre astmul sever. Aproximativ 1 milion de oameni trăiesc cu astm, iar între 4 și 10% dintre aceștia se confruntă […]
Filosofia în Europa socialistă târzie: practici teoretice în contextul unei crize multiple
Profesorul dr. Siyaves Azeri, cercetător I8 în România, la UBB, a acceptat provocarea noastră de a vorbi despre filosofie în era târzie comunistă, în Europa. Despre ce am vorbit? Despre crizele cu care se confrunta sistemul și cum s-a reflectat acest lucru în filosofia timpului, cu învățăminte aplicabile acum, în prezent. Rezultatele acestui studiu sunt […]
Programul pentru școli 2025–2026 aprobat de Guvern: ce trebuie să știe părinții și directorii
Guvernul României urmează să aprobe joi, 25 septembrie, Hotărârea privind Programul pentru școli 2025–2026, care reglementează distribuirea de fructe, legume, lapte și produse de panificație în unitățile de învățământ. Decizia intervine după o întârziere de peste două luni față de publicarea proiectului în dezbatere publică, pe 10 iulie, și după semnalarea blocajului de către Edupedu.ro. […]
În cadrul ultimei ședințe de Guvern, s-a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Inițial, această măsură urma să expire pe 1 octombrie, însă prin noua Ordonanță de Urgență, valabilitatea ei a fost extinsă până la 31 martie 2026. Modificarea Ordonanței de Urgență nr. 67/2023 garantează accesul tuturor românilor, în special al […]
A fost inaugurat refugiul montan „Piatra Tâlharului" amplasat pe în inima Munților Apuseni
Destinat drumeților, turiștilor și pasionaților de natură, noul refugiu oferă un adăpost sigur și confortabil indiferent de vreme. Accesul este simplu și securizat, printr-un sistem de verificare rapid, care protejează construcția și garantează disponibilitatea acesteia în situații de urgență. „Construcția Refugiului Montan «Piatra Tâlharului» a presupus un efort considerabil, având în vedere amplasarea izolată și […]
În acest weekend, între 26 și 28 septembrie 2025, la Iulius Parc Cluj are loc Equilibrum Fest Cluj 2025, unul dintre cele mai apreciate festivaluri dedicate unui stil de viață echilibrat și sănătos. Accesul la eveniment este gratuit, iar vizitatorii vor avea parte de trei zile pline de activități pentru toate vârstele. Experiențe pentru un […]
Meteorologii ANM au emis o atenționare de vreme severă valabilă pentru intervalul 25 septembrie, ora 10:00 – 26 septembrie, ora 21:00. România va fi lovită simultan de un ciclon format în Marea Mediterană și de un vortex polar, ceea ce va provoca o schimbare radicală a vremii. Răcire bruscă a vremii Începând de joi, temperaturile […]
Una dintre cele mai cunoscute scriitoare britanice, Sarah Perry, este prezentă la Festivalul Internațional de Carte Transilvania. Cititorii clujeni vor putea lua parte la o conferință pe care Sarah Perry despre rațiune și supranatural în literatură. De asemenea, ei vor putea cumpăra de la festival două dintre cărțile sale, care au fost deja traduse în […]
Luni, 29 septembrie 2025, la ora 11:30, în fața Prefecturii Cluj, studenții vor organiza un protest împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Reducerea facilităților la transportul feroviar și diminuarea fondului pentru burse sunt considerate de organizațiile studențești un atac direct la adresa dreptului la educație. Organizațiile studențești din Cluj fac apel la solidaritate și […] The post Protestul studenților – manifestație împotriva măsurilor de austeritate appeared first on ViaClujTV.
UNTOLD ONE 2026: Cluj-Napoca devine din nou capitala mondială a muzicii între 6 și 9 august # ViaCluj
UNTOLD ONE este conceptul sub care va fi organizată ediția UNTOLD 2026, marcând începutul unei noi decade spectaculoase. Între 6 și 9 august 2026, Cluj-Napoca va fi din nou capitala globală a muzicii, atrăgând sute de mii de fani din toate colțurile lumii. Pentru al doilea an consecutiv, UNTOLD a fost votat pe locul 3 […] The post UNTOLD ONE 2026: Cluj-Napoca devine din nou capitala mondială a muzicii între 6 și 9 august appeared first on ViaClujTV.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță o premieră absolută pentru pasagerii din Transilvania: compania aeriană Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) va introduce, din vara anului 2026, zboruri directe Cluj-Napoca – Copenhaga. Începând cu 28 iunie 2026, pentru prima dată în istorie, Clujul va fi conectat de capitala Danemarcei prin curse regulate, operate de Norwegian. Ruta […] The post Zboruri Cluj-Napoca – Copenhaga cu Norwegian din vara 2026 appeared first on ViaClujTV.
Cea mai mare sală de concerte construită în ultimele decenii în Transilvania este pregătită să își întâmpine publicul. Este vorba de Sala Heritage, cu peste 1.000 de locuri, aflată în noul campus al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Sala are o acustică remarcabilă, spun specialiștii. Noul campus a fost ridicat în cartierul […] The post Cum arată cel mai nou campus universitar din Cluj appeared first on ViaClujTV.
Concursul „Strada Potaissa 2025” și-a desemnat câștigătorii: premii, mențiuni și o excursie la Osaka World Expo # ViaCluj
Concursul internațional de design studențesc „Strada Potaissa 2025” s-a încheiat cu succes, consolidând parteneriatul dintre mediul academic, sectorul privat și comunitatea locală. Competiția a fost integrată în proiectul de an al disciplinei Proiectare specializată – Interior și mobilier din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism (UTCN), oferind studenților șansa de a experimenta aplicat modul în […] The post Concursul „Strada Potaissa 2025” și-a desemnat câștigătorii: premii, mențiuni și o excursie la Osaka World Expo appeared first on ViaClujTV.
Compania aeriană AnimaWings, singurul operator românesc full-service, anunță o premieră pe piața aviației locale: începând cu 22 martie 2026, introduce zboruri directe pe ruta București – Londra Gatwick și retur, cu șase frecvențe săptămânale (luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică). Aceasta este prima legătură directă operată de un transportator românesc între România și Marea […] The post AnimaWings lansează zboruri directe București – Londra Gatwick din 2026 appeared first on ViaClujTV.
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu Centrul Universitar UBB Reșița, organizează în 25-26 septembrie 2025 evenimentul „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025”, dedicat științei, inovației și sustenabilității. Publicul este invitat să exploreze tehnologii de ultimă generație – de la sisteme de teledetecție laser, microscoape performante și detectoare de radiații, până la experimente spectaculoase, demonstrații și discuții […] The post Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025: evenimente la Cluj-Napoca și Reșița appeared first on ViaClujTV.
Mihali: Despre asasinate revendicate politic, lipsa libertății de exprimare și gândirea apocaliptică # ViaCluj
Profesorul de filosofie Ciprian Mihali a dezbătut la România via Cluj ipoteza potrivit căreia ne-am îndrepta spre moartea democrației, așa cum o cunoaștem noi. El a vorbit și despre ”noua treime”: politica, religia și inteligența artificială. Vezi o nouă ediție menită să pună realitățile pe care le trăim într-o nouă perspectivă. The post Mihali: Despre asasinate revendicate politic, lipsa libertății de exprimare și gândirea apocaliptică appeared first on ViaClujTV.
SPECTACULOS: Noul sediu al Academiei de Muzică include cea mai bună sală de concerte din țară # ViaCluj
Cea mai spectaculoasă investiție din domeniul culturii din România din ultimele trei decenii și jumătate a fost finalizată la Cluj-Napoca. Clădirea abandonată care ar fi trebuit să devină spital de urgență a devenit cel mai modern sediu universitar din România. Este vorba de noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima”, care include o […] The post SPECTACULOS: Noul sediu al Academiei de Muzică include cea mai bună sală de concerte din țară appeared first on ViaClujTV.
Dirijorul și violoncelistul Octavian Lup a vorbit la România via Cluj despre un inedit concert al orchestrei New Hope care se adresează atât pacienților oncologici, cât și personalului medical. Concertul va avea loc în 24 septembrie, de la ora 18.00, în curtea Institutului Oncologic ”Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca. The post Muzica vindecă: concert al Orchestrei New Hope, în curtea Institutului Oncologic din Cluj appeared first on ViaClujTV.
„Jaful secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, intră în cinematografele din România din 23 septembrie. Filmul, propunerea României pentru categoria Cel mai bun film internațional la Premiile Oscar 2026, va fi disponibil în peste 80 de cinematografe din 41 de orașe, distribuit de Forum Film. Premiera de gală a atras […] The post „Jaful secolului” – Propunerea României la Premiile Oscar, în cinematografe appeared first on ViaClujTV.
Telemeaua de Sibiu, în top 10 produse cu indicație geografică protejată la nivel internațional # ViaCluj
Telemeaua de Sibiu continuă să strălucească pe scena internațională, fiind inclusă în top zece produse cu indicație geografică protejată (IGP). Produsul autentic, realizat din lapte de oaie nepasteurizat, a fost premiat la Expoziția Globală a Produselor cu Indicații Geografice (GIPE 2025) de la Beijing, pentru calitatea sa excepțională. „Am prezentat Telemeaua de Sibiu, protejată european, […] The post Telemeaua de Sibiu, în top 10 produse cu indicație geografică protejată la nivel internațional appeared first on ViaClujTV.
Unul dintre cele mai electrizante momente live de la UNTOLD 2025 s-a transformat într-o lansare muzicală de succes. Crazy DJ, alături de Geo Da Silva, lansează oficial prima sa piesă – „BAMBOLEO” – disponibilă din 26 septembrie 2025 pe toate platformele digitale. „BAMBOLEO” – de la scena UNTOLD la lansare globală Pe scena RETRO a […] The post Crazy DJ și Geo Da Silva lansează „BAMBOLEO” – hitul născut la UNTOLD 2025 appeared first on ViaClujTV.
USAMV Cluj-Napoca găzduiește RO.aliment SHOW – cel mai important eveniment B2B al industriei alimentare # ViaCluj
În perioada 13–15 octombrie 2025, USAMV Cluj-Napoca găzduiește RO.aliment SHOW – ediția a 9-a, cel mai important eveniment B2B al industriei alimentare din România. Platformă de referință pentru profesioniști, târgul reunește peste 300 de participanți: procesatori, furnizori de tehnologii, cercetători, nutriționiști, mediul academic, autorități (ANSVSA, DSV, ANPC) și asociații de profil. Timp de trei zile, […] The post USAMV Cluj-Napoca găzduiește RO.aliment SHOW – cel mai important eveniment B2B al industriei alimentare appeared first on ViaClujTV.
Festivalul Cepei 2025 la Mihai Viteazu, județul Cluj are loc în weekendul 27 – 28 septembrie și promite două zile pline de tradiții, muzică și voie bună. Evenimentul a devenit deja un reper important pentru comunitatea locală și pentru vizitatorii din întreaga regiune. Târgul de produse locale, cu preparate tradiționale și bunătăți culinare, va fi […] The post Festivalul Cepei la Cluj – ediția cu parc de distracții și invitat special appeared first on ViaClujTV.
Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, profesorul Cornel Cătoi, a primit azi una dintre cele mai importante decorații oferite de Franța. El a devenit Ofițer al Ordre des Palmes académiques, un ordin de merit care recompensează implicarea sa în educație, cercetare științifică și comunitatea locală, potrivit ClujToday.ro. Decorația și brevetul […] The post Rectorul USAMV, profesorul Cornel Cătoi, decorat de Franța appeared first on ViaClujTV.
Am stat de vorba cu Darius Popîrțac despre vânătoarea de talente, ”headhunting” sau ”executive search”, în termeni de specialitate. Pe înțelesul tututor: când ai nevoie de o persoană competentă pentru funcții de middle și top management, apelezi la firme specializate pe acest segment de recrutare de resurse umane înalt calificate, cu experiență pe domeniul vizat. […] The post Ce înseamnă vânătoarea de talente sau cum sunt găsiți oamenii potriviți la locul potrivit appeared first on ViaClujTV.
Mesaje de amenințare trimise mai multor spitale din Cluj-Napoca – Poliția și SRI au intervenit # ViaCluj
Mai multe spitale din Cluj-Napoca au fost vizate luni, 22 septembrie 2025, de mesaje de amenințare trimise pe adresele oficiale de e-mail. Autoritățile au fost sesizate imediat și au intervenit pentru a evalua situația. Instituțiile medicale vizate sunt: Institutul Inimii, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Spitalul Clujana, Spitalul Clinic de Recuperare și Spitalul de […] The post Mesaje de amenințare trimise mai multor spitale din Cluj-Napoca – Poliția și SRI au intervenit appeared first on ViaClujTV.
Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca găzduiește în această toamnă un eveniment spectaculos: expoziția de fluturi tropicali „Petale Zburătoare – Lepkék a levegőben”. Clujenii și turiștii sunt invitați să se bucure de frumusețea a peste 25 de specii exotice, aduse din zonele tropicale ale Amazonului și Asiei. Între 19 septembrie și 5 octombrie 2025, vizitatorii […] The post Expoziția de fluturi tropicali „Petale Zburătoare” la Grădina Botanică appeared first on ViaClujTV.
Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj a anunțat introducerea unor restricții temporare pentru donarea de sânge, în contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu virusul West Nile la nivel național și european. Conform ultimului raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), publicat joi, 18 septembrie, România a înregistrat mai multe cazuri confirmate de infectare. […] The post Restricții la donarea de sânge în Cluj din cauza virusului West Nile appeared first on ViaClujTV.
Miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 20:00, clujenii sunt invitați la un spectacol de dans contemporan în aer liber, organizat de NON Centru de Arte Performative, chiar în fața Casinoului din Parcul Central. Accesul publicului este gratuit. Evenimentul face parte dintr-un proiect amplu prin care compania își propune să aducă dansul contemporan mai aproape […] The post Dans contemporan în Cluj – „404: noise” transformă Parcul Central în scenă appeared first on ViaClujTV.
Aeroportul Internațional Cluj a bifat în august 2025 cea mai aglomerată lună din istoria sa, stabilind noi recorduri atât în ceea ce privește numărul de pasageri, cât și mișcările aeronavelor. Conform datelor oficiale, prin aeroport au trecut 389.264 de pasageri, cu 9% mai mulți decât în august 2024. Ziua de 12 august a fost cea […] The post Aeroportul Internațional Cluj, record istoric de pasageri în august 2025 appeared first on ViaClujTV.
Trupa JEMMA din Italia este marea câștigătoare a Jazz in the Park Competition 2025, eveniment desfășurat între 19 și 21 septembrie, în Parcul Central din Cluj-Napoca. Artiștii au impresionat juriul și publicul, obținând premiul cel mare de 5.000 de euro și un contract pentru a concerta din nou la festivalul Jazz in the Park, programat […] The post Jazz in the Park Competition 2025: Trupa JEMMA din Italia a câștigat marele premiu appeared first on ViaClujTV.
FITT 2025 – Festivalul care aduce arta mai aproape de clujeni: spectacole de teatru, concerte, expoziții și conferințe # ViaCluj
Cluj-Napoca devine, în perioada 25 – 28 septembrie 2025, capitala teatrului și a artei prin cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT). Programul include, pe lângă spectacole-eveniment, o serie de concerte, expoziții, conferințe și reprezentații cu intrare liberă, care vor transforma orașul într-un spațiu al întâlnirii dintre artiști și public. Unul […] The post FITT 2025 – Festivalul care aduce arta mai aproape de clujeni: spectacole de teatru, concerte, expoziții și conferințe appeared first on ViaClujTV.
Cu ocazia Crosului Companiilor, Primăria Cluj-Napoca instituie restricții de circulație duminică, 21 septembrie 2025. Astfel, circulația rutieră va fi închisă în intervalul orar 7.00 – 11.00, pe următorul traseu: Piața Unirii – strada Napoca – strada Potaissa – strada Universității – strada Mihail Kogălniceanu – strada Baba Novac – strada I. C. Brătianu – Bulevardul […] The post Atenție, șoferi: Restricții de circulație în centrul Clujului duminică appeared first on ViaClujTV.
În anul universitar 2025-2026, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pune la dispoziția studenților 4935 de locuri de cazare, în campusurile universitare din Cluj-Napoca, în Complexul Observator și în Complexul Mărăști. Tarifele de cazare pornesc de la 260 de lei pe lună pentru un loc în cameră de 4 paturi și ajung la 365 de lei pe […] The post Tot ce trebuie să știi despre cazarea în căminele UTCN în anul universitar 2025-2026 appeared first on ViaClujTV.
