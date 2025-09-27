Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia

07:10

Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obţinute în cadrul sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă, chiar dacă mulţi analişti atrag atenţia că acestea ar putea să nu fie fiabile. ADEPT a analizat însă toate combinaţiile posibile ţinând cont de valorile comune ce leagă formaţiunile cu cele mai multe şanse de a intra în Parlament, dar şi de viziunile sunt diametral opuse.