Război în Ucraina: Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii şi pagube la „infrastructura critică” din regiunea Viniţia
News.ro, 27 septembrie 2025 08:50
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale, citat de kyivindependent.com.
Acum 5 minute
09:30
Gimnastică: Denisa Golgotă, calificată în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely # News.ro
Gimnasta Denisa Golgotă s-a calificat, vineri seară, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
Acum 15 minute
09:20
Echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
09:20
Exerciţii programate ale protecţiei civile sâmbătă, anunţarea pregătirii unei stări de urgenţă: puterea venezueleană continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţărilor” Washingtonului şi a navelor sale de război din Caraibe, o desfăşurare susţinută, vineri, la tribuna ONU de micul vecin al Venezuelei, Trinidad şi Tobago.
Acum o oră
09:00
INTERVIU- Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale: Plahotniuc a primit sprijin din partea României şi a fost considerat un tip de oligarh care poate fi controlat, cum a fost profilat şi Dinu Patriciu în anii ’90. Apoi, Plahotniuc a scăpat din lesă # News.ro
Aducerea la Chişinău a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc nu va influenţa decât în foarte mică măsură alegerile parlamentare care au loc duminică în Republica Moldova, afirmă Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Situaţia este acum extrem de complicată şi atenţia tuturor – inclusiv a Uniunii Europene – trebuie să se concentreze mai ales pe ce se întâmplă după alegeri, pentru că Rusia atunci va declanşa atacul destabilizator principal, explică profesorul Carp.
08:50
08:40
O specie necunoscută de rozătoare descoperită în jungla din Peru. Şoarecele a primit numele de Daptomys nunashae # News.ro
O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP..
Acum 2 ore
08:30
IGPR - Percheziţii la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme - FOTO, VIDEO # News.ro
Nouă percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă la domiciliile a 7 bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme.
08:30
China va introduce permise de export pentru maşinile electrice, pentru a proteja imaginea mărcilor auto chineze peste hotare # News.ro
China va impune de anul viitor obligaţia obţinerii de licenţe de export pentru vehiculele electrice, a anunţat vineri Ministerul Comerţului, în încercarea de a limita practicile neloiale ale comercianţilor neautorizaţi şi de a proteja reputaţia mărcilor auto chineze pe pieţele externe, transmite Reuters.
08:30
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul - Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3 # News.ro
Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3.
08:20
08:10
Darius Dumitru, calificat în finala probei de 100 m liber, la Campionatele Mondiale de înot paralimpic # News.ro
Darius Dumitru, sportiv român în vârstă de doar 18 ani (clasa S7), s-a calificat în finala probei de 100 m liber, la Campionatele Mondiale de înot paralimpic, după o cursă extraordinară în care şi-a doborât recordul personal cu peste o secundă.
07:50
Donald Trump a declarat, vineri, că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, o democrată pe care compania americană din domeniul tehnologiei a angajat-o recent, după ce aceasta a fost adjunct al secretarului Justiţiei în timpul mandatului lui Joe Biden la Casa Albă.
07:40
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens.
Acum 4 ore
07:30
BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini în Statele Unite, după ce autorităţile americane au identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunţat Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.
07:20
Statele Unite vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unei manifestaţii la New York.
07:10
Moldova organizează alegeri parlamentare la 28 septembrie, care ar putea avea consecinţe majore asupra eforturilor sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul în care acuză un presupus amestec al Rusiei în afacerile interne, relatează Reuters, care face o prezentare generală a ceea ce se poate aştepta de la acest scrutin cu mize mari în ţara cu 2,4 milioane de locuitori situată între România şi Ucraina.
07:10
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat o serie de scenarii care pot avea loc după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe baza datelor obţinute în cadrul sondajelor de opinie realizate în ultima perioadă, chiar dacă mulţi analişti atrag atenţia că acestea ar putea să nu fie fiabile. ADEPT a analizat însă toate combinaţiile posibile ţinând cont de valorile comune ce leagă formaţiunile cu cele mai multe şanse de a intra în Parlament, dar şi de viziunile sunt diametral opuse.
07:10
Alegeri în R. Moldova - Ucraina îşi ţine răsuflarea, îngrijorată de apariţia unor noi ameninţări. Cum se vede scrutinul din perspectiva Kievului # News.ro
Noul guvern care urmează să fie format la Chişinău va avea o importanţă decisivă nu numai pentru viitorul acestui stat, ci şi al Ucrainei. Şi problema nu este numai dacă Moldova va anunţa oficial o schimbare de direcţie către Rusia. Mult mai reale şi, în acelaşi timp, mai periculoase sunt variantele „hibride” la care lucrează acum Kremlinul, scrie Evropeiska Pravda într-o analiză semnată de Serhii Sîdorenko.
07:10
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
07:10
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # News.ro
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.
07:00
Startupul american de inteligenţă artificială Anthropic, evaluat la 183 de miliarde de dolari, accelerează extinderea internaţională şi va tripla numărul angajaţilor din afara SUA în 2025, în timp ce echipa de AI aplicată va fi mărită de cinci ori, transmite CNBC.
07:00
Alegeri în R. Moldova - Reuters: Ţara se confruntă cu alegeri parlamentare decisive, având ca miză aderarea la UE # News.ro
Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta candidaturii sale la aderarea la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul şi a sabota orientarea prooccidentală, scrie Reuters.
06:50
Regele Charles al III-lea şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie # News.ro
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunţat, sâmbătă, Palatul Buckingham. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif.
06:40
Viitorul aprovizionării cu petrol al Serbiei rămâne incert, pe fondul sancţiunilor americane # News.ro
Serbia dispune de rezerve suficiente de ţiţei şi combustibil pentru a acoperi cererea pe termen scurt, însă sancţiunile Statelor Unite, care intră în vigoare la 1 octombrie, ridică semne de întrebare asupra securităţii energetice viitoare a ţării, au declarat surse pentru Reuters.
06:30
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”.
06:00
Adrministraţia Trump cere Curţii Supreme o reviziuire a ordinului executiv privind eliminarea cetăţeniei prin naştere # News.ro
Administraţia Trump a solicitat, vineri, Curţii Supreme să facă o revizuire a constituţionalităţii ordinului executiv al preşedintelui Donald Trump care vizează eliminarea cetăţeniei prin naştere, aducând problema în faţa judecătorilor pentru a doua oară în acest an.
06:00
China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok # News.ro
La o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat ordinul executiv prin care aprobă un acord menit să menţină TikTok activă în Statele Unite, Beijingul a rămas surprinzător de tăcut, deşi are încă un cuvânt decisiv de spus în soarta aplicaţiei, transmite CNBC.
06:00
Protest al sindicaliştilor din finanţe în faţa Ministerului Finanţelor / Ei au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă # News.ro
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date. Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
Acum 6 ore
05:30
Cotaţiile petrolului au crescut vineri şi au înregistrat un avans săptămânal de peste 4%, în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse şi a deciziei Moscovei de a limita exporturile de combustibili, transmite Reuters.
05:20
Douăsprezece ţări au înfiinţat o coaliţie pentru susţinerea financiară a Autorităţii Palestiniene # News.ro
Douăsprezece ţări, printre care Franţa, Marea Britanie, Japonia, Arabia Saudită şi Spania, au anunţat, vineri, crearea unei coaliţii menite să sprijine financiar Autoritatea Palestiniană, care se confruntă cu o criză financiară, veniturile sale fiscale fiind reţinute de Israel.
Acum 8 ore
01:40
Axios: Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachete de croazieră americane Tomahawk pentru a-l constrânge pe Putin să facă pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump rachete Tomahawk pentru a-l forţa pe liderul rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri Axios. Solicitarea a fost făcută în timpul întâlnirii dintre Zelenski şi Trump care a avut loc în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, potrivit unui oficial ucrainean şi unei alte surse informate.
Acum 12 ore
01:20
Serbia a arestat două persoane care ar fi instruit cetăţeni români şi moldoveni pentru provoca haos în ziua alegerilor din Republica Moldova # News.ro
Poliţia sârbă a arestat două persoane suspectate că au organizat în Serbia instruirea unor cetăţeni români şi moldoveni pentru a opune rezistenţă fizică mai eficientă faţă de poliţişti în cazul unor revolte în ziua alegerilor din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, relatează Balkan Insight.
01:00
„Vor mai fi şi alţii”, anunţă Donald Trump după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare # News.ro
Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care o ceruse public, solicitând şi alte urmăriri penale împotriva duşmanilor săi, relatează AFP.
00:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu şi-au atins obiectivele în acest an şi că Moscova suferă pierderi grele pe câmpul de luptă, relatează Reuters.
00:30
După Danemarca şi Norvegia, noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, foarte aproape de graniţa cu Danemarca, relatează Le Figaro citând presa germană.
00:10
Cătălina Poiană, după tragedia de la Iaşi: Colegiul Medicilor din România va susţine orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii şi pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, anunţă, vineri, după tragedia de la Iaşi, că susţine orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii şi pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale. Ea atrage atenţia, însă, că trebuie să se treacă de la intenţii la fapte concrete.
00:00
Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Donald Trump în prezenţa preşedintelui turc Erdogan # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi în Biroul Oval pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan şi a avut o remarcă ciudată, care s-a vrut a fi un semn de prietenie şi familiaritate faţă de oaspetele său, dar nu e clar dacă a fost o glumă sau o ironie, relatează Le Figaro.
26 septembrie 2025
23:50
Fotbal: Harry Kane a devenit jucătorul care a reuşit să înscrie cel mai repede 100 de goluri pentru un club dintr-unul din campionatele europene din Top 5 # News.ro
Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene.
23:40
Echipa germană Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Werder Bremen, în etapa a cincea din Bundesliga.
23:40
Urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus de poliţişti din Spania – A încercat să violeze o fată de 10 ani care era în grija sa, fiind condamnat la 6 ani de închisoare # News.ro
Un bărbat de 55 de ani, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol va fi adus în ţară, în noaptea de vineri spre sâmbătă. În 2017, bărbatul a încercat să violeze o fată de 10 ani care era în grija sa.
23:40
Elon Musk şi prinţul Andrew apar menţionaţi în noi documente date publicităţii în cazul Epstein # News.ro
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein, informează BBC.
23:00
Vlad Zaha, expert criminolog: România are nevoie de o schimbare radicală în ceea ce priveşte lupta antidrog, înainte ca zeci de mii de vieţi să fie pierdute # News.ro
România are nevoie să schimbe radical modul în care abordează lupta antidrog, înainte ca zeci de mii de vieţi să fie pierdute, este de părere expertul criminolog Vlad Zaha. Acesta susţine că eforturile autorităţilor trebuie să se concentreze pe prevenire şi pe prinderea marilor traficanţi, fără ca statul să mai irosească resurse pentru pedepsirea celor care deţin stupefiante pentru consum propriu.
23:00
Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă.
22:50
Ţările de Jos - Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj, într-un caz având posibile legături cu Rusia # News.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi, relatează AFP.
22:40
Folosirea câinilor care detectează droguri, la festivaluri, implică riscul unor supradoze/ Criminolog: Câinii precipită lumea care are substanţe ilegale să le înghită, dacă cumva există posibilitatea să fie prinşi şi aşa se produc tragediile # News.ro
Folosirea câinilor care detectează droguri, la festivaluri, implică riscul ca unii dintre cei care au asupra lor stupefiante să le ia pe toate, când văd animalele, iar aşa apar tragediile, atrage atenţia expertul criminolog Vlad Zaha, într-o emisiune la Medika TV.
22:30
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg.
22:20
Incendiu de proporţii în Ilva Mare – Trei case ce făceau parte din acelaşi imobil au ars în proporţie de aproximativ 90% / Alte două locuinţe din apropiere au fost afectate parţial # News.ro
Trei case ce făceau parte din acelaşi imobil au ars în proporţie de aproximativ 90%, vineri, în Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud. Alte două locuinţe din apropiere au fost afectate parţial, dar nun s-au înregistrat victime.
22:10
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, în etapa a 7-a din Super Lig, campionatul Turciei.
22:00
Vlad Zaha, expert: Abordarea subiectului privind consumul de substanţe psihoactive trebuie făcută cu prudenţă / La adolescenţi, semnele pot înşela / Au murit copii din cauza vânătorii de consumatori # News.ro
Abordarea subiectului privind consumul de substanţe psihoactive în România trebuie făcută cu prudenţă, în condiţiile în care, în cazul adolescenţilor, semnele pot fi înşelătoare, afirmă expertul criminolog Vlad Zaha. ”Au murit oameni, copii, în România, recent din cauza acestei vânători de copii care consumă substanţe”, atrage atenţia expertul.
22:00
Alegeri în R. Moldova - Încă un partid politic, condus de o presupusă apropiată a lui Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală # News.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia intervine cu doua zile înainte de scrutin şi după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid prorus, Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.
