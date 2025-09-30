Fosta deputată Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Şor, a fost condamnată la închisoare. Ea va fi dată în căutare internaţională
News.ro, 30 septembrie 2025 21:20
Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor, a fost condamnată marţi la 7 ani şi jumătate de închisoare într-un penitenciar cu regim semiînchis în dosarul legat de finanţarea ilegală a fostului partid ŞOR. Aceasta va fi dată în căutare internaţională, după ce a a părăsit Republica Moldova încă din data de 7 ianuarie.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
21:50
Ape uzate, deversate în lacul de acumulare Colibiţa – Agent economic, sancţionat de Garda de Mediu cu 30.000 de lei # News.ro
Garda de Mediu Bistriţa-Năsăud a amendat cu 30.000 de lei o firmă, după ce s-a constatat că a deversat ape uzate direct în lacul de acumulare Colibiţa.
21:50
Liga Campionilor: Real Madrid a învins Kairat Almaty, scor 5-0 / Mbappe a marcat de trei ori # News.ro
Real Madrid a învins, marţi, în deplasare, formaţia Kairat Almaty, din Kazahstan, scor 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor.
Acum 30 minute
21:40
Medicul Dragoş Vinereanu: Aproape o treime dintre medicii cardiologi sunt în Bucureşti / Distribuţia lor nu este corespunzătoare # News.ro
Prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a atras atenţia că, deşi în ţară sunt circa 2.000 de medici cardiologi, o treime profesează în Bucureşti. Distribuţia lor nu este una corespunzătoare, a precizat medicul.
Acum o oră
21:30
Medicul Dragoş Vinereanu: Bolile cardiovasculare omoară şase din zece români / Noi stăm în primele trei locuri, atât la bolile cardiovasculare, cât şi la bolile cerebrovasculare din punct de vedere al mortalităţii # News.ro
Prof. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clincii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a afirmat, marţi seară, că Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare era un document necesat, având în vedere că în România aceste boli omoară şase din zece oameni. ”Noi stăm în primele trei locuri, atât la bolile cardiovasculare, cât şi la bolile cerebrovasculare din punct de vedere al mortalităţii”, a afirmat medicul.
21:20
Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi seară, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcţia de selecţioner al echipei naţionale feminine de senioare.
21:20
Fosta deputată Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Şor, a fost condamnată la închisoare. Ea va fi dată în căutare internaţională # News.ro
Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Şor, a fost condamnată marţi la 7 ani şi jumătate de închisoare într-un penitenciar cu regim semiînchis în dosarul legat de finanţarea ilegală a fostului partid ŞOR. Aceasta va fi dată în căutare internaţională, după ce a a părăsit Republica Moldova încă din data de 7 ianuarie.
Acum 2 ore
21:00
Premierul britanic Keir Starmer avertizează: Marea Britanie este ”la o răscruce” între reînnoire şi declin # News.ro
Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat marţi, în cadrul conferinţei anuale a Partidului Laburist de la Liverpool, că ţara se află la o răscruce istorică” şi trebuie să aleagă între ”decenţă şi diviziune, reînnoire sau declin”, transmite CNBC.
21:00
Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu emisarul special al SUA pentru Ucraina – S-a discutat despre ajutorul acordat de România şi SUA, dar şi despre Flancul Estic şi rezultatul alegerilor din Moldova # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut, marţi, la Varşovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (rz.) Keith Kellogg.
21:00
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acuzat de abuz în serviciu şi administrare neloială # News.ro
Fostul preşedinte al FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, este acuzat de către justiţia spaniolă de abuz în serviciu şi administrare neloială în timpul celor şase ani în care a condus clubul catalan, relatează AFP, confirmând informaţiile apărute în presă.
20:50
Guvernul SUA, în prag de închidere: fără acord de finanţare, republicanii şi democraţii se acuză reciproc # News.ro
Guvernul Statelor Unite este pe cale să se închidă marţi la miezul nopţii, în lipsa unui acord de finanţare, pe fondul tensiunilor dintre republicani şi democraţi. Cele două tabere refuză să cedeze în negocieri, acuzându-se reciproc pentru blocaj, transmite CNBC.
20:40
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort în curtea interioară a unui mare hotel din Paris # News.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort, marţi, în curtea interioară a hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din vestul Parisului, nu departe de Arcul de Triumf, a declarat biroul procurorului din Paris, relatează Reuters şi Le Figaro.
20:30
Alexandru Rogobete: România se aliniază Europei cu una dintre cele mai complexe strategii pentru combaterea bolilor cardio şi cerebrovasculare / Ce-şi propune Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, marţi seară, că, prin lansarea Strategiei Naţionale pentru Combaterea Bolilor Cardio şi Cerebrovasculare, ”România se aliniază Europei”, întrucât îşi propune creşterea capacităţii de diagnostic precoce, creşterea numărului de unităţi ATI şi a finanţării pentru proceduri complexe, dar şi înfiinţarea de centre comunitare pentru îngrijirea pacienţilor cronici.
20:20
Spaniolul Carlos Alcaraz, proaspăt câştigător al turneului ATP 500 de la Tokyo, a anunţat marţi că nu va participa la Masters 1000 de la Shanghai, care începe miercuri, din cauza unor „probleme fizice”.
Acum 4 ore
20:00
Nicuşor Dan, întrebat ce virtute va cultiva în calitate de preşedinte: Onestitatea / Despre cum se simte la Cotroceni: O uriaşă responsabilitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, răspunzând unei întrebări, că îşi doreşte să fie un preşedinte onest, iar la Cotroceni simte ”o uriaşă responsabilitate”.
19:50
Nicuşor Dan: Evident că de principiu mi-aş dori ca Serbia să intre în UE, numai că pentru orice ţară care doreşte să intre în UE, ea trebuie să aibă nişte standarde # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că, ”de principiu”, îşi doreşte ca şi Serbia să adere la Uniunea Europeană, doar că aceasta ar trebui să îndeplinească anumite standarde, iar politicienii din această ţară ar trebui să îşi dorească acest lucru.
19:50
SUA sunt invadate din „interior”, le spune Trump liderilor militari, sugerând ca armata să folosească „oraşele periculoase ca teren de antrenament” # News.ro
Preşedintele Donald Trump le-a spus marţi generalilor şi amiralilor cu funcţii de conducere în armata americană că SUA sunt invadate „din interior” - referindu-se la imigranţi -, iar guvernul său „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima şi cea mai importantă prioritate a armatei”, relatează Reuters şi CNN.
19:40
Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre lipsa Autostrăzii A8: I-am arătat premierului când a fost la Iaşi diferenţa între cele două Românii. Firmele din Iaşi au nevoie de două zile să ajungă cu marfa la Budapesta # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, marţi, că pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta firmele au nevoie de două zile, iar soluţia este construirea Autostrăzii A8, care va aduce bunăstare regiunii şi ar rezolva problema legăturii Moldovei şi Europa.
19:40
Nicuşor Dan: Evident că de principiu mi-aş dori ca Serbia să intre în UE, numai că pentru orice ţară care doreşte să intre în UE, ea trebuie să aibe nişte standarde # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că, ”de principiu”, îşi doreşte ca şi Serbia să adere la Uniunea Europeană, doar că aceasta ar trebui să îndeplinească anumite standarde, iar politicienii din această ţară ar trebui să îşi dorească acest lucru.
19:30
Nicuşor Dan: Am avut suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu, de fapt cine a făcut campania, cunoştea foarte bine modul în care funcţionau algoritmii/ Preşedintele vrea o reglementare a reţelelor sociale # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, la Timişoara, că a existat suspiciunea că TikTok l-a ajutat în campanie pe candidatul Călin Georgescu, însă realitatea este că această reţea de socializare nu avea filtre pentru comentarii, iar cine s-a ocupat de campania electorală a acestui candidat cunoştea foarte bine algoritmii. Nicuşor Dan a precizat că îşi doreşte o reglementare a reţelelor sociale în România.
19:20
Baschet masculin: Sezonul 2025-2026 al Ligii Naţionale debutează miercuri; campioana U BT Cluj începe din play-off # News.ro
Prima etapă din sezonul 2025-2026 al Ligii Naţionale programează partide miercuri, la startul campionatului intern fiind 16 echipe. Campioana U BT Cluj va intra însă doar din play-off, o premieră pentru baschetul masculin din România.
19:20
Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele - trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, marţi, după participarea la Timişoara Cities Summit, că a constatat că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele - trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. ”E vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită”, a transmis Bujduveanu.
19:20
Nicuşor Dan: Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu există până la bugetul pe 2026, deci probabil nu va exista în 2025 / Când, în sfârşit, n-o să mai fim în obligaţia de a acţiona în regim de hei-rup, va trebui să ne uităm pe ea # News.ro
Nicuşor Dan: Discuţia privind reorganizarea administrativ-teritorială nu există până la momentul bugetului pe 2026, deci probabil că nu va exista pe parcursul anului 2025, dar când, în sfârşit, n-o să mai fim în obligaţia de a acţiona în regim de hei-rup, va trebui să ne uităm pe ea.
19:20
Echipa Steaua a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Sepsi OSK, în etapa a opta a Ligii a II-a.
19:10
Nicuşor Dan, întrebat de ce creşte valul extremist în România: Este neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România şi aici avem toţi mult de lucru # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la Timişoara Cities Summit 2025, de ce creşte valul extremist în România, el afirmând că este vorba de neîncrederea oamenilor în politcieni, la care se aduagă influenţa rusă.
19:00
Percheziţii în Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic - Poliţiştii au ridicat trofee de vânătoare, carne de vânat, arme şi muniţie # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au fpcut, marţi, cinci percheziţii în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic. De la persoanele vizate, anchetatorii au ridicat trofee de vânătoare, carne de vânat, arme şi muniţie.
19:00
Nicuşor Dan, despre e respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR: Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme. Este o chestiune mult exagerată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme, arătând că nu vede o problemă în asta şi că, în opinia sa, ”este o chestiune mult exagerată în spaţiul public”.
18:50
Trump se plânge liderilor militari americani că Premiul Nobel pentru Pace nu îi va fi dat lui, ci cuiva care nu a făcut nimic. El repetă că este dezamăgit de Putin # News.ro
Preşedintele Donald Trump a repetat marţi, în discursul ţinut în faţa liderilor militari americani, afirmaţiile sale potrivit cărora a rezolvat multiple războaie şi conflicte, dar a prezis cu scepticism că nu el va primi Premiul Nobel pentru Pace - pentru care a dezvoltat o adevărată obsesie -, ci o persoană fără merite.
18:50
Nicuşor Dan: Moldova a fost prevenită că Rusia va încerca să încurce alegerile/ Unde a fost România prinsă pe picior greşit - amploarea şi viteza tehnologică a operaţiunii care s-a desfăşurat cu Călin Georgescu cu două săptămâni înainte de alegeri # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost pinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.
18:50
Nicuşor Dan anunţă că legea pregătirii populaţiei pentru război va fi transmisă Parlamentului în scurt timp: Cea mai importantă modificare, introducerea stagiului militar voluntar, de 4 luni, plătit de statul român # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că în foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către Guvern, Parlamentului iar cea mai importantă modificare este introducerea stagiului militar voluntar, plătit de statul român.
18:50
Trump spune că şeful Pentagonului va anunţa „reforme majore” în vânzările de armament ale SUA. Administraţia se gândeşte să facă armata „mai mare” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump le-a spus marţi liderilor militari ai ţării reuniţi la Quantico, în Virginia, că şeful Pentagonului, Pete Hegseth, va anunţa în curând „reforme majore” în ceea ce priveşte vânzările de armament către străinătate.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Cu măsurile deja luate, deficitul pe 2026 este undeva, estimativ, la 6,5% din PIB şi mai trebuie nişte măsuri care să-l coboare la 6%. Pe acest obiectiv, suntem în grafic şi nu există vreun risc de derapaj # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că prin măsurile deja luate, deficitul pe 2026 este undeva, estimativ, la 6,5% din PIB şi mai trebuie nişte măsuri care să-l coboare la 6%, iar pe acest obiectiv, suntem în grafic şi nu există vreun risc de derapaj.
18:40
Nicuşor Dan: Moldova a fost prevenită că Rusia va înerca să încurce alegerile/ Unde a fost România prinsă pe picior greşit - amploarea şi viteza tehnologică a operaţiunii care s-a desfăşurat cu Călin Georgescu cu două săptămâni înainte de alegeri # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost pinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.
18:40
Nicuşor Dan anună că legea pregătirii populaţiei pentru război va fi transmisă Parlamentului în scurt timp: Cea mai importantă modificare, introducerea stagiului militar voluntar, de 4 luni, plătit de statul român # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că în foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către Guvern, Parlamentului iar cea mai importantă modificare este introducerea stagiului militar voluntar, plătit de statul român.
18:30
Nicuşor Dan: E nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli / Sunt sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată.
18:20
Mehedinţi: Două camioane şi un autoturism, implicate în accident rutier pe DN 56 A / Toate vehiculele au luat foc – FOTO # News.ro
Două camioane şi un autoturism au fost implicate, marţi, într-un accident rutier pe DN 56 A, în judeţul Mehedinţi. Toate vehiculele au luat foc, fiind necesară intervenţia pompierilor. Trei persoane au suferit leziuni.
18:20
Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia, într-o lună: Noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia, într-o lună, el arătând că noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ.
18:20
Fotbalul ca NBA? Patronul de la Bayer Leverkusen vrea un plafon salarial pentru a contracara dominaţia Premier League # News.ro
Preşedintele Bayer Leverkusen, Fernando Carro, propune introducerea unui plafon salarial în fotbal pentru a reduce dominaţia copleşitoare a cluburilor engleze pe piaţa transferurilor din Europa.
18:10
Ministerul Educaţiei prezintă lista proiectelor din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026 / Proiectele care nu aveau stadiu avansat de realizare, reprioritizate sau reziliate / David: Am renegociat, angajând proiectele realiste # News.ro
Ministerul Educaţiei prezintă, marţi, lista proiectelor din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026, după ce toate proiectele au fost reanalizate. Proiectele care nu aveau stadiu avansat de realizare, vor fi reprioritizate pe alte programe de investiţii sau vor fi reziliate. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a precizat că, astfel, a fost salvată suma de un miliarde de euro, fiind angajate proiectele realiste.
18:10
Trump se plânge liderilor militari americani că Premiul Nobel pentru Pace nu îi va fi lui, ci cuiva care nu a făcut nimic. El repetă că este dezamăgit de Putin # News.ro
Preşedintele Donald Trump a repetat marţi, în discursul ţinut în faţa liderilor militari americani, afirmaţiile sale potrivit cărora a rezolvat multiple războaie şi conflicte, dar a prezis cu scepticism că nu el va primi Premiul Nobel pentru Pace - pentru care a dezvoltat o adevărată obsesie -, ci o persoană fără merite.
Acum 6 ore
18:00
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni / Mi-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, o să mă duc mâine la Copenhaga, să informez pe partenerii noştri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul acestuia. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
17:50
Dragoş Pîslaru: Am încărcat cardurile pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România / 68.928 beneficiari noi / De la anul, servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, marţi, că au fost încărcate cardurile sociale pentru cei peste 1,1 milioane de beneficiari ai programului Sprijin pentru România, dintre care 68.928 sunt beneficiari noi. Ministrul anunţă, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă.
17:50
MApN a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra tancuri şi alte echipamente militare # News.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra 216 tancuri şi 76 de derivate, precum şi mitraliere, muniţii, piese de schimb, echipamente, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire pentru completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3.
17:40
Fundaşul francez William Saliba a semnat un „nou contract pe termen lung” cu Arsenal, a confirmat, marţi, clubul din nordul Londrei.
17:30
Ionel Bogdan (PNL), atac la social-democraţii Adrian Câciu şi Marius Budăi: Aceleaşi figuri reşapate şi gălăgioase. Din păcate, tupeul ţine loc de ierarhie şi tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul # News.ro
Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, declară marţi că dacă acesta este „Noul PSD”, tot cu Adrian Câciu şi Marius Budăi în prim-plan, aceleaşi figuri reşapate şi gălăgioase, nu e de mirare că spaţiul public e sufocat de aceleaşi teorii vechi. El ăi critică pe cei doi reprezentanţi ai PSD, despre care afirmă că zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alţi opozanţi de profesie, încercând să arate că sunt „vocea critică” a PSD.
17:10
România, în grupă cu Portugalia, Franţa şi Spania, la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile # News.ro
Naţionala României se află între cele 9 echipe care vor lua parte la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile, programat între 26-30 noiembrie, în Lituania.
17:10
Bogdan Ivan: Schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare / Nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, preţul e plafonat până în 31 martie 2026 # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, el dând asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026. Ministrul a mai afirmat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creştere accelerată a preţului şi să avem un preţ aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei.
17:10
Pete Hegseth îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii graşi” şi iniţiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în armată şi le-a spus marţi, într-o reuniune rară cu toţi comandanţii americani din întreaga lume, că cine nu îi susţine agenda ar trebui să demisioneze, relatează Reuters.
16:50
Qatarul anunţă o reuniune cu Hamasul şi Turcia marţi seara şi că a obţinut garanţii de securitate într-o convorbire cu Trump şi Netanyahu în urma atacului israelian la Doha # News.ro
Qatarul anunţă marţi că o reuniune este prevăzută marţi cu mişcarea islamistă palestiniană Hamas, în vederea discutării planului de pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, în prezenţa unor reprezentanţi ai Turciei, relatează AFP.
16:50
Grupul Divertis prezintă un spectacol interactiv, în octombrie, la ARCUB Gabroveni. Toni Grecu, Doru Antonesi, Cristian Greţcu, Silviu Petcu, prezenţi pe scenă # News.ro
Spectacolul interactiv „Divertis Atelier” va fi găzduit de la Sala Gabroveni (str. Lipscani 84-90) în 6, 7 şi 9 octombrie, de la ora 19:00. Pe scenă vor fi prezenţi membrii consacraţi ai trupei: Toni Grecu, Doru Antonesi, Cristian Greţcu, Silviu Petcu, Florin Constantin, Valentin Darie, Ioan T. Morar, Cătălin Mireuţă, Valentin Gora, Doru Pîrcălabu şi Ghighi Bejan.
16:50
Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa # News.ro
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.