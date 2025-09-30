Fosta deputată Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Şor, a fost condamnată la închisoare. Ea va fi dată în căutare internaţională

17:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare, pentru încălzire, pentru termoficare, pentru ajutorul de încălzire de lemne, gaz şi aşa mai departe, el dând asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026. Ministrul a mai afirmat că ministerul lucrează acum ca după 31 martie 2026 să nu ajungem la o creştere accelerată a preţului şi să avem un preţ aproximativ similar cu cel care se află astăzi, în plafonul de 120 de lei.