Trump îndeamnă Microsoft să o concedieze pe o fostă oficială din administrația Biden, pe motiv că reprezintă un pericol pentru securitatea națională a SUA
Economica.net, 27 septembrie 2025 10:20
Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, o democrată pe care gigantul tehnologic american a angajat-o recent, după ce aceasta a ocupat funcţia de procuror general adjunct în timpul mandatului lui Joe Biden, relatează AFP, transmite Agerpres.
• • •
Acum o oră
10:20
Mulți români primesc despăgubiri modice pentru exproprierea proprietăților de pe traseul marilor lucrări de instrastructură. Cu toate astea, doar 3 din 10 le contestă în instanță – avocat # Economica.net
Românii cu proprietăți vizate de expropriere, pentru construcția de drumuri, extinderea rețelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensați corect pentru bunul deținut și pierd sume considerabile dacă nu dau statul în judecată. Doar 3 din 10 români în această situație contestă în instanță despăgubirile primite de la stat, deși șansele de câștig sunt mari, atrage atenția avocatul Elisabeta Stan, fondatoarea casei de avocatură Elisabeta Stan Law Office.
10:20
10:20
SUA îi revocă viza de intrare în țară președintelui columbian Gustavo Petro, care a participat vineri la un protest pro-palestinian la New York # Economica.net
Statele Unite îi vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de "acţiuni imprudente şi incendiare" în timpul unui protest pro-palestinian la New York, relatează AFP, transmite Agerpres.
10:20
O nouă baterie de socare a energiei de mari dimensiuni stă să apară în România. ANRE urmează să dea autorizația # Economica.net
ANRE ar urma să acorde autorizația de înființare pentru o baterie de 150 MW și 300 MWh amplasată strategic pentru a putea prelua energia regenerabilă din zona Dobrogei. Proiectul, care a primit și finanțare prin PNRR, este dezvoltat de Aukera Energy, un dezvoltator cu sediul în Belgia.
10:20
SindFISC organizează astăzi un protest în fața Ministerului Finanțelor, pentru drepturile și demnitatea finanțiștilor # Economica.net
Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 - 14:00, un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem, transmite Agerpres.
Acum 12 ore
23:00
BMW a inaugurat oficial noua fabrică de mașini din Ungaria, aproape de granița cu România, la care muncesc și români VIDEO # Economica.net
Grupul BMW a inaugurat oficial noua sa uzină din Debrecen, Ungaria, reprezentând o investiție de peste 2,1 miliarde de euro. Fabrica este destinată să devină centrul principal al producției de vehicule electrice din Ungaria, potrivit presei locale.
22:20
Cris-Tim Family Holding, una dintre cele mai mari afaceri antreprenoriale din România, se pregăteşte să facă pasul spre piaţa de capital, într-o ofertă publică intermediată de Erste Group şi BRD – Groupe Société Générale, potrivit unor informaţii obţinute de Ziarul Financiar.
22:10
Comisia Europeană propune introducerea de restricții noi pentru deplasarea diplomaților ruși în interiorul UE – surse Reuters # Economica.net
Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE, idee care vine ca o completare la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, au declarat surse europene citate vineri de Reuters, transmite Agerpres.
22:10
Fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar putea conduce o autoritate de tranziție în Fâșia Gaza – surse # Economica.net
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului de pace prezentat de SUA, au relatat vineri mai multe publicaţii britanice, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:10
Statele UE au început discuțiile referitoare la acordarea unui împrumut Ucrainei, finanțat direct din activele înghețate ale Rusiei # Economica.net
Statele membre ale UE au început vineri să discute o propunere a Comisiei Europene privind un "împrumut" de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, în cadrul unui mecanism ce susţine că nu ar implica o confiscare a acestor active, consemnează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
22:10
Românii de la Simtel accelerează pe stocare: au semnat două contracte pentru instalarea a două baterii mari în Mureș, 98 MW în total # Economica.net
Simtel, unul dintre cei mai importanți jucători din domeniul energiei regenerabile din România, a anuțat Bursa că a semnat două contracte pentru instalarea a două sisteme de stocare a energiei în baterii, cu valoare semnificativă.
22:10
MAE a transmis o atenționare de călătorie în Madagascar. Proteste violente au loc în capitala Antananarivo # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Madagascar asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Antananarivo se desfăşoară acţiuni de protest, în urma cărora autorităţile locale au impus limitarea deplasărilor populaţiei în intervalul orar 19:00 - 05:00, transmite Agerpres.
22:10
Gigantul auto Huf, cu afaceri de peste 150 de milioane de euro în România, și-a relocat activitățile. Unde se mută Centrul Tehnic # Economica.net
Huf România, companie auto specializată în sisteme de acces și autorizare în condiții de siguranță, și-a relocat Centrul Tehnic într-o singură clădire de birouri din Timișoara.
Acum 24 ore
20:10
PartnerVet înființează un Board Medical și un Consiliu Medical Consultativ, pentru creșterea calității actului medical al companiei # Economica.net
PartnerVet, lider în dezvoltarea serviciilor veterinare din România, anunţă înființarea unui Board Medical și a unui Consiliu Medical Consultativ, format din cei mai titrați medici veterinari din cadrul rețelei, precum și din experți la nivel internațional pe diverse arii de specialitate.
20:10
Contre dure între Ungaria și Ucraina. Zelenski acuză Budapesta că a trimis drone de recunoaștere în spațiul aerian al țării sale, iar în replică Szijjarto spune de președintele ucrainei că a luat-o razna # Economica.net
Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a estimat vineri că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "începe să o ia razna", după ce acesta din urmă a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spaţiul aerian al Ucrainei, relatează Reuters, transmite Agerpres.
20:10
Permiterea existenței unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, a spus Netanyahu la ONU # Economica.net
Crearea unui stat palestinian ar fi un "suicid naţional" pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul şi promiţând "să termine treaba" împotriva Hamas în Fâşia Gaza, relatează AFP, transmite Agerpres.
20:10
E.ON a investit 86 de milioane de lei anul trecut în dezvoltarea rețelelor inteligente și a platformelor online dedicate clienților # Economica.net
Companiile Grupului E.ON din România au investit, anul trecut, 86 de milioane de lei în digitalizarea și automatizarea infrastructurii și în extinderea platformelor self-service dedicate clienților, iar pentru acest an bugetul alocat este de 102 milioane de lei, în creștere cu 19%, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:40
Compania Agroserv Măriuța, care deține brandul Lăptăria cu Caimac, raportează că a trecut pe profit în semestrul I din 2025 # Economica.net
Agroserv Măriuța (BVB: MILK), companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, raportează vânzări de 50,6 milioane de lei în primele șase luni din 2025, o creștere de 20% în comparație cu S1 2024. Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu un rezultat operațional de 7 milioane de lei, o majorare cu 303% față de anul precedent, în timp ce profitul net s-a ridicat la 3,4 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 646.000 de lei în 2024.
18:20
Turism – România, printre statele membre UE cu o creştere importantă a preţurilor pachetelor de vacanţă # Economica.net
Preţurile pachetelor de vacanţă în Uniunea Europeană au crescut cu 2,5% în august, comparativ cu perioada similară din 2024, iar România se află printre primele state în Europa după acest indicator, a anunţat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
18:20
ONU a publicat o listă actualizată a companiilor implicate în dezvoltarea coloniilor israeliene din Cisiordania # Economica.net
Organizaţia Naţiunilor Unite a publicat vineri o listă actualizată a companiilor legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, listă care include în total 158 de companii, majoritatea israeliene, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:20
Chery a deschis astăzi showroom-ul flagship din București și a lansat noul TIGGO 4 în România # Economica.net
Constructorul auto chinez Chery anunță că astăzi a atins o nouă etapă în dezvoltarea sa pe piața locală, printr-un eveniment special ce a îmbinat inaugurarea showroom-ului flagship din București cu lansarea oficială a noului Chery TIGGO 4 HEV.
18:20
Victorie obținută de grupul Cerealcom, la o curte de arbitraj din Londra, în disputa cu o companie din Arabia Saudită, referitoare la un contract de vânzare a 1,5 milioane de tone de grâu # Economica.net
Compania Cerealcom Dolj SRL, unul dintre cei mai importanți producători și exportatori români de cereale, a anunțat astăzi că a înregistrat o victori importantă într-un proces de arbitraj desfășurat la Londra, sub egida prestigioasei asociații internaționale GAFTA (Grain and Feed Trade Association), într-o dispută cu o entitate din Arabia Saudită, referitoare la un contract multianual de producere și comercializare a 1,5 milioane de tone de grâu românesc, cu o valoare estimată de peste 400 de milioane de dolari.
18:20
CGMB va decide marți cu privire la creșterea capitalurilor sociale ale companiilor Eco Igienizare și Ciclop. Banii vor merge în finanțarea activității curente și investiții # Economica.net
Capitalul social al Companiei Municipale Eco Igienizare urmează să fie majorat cu 50 de milioane de lei, iar cel al Service Ciclop SA cu aproximativ 30 de milioane de lei, conform unor proiecte de hotărâre care vor fi dezbătute în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei, relatează Agerpres.
18:20
Un indicator al inflaţiei urmărit cu atenţie de Rezerva Federală americană a crescut luna trecută, cel mai recent indiciu că preţurile rămân la un nivel ridicat, resimţindu-se efectele taxelor vamale, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au crescut moderat, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
18:20
Justiția a decis că șefii ANPC cercetați penal se pot întoarce în funcții. Președintele Ioan Hotca este anchetat pentru abuz în serviciu, iar directorul general Paul Anghel pentru șantaj # Economica.net
Şeful interimar al ANPC Sebastian Ioan Hotca, cercetat penal de DNA pentru abuz în serviciu, şi directorul general Anghel-Silviu Paul (foto), acuzat de şantaj, revin în funcţii ca urmare a unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti, relatează Agerpres.
18:20
Lucrările la Hidrocentrala Pașcani au primit acordul de mediu de la ministerul de resort # Economica.net
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri, cu ocazia unei vizite de lucru la Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Paşcani, pe râul Siret, că lucrările la hidrocentrala din zona respectivă au primit acordul de mediu.
18:20
Guvernul a pierdut cei 200 de milioane de dolari pe care îi putea lua de la Rompetrol. A avut 10 ani la dispoziție să o facă. Sufocați de taxele pe care trebuie să le plătească rafinăria Petromidia, kazahii au închis oferta # Economica.net
Statul român a pierdut posibilitatea de a încasa 200 de milioane de dolari din vânzarea unei părți din participația pe care o are la societatea Rompetrol Rafinare Constanța, compania controlată de compania petrolieră națională din Kazahstan, KazMunaygas care operează rafinăria Petromidia, cea mai mare din țară. A avut 10 ani la dispoziție să o facă, iar acum acționarii majoritari kazahi care se confruntă cu avalanșa de taxe impuse de statul român au închis taraba.
18:20
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Când vor putea constructorii să lucreze pe tot traseul secțiunilor montane # Economica.net
Constructorii secțiunilor 2 și 3 din Autostrada A1 Sibiu - Pitești ar putea avea autorizație de construire pe toata lungimea celor două loturi montane abia în primăvara anului viitor, potrivit estimărilor secretarului de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
14:40
Angajatorii care încadrează abuziv lucrători extracomunitari ca salariaţi temporar, ca să plătească taxe mai mici, riscă sancţiuni şi contribuţii recalculate # Economica.net
În lipsa resurselor locale, tot mai multe companii integrează lucrători străini în structura operațională. Pentru 2025, Guvernul a menținut contingentul de 100.000 de lucrători nou-admiși, estimând că aceștia vor reprezenta circa 1,25% din forța de muncă activă, un indicator clar al creșterii mobilității internaționale. Această flexibilitate aparentă implică însă riscuri juridice reale. Dacă munca temporară devine continuă, dependentă și integrată pe termen lung, raportul de muncă poate fi reclasificat ca permanent, cu implicații semnificative: contribuții sociale recalibrate, drepturi salariale restante și sancțiuni din partea autorităților.
14:40
Metroul de Otopeni: „Sfânta Ana” va ajunge săptămâna viitoare la stația Aeroport Băneasa # Economica.net
Scutul de foraj "Sfânta Ana" va finaliza al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa la începutul săptămânii viitoare, anunță Metrorex. Primul segment de tunel din Magistrala 6 de metrou a fost finalizat de către "Sfânta Maria" în această vară.
14:10
PIB-ul Spaniei a crescut mai mult decât se estima în trimestrul doi din 2025, pe fondul boom-ului din turism, sporind decalajul faţă de alte state din zona euro, afectate de încetinirea activităţii economice, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INE), transmit DPA şi Reuters.
14:10
Record la cursul BNR – Este cea mai mare valoare din istorie, din nou (date oficiale vineri, 26 septembrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, vineri, 26 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 23 septembrie 2025.
13:20
Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, a anunțat data la care se trece la îmbarcarea 100% în format digital.
13:20
Un nou record. Datoria mondială a crescut până la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului – IIF # Economica.net
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului, atingând un nou maxim istoric de 337.700 de miliarde de dolari, arată un raport publicat de Institutul Internaţional pentru Finanţe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, transmite Reuters.
13:10
ARO Palace a semnat contractele pentru transformarea hotelului Capitol în Mercure Brașov Center. Investiția totală: 17 milioane de euro # Economica.net
ARO Palace a anunțat semnarea contractelor pentru demararea lucrărilor de renovare la hotelul Capitol din Brașov, afiliat lanțului internațional Mercure. Investiția în proiect se ridică la aproape 17 milioane de euro.
13:10
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia proprietarul brandului Napolact.
13:10
VIDEO Autostrada Moldovei A7: Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani se apropie de 40% – șeful CNAIR # Economica.net
Constructorul român UMB este mobilizat pe toate cele trei loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani din Autostrada Moldovei A7 cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje, informează vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, stadiul lucrărilor pe acest tronson se apropie de 40%.
13:10
Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului rus, au anunţat vineri autorităţile locale, informează dpa.
12:40
Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 23 septembrie un preț al benzinei standard de 7,54 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,74 lei pe litru.
11:50
Record la BNR – Cel mai mic nivel din ultimele patru luni şi jumătate – date ROBOR vineri, 26 septembrie 2025 # Economica.net
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni, dar şi pentru cel la şase luni.
11:40
Marea Britanie – Lege nouă, e obligatoriu. Anunţ important pentru toţi românii din Regatul Unit # Economica.net
Marea Britanie a anunţat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii britanici, ca măsură pentru descurajarea imigraţiei ilegale, transmit Reuters, AFP şi DPA.
11:40
Cotaţiile la ţiţei au urcat vineri, fiind în grafic pentru cel mai rapid ritm de creştere de la începutul lunii iunie, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei determinând Guvernul de la Moscova să anunţe restricţii la exporturile de carburanţi, transmit Xinhua şi Reuters.
11:40
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că şansele extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem de mici.
11:40
Bilanţ RetuRO pentru primele opt luni din 2025. Românii au returnat mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024 # Economica.net
Volumul ambalajelor returnate de la începutul acestui an a depăşit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2024, ceea ce arată că returnarea ambalajelor SGR a devenit o practică uzuală în rândul românilor, a anunţat vineri RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare.
11:40
NEPI Rockcastle inaugurează luna viitoare primul parc fotovoltaic din portofoliul său, parte dintr-o investiție de 110 de milioane de euro # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de centre comerciale din România, va inaugura luna viitoare primul parc fotovoltaic din portofoliul său.
11:40
Ungaria – Decizie istorică a Guvernului Viktor Orban. Cine a intrat pe lista organizaţiilor teroriste # Economica.net
Ungaria. Guvernul a decis să desemneze Antifa drept organizaţie teroristă la şedinţa de cabinet de miercuri, a anunţat vineri prim-ministrul Viktor Orban la postul public de radio, transmite MTI.
Ieri
09:40
Se aglomerează cartierul corporatiștilor: One United Properties a cumpărat un teren pentru un nou proiect imobiliar # Economica.net
Dezvoltatorul One United Properties a cumpărat un teren în Pipera pentru dezvoltarea unui proiect mixt, cu un club exclusivist, cu o valoare brută de dezvoltare de 50 de milioane de euro.
09:40
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunţa până în 2030 la încă 13.000 de angajaţi, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA.
09:40
Preşedintele Donald Trump a semnat joi un decret de aprobare a planului de trecere a aplicaţiei pentru videoclipuri scurte TikTok sub controlul unor investitori americani, pentru ca platforma respectivă să poată funcţiona în continuare în Statele Unite, informează agenţia Kyodo.
09:00
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că "nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania" ocupată, o măsură cerută de miniştri israelieni de extremă dreaptă ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către mai multe ţări, notează AFP.
