Trump îndeamnă Microsoft să o concedieze pe o fostă oficială din administrația Biden, pe motiv că reprezintă un pericol pentru securitatea națională a SUA

18:20

Statul român a pierdut posibilitatea de a încasa 200 de milioane de dolari din vânzarea unei părți din participația pe care o are la societatea Rompetrol Rafinare Constanța, compania controlată de compania petrolieră națională din Kazahstan, KazMunaygas care operează rafinăria Petromidia, cea mai mare din țară. A avut 10 ani la dispoziție să o facă, iar acum acționarii majoritari kazahi care se confruntă cu avalanșa de taxe impuse de statul român au închis taraba.