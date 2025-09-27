INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de modernizare la Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” (P)

10:10

GÂNDUL vă propune pentru azi, sâmbătă, 27 septembrie, 2025, un test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Aparent, avem o imagine banală cu o familie luând cina, dar în această poză s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o! Testele IQ sunt esențiale pentru a vă verifica nivelul de inteligență. De […]