INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrări de modernizare la Școala Nr. 135 „Ștefan cel Mare” (P)
Gândul, 27 septembrie 2025 16:50
Infrastructură Sector 5 anunță că s-a implicat activ în modernizarea zonei exterioare a Școlii Nr. 135 „Ștefan cel Mare”, printr-o serie de intervenții menite să îmbunătățească atât siguranța, cât și confortul elevilor și al cadrelor didactice. Într-o primă etapă, lucrările au vizat partea de infrastructură sanitară: au fost realizate noi rețele de colectare a apei […]
Acum 15 minute
17:00
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară # Gândul
Decesul jurnalistei la numai 45 de ani, supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, a întristat întreg mapamondul. Unele secrete din viața Ioanei Popescu încep să iasă la iveală, mai ales din viața ei amoroasă și cea profesională. Potrivit CANCAN, ea ar fi avut o legătură cu Ilie Dumitrescu, fost fotbalist român, antrenor și analist sportiv. Cu câteva […]
17:00
NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă # Gândul
Oficialii militari americani elaborează scenarii pentru atacuri împotriva traficanților de droguri din Venezuela, iar operațiunile ar putea începe în câteva săptămâni. Statele Unite au trimis recent cel puțin opt nave cu peste 4.000 de oameni în apele din regiune și avioane de luptă F-35 în Puerto Rico. Un atac al SUA în Venezuela nu ar […]
17:00
Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte # Gândul
Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA. Dictatorul a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul […]
17:00
Iubitul Ioanei Popescu, apel DISPERAT pentru ca jurnalista „să aibă parte de o înmormântare creștinească”. Nu poate acoperi singur costurile necesare # Gândul
Iubitul Ioanei Popescu nu poate susține financiar înmormântarea celebrei jurnaliste, care a murit la doar 45 de ani, astfel că a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru a fi ajutat. Ioana își pierduse ambii părinții și nu mai avea alte rude apropiate, astfel că bărbatul rămăsese singura persoană care i-a fost alături în […]
Acum 30 minute
16:50
Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella # Gândul
Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control […]
16:50
Acum o oră
16:40
Salubrizare Sector 5 S.A. vine în sprijinul locuitorilor care desfășoară lucrări de renovare și au nevoie de colectarea sacilor cu moloz. Procedura este simplă: 1. Apelezi call centerul companiei: 031.9450 2. Soliciți ridicarea sacilor de moloz și oferi adresa exactă. 3. Un reprezentant îți va comunica ziua și intervalul orar în care echipa ajunge la […]
16:40
Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale # Gândul
Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii s-au autosesizat după ce imaginele cu momentul violent au ajuns în online. Agresorul a fost amendat cu 1.620 lei şi a rămas […]
Acum 2 ore
16:10
Codul Rutier din România stabilește clar sancțiunile pentru șoferii care trec prin intersecții atunci când semaforul este galben, chiar dacă ar fi avut timp să oprească în siguranță. Astfel, autoritățile avertizează că nerespectarea semaforului galben constituie contravenție și poate fi pedepsită cu amendă, în scopul creșterii siguranței rutiere și protejării tuturor participanților la trafic. Semaforul […]
16:00
15:50
15:50
România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor” # Gândul
Statele din prima linie a flancului estic al Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere cu privire la necesitatea unui „zid împotriva dronelor” cu capabilități avansate de detectare, urmărire și interceptare. Anunțul a fost făcut vineri de comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius. După o videoconferință cu miniștrii Apărării din statele membre UE din prima […]
15:40
Locuitorii din ALASKA primesc anual mii de dolari, dintr-un fond creat din venituri petroliere. Acum, vor avea cea mai mică sumă din ultimii 20 de ani # Gândul
Autoritățile din Alaska au început să distribuie cecurile anuale pentru cei 600.000 de rezidenți eligibili, câte 1.000 de dolari de persoană, din fondul de 83 miliarde, creat din veniturile petroliere ale statului. Totuși, suma primită în 2025 este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani. Spre comparație, dacă s-ar fi aplicat formula […]
15:30
Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică # Gândul
Premierul Ilie Bolojan se află, sâmbătă la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, la ceremonii urmând să participe preşedintele Nicuşor Dan, preia news.ro. La ceremonie şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan. Prim-ministrul Ilie Bolojan se află, […]
15:20
Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia # Gândul
Mai multe drone au fost văzute în apropierea celei mai mari baze militare din Danemarca, cel mai recent dintr-o serie de incidente care au provocat perturbări ale traficului aerian la începutul acestei săptămâni. Dronele au fost observate deasupra bazei aeriene Karup din Danemarca, forțând o închidere a spațiului aerian pentru traficul comercial. Autoritățile daneze au […]
Acum 4 ore
15:10
Curățarea băii rămâne una dintre cele mai neplăcute sarcini casnice. Dacă toaleta este privită drept „proba de foc”, dușul nu se lasă mai prejos: pereții acoperiți de depuneri, rosturile murdare și sticla de geam plină de urme de apă și calcar pot da mari bătăi de cap. În plus, baia trebuie curățată mai des, fiind […]
15:10
Lasă-ți mintea să rătăcească și vezi ce se întâmplă. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 28 septembrie 2025. Berbec Probabil că gândurile tale sunt complet concentrate pe muncă. Deși ar trebui să-ți dedici timpul liber familiei, nu poți face nimic în privința felului în care ești construit. Când ești acasă, s-ar putea […]
15:10
Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi” # Gândul
„Băiat de la țară”, din Jurilovca, Vasile Bold a părăsit România atunci când avea doar 18 ani, pentru o viață mai bună. A muncit, a strâns din dinți, a pus „ban pe ban”, iar cu 3 ani în urmă a revenit în țara de care îi fusese permanent dor. A vrut să investească în localitatea […]
15:10
Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacție pentru Digi24, după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au drept fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta susține că gluma a fost stabilită anterior cu autorii și nu a fost vorba despre o păcăleală. „A fost o glumă pe care am stabilit-o […]
15:00
Plăcerea nevinovată a lui Ion Țiriac, care îl costă 125.000 de euro pe an. Evident, are legătură cu TENISUL, sportul care l-a consacrat # Gândul
Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, are o plăcere nevinovată pentru care plătește anual o sumă considerabilă de bani. Celebrul om de afaceri și fost tenismen este încântat de un faimos turneu de tenis. Astfel, el plătește anual suma de 125.000 de euro pentru a putea beneficia de propria lojă la Roland Garros. […]
14:40
INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi # Gândul
Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuţi, în județul Suceava. Două saloane au fost inundat cu fum, 11 pacienţi fiind evacuaţi, informează Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, incendiul a afectat Secţia de Pneumologie, care funcţionează într-un corp de clădire vechi al spitalului. […]
14:40
Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați # Gândul
Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon și Prințul Andrew al Marii Britanii sunt menționați într-o nouă serie de documente din ancheta în cazul lui Jeffrey Epstein, publicate în Statele Unite vineri. Documentele publicate, care cumulează șase pagini, dar cu părți din material cenzurate, oferă posibile indicii privind legătura cu personalități marcante ale mișcării conservatoare, notează […]
14:10
Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului se pregătește de sfințire, care va avea loc pe 26 octombrie 2025. Atunci, pentru marele eveneiment, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel. Așadar, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile, iar cu o lună înainte ca enoriaii să aibă acces în sfântul lăcaș, Basilica.ro prezintă o […]
14:10
Un nou început, un nou pas către excelență. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026 # Gândul
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București deschide noul an universitar 2025-2026. Ceremonia va avea loc luni, 29 septembrie, începând cu ora 10:00, în Aula Magna situată în Splaiul Independenței, nr. 313. Peste 7500 de tineri intră în acest an pe porțile celei mai mari universități tehnice din România cu vise mari. Ei sunt […]
14:00
Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a PETRECUT la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape” # Gândul
Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo, 2-2, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Dar, în minutul 65, Daniel Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit la un duel și olteanul a fost eliminat, după consultarea VAR. Au marcat Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90). […]
13:40
Curtea Supremă a SUA a decis: Trump poate îngheța alocarea de ajutoare externe în valoare de MILIARDE de dolari # Gândul
Curtea Supremă a SUA a deschis vineri calea ca Administrația Trump să poată îngheța alocarea unor ajutoare externe de peste patru miliarde de dolari. Decizia marchează o victorie pentru eforturile președintelui Donald Trump de a exercita un control mai mare asupra cheltuielilor federale, notează The Washington Post. Judecătorii de la Curtea Supremă au anulat o […]
13:40
Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!” # Gândul
Într-o intervenție extrem de categorică, economistul Iancu Guda afirmă că România nu mai are alternative pentru a reduce cheltuielile excesive din administrația publică, motiv pentru care se impune o „restructurare cu forța” la stat. Cu alte cuvinte, concedieri cu orice preț. Declarațiile sale vin în contextul în care a fost invitat la Ministerul Finanțelor pentru […]
Acum 6 ore
13:10
Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre unele schimbări legislative care ar fi avut loc la intrarea României în Uniunea Europeană, privind drepturile politice ale cetățenilor europeni în România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan prezintă documente care arată că România și-a adaptat legislația privind […]
13:00
Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru” # Gândul
Ideea de că beneficiarii de ajutoare sociale nu ar munci și ar trăi doar din acestea este respinsă categoric de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Florin Manole este de părere că ideea potrivit căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este doar „un stereotip” şi „un mit” și, în ultimă […]
13:00
Ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică. „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” # Gândul
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova sunt considerate cruciale pentru viitorul său, în noul context strategic actual, dar și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. În acest context, Ziaruldeiași.ro a aflat cum văd basarabenii din Iași acest vot și ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă. Analiștii politici consderă că, practic, […]
12:50
Un rege merge la Papa: Charles și Camilla, în vizită de stat la VATICAN la finalul lunii octombrie # Gândul
Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla vor călători la Vatican într-o vizită de stat pentru o primă întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care 2026 marchează anul jubiliar, a anunțat Palatul Buckingham. În timpul călătoriei următoare, Charles – care este șeful Bisericii Anglicane – și Camilla […]
12:40
Ministrul Muncii admite că există FRAUDE în domeniul ajutoarelor sociale. Promite verificări: „Ștampile scrise greşit, «spihiatru», adică şi o fraudă proastă” # Gândul
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a admis că există fraude în domeniul ajutoarelor sociale și a promis că vor fi făcute verificări. Ministrul Muncii a dat ca exemplu Bucureștiul, acolo unde numărul beneficiilor sociale obţinute prin fraudă este mare. „Trebuie să ne uităm la fraude, dacă ele există, şi ele există. […]
12:30
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci # Gândul
Echinacea este o plantă recunoscută atât pentru frumusețea florilor sale, cât și pentru proprietățile medicinale. De câțiva ani, a devenit preferata grădinarilor români și a iubitorilor de remedii naturale. Această plantă face parte din familia margaretelor și încântă prin petalele viu colorate. Cum se plantează echinacea Originară din Statele Unite ale Americii, echinacea și-a făcut […]
12:10
12:10
Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România” # Gândul
Președintele Nicușor Dan va participa – luni, 29 septembrie 2025 – la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Ceremonia de înmormântare va avea loc la Blaj, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime”. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială. „În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit […]
11:50
Iașul, în TOPUL orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa. Ce mari orașe a depășit municipiul din Moldova # Gândul
Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani, conform unei analize recent realizate de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare. Astfel, municipiul din Moldova e plasat pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu […]
11:30
Acum 8 ore
11:10
Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre rechizitoriul procurorului Marius Iacob și despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu. Într-un ton acid și sarcastic, acesta a acuzat abuzuri de putere și încălcarea libertății presei într-o societate democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Rechizitoriul lui Călin Georgescu Profesorul […]
11:10
Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe” # Gândul
În ediția de sâmbătă, 27 septembrie, a emisiunii „Pastila lui Cristoiu”, reputatul jurnalist a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că, asemenea fostului șef de stat Traian Băsescu, exercită influență directă asupra Procurorului General și DNA în privința dosarelor care să fie declanșate. Cu alte cuvinte, spune Ion Cristoiu, „Nicușor Dan […]
11:00
11:00
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt # Gândul
A venit toamna și, cât de curând inevitabil, urmează iarna. Două anotimpuri reci, în care oamenii apelează la diverse soluții de încălzire. Cei care dețin o centrală termică de apartament… o pornesc atunci când temperatura exterioară scade sub 15–16° Celsius. Ei bine, sub acest prag, locuința începe să se răcească mai repede decât se încălzește […]
10:50
Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării # Gândul
Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare, care sunt decisive pentru viitorul țării. În primul rând, scrutinul de mâine va arăta dacă direcția rămâne una pro-europeană și orientată către aderarea la UE sau dacă balanța se va înclina, din nou, spre Rusia. Președintele țării, Maia Sandu, a catalogat alegerile „cele mai importante din istoria […]
10:30
Bulă merge la un interviu și își negociază venitul lunar. Citește acest banc și află ce a cerut el și ce primește! Totul începe în forță… – Domnule Bulă, ce salariu doriți? – Aș vrea cel puțin 10.000 lei. – Noi suntem dispuși să vă oferim 20.000 lei, mașină de serviciu și secretară personală. Este […]
10:30
10:20
De la crâșma lui Țăndărică la prizonieratul de la Turtucaia: povestea familiei lui Ion ILIESCU # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise de Gândul, Lavinia Betea a vorbit despre familia lui Ion Iliescu, explicând cum originile sale se leagă de un trecut marcat de greutăți. Ea a reconstituit povestea bunicilor fostului președinte și felul în care mediul social și istoric le-a influențat destinul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia […]
10:20
Sindicaliştii din finanţe protestează sâmbătă în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 REVENDICĂRI # Gândul
Sindicaliştii din finanţe vor protesta sâmbătă în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării. Ei spun că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru. Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a anunţat organizarea unui protest, sâmbătă, între […]
10:10
Se schimbă ecuația puterii AERIENE în Orientul Mijlociu? Teheranul a primit avioane rusești MiG-29 și așteaptă Sukhoi Su-35 # Gândul
Pe 23 septembrie 2025, conform anunțului făcut de Iran International, Teheranul a anunțat sosirea avioanelor de vânătoare rusești MiG-29, aflate acum la baza aeriană Shiraz. Acesta este primul pas concret în planul Iranului de a moderniza o forță aeriană încă dominată de aeronave cumpărate din SUA înainte de revoluția din 1979. Livrarea este prezentată ca […]
10:10
TEST IQ | Aparent, avem o imagine banală cu o familie cinând. În această poză s-a strecurat însă o mare greșeală. Găsiți-o! # Gândul
GÂNDUL vă propune pentru azi, sâmbătă, 27 septembrie, 2025, un test IQ care să vă pună la încercare capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Aparent, avem o imagine banală cu o familie luând cina, dar în această poză s-a strecurat o greșeală. Găsiți-o! Testele IQ sunt esențiale pentru a vă verifica nivelul de inteligență. De […]
09:40
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul” # Gândul
Simona Halep împlineşte sâmbătă, 27 septembrie, 34 de ani. Si-a anunţat retragerea în acest an, iar meciul oficial în care-și ia la revedere de la fani e programat în iunie 2026. Halep a anunțat că-și încheie cariera în februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open. Revenise în circuit în 2024, la […]
09:30
Dragi cititori, azi este sâmbătă, iar GÂNDUL.RO vă urează să aveți un weekend plin de voie bună! Hai să începem dimineața cu zâmbete! Bancul zilei: Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români? Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam […]
