Noapte albă la Chișinău: Încotro se îndreaptă Moldova după alegeri?
PressHub, 28 septembrie 2025 23:10
Noapte albă la Chișinău – după primele rezultate preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), singura formațiune pro-europeană care trece pragul electoral, pare să se plaseze pe primul loc. Intriga însă este dacă acesta va reuși să ia o majoritate în noul parlament, decisivă pentru a continua parcursul european și a opri planurile Rusiei de a
• • •
Acum 30 minute
23:30
Alegeri în R. Moldova | Rezultate parțiale după 75% din secții numărate. PAS – 44,4%, Blocul Patriotic – 27,6% # PressHub
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Republica Moldova după numărarea voturilor din 75% din secțiile de votare: PAS: 44,48% Blocul Patriotic: 27,69% BE „Alternativa": 8,56% Partidul Nostru: 6,62% PPDA: 6,16% PP PSDE: 1,15% (FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea) Citește și: „Haideți la vot!". În Republica Moldova au loc cele mai importate alegeri de după
Acum o oră
23:10
Noapte albă la Chișinău – după primele rezultate preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), singura formațiune pro-europeană care trece pragul electoral, pare să se plaseze pe primul loc. Intriga însă este dacă acesta va reuși să ia o majoritate în noul parlament, decisivă pentru a continua parcursul european și a opri planurile Rusiei de a […] Articolul Noapte albă la Chișinău: Încotro se îndreaptă Moldova după alegeri? apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
22:50
Alegeri în R. Moldova | Rezultate parțiale după 50% din secții numărate. PAS – 42,4%, Blocul Patriotic – 29,8% # PressHub
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Republica Moldova după numărarea voturilor din 50% din secțiile de votare: PAS: 42,4% Blocul Patriotic: 29,8% BE „Alternativa": 7,92% PPDA: 6,86% Partidul Nostru: 6,39% PP PSDE: 1,16% Urmăriți canalul „PRESShub" pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici Urmăriți PressHUB și pe Google News! (Sursa foto: Ministerul
22:30
Alegeri în R. Moldova | Rezultate parțiale după 30% din secții numărate. PAS – 40,5%, Blocul Patriotic – 31,09% # PressHub
Rezultate după ce voturile din 20% din secțiile de votare au fost numărate: PAS: 40,54% Blocul Patriotic: 31,09% BE „Alternativa": 7,37% PPDA: 7,30% Partidul Nostru: 6,64% PP PSDE: 1,38% Urmăriți PressHUB și pe Google News! (FOTO: CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTO)
22:00
Alegeri în R. Moldova | Prezență la vot de 51.9% la închiderea secțiilor de votare din țară. Peste 267.000 de alegători au votat în diaspora # PressHub
Până la ora 21.00, atunci când au fost închise secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, la urne participaseră peste 1.591.000 de alegători, reprezentând 51.9% din numărul celor înscriși în liste, potrivit Moldova1.md. Rata de participare la vot la scrutinul din 2025 este mai mare decât cea înregistrată la alegerile parlamentare anticipate din anul
Acum 4 ore
21:10
Înaltpreasfințitul Andrei, mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureșului și Sălajului, prezent la catedrala din Blaj, în semn de omagiu faţă de cardinalul greco-catolic Lucian # PressHub
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Andrei Andreicuţ, şi episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Samuel Bistriţeanul, s-au recules, duminică, la Blaj, în faţa sicriului Cardinalului Lucian Mureşan, şeful Bisericii Greco-Catolice din România, care a încetat din viaţă la 94 de ani, informează Agerpres. Cei doi înalţi ierarhi ortodocşi, ambii cu legături cu judeţul Alba,
20:20
Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unor posibile proteste ilegale, după miezul nopții # PressHub
Poliția Republicii Moldova a transmis duminică, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, organizarea de dezordini și destabilizări în Capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine. „Precizăm că forțele de ordine
Acum 6 ore
19:00
Peste 1.421.000 de alegători și-au exprimat opțiunea de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova până la ora 18.30, reprezentând 47,11% din numărul celor înscriși în listele electorale, informează Moldova1.md. Rata de participare la vot este mai mare cu 5.21% decât în anul 2021, când, la ora 18.30, votaseră 41.9% din alegători. Femeile continuă să
Acum 8 ore
16:40
Procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Poliţiei Capitalei, efectuează, duminică, 43 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de
Acum 12 ore
15:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a anunțat duminică că au fost semnalate alerte cu bombă în mai multe secții de votare din străinătate. Cazurile au fost semnalate în Bruxelles, Roma, Genova, București, Ashville (SUA) și Alicante. „Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte
15:00
Republica Moldova este pregătită să reziste duminică, 28 septembrie, în fața celui mai cumplit atac hibrid rusesc din istoria țării, scrie Vitalie Călugăreanu într-o analiză pentru Deutsche Welle. Moldovenii sunt chemați la urne să aleagă componența Parlamentului care va ratifica Tratatul de aderare a Republicii Moldova la UE. Ar urma să se întâmple în 2028,
14:30
Aktual24 | Budapesta invocă ”pierderea” Transilvaniei pentru a cere Ucrainei să renunțe în favoarea Rusiei la teritoriu # PressHub
Levente Magyar (foto), ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, a susținut că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o cincime din teritoriul său, exemplificând cu cedarea de către Ungaria a două treimi din teritoriul său „în numele păcii" după Primul Război Mondial, scrie Aktual24. În timpul unei conferințe la Paris, Magyar a
14:00
Viitoarea Strategie Națională de Apărare: va fi Federația Rusă desemnată explicit drept o amenințare la adresa României? # PressHub
Începând cu 1999, toți Președinții României au avut elaborată câte o Strategie Națională de Apărare a Țării spre începutul fiecărui mandat. Documentul este esențial, fiind o reprezentare directă a controlului civil asupra tututor elementelor și instituțiilor care îndelinesc apărarea națională, dar și o catalogare necesară a obiectivelor, responsabilităților și resurselor necesare pentru satisfacerea acesteia. Probabil
13:30
Circa 750.000 de alegători au votat până la ora 13.00 la alegerile parlamentare din Republica Moldova, reprezentând 26.3% din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale, informează Moldova1.md. Cei mai mulți alegători care și-au exprimat opțiunea de vot sunt din segmentul de vârstă de 36-45 de ani – 23%, urmați de alegătorii de 46-55 de ani
13:10
Site-urile guvernamentale ale R. Moldova au fost vizate de atacuri cibernetice sâmbătă și în ziua alegerilor # PressHub
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat duminică că mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale au avut loc ieri și astăzi. Țintele au vizat platforma CEC.md, sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de asigurare automată a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora. Potrivit STISC, printre incidente
Acum 24 ore
10:50
Un colac secuiesc în lungime de 21 de metri a fost preparat, sâmbătă, la Festivalul Kurtoskalacs, ediţia a VII-a, care se desfăşoară la Sfântu Gheorghe, informează Agerpres. Colacul a fost cu jumătate de metru mai lung decât cel de anul trecut şi a fost realizat de echipa Borbely Kurtoskalacs din Armăşeni, cu sprijinul Asociaţiei Szekely
10:30
Un „atac masiv" al Rusiei împotriva capitalei Ucrainei a provocat moartea a patru persoane și rănirea a cel puțin alte opt, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, informează BBC. Dronele au lovit mai multe regiuni în timpul nopții, inclusiv Zaporizhzhia, unde cel puțin 16 persoane, dintre care trei copii, au fost rănite, au declarat autoritățile.
10:00
Maia Sandu, după votul la alegerile parlamentare: „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi” | VIDEO # PressHub
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat duminică dimineața dreptul la vot la alegerile parlamentare. La ieșirea din secția de votare, Maia Sandu a declarat că a votat pentru un parlament cu care „să construim în continuare o Moldova europeană". „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi.
07:10
„Haideți la vot!”. În Republica Moldova au loc cele mai importate alegeri de după independență # PressHub
În Republica Moldova are loc astăzi probabil cel mai important scrutin de la declararea independenței micii republici dintre Prut și Nistru – alegerile parlamentare vor decide dacă la putere la Chișinău va rămâne partida pro-europeană sau puterea va fi preluată de forțe pro-ruse. Moscova a interferat puternic campania electorală prin sume de bani imense, de
Ieri
21:10
Într-o lume normală, n-ar exista nici un fel de semne de întrebare privind votul de duminică din Republica Moldova. Un vot crucial, suntem cu toții de acord. N-am prevăzut însă amploarea și intensitatea propagandei rusești și, mai ales, agresivitatea cozilor de topor (sau, dacă preferați, a idioților utili) care, în România, s-au pus în slujba
20:20
Ilie Bolojan, la aniversarea SMURD: Aţi putea fi un model pentru alte sisteme care nu funcţionează # PressHub
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) funcţionează şi ar putea fi un exemplu pentru alte sisteme care nu funcţionează la fel de bine, a afirmat, sâmbătă, premierul Ilie Bolojan, informează Agerpres. Şeful Executivului a participat la evenimentul care celebrează 35 de ani de la înfiinţarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD).
19:40
Documente analizate de Royal United Services Institute arată că Moscova livrează Beijingului sisteme de parașutare de mare altitudine și vehicule militare, pregătind terenul pentru o posibilă invazie aeriană a Taiwanului, scrie Aktual24. Analiza Royal United Services Institute (RUSI) se bazează pe aproximativ 800 de pagini de documente, inclusiv contracte și liste de echipamente care urmează
18:30
Restaurația în Justiție devine realitate sub privirea indulgentă a președintelui și a premierului. Cu ochii fixați pe criza financiară, acestora le alunecă democrația printre degete. Faimoasa Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, ajunsă în funcție pe căi discutabile, i-a deschis larg porțile lui Dan Voiculescu pentru revizuirea sentinței definitive din 2014 pronunțate de judecătoarea Camelia Bogdan.
17:30
Analiză Aktual24: Cum dezinformează Rusia pe gardul ambasadei de la Roma: „Aduceți-vă aminte cine a eliberat România de nazifascism” # PressHub
Ambasada Federației Ruse la Roma a organizat o expoziție propagandistică pe gardul ambasadei sale din capitala Italiei, Roma, în care pretinde că a eliberat România de fascism în 1944, scrie Aktual24. Expoziția fotografică, intitulată "Aduceți-vă aminte cine a eliberat Europa de nazifascism", cuprinde mai multe fotografii uriașe în care sunt prezentate imagini din timpul "eliberării"
17:20
Ministrul Sănătății anunță demiterea conducerii DSP Iași și a managerului Spitalului „Sf. Maria” din Iași, după ce șase copii internați au murit infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” # PressHub
După ce șase copii au murit din cauza unei bacterii la Spitalul „Sf. Maria" din Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va solicita demiterea managerului spitalului și a conducerii DSP Iași, scrie Ziarul de Iași. Ministrul Sănătății a precizat că reacția autorităților a întârziat excesiv. „S-a reacționat mult prea târziu, la o săptămână
16:20
Premierul polonez Donald Tusk a vorbit, recent, despre nevoia Europei de a râmâne fermă și unită în fața valului de incursiuni ale dronelor și avoanelor rusești în spațiul aerian al țărilor membre NATO. „Aliații europeni nu au fost niciodată atât de uniți […] trebuie să fim vigilenți. Rusia are intenții rele față de întreaga lume,
16:10
Strălucirea palidă a stelei roșii – schimbările culturale în Kiev de la începutul invaziei din 2022 # PressHub
Prima dată am văzut Kievul, în 2007, la 23 de ani, când am ajuns acolo ca delegată a unei asociații de studenți. Atunci era mult mai multă liniște, atât în Ucraina, cât și la est de România. Kiev în septembrie 2025, a fost o experiență diferită. În reportajele următoare, vă propun o colecție de perspective
15:10
Danemarca anunță că a observat noi drone neidentificate care au survolat deasupra unor baze militare # PressHub
Forțele armate daneze au raportat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, noi zboruri ale unor drone neidentificate în apropierea unor instalații militare. Incidentul vine după mai multe incursiuni similare
14:30
TIFF Oradea a debutat vineri seară, la Teatrul Regina Maria, cu sala plină și hohote de râs la comedia „Eu, tu și cei din mintea noastră” # PressHub
Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Oradea a început vineri seară la Teatrul Regina Maria, într-o atmosferă festivă, cu covor roșu, recital live și proiecția comediei italiene „Eu, tu și cei din mintea noastră”, regizată de Paolo Genovese, autorul succesului internaţional „Perfect Strangers (Perfetti sconosciuti)”, scrie Bihoreanul. În preambulul […] Articolul TIFF Oradea a debutat vineri seară, la Teatrul Regina Maria, cu sala plină și hohote de râs la comedia „Eu, tu și cei din mintea noastră” apare prima dată în PRESShub.
13:20
Liderii militari ai NATO s-au reunit la Riga, în Letonia, după recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia # PressHub
Șefii de stat major ai NATO s-au reunit, sâmbătă, la Riga, pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele ruse, scrie DPA. „Astăzi îmi exprim întreaga solidaritate, clară și neechivocă, cu toți aliații ale căror spații aeriene au fost încălcate. Răspunsul alianței a fost unul solid și va continua să se […] Articolul Liderii militari ai NATO s-au reunit la Riga, în Letonia, după recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia apare prima dată în PRESShub.
11:50
Victor Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși. El a crezut că vorbește cu Petro Poroșenko și a criticat mai mulți politicieni. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” # PressHub
Victor Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși „Vovan & Lexus”. Într-o convorbire telefonică de peste 10 minute, Ponta a crezut că discută cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a făcut mai multe declarații despre Călin Georgescu, Vladimir Plahotniuc, lideri politici de la București, Chișinău și Kiev, Klaus Iohannis, Maia Sandu și Volodimir […] Articolul Victor Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși. El a crezut că vorbește cu Petro Poroșenko și a criticat mai mulți politicieni. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” apare prima dată în PRESShub.
11:10
La Timișoara s-a desfășurat zilele trecute Marea Dictare Urbană, după modelul proiectului parizian al scriitorului Bernard Pivot, „La Grande Dictée des Champs Élysées”. Piața Libertății s-a transformat peste noapte într-un imens teren de concurs: peste 500 de participanți s-au încris pe site-ul Casei de Cultură a municipiului, organizatorul evenimentului, pentru a ocupa una dintre băncile […] Articolul Scrierea corectă și caligrafică premiată în epoca tastaturilor apare prima dată în PRESShub.
11:00
Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală din Republica Moldova: acuzații de finanțare ilegală din Rusia și coruperea alegătorilor # PressHub
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a decis, vineri seară, excluderea Partidului „Moldova Mare” de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Hotărârea a fost adoptată cu șase voturi „pentru” și trei abțineri, după ce mai multe instituții ale statului au semnalat nereguli grave privind finanțarea și desfășurarea campaniei electorale, scrie Moldova 1. CEC a invocat […] Articolul Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală din Republica Moldova: acuzații de finanțare ilegală din Rusia și coruperea alegătorilor apare prima dată în PRESShub.
10:30
Ministrul Sănătăţii va merge sâmbătă la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, după ce șase copii internați au murit infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” # PressHub
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, va merge sâmbătă la Iaşi, la pentru Copii „Sf. Maria”. Potrivit Ministerului Sănătăţii, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toţi factorii implicaţi, iar ministrul va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, informează Agerpres. Şase copii […] Articolul Ministrul Sănătăţii va merge sâmbătă la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, după ce șase copii internați au murit infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens” apare prima dată în PRESShub.
10:20
Ministrul Sănătăţii va merge sâmbătă la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat # PressHub
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, va merge sâmbătă la Iaşi, la pentru Copii „Sf. Maria”. Potrivit Ministerului Sănătăţii, în jurul orei 13:30 va avea loc o întâlnire cu toţi factorii implicaţi, iar ministrul va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, informează Agerpres. Şase copii […] Articolul Ministrul Sănătăţii va merge sâmbătă la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde va coordona controlul împreună cu şeful Corpului de control şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat apare prima dată în PRESShub.
10:10
Nicolae Țîbrigan: „Nu pot ei frauda cât putem noi vota!”. Este cel mai bun mesaj pe care-l pot transmite cetățenilor R. Moldova # PressHub
Miza Rusia în Moldova este una simbolică, aceasta își dorește să deturneze alegerile pentru a marca un succes împotriva Europei. Și chiar dacă partidele pro-ruse vor pierde la aceste alegeri, Republica Moldova va continua să fie o țintă pentru Kremlin și în următorii ani, declară Nicolae Țîbrigan, cercetător la Academia Română, într-un interviu pentru RFI […] Articolul Nicolae Țîbrigan: „Nu pot ei frauda cât putem noi vota!”. Este cel mai bun mesaj pe care-l pot transmite cetățenilor R. Moldova apare prima dată în PRESShub.
09:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu # PressHub
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri, cu ocazia unei vizite de lucru la Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Paşcani, pe râul Siret, că lucrările la hidrocentrala Pașcani au primit acordul de mediu, informează Agerpres. Ea a precizat că acest obiectiv este foarte importante pentru infrastructura împotriva inundaţiilor şi pentru asigurarea apei din zonă, […] Articolul Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu apare prima dată în PRESShub.
09:30
Cristian Diaconescu: Includerea Rusiei ca amenințare în noua Strategie Națională de Apărare este „o reacție absolut normală” # PressHub
Rusia va fi menționată ca amenințare la adresa securității naționale în proiectul noii Strategii Naționale de Apărare, document pe care președintele Nicușor Dan îl va trimite Parlamentului spre aprobare. Consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională Cristian Diaconescu a explicat, la Digi24, că această decizie reprezintă „o reacție absolut normală” în actualul context de securitate, […] Articolul Cristian Diaconescu: Includerea Rusiei ca amenințare în noua Strategie Națională de Apărare este „o reacție absolut normală” apare prima dată în PRESShub.
09:20
Basarabenii din Iași au transmis mesaje puternice compatrioților lor de acasă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” # PressHub
Toți analiștii politici sunt de acord că, practic, duminică se decide soarta Republicii Moldova pentru mulți ani de aici înainte: va continua parcursul european, cu perspectiva certă de a deveni membră UE peste câțiva ani, alături de România, sau va intra în siajul Moscovei, abdicând de la valorile democrației și pluralismului? O întrebare cheie, care […] Articolul Basarabenii din Iași au transmis mesaje puternice compatrioților lor de acasă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă” apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Ediția a XXVII-a a Festivalului Internațional „George Enescu” s-a încheiat duminică, 21 septembrie. În primul rând, pentru organizatori, Jos Pălăria! Mai adaug și că echipa de conducere executiv operațională este feminină (sic!). Unii vor spune, dar motorul era deja construit. Așa este, dar fiecare nouă ediție vine cu provocările sale, spun din experiență. De la […] Articolul Finale – Festivalul Internațional „George Enescu”, observații nemuzicale apare prima dată în PRESShub.
20:40
Republica Moldova intră duminică într-un scrutin decisiv, cu tabăra pro-europeană mai divizată ca oricând. Mulți alegători se declară dezamăgiți de guvernarea actuală și oscilează între absenteism și vot de protest. În aceste condiții, întrebarea esențială este: care e soluția pentru indecișii cu viziuni pro-europene, atunci când alternativa reală nu mai e între două opțiuni imperfecte, […] Articolul Pe ultima sută de metri: mesaj pentru pro-europenii cu cetățenia Republicii Moldova apare prima dată în PRESShub.
20:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Raportările de la Iaşi au fost tardive. Vor urma măsuri ferme, cei responsabili vor răspunde # PressHub
Raportările în cazul Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi au fost „tardive” şi vor urma măsuri „ferme”, a transmis, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat că toţi cei responsabili vor răspunde, informează Agerpres. Potrivit ministrului, ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor – fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranţa că „dispare […] Articolul Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Raportările de la Iaşi au fost tardive. Vor urma măsuri ferme, cei responsabili vor răspunde apare prima dată în PRESShub.
20:20
Primăria Arad a cheltuit peste 2 milioane de lei pe concerte și festivaluri în cele trei luni de vară # PressHub
Vara lui 2025 a transformat Aradul într-un maraton de evenimente culturale și de divertisment, de la concerte cu artiști consacrați la festivaluri tematice. Pentru aceste activități municipalitatea a alocat din bugetul local peste 2 milioane de lei, toate astea în contextul măsurilor de austeritate impuse de guvern, scrie Special Arad. Evenimentele Primăriei au fost prezentate […] Articolul Primăria Arad a cheltuit peste 2 milioane de lei pe concerte și festivaluri în cele trei luni de vară apare prima dată în PRESShub.
19:10
Analiză Aktual24: Fraza „Georgescu – omul rușilor” a lui Nicușor, semnal de luptă cu influența Kremlinului # PressHub
Pe subiecte sensibile, mereu, instituțiile din România au avut nevoie să fie împinse. Și probabil că subiectul cel mai sensibil al ultimului an este influența rusească în România. Încercarea Kremlinului de a influența alegerile prezidențiale prin susținerea lui Călin Georgescu ne-a pus în pericol democrația și securitatea națională. Declarația răspicată a președintelui Nicușor Dan, care […] Articolul Analiză Aktual24: Fraza „Georgescu – omul rușilor” a lui Nicușor, semnal de luptă cu influența Kremlinului apare prima dată în PRESShub.
18:30
Investigație Context.ro: Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia # PressHub
Turismul sexual cu minori din Republica Moldova a crescut de 10 ori, este citatul atribuit ministrului român de Externe, Oana Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care, în mod clar, este un fals. „Numărul imigranților care vând droguri care provin din Moldova a crescut la 40%”, spune alt clip înșelător. Câteva zeci de astfel […] Articolul Investigație Context.ro: Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia apare prima dată în PRESShub.
17:40
Nicușor Dan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: „Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale” # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. El a declarat că „se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”. Președintele a subliniat că tragedia […] Articolul Nicușor Dan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: „Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale” apare prima dată în PRESShub.
17:30
Împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, propus de Comisia Europeană. Vor fi utilizate activele rusești înghețate # PressHub
Comisia Europeană a propus acordarea Ucrainei unui împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate la începutul invaziei din 2022. Strategia ar fi fost prezentată într-o notă descoperită de Politico. Acest plan va fi discutat în detaliu la o întâlnire a șefilor UE la Copenhaga săptămâna viitoare. Printr-un astfel de demers, UE […] Articolul Împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, propus de Comisia Europeană. Vor fi utilizate activele rusești înghețate apare prima dată în PRESShub.
17:10
IPJ Iaşi s-a autosesizat din oficiu în cazul deceselor de la Spitalul pentru copii „Sf.Maria” din Iași # PressHub
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi a transmis, vineri, că s-a sesizat din oficiu după ce în spaţiul public a apărut informaţia conform căreia şase copii internaţi la ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași au murit, informează Agerpres. Potrivit IPJ Iaşi, până în acest moment nu a fost făcută nicio reclamaţie oficială privind cazurile […] Articolul IPJ Iaşi s-a autosesizat din oficiu în cazul deceselor de la Spitalul pentru copii „Sf.Maria” din Iași apare prima dată în PRESShub.
16:50
UPDATE AUR Moldova contrazice AUR România: „Nu ne retragem din alegerile parlamentare”. Formațiunea condusă de Simion a susținut vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova # PressHub
UPDATE După ce AUR România a anunțat că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova, AUR Moldova a anunțat tot vineri că nu se vor retrage de la alegerile parlamentare. AUR Moldova precizează că este un partid independent, cu conducere proprie, și subliniază că nu se subordonează formațiunii din România. Comunicatul AUR Moldova: „Partidul […] Articolul UPDATE AUR Moldova contrazice AUR România: „Nu ne retragem din alegerile parlamentare”. Formațiunea condusă de Simion a susținut vineri că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.
16:30
Premieră în R. Moldova: cu două zile înainte de alegerile parlamentare, principalul bloc de opoziție trebuie să-și schimbe lista candidaților # PressHub
Partidul „Inima Moldovei”, membru al blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va mai participa la scrutinul parlamentar de duminică din Republica Moldova. Decizia a fost luată, vineri, de Comisia Electorală Centrală din R. Moldova, scrie Ziarul de Gardă. Analistul Nicolae Țibrigan a comentat pentru PRESShub decizia de excludere a partidului. […] Articolul Premieră în R. Moldova: cu două zile înainte de alegerile parlamentare, principalul bloc de opoziție trebuie să-și schimbe lista candidaților apare prima dată în PRESShub.
