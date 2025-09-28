Noapte albă la Chișinău: Încotro se îndreaptă Moldova după alegeri?

17:40

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. El a declarat că „se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale". Președintele a subliniat că tragedia