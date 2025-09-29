Premierul Poloniei avertizează cu privire la consecinţele globale în cazul în care Ucraina cade. „Acest război este şi războiul nostru”

15:00

Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.