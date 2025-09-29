Premierul Poloniei avertizează cu privire la consecinţele globale în cazul în care Ucraina cade. „Acest război este şi războiul nostru”
DigiFM.ro, 29 septembrie 2025 14:50
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în faţa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând asupra consecinţelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
14:50
Premierul Poloniei avertizează cu privire la consecinţele globale în cazul în care Ucraina cade. „Acest război este şi războiul nostru” # DigiFM.ro
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în faţa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând asupra consecinţelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA.
Acum o oră
14:40
Igor Dodon: "Până când nu sunt examinate toate contestaţiile, nu recunoaştem niciun fel de alegeri" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este lider al Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei ("Blocul patriotic"), a declarat, luni, că nu va recunoaşte rezultatul alegerilor parlamentare de duminică înainte de finalizarea tuturor contestaţiilor depuse.
14:40
Nicușor Dan i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru votul de la alegerile parlamentare: "V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi" # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan i-a felicitat luni pe cetățenii moldoveni pentru votul "ferm" în direcția continuării parcursului european al țării, exprimat la alegerile parlamentare de duminică.
14:30
Un al șaptelea bebeluș infectat cu bacteria Serratia Marcescens a murit. Fusese transferat la Spitalul 'Grigore Alexandrescu' din Capitală # DigiFM.ro
Un alt bebeluș de trei luni infectat cu bacteria Serratia Marcescens, transferat de la Iași la Spitalul 'Grigore Alexandrescu', a murit sâmbătă.
Acum 4 ore
12:50
Atenţionare de călătorie, emisă de MAE. Grevă generală, miercuri, în Grecia. Se pot înregistra perturbări semnificative în transporturi # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe îi atenţionează pe românii care călătoresc în Republica Elenă că s-ar putea înregistra perturbări semnificative în domeniul transporturilor, în contextul grevei generale anunţate pentru miercuri.
12:40
MAI: Aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate, disponibilă de luni # DigiFM.ro
Aplicaţia care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI) - RoCEIReader - este disponibilă începând de luni, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.
12:30
Prima ninsoare din această toamnă din zona turistică Bâlea Lac. Zăpadă și între Rânca şi Obârşia Lotrului, drumarii intervin pe Transalpina. Strat de 3 cm în Munţii Rodnei # DigiFM.ro
Pentru prima dată în această toamnă a nins în cursul nopţii, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, a declarat luni, Cristina Blaga, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud din Sibiu.
12:00
Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova: Partidul proeuropean PAS a obţinut 50,16 % din voturi # DigiFM.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a obţinut 50,16 % din voturi în urma alegerilor legislative după procesarea a 99,91% din procesele verbale întocmite de birourile electorale, au anunţat, luni, reprezentanţii Comsiei Electorale Centrale.
11:50
Cel mai înalt pod din lume, dat în folosință în China. Se ridică la 625 de metri deasupra unui defileu # DigiFM.ro
Autorităţile chineze au dat în folosinţă, în weekend, ceea ce prezintă drept cel mai înaltă pod din lume, la 625 de metri deasupra unui defileu, în provincia Guizhou (sud), potrivit presei de stat, relatează AFP.
11:30
Liderii europeni salută rezultatele alegerilor din Republica Moldova: "Aţi făcut alegerea dvs. clară: Europa. Democraţia. Libertatea" # DigiFM.ro
Cei mai înalţi oficiali ai Uniunii Europene şi-au exprimat uşurarea după ce partidul de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de preşedinta Maia Sandu, şi-a păstrat majoritatea parlamentară în alegerile de duminică, învingând formaţiunile proruse, relatează dpa.
11:20
Rusia se foloseşte de "flota sa fantomă" pentru a lansa drone către oraşele europene, spune Volodimir Zelenski # DigiFM.ro
Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei "flote fantomă" pentru "lansarea şi controlul" dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit publicaţiei The Kyiv Independent.
11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, 29 septembrie, o informare de vreme rece, ploi moderate cantitativ şi predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m, valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10:00 - 2 octombrie, ora 10:00.
Acum 6 ore
11:10
Garbine Muguruza, fosta mare jucătoare de tenis, a anunțat că este însărcinată, la un an de la nuntă: "Familia" # DigiFM.ro
Fosta mare jucătoare spaniolă de tenis Garbine Muguruza a anunţat pe reţelele de socializare, cu mai multe fotografii şi cuvântul ''familie'' sub ele, că aşteaptă primul copil cu partenerul ei, Arthur Borges, scrie EFE.
11:00
Bad Bunny va cânta în pauza Super Bowl LX. Cine e vedeta feminină care ar fi refuzat oportunitatea # DigiFM.ro
Artistul portorican Bad Bunny a fost desemnat să asigure spectacolul din pauza Super Bowl LX, la începutul lunii februarie 2026. Acest anunţ pune capăt speculaţiilor privind o posibilă participare a lui Taylor Swift.
09:50
Ilie Bolojan, după rezultatul alegerilor din Republica Moldova: "Felicitări pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor" # DigiFM.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetăţenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de duminică şi pentru votul în direcţia europeană, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al președintei Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi.
09:40
Pompierii au intervenit luni dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, judeţul Prahova. Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi.
09:30
Alegeri în R. Moldova: Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin, spune Dominic Fritz # DigiFM.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz afirmă, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate al președintelui Republicii Moldova Maia Sandu a câştigat detaşat alegerile parlamentare, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ”prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
09:30
Studenţii protestează luni faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie: „Lucrurile nu s-au schimbat cu nimic” # DigiFM.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează luni proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie şi faţă de modul în care au fost luate aceste decizii, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate.
Acum 24 ore
22:40
Rezultate parțiale la alegeri în R. Moldova: PAS conduce cu 37,29%, urmat de Blocul Patriotic cu 34,79% # DigiFM.ro
Partidul Acţiune şi Solidaritate, al Maiei Sandu, a obţinut 37,29% din voturi, iar Blocul Patriotic, format în jurul Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon are un scor de 34,79%, după numărarea voturilor din 16,84% din secţiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.
22:20
MAE, atenţionare de călătorie pentru mai multe regiuni din Spania. Sunt așteptate ploi abundente ce pot depăşi 250l/m2 # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea Valenciană, asupra faptului că Centrul de Coordonare a Situaţiilor de Urgenţă din Comunitatea Valenciană a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă - ploi abundente ce pot depăşi 250l/m2 în unele zone însoţite de căderi de grindină.
22:10
Igor Dodon: „Mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni în faţa Parlamentului, pentru un protest paşnic. Nu vom tolera revolte în masă” # DigiFM.ro
Preşedintele PSRM, Igor Dodon, a anunţat după închiderea urnelor la alegerile parlamentare că luni, la ora 12:00, se vor întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului, pentru un protest paşnic, el având şi un mesaj către forţele de ordine: ”Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie”.
22:00
Alegeri în R. Moldova. Procesul de votare în țară s-a încheiat la ora 21.00, prezența totală este de 51,91% # DigiFM.ro
Secţiile de vot pentru alegerile parlamentare deschise pe teritoriul Republicii Moldova s-au închis duminică, la ora 21.00, prezenţa la vot la nivel naţional fiind 47,41%. Prezenţa la vot totală este 51,91%. Votul în diaspora continuă.
22:00
Traian Băsescu econvins că pro-europenii vor câştiga alegerile în R. Moldova. „Marea problemă este dacă le câştigă cu 50% plus 1 sau le câştigă cu 40%” # DigiFM.ro
Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, afirmă că nu crede în varianta în care blocul socialist va câştiga alegerile parlamentare din Republica Moldova. El e de părere că partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu va obţine cel mai mare procent în Legislativul de la Chişinău, subliniind că este important cât de mare va fi acest procent pentru formarea viitorului Guvern.
18:40
O acrobată a murit după ce a căzut de la trapez în timpul unei reprezentaţii de circ în Germania # DigiFM.ro
O acrobată a murit sâmbătă după ce a căzut de la înălţimea de aproximativ 5 metri de pe un trapez în timpul unui spectacol de circ în oraşul german Bautzen, conform unui anunţ al poliţiei germane, transmite duminică DPA.
17:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta "ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează agenţiile de presă internaţionale.
17:30
Cutremur puternic de suprafaţă de magnitudinea 5,4 în nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit și la Istanbul # DigiFM.ro
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press.
16:10
Ministrul Sănătăţii, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: „Un haos mai mare administrativ şi procedural eu nu am văzut de mult într-un spital” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.
15:20
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut sâmbătă, 27 septembrie, prima apariție oficială alături de femeia care îi este alături în viața personală. Cei doi au participat împreună, la Blaj, la ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România.
Ieri
15:00
Bărbat cercetat penal, după ce, prins la volan beat şi fără permis de conducere, a încercat să îi mituiască pe poliţişti # DigiFM.ro
Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.
15:00
Ministrul Ţoiu, la tribuna Adunării Generale a ONU: „E nevoie de acţiune, nu doar de vorbe” # DigiFM.ro
Reforma Consiliului de Securitate al ONU, solidaritate cu Republica Moldova şi o pace justă în Orientul Mijlociu şi asistenţă umanitară sunt punctele din agenda globală a priorităţilor strategice ale României pentru o lume mai sigură şi mai dreaptă, a transmis, duminică, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, în cadrul intervenţiei naţionale de la tribuna Adunării Generale a Naţiunilor Unite care are loc la New York.
14:50
Cântăreaţa Lola Young, prima reacție după ce a leşinat pe scenă: „Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat!” # DigiFM.ro
Cântăreaţa britanică Lola Young a anunţat că se simte "OK" după ce a leşinat pe scenă în cadrul unui festival organizat la New York, transmite duminică DPA.
14:50
Noi drone au survolat obiective militare în Danemarca. Germania va contribui la asigurarea securităţii summitului informal al UE de săptămâna viitoare # DigiFM.ro
Noi drone au fost observate deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă, a anunţat duminică armata daneză, transmite AFP.
13:50
Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU # DigiFM.ro
Moneda naţională iraniană, rialul, a atins duminică dimineaţa un minim istoric în faţa dolarului, după restabilirea sancţiunilor ONU, potrivit mai multor site-uri care urmăresc cursul valutar, relatează AFP.
13:40
Alegeri în R. Moldova. Premierul Dorin Recean anunţă tentative de atac cibernetic. Aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează # DigiFM.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat că aproximativ 4000 de site-uri nu funcţionează. Potrivit oficialului, situaţia a apărut după ce Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC), instituţie subordonată Guvernului, a fost nevoit să blocheze o platformă în urma unui atac cibernetic masiv. Recean a precizat că atacul vizează infrastructura aferentă procesului electoral destinat alegerii Parlamentului.
12:30
Nicușor Dan, despre alegerile din Republica Moldova: „Este o zi decisivă. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot!” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru Republica Moldova şi i-a îndemnat pe toţi basarabenii din România să meargă la vot. ”E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova”, a adăugat preşedintele.
11:40
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în fiecare zi una nouă” # DigiFM.ro
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, Fati Vazquez, a făcut numeroase dezvăluiri despre viaţa intimă a tânărului jucător de la FC Barcelona.
11:40
Avion de mici dimensiuni prăbuşit la Iaşi. Pilotului i-au fost amputate ambele picioare, iar starea lui se menţine gravă # DigiFM.ro
Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.
10:50
Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România # DigiFM.ro
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.
10:40
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit. Motivul pentru care mama artistei a fost dezamăgită chiar în ziua nunții # DigiFM.ro
Ziua nunții ar trebui să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața unei mirese, însă pentru Selena Gomez aceasta a venit și cu tensiuni familiale.
09:40
Alegeri în R. Moldova. Maia Sandu: „Am votat să păstrăm pacea. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie” # DigiFM.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că a votat pentru a păstra pacea. ”Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Maia Sandu.
09:30
Prinţul Harry spune că „surse cu intenţia de a sabota” se află în spatele relatărilor despre întâlnirea tensionată cu Regele # DigiFM.ro
Prinţul Harry a sugerat că există persoane care încearcă să saboteze reconcilierea lui cu regele Charles, respingând relatările din presă despre recenta lor întâlnire drept „invenţii alimentate” de surse răuvoitoare, conform The Guardian.
09:30
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziționare globală a forțelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenței acestora în Europa, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfășurată sâmbătă în capitala letonă Riga, transmite agenția EFE.
09:20
Alegeri în R. Moldova. Suspans total. A sosit momentul încleştării dintre UE şi Rusia pe terenul războiului hibrid # DigiFM.ro
Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru încleştarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, o confruntare ce se duce pe terenul războiului hibrid.
09:20
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota # DigiFM.ro
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
09:20
Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO, relatează The Guardian.
27 septembrie 2025
21:30
Ministrul rus de externe: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu "un răspuns ferm" # DigiFM.ro
Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP.
21:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unei unităţi militare din Iași. Doi oameni se aflau la bord # DigiFM.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului. Potrivit unor surse, în avion se afla arhitectul Marian Jan Chiriţă, consilier local AUR Iaşi. Acesta este rănit şi a fost transportat la spital. Poliţia judeţului Iaşi a demarat cercetări.
19:30
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt turn din UE # DigiFM.ro
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări - cu mâna goală şi fără protecţie - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP.
19:00
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a criticat pe Gigi Becali # DigiFM.ro
Ioana Popescu, jurnalista și vedeta de televiziune care s-a stins din viață pe 25 septembrie, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă un mesaj tulburător, făcut public cu doar o săptămână înainte de deces. Mesajul era adresat lui Gigi Becali, pe care îl numea „Jiji Becali”, și conținea atât amintiri personale, cât și critici legate de fotbal.
18:30
CIA ştia totul despre ”operaţiunea specială” rusă înaintea invaziei Ucrainei, dezvăluie un jurnalist de investigaţie de la The New York Times # DigiFM.ro
Agenţia Centrală americană de Informaţii (CIA) a pregătit Kievul înainte de invazia rusă din februarie 2022, dezvăluie într-o carte-anchetă un jurnalist de investigaţie de la cotidianul american The New York Times (NYT), scrie cotidianul francez Le Figaro, citat de site-ul 20minutes.fr.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.