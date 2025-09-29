Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă – în această seară, la ora 20:00

14:00

Oricum, am învățat ceva, mult, din PLAHA. Jurnalismul a devenit inutil. Justiția este inutilă. Dacă ai ceva de spus și vrei să scapi de orice consecințe legale, fă un film, un serial. Oamenii vor crede, evident, tot ce apare acolo. Mai ales cetepeii și alții de asemănătoare speță.