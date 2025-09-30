Revista presei internaționale, 30 septembrie 2025

15:30

Preşedinta Maia Sandu a spus că victoria decisivă repurtată de partidul său pro-european la alegerile parlamentare din Moldova arată că moldovenii ştiu cum să fie uniţi când viitorul ţării lor este în pericol. Ei au arătat lumii că sunt curajoşi şi că nu au fost intimidaţi, a spus dna Sandu, referindu-se la dovezile tot mai […]