Revista presei internaționale, 30 septembrie 2025
Rador, 30 septembrie 2025 01:30
Desfășurate duminică, alegerile parlamentare din Republica Moldova continuă să atragă atenția presei internaționale dată fiind importanța lor deosebită nu doar pentru țara în sine, ci și în context general european. Din Statele Unite ale Americii, cotidianul The New York Times titrează: ”În pofida amestecului Rusiei, proeuropenii ar urma să câștige importantele alegeri din Moldova”. […]
Acum o oră
01:30
Desfășurate duminică, alegerile parlamentare din Republica Moldova continuă să atragă atenția presei internaționale dată fiind importanța lor deosebită nu doar pentru țara în sine, ci și în context general european. Din Statele Unite ale Americii, cotidianul The New York Times titrează: ”În pofida amestecului Rusiei, proeuropenii ar urma să câștige importantele alegeri din Moldova”. […]
Acum 6 ore
21:10
La microfon, Angelica Dan
Acum 12 ore
17:10
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității București a avut loc luni, 29 septembrie 2025, de la ora 13:00, la Sala de concerte a Societății Române de Radiodifuziune (Sala Radio). Anul acesta ceremonia de începere a anului universitar a fost una cu totul specială, ea […]
16:40
Cu ocazia începerii noului an școlar 2025-2026, Părintele Protopop Dr. Ioan Durӑ, parohul parohiei „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, a sӑvârşit duminică, 28 septembrie a.c., slujba de binecuvântare a elevilor şcolii parohiale şi a doamnelor profesoare, precum şi a celorlalţi elevi şi studenţi care studiază la şcoli şi facultăţi din Țările de Jos. Părintele Ioan […]
15:50
Kremlinul nu va face, deocamdată, niciun fel de evaluări a recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, deoarece le consideră premature, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, în timpul unui briefing, răspunzând la o întrebare adresată de TASS. „Ei bine, în primul rând, moldovenii înșiși ar trebui probabil să rezolve acest lucru” […]
15:40
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova arată un sprijin puternic pentru UE, a spus Maia Sandu # Rador
Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au arătat un sprijin puternic pentru integrarea în UE, a declarat luni președinta Maia Sandu, după ce partidul său de guvernământ pro-european a obținut o victorie răsunătoare. „Rezultatele alegerilor sunt o victorie pentru țară, nu pentru un singur partid”, a declarat dna Sandu într-o conferință de presă. „Mă bucur […]
15:30
Preşedinta Maia Sandu a spus că victoria decisivă repurtată de partidul său pro-european la alegerile parlamentare din Moldova arată că moldovenii ştiu cum să fie uniţi când viitorul ţării lor este în pericol. Ei au arătat lumii că sunt curajoşi şi că nu au fost intimidaţi, a spus dna Sandu, referindu-se la dovezile tot mai […]
15:30
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei # Rador
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis azi de Termoenergetica Bucureşti. Echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute, dar finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care […]
15:00
La microfon, Angelica Dan
13:50
„Când omul își uită sufletul, își pierde rostul vieții.” Arsenie Boca Introducere Pe 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus din județul Hunedoara, se năștea Zian Boca, cel care avea să devină mai târziu ieromonahul Arsenie Boca, unul dintre cei mai influenți și controversați duhovnici ai României. Figura sa a depășit cadrul monahal și […]
13:50
Înțelegeri Diplomatice Care Au Influențat Lumea XL Nașterea CERN: acordul din 29 septembrie 1954 # Rador
Introducere La 29 septembrie 1954, douăsprezece state europene au semnat un acord istoric care a pus bazele Consiliului European pentru Cercetare Nucleară (CERN), o instituție care avea să schimbe fundamental felul în care omenirea înțelege structura universului. Dincolo de un simplu tratat științific, actul a reprezentat un pas diplomatic major în Europa postbelică, marcând o […]
13:30
Kremlinul acuză autorităţile din Republica Moldova de faptul că au împiedicat sute de mii de moldoveni din Rusia să voteze # Rador
Kremlinul a acuzat luni autoritățile din Moldova de faptul că au împiedicat sute de mii de moldoveni care locuiesc în Rusia să voteze la alegerile de duminică, punând la dispoziţie doar două secții de votare pentru diaspora numeroasă de aici. Partidul proeuropean aflat la guvernare în Republica Moldova a obținut o victorie categorică în fața […]
Acum 24 ore
13:00
Uniunea Europeană a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, afirmând că acestea demonstrează faptul că micul stat est-european îşi menţine ferm drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Partidul de guvernământ, proeuropean, din Republica Moldova, a obţinut o victorie răsunătoare în faţa formaţiunii rivale, proruse, la alegerile de duminică, după cum au arătat rezultatele […]
12:50
Uniunea Europeană a confirmat luni că a reinstituit sancțiuni împotriva Iranului, în urma unei măsuri similare adoptate de Organizația Națiunilor Unite. „Astăzi, UE a reintrodus sancțiuni împotriva Iranului ca răspuns la continua nerespectare a acordului nuclear. Ușa pentru negocieri diplomatice rămâne deschisă”, a precizat președinția UE într-un comunicat. UE a adăugat că sancțiunile includ înghețarea […]
12:50
Ministerul de Interne anunţă că de astăzi este disponibilă aplicaţia mobilă care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate. Este vorba de RoCEIReader, un instrument digital modern şi sigur, care permite citirea rapidă a datelor disponibile în noul document, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip. Potrivit unui comunicat, aplicaţia este disponibilă […]
12:10
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 1 octombrie a.c. o emisiune de mărci poștale cu un subiect aparținând tematicii Fauna, sub titlul generic Veverițe. Emisiunea are în componență patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special, în tiraj limitat. Mamifere […]
12:00
A nins pe Transfăgărășan: drumarii au scos utilajele, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență # Rador
A nins în această dimineaţă pe Transfăgărăşan. Prima ninsoare din acest sezon a albit şoseaua. Stratul este însă mic şi discontinuu şi nu creează probleme în trafic, după cum ne-a transmis corespondenta RRA, Carmen Vulcan. Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Braşov au arătat că echipele sale vor interveni cu utilaje dotale cu lamă şi […]
10:30
Bulgaria intenţionează să construiască cea mai mare bază NATO din ţară (ambasadoarea Federaţiei Ruse la Sofia) # Rador
„În cadrul unui acord interguvernamental cu Italia privind cooperarea în domeniul apărării, Bulgaria intenţionează să construiască cea mai mare bază NATO de pe teritoriul său”, a declarat ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, pentru publicaţia „Izvestia”. „Statele membre ale Alianţei nu îşi ascund intenţia de a continua militarizarea flancului estic. În cazul Bulgariei, planurile includ […]
10:10
Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei. Potrivit lui Kellogg, Donald Trump a autoizat astfel de atacuri, dar, uneori, Pentagonul nu a permis Ucrainei să le execute. „Toți trebuie să respecte ceea ce spune […]
10:00
Ziua Mondială a Inimii: Ministerul Sănătății prezintă planul național pentru reducerea deceselor cardiovasculare # Rador
Întreaga lume marchează astăzi Ziua Mondială a Inimii. Cu acest prilej, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii organizează Gala Inimii în cadrul căreia urmează să fie lansată strategia națională pentru combaterea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare pentru perioada 2025 – 2030. Potrivit ministrului sănătății, Alexandru Rogobete, acestea rămân cea mai mare provocare pentru […]
10:00
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale au emis un cod portocaliu de vreme nefavorabilă pentru regiunea Valencia, din estul ţării. Avertizarea vizează zona oraşelor Valencia şi Castellon, precum şi coasta de nord a oraşului Alicante, unde se vor înregistra ploi abundente, ce pot […]
09:00
Iranul a executat luni un bărbat identificat drept Bahman Choubi-asl, a anunțat agenția de presă a sistemului judiciar, Mizan, precizând că inculpatul era „unul dintre cei mai importanți spioni ai Israelului în Iran”. Angrenat într-un război din umbră ce durează de zeci de ani cu Israelul, Iranul a executat numeroși indivizi acuzați de legături cu […]
08:20
Marea Britanie a cultivat cu succes pentru prima oară orez. Culturile de orez din Cambridgeshire au fost plantate de Centrul pentru Hidrologie şi Ecologie. Orezul creşte de obicei în apă, deci au fost construite mici loturi inundabile pe care au fost plantate nouă soiuri de orez, inclusiv basmati, sushi şi risotto. Cercetătorii au colaborat cu […]
08:20
Partidul Acţiune şi Solidaritate, fondat de Maia Sandu, a câştigat alegerile parlamentare din Republica Moldova # Rador
Partidul Acţiune şi Solidaritate, fondat de Maia Sandu, a câştigat clar alegerile parlamentare de ieri din Republica Moldova. Potrivit rezultatelor preliminare după numărarea a 99,5% din sufragii, PAS a fost votat de puţin peste jumătate din alegătorii care s-au prezentat la urne şi va avea majoritatea absolută în parlament. Pe locul doi, la mare distanţă, […]
08:20
CFR Călători: reduceri de 90% pentru studenți pe ruta domiciliu–facultate și 50% pentru cei care studiază în străinătate # Rador
Studenţii la zi, până în 30 de ani, beneficiază, în acest an universitar, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea în care se află instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi. Potrivit CFR Călători, de aceeaşi […]
08:10
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și online, pe www.hartamuzeelor.ro, și își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere bogăția patrimoniului cultural al […]
08:00
O echipă israeliană de ciclism a fost exclusă de la cursa Giro dell’Emilia, programată săptămâna următoare în Italia. Organizatorii au explicat că participarea formației private Israel Premier Tech ar fi prea periculoasă. Giro dell’Emilia este cursa tradițională de toamnă din Bologna, cu finalul lângă centrul istoric al orașului, care are o numeroasă populație studențească și […]
08:00
Conform unui nou studiu publicat marți în revista BMJ Evidence-Based Medicine, alcoolul crește riscul de demență, indiferent de predispoziția genetică la afecțiuni neurodegenerative. Cercetarea confirmă că, până și consumul moderat de alcool poate prezenta riscuri pentru sănătate. Deși unele articole discută despre beneficiile consumului moderat de alcool, studiul actual a demonstrat că nicio cantitate de […]
07:50
Partidul proeuropean de guvernământ din Moldova, PAS, și-a păstrat majoritatea în Parlament după o victorie categorică în alegeri marcate de acuzații de interferenţă rusă. După numeroase avertismente privind posibila influență rusă înaintea scrutinului, PAS a câștigat confortabil și chiar a obținut majoritatea mandatelor parlamentare. Pe măsură ce au sosit rezultatele, chiar și oficialii partidului păreau […]
07:50
Întâlniri de informare a cetăţenilor privind introducerea monedei euro, în mai multe oraşe din Bulgaria # Rador
Întâlniri de informare, parte a Campaniei Naţionale de Informare pentru introducerea monedei euro în Bulgaria, vor avea loc luni, în orașele Kărdjali, Veliki Preslav, Vălcedrăm şi Rakitovo. Campania are drept scop informarea clară, detaliată şi corectă a cetăţenilor despre etapele principale şi termenele din procesul de adoptare a monedei euro. Experţii vor explica modalitatea de […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Jud. Alba: Preşedintele Nicuşor Dan participă la funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică – ora 12:45, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj – Senat * ora 12:00 – Şedinţa Biroului Permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * ora […]
07:40
Începe noul an universitar şi vor fi organizate festivităţi la unităţile de învăţământ superior # Rador
Astăzi începe noul an universitar şi vor fi organizate festivităţi la unităţile de învăţământ superior. Academia de Studii Economice va avea în acest an 10.000 de noi studenţi, prilej cu care va fi inaugurată, după reabilitare şi modernizare, Clădirea „Mihai Eminescu” din Bulevardul Dacia. Investiţia, în valoare totală de aproape 165 de milioane de lei, […]
07:40
Guvernul lansează în consultare rectificarea bugetară: pensiile, salariile și investițiile – priorități # Rador
Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi lansat, astăzi, în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia de guvernare. Spre finalul săptămânii, documentul va fi adoptat de Executiv, într-o şedinţă specială. Plata pensiilor şi a salariilor, dar şi menţinerea investiţiilor vor avea prioritate la această rectificare bugetară, declara ministrul finanţelor […]
07:40
IRCC, Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor, va creşte de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus, în urmă cu şase ani. În prezent, acesta este de 5,55 de procente. Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă, calculate pe baza acestui indice, vor creşte cu aproximativ 5%. […]
05:40
Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare la Chișinău, este cotat cu aproape 50% din voturi, după numărarea a aproape 99% din buletinele de vot din cele 2.274 de secții de votare organizate peste Prut pentru alegerile legislative de ieri, potrivit CEC a Republicii Moldova. Scorul este dublu față de cel obținut de alianța pro-rusă […]
05:40
Președintele Nicușor Dan se va afla marţi la Timișoara unde va participa la reuniunea „Timișoara Cities Summit 2025” privind extinderea Uniunii Europene, eveniment la care vor fi prezenți primari ai unor capitale comunitare, reprezentanți ai instituţiilor Uniunii, ambasadori, politicieni, analişti şi comentatori. În prima parte a zilei șeful statului va depune o coroană de flori […]
03:40
LIBERATION: În ajunul legislativelor, Moldova este asaltată de dezinformarea rusă: „Raportăm până la 20 de videoclipuri pe zi” # Rador
Moldova se teme de același scenariu ca în România vecină, întrucât campania pentru alegerile legislative moldovenești, care se încheie vineri, 26 septembrie, a fost dominată de ingerința Moscovei prin conținuturi virale pe TikTok LIBÉRATION (Franța), 26 septembrie 2025 – Când nu vinde suveniruri turiștilor, precum magneți cu cetatea Soroca, Mihai Focșa își […]
03:20
RADOR (29 septembrie) – Alegerile din Republica Moldova sunt urmărite cu un interes neobișnuit de presa internațională, fiind abordate invariabil în contextul mai larg al conflictului dintre regimul Putin și Occident. Republica Moldova are astăzi alegeri parlamentare, „scrutin care va determina dacă țara își continuă parcursul spre aderarea la UE sau dacă se va apropia […]
02:30
Procesarea opțiunilor exprimate pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară și în străinătate # Rador
Partidul Acțiune și Solidaritate – aflat la guvernare la Chișinău – e cotat cu cele mai multe voturi, respectiv 48,66%, după numărarea a aproape 97% din buletinele de vot din 2.192 dintre cele 2.274 de secții de votare organizate peste Prut pentru alegerile legislative de duminică – potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Pe […]
02:20
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat, după numărarea peste 85% din procesele verbale de la 1.941 din cele 2.274 de secții de votare, că Partidul Acțiune și Solidaritate are peste 45% din voturi după legislativele de duminică. Pe locul doi, cu 27,62% din voturi, se situează Blocul Patriotic al socialistului pro-rus Igor Dodon, […]
02:20
92% din buletinele de vot exprimate în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost procesate # Rador
Partidul Acțiune și Solidaritate – aflat la guvernare la Chișinău – este cotat cu cele mai multe voturi, respectiv 46,60%, după numărarea a peste 92% din buletinele de vot din 2.093 dintre cele 2.274 de secții de votare organizate peste Prut pentru alegerile legislative de duminică, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Pe a […]
Ieri
00:30
O dronă civilă prezentă în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” a perturbat traficul aerian # Rador
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București a fost perturbat duminică din cauza prezenței unei drone civile în apropierea pistei. Ca măsură de precauție, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, operațiunile de aterizare au fost reluate – a anunțat Compania Națională Aeroporturi. […]
28 septembrie 2025
23:50
Partidul pro-european „Acțiune și Solidaritate”, aflat la guvernare în Republica Moldova, conduce în clasament cu peste 42,77%, după numărarea a 55% din voturile exprimate pe teritoriul țării. Pe locul doi se află Blocul Patriotic al socialistului pro-rus Igor Dodon, fost președinte al Republici Moldova în perioada 2016-2020, cu 29,38%. Blocul Electoral Alternativa, fondat la începutul […]
22:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – În Republica Moldova s-au închis urnele după alegerile parlamentare dominate de ceea ce autorităţile au numit „un nivel fără precedent de interferenţă rusească”. Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că a văzut un nivel record de acţiuni de cumpărare de voturi şi dezinformare legate direct de Rusia. Opoziţia […]
21:10
Prezența la urne în Republica Moldova a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, peste 1.548.000 de cetățeni au votat. Prezența la urne a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă categorie de votanți a fost cea între 36 și 45 de ani. Datele […]
20:40
Maria Zaharova a declarat că nu se aștepta ca Maia Sandu să fie „sinceră” în privința cumpărării voturilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comentând declarația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, privind corupția în timpul alegerilor parlamentare, a declarat că nu se aștepta la „o asemenea sinceritate” din partea ei. „Maia Sandu a vorbit despre cumpărarea de voturi la alegerile din Republica Moldova. […]
20:40
O persoană a fost ucisă şi mai multe au fost rănite în incidentul armat din Michigan, în SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Potrivit ultimelor informaţii, o persoană a fost ucisă şi mai multe au fost rănite într-un incident armat produs într-o biserică din statul american Michigan, informează poliţia locală. Mai mulţi răniţi se află în stare foarte gravă, au precizat autorităţile locale, care au adăugat că atacatorul a fost neutralizat. Potrivit […]
20:30
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. „Am tras […]
20:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Reforma Consiliului de Securitate, solidaritate cu Republica Moldova și o pace justă în Orientul Mijlociu sunt prioritățile strategice ale României, a transmis astăzi ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul intervenției naționale de la Tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York. Ea a denunțat campania de […]
20:20
Autoritățile din Republica Moldova atrag atenția asupra posibilei apariții a unor mișcări de protest # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (28 septembrie) – Republica Moldova s-ar putea confrunta, începând din noaptea aceasta, cu proteste care ar putea degenera – atrage atenția Poliția națională din țara vecină. Instituția a transmis printr-un comunicat că există informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții de duminică spre luni […]
