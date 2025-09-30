Ionel Ganea a pierdut procesul, iar motivarea deciziei scoate la iveală detalii incredibile. Fostul fotbalist, dialog șocant cu polițiștii: „Te faci că nu mă cunoști?”

Fanatik, 30 septembrie 2025 06:10

Ionel Ganea a pierdut procesul cu Brigada Rutieră București în care a fost implicat încă din martie 2024. Fostul fotbalist, dialog uluitor cu oamenii legii: „Te faci că nu mă cunoști?”

Acum 5 minute
06:40
O nouă lovitură pentru România, după ce americanii au „furat-o” pe Ana Bărbosu. Dubla campioană olimpică a făcut anunțul: „Nu o vom vedea” Fanatik
Lovitură pentru echipa națională de gimnastică. Ana Bărbosu nu va reprezenta România la Campionatele Mondiale, după ce a plecat cu o bursă, în SUA, la Universitatea de Gimnastică Stanford.
Acum o oră
06:10
05:50
Motivul pentru care consilierul AUR ce s-a prăbușit cu avionul personal și căruia i s-au amputat picioarele a fost amendat drastic. Cum l-a scăpat instanța Fanatik
Marian Jan Chiriță, arhitect și consilier AUR la Iași, a pilotat avionul de mici dimensiuni prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare din Iași.
Acum 2 ore
05:30
Alertă la echipa care a ajuns pe locul 2 în SuperLiga! Antrenorul și mai mulți jucători au probleme medicale Fanatik
Antrenorul formației ajunse pe locul 2 în Superliga a făcut dezvăluiri îngrijorătoare pentru suporteri după ultima victorie din campionat. Ce s-a întâmplat la echipă
Acum 8 ore
00:40
Damjan Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Perioada de transferuri e inchisă, trebuie să ne concentrăm” Fanatik
Vestiarul lui CFR Cluj stă pe un butoi de pulbere. După ce a marcat un gol în derby-ul cu U Cluj, Damjan Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu, care a avut o nouă prestație dezamăgitoare
00:20
Universitatea Cluj intră într-o nouă eră! Anunțul președintelui imediat după 2-2 cu CFR Cluj Fanatik
Anunț uriaș pentru suporterii lui U Cluj imediat după derby-ul contra lui CFR Cluj, scor 2-2: „Încercăm să identificăm un investitor sau un grup de investitori care să ducă echipa la următorul nivel”
00:10
Ioan Ovidiu Sabău, îngrijorat după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Riscăm să pierdem play-off-ul” Fanatik
Dezamăgirea lui Ioan Ovidiu Sabău după U Cluj - CFR Cluj 2-2: „Nu am mai avut curajul de a juca, un rezultat echitabil, dar îmi doream mult mai mult”
29 septembrie 2025
23:50
Andrea Mandorlini critică vehement regula din fotbalul românesc după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Halucinant. Te condiționează, trebuie schimbată” Fanatik
Andrea Mandorlini a fost extrem de nemulțumit de regula impusă de FRF în fotbalul românesc. Antrenorul italian a răbufnit după U Cluj - CFR Cluj, scor 2-2.
23:50
Fotbalistul cu dublă cetățenie, veste uriașă pentru FRF după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Aleg România” Fanatik
Veste nemaipomenită pentru FRF! Fotbalistul cu dublă cetățenie, ce a marcat în ultimele două etape, este cu gândul doar la România. Ce a spus la finalul derby-ului din Ardeal
23:40
Dan Nistor și-a atacat rivalii după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Nu i-am văzut de mult în halul ăsta” Fanatik
Dan Nistor a fost foc și pară la finalul meciului U Cluj - CFR Cluj 2-2. Veteranul gazdelor a fost nemulțumit de rezultat și i-a atacat pe rivalii din Gruia
23:20
Galeria CFR-ului a făcut scandal la finalul derby-ului cu U Cluj. Stewarzii au intervenit! Foto Fanatik
Suporterii lui CFR Cluj au răbufnit în finalul meciului cu Universitatea Cluj, scor 2-2. Ce pagube a creat galeria echipei din Gruia.
23:10
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…” Fanatik
Teodora Stoica a împărtășit recent noua sa ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica a devenit mai atașată ca oricând de noul suflet din viața ei.
23:00
„De departe!”. Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din SuperLiga. Ce a spus despre „underul” remarcat de Gigi Becali Fanatik
FCSB a suferit din punct de vedere al jucătorului eligibil pentru regula U21 în acest sezon, iar Mihai Stoica nu a stat pe gânduri! Cine este cel mai bun tânăr jucător român din acest moment
22:50
Haos în Kazahstan! Fanii au luat cu asalt străzile din Almaty pentru o poză cu starurile lui Real Madrid. Video Fanatik
Pentru fanii fotbalului din Kazahstan se apropie momentul mult așteptat! Real Madrid a ajuns în Almaty, acolo unde o va întâlni în Liga Campionilor pe Kairat, echipa locală. Imagini uluitoare
22:50
Pontul zilei de marți, 30 septembrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe lupta la titlu Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 30 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe lupta la titlu în Superliga României.
Acum 12 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 septembrie 2025. Câștig de 228 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 30 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 228 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:30
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!” Fanatik
Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru a fost vandalizat, iar patronul FCSB a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că știe cine este persoana și chiar a stat de vorbă cu ea.
22:00
Fotbalistul de la FCSB care l-a uluit pe Mihai Stoica după victoria cu Oțelul: „E cel mai bun din Europa!” Fanatik
Una dintre vedetele de la FCSB l-a lăsat mască pe Mihai Stoica la partida cu Oțelul. Președintele C.A. al roș-albaștrilor consideră că fotbalistul campioanei e cel mai bun din Europa
21:50
Marele Florin Piersic, invitat special la U Cluj – CFR Cluj. Ce scenografie specială i-au pregătit „șepcile roșii”. Video Fanatik
Meciul dintre U Cluj și CFR Cluj nu putea fi deschis altfel decât cu un nume de colecție. Florin Piersic a ținut un discurs pe stadion înaintea derby-ului din Ardeal, iar galeria i-a dedicat o scenografie specială
21:30
Raul Florucz vine la București pentru România – Austria! Anunțul Federației Fanatik
Fotbalistul cu origini române, pentru care tricolorii au insistat, va fi adversarul elevilor lui Mircea Lucescu în duelul cu naționala Austriei, din preliminariile pentru Cupa Mondială.
21:10
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă” Fanatik
Știai că e posibil să câștigi 1.000 de euro pentru opt ore de somn? Da, ai citit bine. O companie îi răsplătește pe cei care știu să doarmă bine. Ce condiții se cer?
20:50
O nouă lovitură uriașă pentru FCSB înaintea meciului cu Young Boys. Mihai Stoica: „Are nevoie să lipsească” Fanatik
FCSB are probleme de lot înaintea meciului cu Young Boys Berna din Europa League! Mihai Stoica a oferit ultimele detalii
20:40
Atmosferă încinsă în centrul orașului înainte de U Cluj – CFR Cluj. Ploaia nu i-a speriat pe suporteri. Video Fanatik
Suporterii lui U Cluj au creat o atmosferă încinsă în centrul orașului înaintea derby-ului contra lui CFR Cluj. Cum s-au manifestat fanii „șepcilor roșii”: imagini de la fața locului
20:30
Doliu în Spania! Un portar de 19 ani a murit, după ce a suferit o accidentare horror Fanatik
O nouă tragedie a lovit fotbalul internațional, de această dată pe cel din Spania. Un portar de doar 19 ani a murit după ce s-a lovit grav la cap în timpul unui meci
20:10
Revine Ianis Hagi la echipa națională!? Ce crede atacantul titular al României de întoarcerea fiului lui Gică Hagi la lot Fanatik
Ianis Hagi este așteptat de colegi la lotul echipei naționale a României. Ce a spus colegul său din ofensivă despre rolul său în echipă.
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj – CFR Cluj Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după derby-ul U Cluj - CFR Cluj
19:40
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină” Fanatik
Irina Manea, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova. Ce le-a transmis influencera pe Instagram după ce a aflat rezultatul alegerilor parlamentare 2025.
19:30
Fostul atacant de la Rapid a semnat cu revelația SuperLigii! Anunțul oficial al clubului Fanatik
Revelația SuperLigii a dat lovitura și l-a adus pe fostul atacant de la Rapid. Cine este fotbalistul cu mai multe echipe importante din România în CV
19:10
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!” Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB, a analizat faza cea mai controversată din meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 și a avut o concluzie clară cu privire la decizia de arbitraj.
18:40
Adio, Cupa Mondială? Veste teribilă pentru titularul de la FCSB! FIFA a decis: 0-3 la masa verde Fanatik
Naționala Africii de Sud, pentru care evoluează și Siyabonga Nzegana, fundașul central al FCSB-ului, a pierdut cu 0-3, la masa verde, meciul cu Lesotho, și ar putea rata prezența la Cupa Mondială.
18:40
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!” Fanatik
O persoană i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali la Palatul din Aleea Alexandru, iar Dumitru Dragomir a precizat la ”Profețiile lui DON Mitică” ce amendă a primit.
18:30
Veste teribilă pentru Dennis Man! Pasa de gol de la PSV a fost în zadar Fanatik
Dennis Man a fost decisiv pentru PSV Eindhoven în ultima etapă de campionat, dar se pare că nu este de ajuns. Decizia luată de clubul din Eredivisie
18:10
Meciul echipei lui Horațiu Moldovan din La Liga a fost amânat! E alertă roșie în Valencia Fanatik
Vești proaste pentru Real Oviedo. Echipa lui Horațiu Moldovan avea meci la Valencia în etapa a 7-a din La Liga, dar partida a fost amânată din cauza vremii nefavorabile
18:00
De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se ascunde în spatele deciziei electorale: ”Percepție diferită” Fanatik
De ce votează diferit românii și moldovenii din diaspora? Opiniile experților Pîrvulescu și Popescu evidențiază influențele asupra electoratului.
17:50
Alex Pop la ”Fanatik Dinamo”, marți, 30 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de atacantul „câinilor” Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 30 septembrie, de la ora 13:30, alături de Alex Pop
Acum 24 ore
17:30
“Nu îmi mai place să joc fotbal!” Fostul atacant al naţionalei României explică de ce nu mai vrea să practice sportul care l-a consacrat Fanatik
Florin Bratu a dezvăluit la FANATIK DINAMO că nu îi mai place să joace fotbal. Care este motivul pentru care fostul atacant al naționalei României nu mai are această plăcere.
17:10
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI Fanatik
Nereguli descoperite Curtea de Conturi la Spitalul Sfânta Maria din Iași, acolo unde au decedat șapte bebeluși. Cum au ajuns o serie de materiale sanitare suspecte la secția ATI a spitalului
17:00
(P) Parchet SPC – cea mai bună alegere pentru încălzirea în pardoseală și confortul locuinței tale Fanatik
De ce tot mai mulți aleg parchetul SPC? În contextul modernizării locuințelor, tot mai multe familii din România optează pentru sisteme de încălzire în pardoseală. Este o soluție eficientă, estetică și confortabilă, care elimină caloriferele […]
16:50
Baba Alhassan, ca Lamine Yamal! Gigi Becali s-a luat de freza mijlocașului FCSB: “Tu ești negru și te faci galben în cap!?” Fanatik
Gigi Becali, șocat total de noul look al lui Baba Alhassan. Patronul e la FCSB l-a comparat pe jucătorul său cu Lamine Yamal. “Cum faci tu figuri de-astea?”.
16:00
Cătălin Cîrjan a anunțat în direct obiectivul lui Dinamo. Dialog încins cu Bănel Nicoliță: „Vă facem viață grea în play-off” / ”Mai vedem!” Fanatik
Cătălin Cîrjan a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este obiectivul lui Dinamo în acest sezon. Ce dialog a avut mijlocașul cu Bănel Nicoliță.
15:50
(P) Săptămâna de pariuri începe în SuperSocial Fanatik
Începem cu forțe proaspete o nouă săptămână de pariuri cu cele mai tari recomandări de la SuperGigi – unde altundeva, decât în SuperSocial, cea mai tare rețea socială dedicată jucătorilor din România. Meciurile săptămânii Luni, […]
15:50
(P) Nouă meciuri din Liga Campionilor cu cel mai bun Multiplu. Combini cum vrei! Fanatik
Liga Campionilor revine în această săptămână cu etapa a doua din faza principală, primele nouă meciuri din această rundă fiind programate marți, 30 septembrie. De pe afișul zilei nu lipsesc echipe de top precum Real […]
15:40
“Vor să dea în David Popovici!”. Dezvăluirea lui Mitica Dragomir despre scandalul în care este târât tatăl campionului olimpic și mondial Fanatik
Mitică Dragomir, verdict tranșant despre scandalul în care e implicat tatăl lui David Popovici. Ce crede fostul președinte LPF că s-a întâmplat, de fapt.
15:10
Când revine pe teren Adrian Șut, mijlocașul cheie al FCSB. Dezvăluirea lui Horia Ivanovici Fanatik
Când se produce revenirea lui Adrian Șut pe teren la FCSB. Ultimele detalii despre mijlocașul campioanei României înaintea meciurilor cu Young Boys și Universitatea Craiova.
15:00
(P) Gala Premiilor: Norocul e pe covorul roșu Fanatik
Pe Don.ro, premiile nu se dau, se decernează. Între 29 septembrie și 5 octombrie, norocul intră la braț cu prestigiul lui Don în turneul Gala Premiilor. 50.000 RON așteaptă să fie împărțiți jucătorilor, așa cum […]
15:00
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota” Fanatik
Revoltă în lumea medicală după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul, chiar în salvare. Acuzații la adresa polițiștilor. Ce vor să facă ambulanțierii?
14:50
Care e echipa mai bună, FCSB sau Craiova? Verdictul antrenorului Oțelului, Laszlo Balint, după ce a jucat cu ambele formații Fanatik
Laszlo Balint a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că simte o urmă de regret după eșecul din meciul FCSB - Oțelul 1-0, deoarece a avut senzația că echipa sa putea să scoată ceva din acest joc.
14:30
Dezvăluire șoc! Fanii Petrolului au intrat în vestiar si l-au dezbrăcat pe fotbalist de tricou: „Ai jucat la spurcați!” Fanatik
Vivi Răchită a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un episod halucinant din vestiarul Petrolului Ploiești
13:50
Mesajul ferm al lui Mihai Stoica după ce doar 5000 de fani au venit la FCSB – Oțelul 1-0, pe Arena Națională Fanatik
Explicațiile pentru asistența redusă de la meciul FCSB - Oțelul. Ce spune Mihai Stoica despre Peluza Nord. „Unii opinează că e scindare, alții că e protest”.
13:50
Louis Munteanu, anunțul momentului la CFR Cluj, în ziua derby-ului cu U Cluj. Vestea dată de Cristi Balaj Fanatik
Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, președintele formației din Gruia a dezvăluit care este starea de sănătate a lui Louis Munteanu.
