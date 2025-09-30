Persoanele cu vârste între 18-35 ani vor putea fi militari voluntari în termen. Câți bani primesc?

Newsweek.ro, 30 septembrie 2025 07:50

CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărar...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:10
Vicepreședintele american JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal Newsweek.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a s...
Acum 30 minute
07:50
Divorțul anului! Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după 20 de ani. Cine e responsabil? Newsweek.ro
Actrița Nicole Kidman, 58 de ani, şi cântărețul de muzică country Keith Urban, 57 de ani, s-au despă...
07:50
România va fi coordonată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ce va schimba? Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o ...
07:50
Persoanele cu vârste între 18-35 ani vor putea fi militari voluntari în termen. Câți bani primesc? Newsweek.ro
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărar...
Acum o oră
07:40
Poți sau nu să-ți lași mașina parcată pe stradă, pe domeniul public, dacă expiră ITP? Legea e clară Newsweek.ro
Orice autovehicul aflat în circulație în România trebuie să aibă Inspecția Tehnică Periodică valabil...
07:30
Pîrvulescu: În Moldova, oamenii au votat masiv pro-Europa. De ce românii nu au putut fi convinși? Newsweek.ro
Cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pro-Europa, chiar dacă Rusia a încercat prin orice mijlo...
07:20
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii, în centrul atenției Newsweek.ro
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii sunt în centrul atenți...
Acum 2 ore
07:10
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi pensia pentru luna octombrie cu mici modificări: banii vor intra mai repede pe...
Acum 12 ore
22:40
Ilie Bolojan: Trebuie să investim în producție pe gaz si să ne finalizăm hidrocentralele Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în producție pe gaze şi să ne fi...
22:00
Bolojan, categoric: sunt bani de pensii, dar nu de măriri. Cat timp rămân pensiile înghețate? Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este categoric: sunt bani de pensii, dar nu pentru măriri de pensii. Cat timp...
21:40
Ilie Bolojan liniștește pensionarii: „Sunt bani de pensii și salarii. Taxele nu au crescut degeaba” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus luni seara că sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Premierul a spus c...
21:30
Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500 Newsweek.ro
Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui...
21:30
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria” Newsweek.ro
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alar...
21:20
Alexandru Nazare, despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îşi îndeplineşte obligaţiile Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îş...
21:10
Europa taie sprijinul diplomaților Rusiei pentru spionaj și sabotaj. Le restricționează deplasarea Newsweek.ro
Diplomații ruși s-ar putea confrunta cu controale stricte asupra călătoriilor în capitalele europene...
21:00
Cum combatem risipa de alimente? Proiectul din București care a salvat mâncare de 1.200.000 € Newsweek.ro
500 de tone de produse alimentare au fost salvate de la irosire, în acest, de Banca Locală de Alimen...
20:40
Rectificarea bugetară a fost publicată de Guvern. Cât va fi deficitul bugetar? Newsweek.ro
Rectificarea bugetară de anul acesta, poate singura, a fost publicată de Guvernul Bolojan. Cât va fi...
20:10
Poţi lua pensia toată odată. Care este condiţia şi ce fel de pensie este aceasta? Newsweek.ro
Poţi lua pensia de un anumit tip, toată, odată. Dar care este condiţia şi ce fel de pensie este acea...
19:50
Euractiv despre România: Ţară frumoasă, cultural bogată, aflată în dezastru economic total Newsweek.ro
Publicaţia europeană Euractiv spune despre România că este o ţară frumoasă, cultural bogată, dar af...
19:40
Câteva lecții importante de la Chișinău. Și o palmă dată exact cui trebuie Newsweek.ro
Cea mai bună lecție pe care ne-a predat-o Chișinăul duminică a fost aceea că există răspuns la războ...
19:20
De ce atinge aurul maxime-record? De ce nu pot asta şi alte metale preţioase? Newsweek.ro
De ce atinge aurul maxime-record pe piaţa globală? De ce nu pot face asta şi alte metale preţioase p...
Acum 24 ore
19:10
Franța desfășoară un detașament de forțe speciale antidrone în Danemarca pentru summit-ul UE Newsweek.ro
Un detașament de forțe comune al Franței, deja operațional, a fost desfășurat în Danemarca pentru a ...
19:00
DOCUMENT Proiectul rectificării bugetare, pus în transparență decizională. Deficitul urcă la 4,54% Newsweek.ro
Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Fin...
18:50
Care este monumentul istoric supranumit Capela Sixtină a Estului. 537 de ani de la ridicarea sa Newsweek.ro
Capela Sixtină a Estului se află a doar 36 km de municipiul Suceava, lângă Gura Humorului,fiind unul...
18:40
Amendă de 40.000 de lei pentru cine nu previne risipa alimentară. Ce trebuie să facă antreprenorii? Newsweek.ro
România aruncă 2.5000.000 tone de mâncare pe an, arată rapoartele Uniunii Europene, Asta ar însemna ...
18:40
SUA pierde în favoarea Australiei cota sa din exporturile de carne de vită în China Newsweek.ro
Carnea de vită americană a pierdut aprovizionarea Chinei de către SUA, de când președintele Donald ...
18:20
Putin invadează Europa cu drone. Pentru a opri Rusia, SUA mută tancuri Abrams și Bradley în Estonia Newsweek.ro
Autoritățile din Europa sunt în alertă maximă după ce incursiunile dronelor Rusiei în vecinătatea u...
18:10
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei? Newsweek.ro
Avem primele confirmări privind un ajutor la pensie. Vă spunem în ce județe au intrat banii pe cardu...
17:20
Pentru a monitoriza Rusia, Franța a adus în România un avion de patrulare maritimă. Ce armament are Newsweek.ro
Istoria aeronavelor de patrulare maritimă Dassault Atlantic a început la sfârșitul anilor 1950, dar ...
17:10
VIDEO Cum au reușit pro-europenii să câștige detașat alegerile în Moldova. Comparație cu România Newsweek.ro
Consuttanul politic Cristian Andrei a explicat la Newsweek Report cum a reușit partidul Maiei Sandu,...
17:00
Ministerul Justiției confirmă arestarea lui Horațiu Potra. Se poartă negocieri privind extrădarea Newsweek.ro
Horațiu Potra este arestat în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției de la București poartă dis...
16:50
160.000 de români au primit azi bani în plus la pensie și la salariu. Ministrul Muncii anunță Newsweek.ro
Românii cu venituri reduse primesc noi vești bune din partea autorităților: Agenția Națională pentru...
16:30
Pîslaru: Fondurile europene, „oxigen pentru IMM-uri şi şanse reale pentru economia românească” Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, declară că la final de august, ţara...
16:20
Beneficii la sistemul de pensie pentru avocați. Ce mesaj le-a trimis șefa CCR? Newsweek.ro
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care oferă beneficii la sistemul de pensii pentru av...
16:10
Aterizare de urgență după un incident la bord. Ce s-a întâmplat cu aeronava Wizz Air? Newsweek.ro
Sâmbătă dimineață, un avion Wizz Air a fost supus unei realimentări de urgență pe aeroportul Schwech...
15:40
Șef BMW: „Mașinile termice nu vor dispărea niciodată”.Bavarezii investesc în platforme multi-energie Newsweek.ro
Jochen Goller, unul dintre membrii board-ului BMW, afirmă că „mașinile termice nu vor dispărea nicio...
15:40
Fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea, la canalul Șontea Nouă. MApN și SRI fac verificări Newsweek.ro
Fragmente care ar proveni de la o dronă au fost semnalate duminică, 29 septembrie, în zona canalului...
15:30
Semințe de chia sau in? Care ascund elixirul tinereții pentru piele și păr? Newsweek.ro
Care crezi că sunt mai bune? Semințele de in sau cele de chia? Iată care este secretul din spatele c...
15:20
Ce drone pot zbura fără autorizație. Aparatele grele necesită cursuri de pilotaj. Cât costă? Newsweek.ro
Nu toate zborurile cu dronă necesită un permis, legislația actualizată în 2025 clarificând foarte bi...
15:10
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut? Newsweek.ro
Un document excepțional. Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după ce a dat Casa de ...
15:00
VIDEO Momentul în care o dronă ucraineană de 500 $ doboară un elicopter rusesc Mi-8 de 17.000.000 $ Newsweek.ro
Un elicopter militar rus Mi-8, evaluat la peste 15 milioane de dolari, a fost distrus de armata ucra...
14:50
Maia Sandu, după victoria de la alegeri: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni Newsweek.ro
Maia Sandu, după victoria de la alegeri: „Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru o...
14:40
PSD cere demisia lui Costel Alexe după tragedia de la Spitalul de Copii din Iași Newsweek.ro
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, îi cere demisia președintelui Consiliului Județean, liberalul Cos...
14:20
Cazul celor șapte copii morți: Spitalul are un nou manager. Precizările președintelui CJ Iași Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălin...
14:00
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat Newsweek.ro
Surpriză neplăcută pentru Gigi Becali (67 de ani) care a aflat că celebrul său palat de pe Aleea Ale...
13:50
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână. Zonele afectate de lucrări Newsweek.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2...
13:30
Zelenski, mesaj de felicitare pentru Maia Sandu: „O victorie foarte importantă” Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subl...
13:20
Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real” Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...
13:10
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.800.000.000€ într-o zi Newsweek.ro
Este oficial. NU s-au găsit bani pentru creșterile de pensii nici pe 2025 și nici în prima parte a a...
13:00
Avertismentul lui Zelenski: Flota fantomă a Rusiei lansează drone spre Europa, inclusiv spre România Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia folosește petroliere din „flota sa fa...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.