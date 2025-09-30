Moldova, un exemplu pentru UE. Zuckerman: Moldovenii au apărat democrația în fața atacurilor Rusiei
Newsweek.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Poporul Republicii Moldova a dat o lecție de democrație lumii întregi, reușind să își apere viitorul...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
14:20
Armata Română cumpără arme de peste 8 miliarde de dolari. Ce sisteme ajung la militari # Newsweek.ro
Armata României se va dota cu 216 tancuri şi 76 de derivate, mai precis 16 tractoare de evacuare, 44...
Acum 15 minute
14:10
Un ginecolog din București trebuie să plătească despăgubiri de 80.000€ pentru un caz de malpraxis # Newsweek.ro
Spitalul Filantropia din București și medicul ginecolog Mădălina Gheorghe au fost obligați de instan...
Acum o oră
13:50
Moldova, un exemplu pentru UE. Zuckerman: Moldovenii au apărat democrația în fața atacurilor Rusiei # Newsweek.ro
Poporul Republicii Moldova a dat o lecție de democrație lumii întregi, reușind să își apere viitorul...
13:40
Ministrul Muncii anunță sprijin financiar pentru 6.600 de familii. „La rectificarea bugetară am ceru...
Acum 2 ore
13:20
În ultimul deceniu, Summitul RePatriot a devenit un forum strategic al românilor de pretutindeni, co...
13:20
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care Călin Georgescu este acu...
13:10
Nouă autostradă de 850.000.000 €, pe harta României! Va avea 73 km și va lega două orașe importante # Newsweek.ro
O nouă autostradă va apărea pe harta României. Va avea 73 km, va costa circa 850.000.000 € și va leg...
12:50
Primăria municipiului Baia Mare va construi primul parc fotovoltaic cu o capacitate estimată la 3.00...
12:40
Un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, cu aproximativ 150 de cazuri şi alte cir...
12:30
Cum a ajuns Rusia în era comunismului românesc: Rație de 20 litri de benzină. Interzis la canistră # Newsweek.ro
Criza combustibilului lovește tot mai puternic Rusia, după ce dronele ucrainene au făcut prăpăd asup...
Acum 4 ore
12:20
„Minune”, pentru șoferi! Orașul Buftea, de lângă București, va avea centură. Când va fi gata? # Newsweek.ro
Orașul Buftea, de lângă București, va avea șosea ocolitoare de centură, drum care, când va fi gata, ...
12:00
Ești tânăr și vrei 5.000 € rapid? Armata revitalizează stagiul militar voluntar. Ce trebuie să faci # Newsweek.ro
Guvernul pregătește o lege prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu militar ...
12:00
Planul de pace pentru Gaza în 20 de puncte. Încetarea focului și eliberarea ostaticilor # Newsweek.ro
În prezența prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, președintele american Donald Trump a prez...
11:50
Românii se înghesuie să-și ia mașină prin Rabla 2025: Bugetul pentru termice, epuizat în 15 minute # Newsweek.ro
Cu o întârziere de aproape 7 luni, programul Rabla 2025 a pornit la ora 10.00. Iar românii care au a...
11:20
Bonusul la ieșirea la pensie la Romsilva, tăiat de la 10 salarii la 1. Fostul șef a luat 100.000 € # Newsweek.ro
După ce în 2023 Romasilva a plătit bonusuri la pensionare de 113.000.000 lei și în 2024 de 54.000.00...
11:10
Un bărbat condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare, prins în România. Căutat pentru omor # Newsweek.ro
Un bărbat condamnat pentru omor calificat în Spania, prins în România. Acesta a fost capturat de pol...
11:00
Președintele Nicușor Dan s-a referit la rezultatul alegerilor din Republica Moldova ca fiind o „bucu...
10:50
Drumarii au oprit circulația pe Transalpina din cauza viscolului și poleiului. Măsura a fost luată p...
10:40
Când începe programul „Școală după Școală” în București? Părinții trebuie să plătească 300 de lei # Newsweek.ro
Programul Școală după Școală (SDS) începe și în acest an. Însă nu mai este complet gratuit pentru to...
10:30
A doua zi în care se încarcă cardurile de alimente. Unde suni dacă nu ai primit banii? # Newsweek.ro
Este a doua zi în care se încarcă cardurile de alimente. Newsweek vă spune în care județe au mai fos...
Acum 6 ore
10:20
Programul „Rabla” începe de azi. Ce valoare au voucherele pentru fiecare tip de mașină? # Newsweek.ro
Programul „Rabla” începe pe 30 septembrie. Bugetul alocat este de 200.000.000 de lei. Cea mai mare s...
10:10
Cum se folosește aplicația RoCEIReader lansată de MAI pentru cărțile de identitate electronice? # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația RoCEIReader pentru citirea informațiilor de pe cart...
10:00
Avertismentul lui Nicușor Dan: Avem nevoie urgent de spitale noi și investiții majore în ATI" # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj ferm în cadrul evenimentului „Gala Inimii”, ...
09:30
UE, prinsă în capcana GNL-ului: A dat mai mulți bani pe gazul rusesc decât pe sprijinul Ucrainei # Newsweek.ro
Un raport Greenpeace Belgia, publicat în septembrie 2025, dezvăluie paradoxul energetic în care se a...
09:20
Bolojan, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iași: Oamenii vor crede că nu se întâmplă nimic # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este de părere că măsurile luate la Spitalul de Copii Iași unde mai mulți beb...
09:10
Reacția Rusiei după alegerile din Moldova: Amenințarea rusească nu există. UE a influențat scrutinul # Newsweek.ro
Rusia a respins acuzațiile privind o posibilă implicare în alegerile parlamentare din Republica Mold...
09:00
Călin Georgescu ajunge la Judecătoria Sectorului 1, unde începe procesul în care fostul candidat la ...
08:40
Meteo. Până când va persista frigul, în România? Meteorologii au anunțat prognoza pentru octombrie. ...
08:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că facturile la energie ar putea scădea din a doua jumătate a anulu...
Acum 8 ore
08:20
Presa maghiară, în slujba lui Putin. Acuză Ucraina că va atacă România și Polonia cu „drone rusești” # Newsweek.ro
Presa maghiară răspândește informații false despre planurile regimului de la Kiev de a pune în scenă...
08:10
Vicepreședintele american JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal # Newsweek.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a s...
07:50
Divorțul anului! Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după 20 de ani. Cine e responsabil? # Newsweek.ro
Actrița Nicole Kidman, 58 de ani, şi cântărețul de muzică country Keith Urban, 57 de ani, s-au despă...
07:50
România va fi coordonată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ce va schimba? # Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o ...
07:50
Persoanele cu vârste între 18-35 ani vor putea fi militari voluntari în termen. Câți bani primesc? # Newsweek.ro
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărar...
07:40
Poți sau nu să-ți lași mașina parcată pe stradă, pe domeniul public, dacă expiră ITP? Legea e clară # Newsweek.ro
Orice autovehicul aflat în circulație în România trebuie să aibă Inspecția Tehnică Periodică valabil...
07:30
Pîrvulescu: În Moldova, oamenii au votat masiv pro-Europa. De ce românii nu au putut fi convinși? # Newsweek.ro
Cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pro-Europa, chiar dacă Rusia a încercat prin orice mijlo...
07:20
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii, în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii sunt în centrul atenți...
07:10
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi pensia pentru luna octombrie cu mici modificări: banii vor intra mai repede pe...
Acum 24 ore
22:40
Ilie Bolojan: Trebuie să investim în producție pe gaz si să ne finalizăm hidrocentralele # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în producție pe gaze şi să ne fi...
22:00
Bolojan, categoric: sunt bani de pensii, dar nu de măriri. Cat timp rămân pensiile înghețate? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este categoric: sunt bani de pensii, dar nu pentru măriri de pensii. Cat timp...
21:40
Ilie Bolojan liniștește pensionarii: „Sunt bani de pensii și salarii. Taxele nu au crescut degeaba” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus luni seara că sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Premierul a spus c...
21:30
Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui...
21:30
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alar...
21:20
Alexandru Nazare, despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îşi îndeplineşte obligaţiile # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îş...
21:10
Europa taie sprijinul diplomaților Rusiei pentru spionaj și sabotaj. Le restricționează deplasarea # Newsweek.ro
Diplomații ruși s-ar putea confrunta cu controale stricte asupra călătoriilor în capitalele europene...
21:00
Cum combatem risipa de alimente? Proiectul din București care a salvat mâncare de 1.200.000 € # Newsweek.ro
500 de tone de produse alimentare au fost salvate de la irosire, în acest, de Banca Locală de Alimen...
20:40
Rectificarea bugetară de anul acesta, poate singura, a fost publicată de Guvernul Bolojan. Cât va fi...
20:10
Poţi lua pensia de un anumit tip, toată, odată. Dar care este condiţia şi ce fel de pensie este acea...
19:50
Euractiv despre România: Ţară frumoasă, cultural bogată, aflată în dezastru economic total # Newsweek.ro
Publicaţia europeană Euractiv spune despre România că este o ţară frumoasă, cultural bogată, dar af...
19:40
Cea mai bună lecție pe care ne-a predat-o Chișinăul duminică a fost aceea că există răspuns la războ...
