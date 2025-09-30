România va fi coordonată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ce va schimba?
Newsweek.ro, 30 septembrie 2025 07:50
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o ...
Acum 5 minute
08:10
Vicepreședintele american JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal # Newsweek.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a s...
Acum 30 minute
07:50
Divorțul anului! Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după 20 de ani. Cine e responsabil? # Newsweek.ro
Actrița Nicole Kidman, 58 de ani, şi cântărețul de muzică country Keith Urban, 57 de ani, s-au despă...
07:50
România va fi coordonată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ce va schimba? # Newsweek.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat o ...
07:50
Persoanele cu vârste între 18-35 ani vor putea fi militari voluntari în termen. Câți bani primesc? # Newsweek.ro
CSAT a dat undă verde pentru Legea Apărării Nationale şi Legea care va pregăti românii pentru apărar...
Acum o oră
07:40
Poți sau nu să-ți lași mașina parcată pe stradă, pe domeniul public, dacă expiră ITP? Legea e clară # Newsweek.ro
Orice autovehicul aflat în circulație în România trebuie să aibă Inspecția Tehnică Periodică valabil...
07:30
Pîrvulescu: În Moldova, oamenii au votat masiv pro-Europa. De ce românii nu au putut fi convinși? # Newsweek.ro
Cetățenii Republicii Moldova au votat masiv pro-Europa, chiar dacă Rusia a încercat prin orice mijlo...
07:20
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii, în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 1 octombrie. Luna în Capricorn aduce neînțelegeri Taurilor. Berbecii sunt în centrul atenți...
Acum 2 ore
07:10
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi pensia pentru luna octombrie cu mici modificări: banii vor intra mai repede pe...
Acum 12 ore
22:40
Ilie Bolojan: Trebuie să investim în producție pe gaz si să ne finalizăm hidrocentralele # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în producție pe gaze şi să ne fi...
22:00
Bolojan, categoric: sunt bani de pensii, dar nu de măriri. Cat timp rămân pensiile înghețate? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este categoric: sunt bani de pensii, dar nu pentru măriri de pensii. Cat timp...
21:40
Ilie Bolojan liniștește pensionarii: „Sunt bani de pensii și salarii. Taxele nu au crescut degeaba” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus luni seara că sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Premierul a spus c...
21:30
Carieră începută la păcănele și continuată cu clienți din Top Fortune 500. Povestea fascinantă a lui...
21:30
Noi detalii despre cazul revoltător al celor șase decese de la Spitalul „Sf. Maria”. Semnale de alar...
21:20
Alexandru Nazare, despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îşi îndeplineşte obligaţiile # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune despre rectificarea bugetară: Ne asigurăm că statul îş...
21:10
Europa taie sprijinul diplomaților Rusiei pentru spionaj și sabotaj. Le restricționează deplasarea # Newsweek.ro
Diplomații ruși s-ar putea confrunta cu controale stricte asupra călătoriilor în capitalele europene...
21:00
Cum combatem risipa de alimente? Proiectul din București care a salvat mâncare de 1.200.000 € # Newsweek.ro
500 de tone de produse alimentare au fost salvate de la irosire, în acest, de Banca Locală de Alimen...
20:40
Rectificarea bugetară de anul acesta, poate singura, a fost publicată de Guvernul Bolojan. Cât va fi...
20:10
Poţi lua pensia de un anumit tip, toată, odată. Dar care este condiţia şi ce fel de pensie este acea...
19:50
Euractiv despre România: Ţară frumoasă, cultural bogată, aflată în dezastru economic total # Newsweek.ro
Publicaţia europeană Euractiv spune despre România că este o ţară frumoasă, cultural bogată, dar af...
19:40
Cea mai bună lecție pe care ne-a predat-o Chișinăul duminică a fost aceea că există răspuns la războ...
19:20
De ce atinge aurul maxime-record pe piaţa globală? De ce nu pot face asta şi alte metale preţioase p...
Acum 24 ore
19:10
Franța desfășoară un detașament de forțe speciale antidrone în Danemarca pentru summit-ul UE # Newsweek.ro
Un detașament de forțe comune al Franței, deja operațional, a fost desfășurat în Danemarca pentru a ...
19:00
DOCUMENT Proiectul rectificării bugetare, pus în transparență decizională. Deficitul urcă la 4,54% # Newsweek.ro
Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Fin...
18:50
Care este monumentul istoric supranumit Capela Sixtină a Estului. 537 de ani de la ridicarea sa # Newsweek.ro
Capela Sixtină a Estului se află a doar 36 km de municipiul Suceava, lângă Gura Humorului,fiind unul...
18:40
Amendă de 40.000 de lei pentru cine nu previne risipa alimentară. Ce trebuie să facă antreprenorii? # Newsweek.ro
România aruncă 2.5000.000 tone de mâncare pe an, arată rapoartele Uniunii Europene, Asta ar însemna ...
18:40
Carnea de vită americană a pierdut aprovizionarea Chinei de către SUA, de când președintele Donald ...
18:20
Putin invadează Europa cu drone. Pentru a opri Rusia, SUA mută tancuri Abrams și Bradley în Estonia # Newsweek.ro
Autoritățile din Europa sunt în alertă maximă după ce incursiunile dronelor Rusiei în vecinătatea u...
18:10
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei? # Newsweek.ro
Avem primele confirmări privind un ajutor la pensie. Vă spunem în ce județe au intrat banii pe cardu...
17:20
Pentru a monitoriza Rusia, Franța a adus în România un avion de patrulare maritimă. Ce armament are # Newsweek.ro
Istoria aeronavelor de patrulare maritimă Dassault Atlantic a început la sfârșitul anilor 1950, dar ...
17:10
VIDEO Cum au reușit pro-europenii să câștige detașat alegerile în Moldova. Comparație cu România # Newsweek.ro
Consuttanul politic Cristian Andrei a explicat la Newsweek Report cum a reușit partidul Maiei Sandu,...
17:00
Ministerul Justiției confirmă arestarea lui Horațiu Potra. Se poartă negocieri privind extrădarea # Newsweek.ro
Horațiu Potra este arestat în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției de la București poartă dis...
16:50
160.000 de români au primit azi bani în plus la pensie și la salariu. Ministrul Muncii anunță # Newsweek.ro
Românii cu venituri reduse primesc noi vești bune din partea autorităților: Agenția Națională pentru...
16:30
Pîslaru: Fondurile europene, „oxigen pentru IMM-uri şi şanse reale pentru economia românească” # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, declară că la final de august, ţara...
16:20
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care oferă beneficii la sistemul de pensii pentru av...
16:10
Sâmbătă dimineață, un avion Wizz Air a fost supus unei realimentări de urgență pe aeroportul Schwech...
15:40
Șef BMW: „Mașinile termice nu vor dispărea niciodată”.Bavarezii investesc în platforme multi-energie # Newsweek.ro
Jochen Goller, unul dintre membrii board-ului BMW, afirmă că „mașinile termice nu vor dispărea nicio...
15:40
Fragmente de dronă descoperite în județul Tulcea, la canalul Șontea Nouă. MApN și SRI fac verificări # Newsweek.ro
Fragmente care ar proveni de la o dronă au fost semnalate duminică, 29 septembrie, în zona canalului...
15:30
Care crezi că sunt mai bune? Semințele de in sau cele de chia? Iată care este secretul din spatele c...
15:20
Ce drone pot zbura fără autorizație. Aparatele grele necesită cursuri de pilotaj. Cât costă? # Newsweek.ro
Nu toate zborurile cu dronă necesită un permis, legislația actualizată în 2025 clarificând foarte bi...
15:10
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut? # Newsweek.ro
Un document excepțional. Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după ce a dat Casa de ...
15:00
VIDEO Momentul în care o dronă ucraineană de 500 $ doboară un elicopter rusesc Mi-8 de 17.000.000 $ # Newsweek.ro
Un elicopter militar rus Mi-8, evaluat la peste 15 milioane de dolari, a fost distrus de armata ucra...
14:50
Maia Sandu, după victoria de la alegeri: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni # Newsweek.ro
Maia Sandu, după victoria de la alegeri: „Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru o...
14:40
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, îi cere demisia președintelui Consiliului Județean, liberalul Cos...
14:20
Cazul celor șapte copii morți: Spitalul are un nou manager. Precizările președintelui CJ Iași # Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălin...
14:00
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat: Cum a reacționat patronul FCSB când a aflat # Newsweek.ro
Surpriză neplăcută pentru Gigi Becali (67 de ani) care a aflat că celebrul său palat de pe Aleea Ale...
13:50
Aproape 800 de blocuri din Capitală, fără apă caldă în această săptămână. Zonele afectate de lucrări # Newsweek.ro
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2...
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subl...
13:20
Dimitri Medvedev amenință Europa: „Riscul unui război nuclear „accidental” este absolut real” # Newsweek.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a transmis luni un nou mesaj amenințător, avertizând că tensiu...
13:10
OFICIAL Nu s-au găsit bani pentru creșterile de pensie. Pensionarii pierd 1.800.000.000€ într-o zi # Newsweek.ro
Este oficial. NU s-au găsit bani pentru creșterile de pensii nici pe 2025 și nici în prima parte a a...
13:00
Avertismentul lui Zelenski: Flota fantomă a Rusiei lansează drone spre Europa, inclusiv spre România # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia folosește petroliere din „flota sa fa...
