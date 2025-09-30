Studiu and #8222;Young Money Matters 2025 and #8221;: Tinerii cer sprijin pentru locuinţe şi iau în calcul emigrarea pentru un viitor financiar mai bun
Bursa, 30 septembrie 2025 13:50
Cook Communications a publicat astăzi ediţia 2025 a and #8222;Young Money Matters and #8221;, un sondaj independent la nivel naţional realizat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care vizează modul în care aceştia îşi gestionează banii.
• • •
Acum 5 minute
14:20
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: 'Trebuie să ne protejăm cerul! and #8221; # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut intensificarea măsurilor de protecţie a spaţiului aerian al statelor membre, după mai multe incidente recente cu drone neidentificate şi aeronave ruseşti.
Acum 15 minute
14:10
Planul lui Donald Trump pentru Gaza a fost acceptat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce Hamas nu a emis încă un răspuns oficial.
14:10
Kremlinul anunţă că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump şi îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de un atac al Hamas în sudul Israelului.
14:10
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas examinează planul prin care Trump vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, prezentat la Washington şi susţinut de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Acum 30 minute
14:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-o înregistrare video publicată pe Telegram, că armata israeliană and #8222;va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza and #8221;, chiar şi după punerea în aplicare a planului de pace propus de preşedintele american Donald Trump.
14:00
Lege pentru transparenţă: Parlamentarii vor publica întâlnirile cu firme şi organizaţii în RUTI # Bursa
Parlamentul a adoptat modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, introducând obligaţia ca aleşii să publice în Registrul unic al transparenţei intereselor (RUTI) toate întâlnirile avute cu terţi privind modificarea sau completarea unor iniţiative legislative.
Acum o oră
13:50
13:50
Nicuşor Dan: Planul lui Trump pentru Gaza este 'o oportunitate reală de a pune capăt războiului and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a salutat and #8222;eforturile semnificative depuse de preşedintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza and #8221;, subliniind că planul prezentat reprezintă and #8222;o oportunitate reală de a pune capăt războiului and #8221;.
13:40
TAB oferă antreprenorilor locali acces la un model de dezvoltare a afacerilor testat în peste 35 de ţări # Bursa
TAB România, reprezentant exclusiv pentru România al companiei americane The Alternative Board (TAB), lansează în luna octombrie procesul de francizare la nivel naţional, cu scopul de a ajuta cât mai mulţi antreprenori români să accelereze procesele de dezvoltare a propriilor afaceri.
13:40
Analiză Storia: Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, oferta locuinţelor de închiriat a explodat # Bursa
Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piaţa chiriilor a avut o creştere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuinţe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeaşi lună din 2024.
13:30
Piaţa de comerţ online din România traversează o etapă de maturizare şi prudenţă, arată raportul and #8222;Radiografia eCommerce în România - 2025 and #8221;.
Acum 2 ore
13:20
McKinsey: Integrarea AI în infrastructura sectorului public ar putea aduce ţării câştiguri anuale de 1 miliard de euro # Bursa
Integrarea inteligenţei artificiale în infrastructura sectorul public din România ar putea duce la creşterea productivităţii angajaţilor, ceea ce ar putea aduce ţării până la 1 miliard de euro anual.
13:20
Butlers intră pe piaţa din ţara noastră cu planuri de expansiune şi investiţii în retail sustenabil # Bursa
Un nou nume internaţional intră pe piaţa locală de home and living: Butlers, brand german fondat în 1999 şi prezent astăzi în peste 12 ţări, cu 135 de magazine şi o comunitate de milioane de clienţi.
13:20
ATPH obţine aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un nou ansamblu rezidenţial în Paşcani # Bursa
ALPE and TIGER PROPERTY HOLDINGS anunţă aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unui ansamblu rezidenţial modern în zona and #8222;Deal and #8221; a Municipiului Paşcani.
13:00
Economia circulară este una dintre cele mai importante direcţii pentru un viitor sustenabil
12:50
54.59% dintre bucureşteni consideră că zona în care locuiesc nu are suficiente locuri de parcare
12:40
Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD
12:40
Grupul BEI accelerează şi simplifică investiţiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică şi poziţia de lider tehnologic a Europei # Bursa
Consiliul de administraţie al BEI adoptă a doua fază a Foii de parcurs inovatoare privind banca pentru climă, concentrându-se pe competitivitate, securitate şi preţuri mai mici ale energiei pentru companii şi familii
12:30
112hub.com: Kenya devine alternativa la India pentru outsourcing, cu economii de până la 50% # Bursa
112hub.com, o companie de consultanţă specializată în intrarea pe pieţe noi şi în gestionarea echipelor de outsourcing, îşi extinde operaţiunile în Africa de Est prin deschiderea unui birou în Kenya
Acum 4 ore
12:10
ANALIZĂ XTB: SUA, în prag de colaps guvernamental; Cât de periculos este un blocaj şi cum sunt afectate pieţele? # Bursa
Liderii Congresului s-au întâlnit cu preşedintele SUA în încercarea de a evita un blocaj al guvernului, însă discuţiile nu au dus, momentan, la un consens, fiind în continuare loc de negocieri
12:00
Alesonor începe construcţia Centrului Sportiv şi de Agrement Pescariu din cadrul suburbiei Amber Forest # Bursa
Alesonor anunţă demararea lucrărilor de construcţie pentru Centrul Sportiv şi de Agrement Pescariu din suburbia Amber Forest
11:50
Raport ROPEA - Deloitte: Fondurile de PE şi VC din România au atras 80% din finanţările ultimilor 5 ani # Bursa
Piaţa de Private Equity (PE) şi Venture Capital (VC) din România s-a redresat puternic în 2024, valoarea totală a capitalului atras de fondurile locale atingând un record istoric de 256,1 milioane EUR. Această sumă reprezintă 80% din totalul finanţărilor din perioada 2020-2024 şi reflectă atât impulsul dat de instrumentele de sprijin din partea statului, cât şi interesul tot mai mare din partea investitorilor privaţi locali şi internaţionali
11:50
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 83 de milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 83.175.691,60 de lei pentru 94 investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
11:30
Conducerea Sphera Franchise Group (SFG), operatorul lanţurilor de alimentaţie publică KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, a convocat acţionarii la o adunare, în data de 5 noiembrie, cu propunerea acordării de dividende suplimentare în sumă de circa 42,3 milioane de lei, conform unui raport al emitentului publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB)
11:20
O analiză financiară aprofundată, realizată de portalul imobiliare.net pe baza datelor din ultimul deceniu (septembrie 2015 - septembrie 2025), dezvăluie o discrepanţă financiară uriaşă între cei care au ales să cumpere o locuinţă şi cei care au rămas în chirie, transformând decizia de a închiria într-o greşeală strategică extrem de costisitoare
11:10
Indicele Ipotecare.ro: Ratele ipotecare s-au majorat în 2025, rata medie din Bucureşti urmând să ajungă la 49% din salariul mediu la nivel naţional # Bursa
Ratele creditelor ipotecare au crescut raportat la salariul mediu net pe parcursul acestui an, ultimele luni urmând să aducă o nouă majorare - cu toate acestea, nivelul estimat pentru finalul anului 2025 va fi similar cu cel înregistrat în 2024 şi semnificativ mai redus comparativ cu cel din 2023.
11:10
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat achiziţia participaţiei de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de Enery în Bulgaria. Tranzactia, anunţată în iunie 2025, marchează un pas important în extinderea regional a OMV Petrom şi în consolidarea portofoliului acesteia de energie regenerabilă
11:10
EY: Firmele europene de servicii financiare numesc tot mai mulţi administratori cu competenţe în domeniul sustenabilităţii, pe fondul actualelor dezbateri privind politicile ESG # Bursa
Marea majoritate (93%) a consiliilor de administraţie din sectorul european de servicii financiare au în prezent cel puţin un administrator cu competenţe în sustenabilitate, în creştere de la 82% în iunie 2024, iar 58% au doi sau mai mulţi administratori cu acest set de competenţe.
11:00
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/nicusor-dan-8221inca-traim-din-bucuria-de-alaltaieri-dupa-rezultatele-din-republica-moldova8221-67531758Nicuşor Dan: and #8221;Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova and #8221;---Preşedintele Nicuşor Dan şi-a început vizita oficială la Timişoara, marţi. El a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane, apoi a vizitat Societatea Timişoara. El participă la Timişoara Cities Summit
11:00
Nicuşor Dan: and #8221;Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova and #8221; # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere
11:00
Volumul închirierilor pe segmentul logistic şi industrial a crescut cu 10% and #523;n prima jumătate a anului # Bursa
Volumul total al închirierilor pe segmentul logistic şi industrial a atins 450.000 mp, and #523;n primele şase luni ale anului, cu 10% mai mult faţă de perioada similară din 2024. Şi tarifele au crescut, situându-se, and #523;n prezent, între 4,50 - 4,95 euro/mp/lună. Agenţia Şimon, Iuga and Partners Real Estate Advisors a fost lider de piaţă la nivel naţional, cu o cotă de peste 31% din tranzacţiile intermediate de agenţi pe acest segment, în oraşe precum Bucureşti, Constanţa, Timişoara şi Cluj, potrivit datelor Research Forum
11:00
Agricultura se confruntă la nivel mondial cu provocări tot mai mari, care ameninţă securitatea alimentară pe termen lung. Deşi schimbările tehnologice şi de politici sunt adesea menţionate drept soluţii, o oportunitate adesea trecută cu vederea este reprezentată de sprijinirea femeilor fermier. Femeile din mediul rural susţin gospodăriile, întăresc comunităţile şi promovează practici durabile, însă se confruntă frecvent cu bariere în accesarea terenurilor, finanţării, educaţiei şi tehnologiei. Conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite1, asigurarea accesului egal la resurse pentru femeile din agricultură ar putea creşte producţia alimentară cu până la 20%, oferind hrană pentru milioane de oameni în plus, la nivel global.
11:00
Comerţul electronic din România este aşteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-şi poziţia în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025. România ocupă locul 9 la nivel european şi locul 3 în Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.
10:50
Von der Leyen: and #8222;Europa trebuie să construiască un zid de drone la graniţa estică and #8221; # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astăzi, alături de secretarul general NATO Mark Rutte, că Uniunea Europeană se află and #8222;într-un moment de cotitură and #8221; al războiului din Ucraina şi că acţiunea decisivă a Europei poate schimba cursul conflictului
10:40
Tenis de masă: Bernadette Szocs, eliminată în turul doi al probei de simplu la China Smash 2025 # Bursa
Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cedat al doilea meci jucat pe tabloul principal al probei de simplu, la China Smash 2025.
10:40
Birourile autorităţii de reglementare a petrolului din Nigeria şi ale companiei petroliere de stat au fost închise din cauza unei greve naţionale declanşate de sindicatul naţional al muncitorilor din petrol, după ce rafinăria Dangote a concediat peste 800 dintre membrii săi
10:40
La aproape 41 de ani - îi va împlini la 30 decembrie - LeBron James încă nu ştie dacă cel de-al 23-lea sezon în NBA va fi şi ultimul.
Acum 6 ore
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a început vizita oficială la Timişoara, marţi. El a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane, apoi a vizitat Societatea Timişoara. El participă la Timişoara Cities Summit
10:20
Europarlamentarul USR Dan Barna, observator din partea PE în Republica Moldova, în zona Găgăuziei, a declarat luni că alegerile chiar au funcţionat foarte bine, el caraterizând rezultatul scrutinului and #8221;un miracol democratic and #8221;
10:20
PIB-ul Ungariei este proiectat să crească cu 0,5% în 2025 şi cu 2% în 2026, conform celui mai recent raport publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
10:20
Africa de Sud a fost sancţionată, luni, cu o înfrângere la masa verde pentru că a aliniat un jucător suspendat în meciul împotriva Lesotho din martie, calificativ pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat FIFA
10:10
Simtel şi HEPA Energy vor dezvolta la Sebeş unul dintre cele mai mari proiecte hibrid fotovoltaic şi stocare din România # Bursa
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre cei mai importanţi jucători din domeniul energiei regenerabile din România anunţă semnarea unui contract în valoare de aproximativ 217 de milioane de lei (fără TVA) cu HEPA Energy, deţinută de o companie-mamă din Israel
10:10
Taiwanul este pregătit să fie un and #39;partener de încredere al Europei and #39; şi, prin cooperarea cu aliaţii săi democraţi, să and #39;reconstruiască lanţurile globale de aprovizionare pentru a aduce prosperitate economică popoarelor iubitoare de pace and #39;, a declarat luni ministrul de externe al insulei, Lin Chia-lung, în timpul unei vizite în Polonia
10:10
Rata şomajului înregistrat în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM) în august 2025 s-a situat la 0,58%, nivel similar cu cel raportat în luna precedentă
10:10
INS: În primele opt luni din 2025 au fost eliberate 24.821 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale # Bursa
În primele opt luni au fost eliberate 24.821 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada similară din anul 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică
10:10
Raul Ramirez, portarul de 19 ani al unui club amator spaniol, a decedat în urma unui traumatism la cap # Bursa
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării.
10:10
Companiile atestate în exploatarea forestieră au raportat în 2024 un volum de lemn exploatat mai mic cu 2,5% faţă de anul 2023, de 17,526 milioane metri cubi, arată datele Institutului Naţional de Statistică
10:00
Ilie Bolojan: and #8221;Rectificarea bugetară asigură fluxul de plăţi pentru pensii şi salarii and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că rectificarea de buget asigură fluxurile de plăţi pentru ca pensiile şi salariile să poată fi achitate până la sfârşitul anului
10:00
Ministrul Sănătăţii: and #8221;Sănătatea românească în ultimii ani zile a traversat o schimbare importantă and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că sănătatea românească a traversat în ultimii ani o schimbare importantă şi a precizat că este vorba de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei începând din 2022
10:00
Moşteanu: and #8221;Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis, la Forumul de Securitate de la Varşovia, că, ân faţa incursiunilor ruseşti tot mai dese cu drone şi avioane în spaţiul aerian al Europei, Flancul Estic trebuie să fie puternic şi este nevoie de consolidare de la Marea Baltică până la Marea Neagră
