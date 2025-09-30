Studiu and #8222;Young Money Matters 2025 and #8221;: Tinerii cer sprijin pentru locuinţe şi iau în calcul emigrarea pentru un viitor financiar mai bun

11:00

Agricultura se confruntă la nivel mondial cu provocări tot mai mari, care ameninţă securitatea alimentară pe termen lung. Deşi schimbările tehnologice şi de politici sunt adesea menţionate drept soluţii, o oportunitate adesea trecută cu vederea este reprezentată de sprijinirea femeilor fermier. Femeile din mediul rural susţin gospodăriile, întăresc comunităţile şi promovează practici durabile, însă se confruntă frecvent cu bariere în accesarea terenurilor, finanţării, educaţiei şi tehnologiei. Conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite1, asigurarea accesului egal la resurse pentru femeile din agricultură ar putea creşte producţia alimentară cu până la 20%, oferind hrană pentru milioane de oameni în plus, la nivel global.