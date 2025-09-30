Nicușor Dan laudă inițiativa lui Trump pentru Fâșia Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii
ObservatorNews, 30 septembrie 2025 13:50
România rămâne angajată în susținerea păcii durabile și a stabilității în Orientul Mijlociu, a transmis marți, pe platforma X, președintele Nicușor Dan, care a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a promova un plan de pace pentru Gaza.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
14:20
Horoscop Berbec luna octombrie 2025. Octombrie aduce o atmosferă intensă pentru tine. Mercur în Scorpion, pe 6, îți pune lupa pe discuții incomode sau informații ascunse.
Acum 15 minute
14:10
O firmă de asigurări auto, interzisă definitiv de ASF. Ce trebuie să ştie sute de mii de români # ObservatorNews
O firmă de asigurări din Bulgaria, care vindea cele mai ieftine poliţe RCA din România şi avea 200.000 de clienţi, dar şi câteva mii de păgubiţi a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsura va intra în vigoare de la 1 octombrie.
Acum 30 minute
14:00
Prima actriţă creată cu Inteligenţa Artificială, val de indignare în rândul colegilor: "Ruşine acestor oameni" # ObservatorNews
O nouă actriţă face furori la Hollywood. Secretul ei constă în faptul că a fost creată de o inteligenţă artificială. Ideea a stârnit însă un val de indignare în rândul colegilor ei de breaslă din viaţa reală.
14:00
Incendiu puternic în Drobeta Turnu Severin. O hală în care se aflau materiale inflamabile s-a făcut scrum # ObservatorNews
Mai multe locuinţe de la marginea municipiului Drobeta Turnu Severin au fost în pericol după ce un incendiu a izbucnit într-o hală din vecinătate. Proprietarul depozitului în care erau păstrate substanţe inflamabile dar şi o maşină a încercat iniţial să stingă singur focul.
Acum o oră
13:50
Nicușor Dan laudă inițiativa lui Trump pentru Fâșia Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii # ObservatorNews
România rămâne angajată în susținerea păcii durabile și a stabilității în Orientul Mijlociu, a transmis marți, pe platforma X, președintele Nicușor Dan, care a salutat eforturile președintelui Donald Trump de a promova un plan de pace pentru Gaza.
13:50
Reţeaua de traficanţi de droguri din Sectorul 5, ajutată de o poliţistă cu informaţii din interior # ObservatorNews
Dezvăluiri uluitoare în ancheta privind uriaşa reţea de traficanţi de droguri care îşi avea fieful în sectorul 5 al Bucureştiului. O poliţistă antidrog de la Capitală ajuta dealerii de cocaină şi heroină cu informaţii cheie din dosarele DIICOT.
13:50
Ce şanse de reuşită are planul de pace în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza. Analiză CNN # ObservatorNews
Planul de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru Gaza, prezentat cu hiperbole și optimism exagerat, are șanse mici de reușită şi riscă să repete greşelile tentativei de a face pace în Ucraina, arată o analiză CNN. Trump a ridicat așteptările prin declarații grandioase, dar strategia sa se bazează mai mult pe spectacol decât pe diplomație reală, de lungă durată. La rândul său, Benjamin Netanyahu îl lingușește public pe Trump, însă sunt temeri că se folosește de plan doar ca pretext pentru a continua războiul în Gaza, fără intenția reală de a face pace. Nici Hamas nu dă semne că ar fi dispusă să cedeze principalul său atu (ostaticii), și este greu de crezut că toţi palestinienii vor accepta ideea ca Gaza să fie condusă printr-un "Consiliu al Păcii" internațional.
13:40
Asia Express – Drumul Eroilor ajunge în Hanoi. Concurenții se luptă diseară, la 20.30, pentru imunitatea mică # ObservatorNews
Drumul spre marea imunitate din Asia Express a fost presărat, în ediția de aseară, cu provocări neașteptate, cu supă și tutun. Alex și Ștefan au reușit să obțină imunitatea mult dorită, după ce au ajuns pe locul secund și au folosit cu istețime Jokerul câștigat cu o zi înainte, care le-a oferit și răgazul de odihnă atât de necesar.
13:40
Curs BNR, 30 septembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 30 septembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
13:40
80.000 de euro pentru că viața i-a fost pusă în pericol. Despăgubire pentru o pacientă de la Filantropia # ObservatorNews
Spitalul Filantropia din București, alături de un medic ginecolog, au fost obligați de instanță să plătească suma de 80.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce pacientei căreia i s-a făcut un avort i-a fost pusă viața în pericol.
13:30
Filmul tragediei din Piteşti. Tânărul de 18 ani a murit strivit chiar de maşina ridesharing pe care o aştepta # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un tânăr de 18 ani care și-a pierdut viața, strivit între mașini, în Pitești. Aștepta o cursă de ride-sharing. Maşina în care ar fi trebuit să urce a fost lovită de un alt autorism, iar în urma impactului a ricoşat în tânărul aflat pe trotuar. Impactul a fost nimicitor.
13:30
Apelul care-ți poate goli contul. Schema prin care românii sunt păcăliți cu credite false # ObservatorNews
Semnal de alarmă legat de securitatea conturilor noastre. Mare atenţie când primiţi un telefon de la "Poliţie". Indivizi deloc binevoitori se prezintă astfel şi ne anunţă că cineva a făcut un credit în numele nostru. Din păcate o înşelătorie atât de bine gândită, încât sub impulsul momentului, este foarte posibil să cădem în capcană.
13:30
Fenomen ciudat pe litoral. Au apărut mii de meduze moarte pe zeci de kilometri de țărm # ObservatorNews
După ce toată vara a fost plin de turiști și animat de copii, litoralul românesc este acum plin de meduze moarte. Fenomenul este unul normal, dar neplăcut pentru cei care își doresc să se mai plimbe pe malul mării, chiar dacă vremea nu mai este de plajă. Localnicii spun că nu au văzut niciodată atât de multe ca în acest an, însă specialiștii vin cu o explicație.
Acum 2 ore
13:00
Cel puţin 22 de morţi şi 100 de răniţi în protestele din Madagascar. Președintele vrea să dizolve guvernul # ObservatorNews
Cel puţin 22 de persoane au fost ucise şi peste 100 rănite în timpul protestelor care au loc în Madagascar, a anunţat luni Biroul ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Madagascarului a declarat că va dizolva guvernul, după zile întregi de proteste conduse de tineri împotriva întreruperilor de apă și energie electrică, potrivit Mediafax.
13:00
Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 1 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
13:00
Dacă ar fi să enumerăm motivele de stres din această perioadă, pe lângă preţuri, am adăuga multe. Inclusiv teama de răceli care apare cam odată cu primele picături de ploaie. Ne temem pentru noi, părinţii însă se tem şi mai tare pentru cei mici. Dimineţile brusc friguroase şi poate odihna mai puţină decât în perioada vacanţei pun sistemul imunitar la încercare. Tradus simplu: sunt şanse mai mari să luăm o răceală mai uşor.
13:00
Nicușor Dan: România era nepregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Timișoara, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră.
12:50
1 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 octombrie de-a lungul timpului.
12:40
1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox # ObservatorNews
Miercuri, 1 octombrie, se prăznuieşte Acoperământul Maicii Domnului, astfel că avem sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox.
12:30
Ministerul Muncii a primit, la rectificare, 100 de milioane de lei pentru programul de fertilizare in vitro # ObservatorNews
Ministerul Muncii a obţinut, în urma rectificării bugetare, suma de 100 de milioane de lei credite de angajament pentru Programul de Fertilizare in Vitro (FIV), a anunţat ministrul Florin Manole, potrivit Agerpres. Fondurile disponibile pot fi folosite de 6.600 de familii pentru a-și împlini visul de a avea un copil.
12:30
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 30 septembrie 2025.
Acum 4 ore
12:20
Misterioasa întâlnire a lui Trump şi Hegseth cu 800 de generali la Quantico. Ce se va discuta # ObservatorNews
Sute dintre cei mai importanți generali şi ofițeri de top ai armatei SUA sunt așteptați marți la baza militară Quantico, în Virginia, pentru o întâlnire convocată de Secretarul Apărării Pete Hegseth. Președintele Donald Trump a anunțat că va fi prezent, potrivit Stars and Stripes.
12:20
Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 30 septembrie 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 30 septembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
12:00
Bărbat condamnat în Spania pentru omor calificat, prins în judeţul Dolj. Are de executat 19 ani de închisoare # ObservatorNews
Un bărbat dat în urmărire internaţională de autorităţile din Spania a fot prins într-o comunp din Dolj. Acesta are o condamnare de 19 ani la închisoare pentru omor calificat, potrivit News.ro.
12:00
Un bărbat a găsit în buzunarul de la jachetă un bilet loto câştigător în valoare de 15 milioane euro # ObservatorNews
Un german a găsit un bilet de loterie câștigător de 15 milioane euro. Biletul a stat timp de șase luni în buzunarul unei jachete. Bărbatul a verificat tichetul după ce loteria a publicat anunțuri pentru a-l descoperi pe marele câștigător.
12:00
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri # ObservatorNews
Și-a văzut mama murind în fața ei, iar sora ei mai mică în urmă cu o săptămână și a încercat să lupte pentru viața ei de pe patul de spital. Amalia, însă, a obosit și a decis să le urmeze în moarte. Tânăra de 21 de ani s-a stins luni din cauza rănilor suferite în accidentul din Pătrăuți, Suceava, din urmă cu două săptămâni. Atunci, șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului și a intrat frontal în mașina în care se aflau mama și cele trei fiice. Singura supraviețuitoare a tragediei de pe Drumul Morții E85 este Tabita, o adolescentă de 17 ani.
11:40
Actorul care și-a "rupt picioarele" pentru un rol principal. Operația de 100.000 $ care l-a făcut mai înalt # ObservatorNews
La 38 de ani, actorul Rich Rotella a trecut printr-o intervenție extrem de dureroasă și costisitoare. Bărbatul şi-a alungit picioarele cu 7,5 centimetri pentru a-și spori șansele la roluri principale la Hollywood.
11:40
A început programul "Rabla 2025", cu un buget sensibil diminuat față de edițiile anterioare, dar asta nu a făcut decât să îl epuizeze mai rapid. Bugetul pentru mașinile non electrice s-a epuizat în timp record, în doar 13 minute, conform surselor Observator.
11:40
"M-a luat de gât şi m-a lovit". Mama unui elev din Vaslui susţine că a fost bătută de femeia de serviciu # ObservatorNews
Mama unui elev din comuna Iveşti, judeţul Vaslui, a reclamat la 112 că ar fi fost lovită de mai multe ori de femeia de serviciu. Acesta susţine că incidentul a avut loc în momentul în care a încercat să intre în şcoală ca să stea de vorbă cu directoare, pentru că femeia de serviciu i-ar fi agresat şi ameninţat în repetate rânduri fiul în vârstă de 7 ani.
11:30
Liderii PSD, noi atacuri la adresa lui Bolojan: "Unde au dispărut banii din taxe, dacă deficitul e același?" # ObservatorNews
Liderii PSD au lansat noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan pentru modul în care gestionează deficitul și reformele. Marius Budăi susţine că deficitul real va depăși 9%, acuză "eșecul austerității" și îl întreabă pe premier unde au dispărut banii din creșterile de taxe, dacă s-a ajuns la același deficit. În același timp, Mihai Fifor îl ironizează pe Bolojan pentru "schimbarea la față", subliniind că, după luni de discurs alarmist, premierul recunoaște acum că reformele nu pot fi făcute "cu barda".
11:20
Mesajul lui Putin la 3 ani de la anexarea ilegală a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj public, felicitând cetățenii Rusiei cu ocazia Zilei Reunificării Republicilor Populare Donețk și Lugansk, precum și a regiunilor Zaporojie și Herson, anexate ilegal de Rusia în urma unor referendumuri contestate internațional, pe 30 septembrie 2022.
11:10
Statele Unite caută să îşi dubleze producţia de rachete, pe fondul tensiunilor cu China # ObservatorNews
O serie de reuniuni a avut loc în ultimele săptămâni între reprezentanţi ai Pentagonului şi conducerile mai multor producători de rachete. Secretarul Apărării Pete Hegseth şi şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au participat la o masă rotundă, în iunie. Această iniţiativă - denumită Consiliul Accelerării Muniţiei - este condusă de către secretarul adjunct al Apărării Steve Feinberg.
11:10
Mesajul lui Putin la 3 ani de la anexarea ilegală a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herso # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj public, felicitând cetățenii Rusiei cu ocazia Zilei Reunificării Republicilor Populare Donețk și Lugansk, precum și a regiunilor Zaporojie și Herson, anexate ilegal de Rusia în urma unor referendumuri contestate internațional, pe 30 septembrie 2022.
11:10
Chiriașii plătesc aproape dublu pentru garsonierele pe care le-ar fi putut cumpăra acum 10 ani - Analiză # ObservatorNews
Garsonierele noi din București s-au scumpit cu aproape 100% în ultimul deceniu, transformând decizia de a locui în chirie într-o alegere extrem de costisitoare, arată o analiză realizată de portalul imobiliare.net.
10:50
Administrația Trump deportează aproximativ 100 de iranieni din Statele Unite înapoi în Iran.
10:50
SONDAJ: Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? # ObservatorNews
Doar "majorii digitali" ar putea să mai aibă acces pe rețelele sociale. Este o măsură pe care oficialii Uniunii Europene vor să o impună pentru a proteja adolescenții de pericolele din online. Mai exact, vorbim despre o vârstă limită la care minorilor ar urma să le fie permis să-și creeze un cont în social media.
10:30
Circulația rutieră a fost oprită marți pe DN 67C (Transalpina) între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorii și a poleiului de pe carosabil.
Acum 6 ore
10:20
Ucraina ar putea primi rachete americane Tomahawk. JD Vance: "Câţi oameni trebuie să mai moară?" # ObservatorNews
Ucraina ar putea primi rachete americane Tomahawk pentru a lovi inclusiv obiective de la Moscova. Este un scenariu tot mai discutat la Washington, după ce Vladimir Putin a refuzat să se aşeze la masa negocierilor de pace.
10:20
De la ambulanță la frizerie: Povestea bărbatului care a învățat că o tunsoare poate vindeca sufletul # ObservatorNews
Tate Yohe și-a început cariera ca paramedic la doar 24 de ani, atras de adrenalină și de sentimentul de comunitate pe care i-l oferea echipa de intervenție. Mai târziu însă, după o tragedie personală, și-a dat seama că are nevoie să-și regăsească drumul.
10:10
Planul lui Donald Trump pentru Gaza, lăudat la nivel internaţional. Avertismentul lui Netanyahu # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat un plan de pace în Fâşia Gaza. Alături de Benjamin Netanyahu, liderul de la Casa Albă a anunţat că propunerea presupune ca, în termen de 72 de ore, toţi ostaticii să fie eliberaţi.
10:10
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie # ObservatorNews
O adolescentă a murit după ce a fost îngropată de vie pe un șantier, însă Curtea Districtuală din Haifa l-a achitat pe Edward Kachura de acuzația de crimă. Victima, Lital Yael Melnik, avea 17 ani și trupul ei a fost găsit în 2021. Totuși, Kachura a fost condamnat pentru ucidere din culpă, viol și încălcarea unei ordonanțe judecătorești.
10:10
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție, așteptat la Judecătoria Sectorului 1 # ObservatorNews
Călin Georgescu ajunge la Judecătoria Sectorului 1, unde începe procesul în care fostul candidat la Președinția României este acuzat de mai multe infracțiuni.
09:50
Diana Buzoianu: "Bonusurile de pensionare la Romsilva au fost limitate de la 10 salarii la un singur salariu" # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Romsilva a modificat contractul colectiv de muncă, limitând bonusul de pensionare la un singur salariu, după ce vechea prevedere permitea acordarea a zece salarii. Măsura vine în urma discuțiilor dintre conducerea regiei și sindicatul Silva.
09:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că măsurile luate până acum de Guvern, cu păstrarea unei discipline bugetare şi încadrarea în sumele care au fost alocate pentru fiecare minister, asigură un deficit de 8,4% la finalul anului.
09:50
"Mamă, lasă-mă să mor". O femeie din Italia și-a împiedicat fiica să se sinucidă cu ultimele sale puteri # ObservatorNews
O poveste de iubire ajunsă la final și o suferință care îi măcina sufletul. A crezut că întreaga ei viață s-a sfârșit la 21 de ani. Așa că a vrut să renunțe defintiv la ea. Doar instinctul mamei sale a salvat-o.
09:40
8 bebeluşi infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens, la Târgu Mureş. Cum a fost evitată o tragedie # ObservatorNews
Opt bebeluşi de la maternitatea din Târgu Mureş au avut bacteria Serratia Marcescens în luna iunie. Este vorba despre aceeaşi bacterie care a fost identificată şi în cazul bebeluşilor decedaţi la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog cu supraspecializare pe managementul infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, a relatat pentru News.ro cum a fost gestionată situaţia.
09:20
Raport al Departamentului de stat al SUA: "Investitorii se plâng de corupţia guvernamentală din România" # ObservatorNews
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri. Corupția rămâne „răspândită” în România, iar condamnările sunt tot mai greu de obținut. O problemă gravă este prescripția răspunderii penale.
09:20
Specialistul economic Observator, Iancu Guda, explică cum să ne protejăm banii împotriva hoților care ne fură cu mesaje, cu telefoane, cu apeluri farse, cu viruşi, la bancomate, POS-uri cu mecanisme false de copiere a datelor.
09:10
A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși # ObservatorNews
Și-a cumpărat casa visurilor sale sau cel puțin așa a crezut, până când și-a dat seama că nimic din ce i se vânduse nu respecta normele legale. Așa că acum femeia de 52 de ani din Rimini, Italia, își caută dreptatea în instanță.
09:00
Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni" # ObservatorNews
Andrew Tate nu va fi urmărit penal de autoritățile britanice în cazul acuzațiilor formulate de patru femei, care îl dau în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra. Acesta era acuzat de agresiuni sexuale, violență fizică, control coercitiv și amenințări cu pistolul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.