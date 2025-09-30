Nicușor Dan laudă inițiativa lui Trump pentru Fâșia Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii

13:50

Planul de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump pentru Gaza, prezentat cu hiperbole și optimism exagerat, are șanse mici de reușită şi riscă să repete greşelile tentativei de a face pace în Ucraina, arată o analiză CNN. Trump a ridicat așteptările prin declarații grandioase, dar strategia sa se bazează mai mult pe spectacol decât pe diplomație reală, de lungă durată. La rândul său, Benjamin Netanyahu îl lingușește public pe Trump, însă sunt temeri că se folosește de plan doar ca pretext pentru a continua războiul în Gaza, fără intenția reală de a face pace. Nici Hamas nu dă semne că ar fi dispusă să cedeze principalul său atu (ostaticii), și este greu de crezut că toţi palestinienii vor accepta ideea ca Gaza să fie condusă printr-un "Consiliu al Păcii" internațional.