Țara europeană unde șoferii pot schimba culoarea semaforului direct de pe telefoane: „1 din 8 beneficiază de această tehnologie”
Click.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Visul șoferilor de a scăpa de așteptarea la semafor este o realitate pe care mulți deja o trăiesc într-o țară europeană. Participanții la trafic au posibilitatea să schimbe culoarea din roșu în verde când se apropie în intersecție dintr-o aplicație mobilă instalată pe telefoane.
• • •
Acum 15 minute
14:10
Iarna se apropie cu facturi mai mari la încălzire. Care sunt orașele unde subvențiile scad și prețul gigacaloriei crește # Click.ro
Românii se pregătesc pentru o iarnă cu facturi mai ridicate la încălzire, pe fondul majorării prețurilor la energie și al diminuării subvențiilor acordate de unele primării.
Acum 30 minute
14:00
Litoralul românesc se confruntă acum cu un fenomen neobișnuit. Mii de meduze moarte sunt aduse la mal pe zeci de kilometri de țărm # Click.ro
După o vară plină de turiști și agitație pe plajele Mării Negre, litoralul românesc se confruntă acum cu un fenomen neobișnuit: mii de meduze moarte sunt aduse la mal pe zeci de kilometri de țărm
Acum o oră
13:50
13:50
Portughezul revine pe Stamford Bridge, unde a scris istorie.
13:40
Botoșănenii au depășit până și Rapid, amenințând Craiova.
13:40
Poliția, în dificultate: cum să amendezi o mașină fără șofer pentru nereguli în trafic: „Nu avem căsuță pentru robot” # Click.ro
O întâmplare inedită a pus recent la încercare logica forțelor de ordine din California: cum să amendezi un vehicul fără șofer care a efectuat o întoarcere ilegală? În timpul unei operațiuni de control pentru conducere sub influența alcoolului
13:40
Cum ne putem da seama că suntem afectați de astenia de toamnă. Cele mai bune remedii pentru a o învinge # Click.ro
Odată cu venirea toamnei, mulți oameni resimt o scădere a nivelului de energie, o stare accentuată de oboseală și chiar dispoziție scăzută, fără un motiv aparent.
Acum 2 ore
13:20
ANNA CORI: brandul românesc pasionat de încălțămintea din piele care inspiră fiecare ținută # Click.ro
ANNA CORI: brandul românesc pasionat de încălțămintea din piele care inspiră fiecare ținută.
13:10
Mircea Bravo, plin de energie la avanpremiera comediei „Vecina”: „Anul trecut nu am făcut niciun film pentru că mi-am prioritizat rolul de tătic” # Click.ro
Mircea Bravo (38 de ani) a fost prezent aseară alături de echipa lui la avanpremiera filmului său, “Vecina”, o comedie spumoasă care s-a lansat de la sfârșitul lunii septembrie în toate cinematografele din țară.
13:10
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat pentru a doua oară. Judecătorii amână cauza pe fondul protestelor din justiție # Click.ro
Dosarul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară nu a ajuns încă în dezbaterea magistraților.
13:10
Top 5 păcănele cu tematica „fructelor clasice" care nu se demodează niciodată.
13:00
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Oana Moșneagu: „Simptome, o zi da, două nu”. Cum se manifestă afecțiunea # Click.ro
Oana Moșneagu (35 de ani) a vorbit pe rețelele de socializare despre o problemă de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme. Actrița le-a spus fanilor cum se manifestă afecțiunea, dar și cum încearcă să gestioneze simptomele.
13:00
Oaspeții au reclamat o regulă care îi încurcă în strategie.
12:50
Octombrie debutează cu temperaturi scăzute și precipitații abundente, conform prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
12:50
Șoc la Hollywood: o „actriță” realizată cu AI cucerește scena. Creatorii ei: Oamenilor le pasă de poveste, nu dacă are puls # Click.ro
Este revoltă în toată regula printre actorii de la Hollywood după ce o „actriță” creată integral de inteligenţa artificială a devenit vedetă, iar mai multe agenții caută să o reprezinte. Tilly Norwood, proiectul studioului Xicoia, a atras
12:40
Care este cel mai mare regret al bunicului Leonard Doroftei? Ce lecție a învățat „Moșul”, la „Power Couple”: „Viața nu se termină la bătrânețe” # Click.ro
Leonard Doroftei are regrete legate de copiii săi, care nu i-au călcat pe urme.
Acum 4 ore
12:10
Ce ar putea Florin Dumitrescu să mănânce pentru tot restul vieții și să nu se plictisească. Combinația alimentară modestă pe care bucătarul o adoră # Click.ro
În viața privată, Florin Dumitrescu nu este pretențios și spune că ar putea să supraviețuiască cu un singur preparat modest. Despre ce este vorba?
12:10
Nicușor Dan, moment neașteptat la Timișoara. Gestul care a atras atenția publicului. VIDEO # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a fost protagonistul unui moment surprinzător marți dimineață, în cadrul vizitei oficiale la Timișoara. În timp ce depunea o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din 1989, șeful statului a părut să fie puțin dezorientat
12:10
Trupul neînsuflețit al Ionei Popescu a fost depus la capela Cimitirului Berceni 2. Mara Bănică a făcut anunțul # Click.ro
Ioana Popescu va fi înmormântată miercuri creștinește iar prezentatoarea TV și jurnalista Mara Bănică și-a luat angajamentul de a face aceste lucruri să fie posibile.
11:50
Prima șosea din România care se închide din cauza viscolului și a ninsorii abundente VIDEO # Click.ro
Autoritățile au oprit circulația rutieră pe DN 67C pe tronsonul dintre Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), din cauza viscolului și a poleiului. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, din cauza condițiilor meteo
11:40
Dana Rogoz, rușinată în fața lui Ion Iliescu: „M-am simțit extraordinar de prost”. Fotografiile pe care actrița și-ar dori să le șteargă de pe internet # Click.ro
Dana Rogoz (40 de ani) și-a început cariera artistică de mică, iar perioada copilăriei sale nu a fost lipsită de momente emoționante. De curând, ea a povestit când s-a simțit pentru prima oară jenată în fața publicului.
11:40
Sesiunea de înscriere pentru persoane fizice, lansată pe 30 septembrie 2025, a atins plafonul maxim de cereri după doar 13 minute, dovadă a interesului extrem de mare pentru achiziția de autovehicule noi, inclusiv electrice și hibride.
11:30
Horoscop financiar pentru octombrie 2025. O zodie va câștiga în această lună o sumă incredibil de mare # Click.ro
Octombrie 2025 aduce o energie financiară echilibrată și stabilă. Nu este o lună a câștigurilor rapide sau a schimbărilor spectaculoase, ci una în care prudența, planificarea pe termen lung și disciplina financiară vor face diferența.
11:20
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…” # Click.ro
Mihaela Tatu are probleme cu tiroida.
11:20
Pământul se întunecă. Cercetătorii NASA semnalează că planeta reflectă tot mai puțină lumină solară # Click.ro
Pământul a devenit mai întunecat între 2001 şi 2024, ceea ce înseamnă că reflectă mai puţină lumină solară, a raportat o echipă de cercetători într-un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
11:10
Vești bune pentru jucătorii Loto 6/49. Mai mulți bani pentru cei care ghicesc trei numere # Click.ro
Loteria Română face un pas important pentru a recompensa mai bine jucătorii fideli ai jocului Loto 6/49. Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, suma câștigată la categoria a IV-a – pentru cei care ghicesc trei numere – va crește.
11:00
Serviciul militar voluntar pentru tineri. 10.000 de români se pot înscrie din 2026. Aceștia vor primi recompense substanțiale # Click.ro
Guvernul României pregătește un program prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea efectua un stagiu militar voluntar de patru luni, începând cu anul 2026.
10:50
Prețurile din economie vor continua să urce în următoarele trei luni, avertizează managerii din principalele sectoare. Industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu amănuntul
10:40
De la anunț la tranzacție finalizată: Plus Auto Marketplace îți simplifică vânzarea mașinii într-un mod la care nu te-ai fi gândit # Click.ro
Vânzarea unei mașini second hand nu mai trebuie să fie o experiență complicată, plină de drumuri inutile și negocieri epuizante. Plus Auto Marketplace a reușit să creeze o platformă unde procesul de la primul anunț și până la tranzacția finalizată este gândit să fie simplu, rapid și sigur.
10:30
Visul unei case perfecte s-a transformat într-un coșmar. Ce nereguli grave a descoperit o italiancă după ce a plătit 335.000 de euro pe o locuință # Click.ro
Ceea ce părea a fi achiziția unei locuințe ideale s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru o femeie de 52 de ani din Rimini, Italia.
10:30
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Actrița s-ar fi luptat să își mențină căsnicia # Click.ro
Actrița Nicole Kidman, câștigătoare a premiului Oscar, și Keith Urban, vedetă a muzicii country și de patru ori laureat Grammy, s-au despărțit după 19 ani de căsnicie, relatează presa internațională. Ei au împreună doi copii - pe Rose, în vârstă de 17 ani, și pe Margaret, de 14 ani.
Acum 6 ore
10:20
Banii numerar între siguranță și risc. Ce spun românii despre recomandarea Băncii Europene „Țineți bani cash în casă” # Click.ro
Recomandarea Băncii Centrale Europene ca fiecare persoană să păstreze între 70 și 100 euro în numerar acasă, pentru a acoperi necesitățile pe 72 de ore în situații de criză, a stârnit reacții mixte în România.
10:00
Gina Pistol, surprinsă de prețurile unei parcări din București: „Încă plâng după bani”. Cât a plătit vedeta pentru o oră de staționare # Click.ro
Gina Pistol (44 de ani) a avut parte de o surpriză într-o zi aparent banală de luni. Vedeta de televiziune a fost surprinsă de prețurile ridicate dintr-o parcare din București, după ce a aflat cât trebuie să plătească pentru o singură oră de staționare.
09:40
Românii, uimiți de scumpirea ciocolatei din magazine: „Prețuri de Elveția și Germania cu un salariu mult mai mic” # Click.ro
Printre produsele care s-au scumpit vizibil în țara noastră se află ciocolata, un aliment pe care mulți români îl consideră astăzi „un lux”. Inclusiv cei stabiliți în Germania au observat diferența!
09:30
Ce s-ar întâmpla în România dacă supervulcanul Campi Flegrei, cel mai mare din Europa, ar erupe? # Click.ro
Italia este una dintre cele mai active zone vulcanice din Europa, însă cel mai mare vulcan al său nu seamănă cu nimic cunoscut. Campi Flegrei, aflat lângă Napoli, nu se ridică sub forma unui munte,
09:30
Toamna aduce nu doar frunze colorate și aer răcoros, ci și provocări pentru părul nostru. Căderea părului în această perioadă nu este doar un mit popular, ci un fenomen real care poate fi accentuat de schimbările climatice, stres sau dezechilibre nutritive.
09:20
Scutul simplu care apără creierul. Obiceiurile zilnice pentru a lupta împotriva Alzheimerului # Click.ro
Bolile neurodegenerative afectează tot mai multe persoane, iar Alzheimerul se află în centrul atenției medicale și sociale.
09:10
Vârful Boului din Munții Poiana Ruscă. Istoria ascunsă a minelor de uraniu și fier din România # Click.ro
În inima Munților Poiana Ruscă se ridică impunător Vârful Boului, un loc încărcat de mister și de povești ascunse în pădurile dese și pe versanții stâncoși
08:50
Horoscop octombrie 2025. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie # Click.ro
Octombrie 2025 aduce o lună plină de transformări, introspecție și oportunități pentru toate semnele zodiacale, sub influența sezonului Balanței, moment care promovează echilibrul, armonia și relațiile.
08:50
Aplicația care citește datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate este disponibilă. Ce trebuie să știe românii # Click.ro
Aplicația care citește datele înscrise pe Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu și reședința, a fost lansată pe 29 septembrie 2025 de către Ministerul Afacerilor Interne. Află mai multe detalii!
08:50
Arheologii cehi au identificat o trusă de unelte veche de peste 30.000 de ani, aparținând unui singur individ din epoca de piatră. Descoperirea, realizată la situl Milovice IV, constă într-un grup compact de lame și așchii de piatră
Acum 8 ore
08:20
Reduceri la facturile de curent în România în a doua jumătate a lui 2026, anunțate de premierul Ilie Bolojan # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că românii ar putea vedea facturi mai mici la energie începând cu a doua jumătate a anului 2026.
07:50
Când soarele își pierde avântul estival, iar serile devin mai răcoroase, apare inevitabil întrebarea: când trebuie mutate plantele de apartament în casă toamna?
07:40
Octombrie aduce schimbări puternice în viața multor nativi, însă pentru două zodii în mod special, astrele pregătesc provocări dificile.
Acum 12 ore
04:00
Cu ce probleme de sănătate se confruntă seismologul Gheorghe Mărmureanu, la 85 de ani: „Mă ajută soția”. Femeia vieții lui e Aristița Richter # Click.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă seismologul Gheorghe Mărmureanu, la 85 de ani: „Mă ajută soția”. Incredibil, care e numele ei: „O chema Aristița Richter”
Acum 24 ore
01:10
Rețeta delicioasă de gogoși cu iaurt, gata în numai câteva minute. De ce ingrediente este nevoie # Click.ro
Este o rețetă simplă, delicioasă și care va fi gata în numai câteva minute! Gogoșile cu iaurt nu au nevoie decât de câteva ingrediente simple și vor avea un gust de-a dreptul divin atunci când sunt gata!
00:00
Vecina Ioanei Popescu a făcut o serie de mărturisiri legate de starea de sănătate a jurnalistei. Femeia susține că a fost la curent cu majoritatea problemelor cu care s-a confruntat Ioana Popescu, inclusiv refuzul acesteia de a mânca în ultimele perioade.
29 septembrie 2025
23:30
Un detaliu pe care îl știu toți șoferii din țara noastră este faptul că există nenumărate detalii la care trebuie să fie atenți atunci când vine vorba despre întreținerea unei mașini.
23:30
Cezara Dafinescu, cea mai frumoasă actriță a României în anii ’80. Florin Piersic i-a cerut să divorțeze pentru el: „Oamenii întorceau capul după mine” # Click.ro
Născută pe 4 august 1948, Cezara Dafinescu a fost dintotdeauna o prezență care atrage atenția. Ochii ei albaștri, pătrunzători, farmecul greu de egalat și talentul actoricesc au făcut-o să fie una dintre cele mai remarcabile figuri ale cinematografiei românești. În anii ’80, mulți considerau că este
22:50
Un vlogger român a pus la cale un plan demn de un film de acțiune: „Aș putea evada din Coreea de Nord” # Click.ro
Ionuț Lenghel a pornit din nou în călătorii pentru reportaje culinare și materiale care se viralizează pe YouTube. Printre destinațiile sale se numără și o oprire la granița dintre China și Coreea de Nord, unde imaginile lăsate de sărăcia locuințelor și de prezența militară au șocat. Pe scurt, ceea
