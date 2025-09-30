Investițiile străine directe au scăzut anul trecut, arată datele BNR
Profit.ro, 30 septembrie 2025 13:50
Fluxul net de investiții străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
14:20
VIDEO Profit E-commerce - Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă: Avertisment ANAF pentru cei care folosesc metode alternative de plată, inclusiv la videochat # Profit.ro
Soluțiile alternative de plată reprezintă o problemă pentru ANAF în ce privește urmărirea și identificarea veniturilor nedeclarate, iar aceasta se propagă de la industrii cum sunt influencerii și creatorii de conținut, inclusiv videochat, la alte domenii, a declarat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a.
Acum 15 minute
14:10
Crescătorul de oi a depus cereri de subvenționare pentru terenuri pe care nu le deținea, a supraevaluat suprafețele eligibile și a inclus terenuri împădurite neeligibile, cu sprijinul funcționarilor APIA.
Acum o oră
13:50
13:40
VIDEO Profit E-commerce - Viorel Băltărețu, secretar de stat Ministerul Economiei: Impozitul pe cifra de afaceri este o taxă care nu își are rostul economic # Profit.ro
Secretarul de stat în Ministerul Economiei Viorel Băltărețu, arată, la conferința Profit E-commerce, că impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro nu are niciun rost economic și creează probleme în mediul de business.
Acum 2 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0811 lei, de la 5,0783 lei, înregistrat luni.
13:20
ULTIMA ORĂ VIDEO Profit E-commerce - Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, anunță pentru OLX sau Publi24: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenția ANAF dacă depășești 10.000 de lei # Profit.ro
ANAF a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunțat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a. Pragul este folosit de Fisc pentru a trimite notificări și pentru a controla persoanele în cauză dacă își achită taxele, dar nu înseamnă că veniturile sub acest nivel nu pot fi stabilite ca fiind din activitate economică sau că cele peste intră obligatoriu în categoria aceasta.
13:20
Producătorul de piese și produse din cauciuc Köepp Romania, parte a holdingului german W. Köpp GmbH & Co. KG, își extinde operațiunile din România
13:10
În secvență scurtă după ce a anunțarea semnarea unor contracte cu o valoare de 187 milioane lei, compania Simtel Team încheie noi înțelegeri, acum pentru livrarea unui parc eolian în județul Alba.
13:10
VIDEO Profit E-commerce - Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria: Am pregătit numeroase surprize de Black Friday. Clienții sunt tot mai atenți la cheltuieli, la preț, așteaptă de la vânzători soluții de îmbunătățire a prețului # Profit.ro
Pentru eMAG, cel mai mare retailer online din România, prima jumătate a anului arată bine și este în linie așteptările companiei, transmis Irina Pencea, general manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria, la Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a.
13:00
Utilizatorii Uber din România pot trimite acum pachete prin aplicația Uber.
12:50
Cererea pentru fotografi pentru cununii civile și botezuri a crescut semnificativ în 2025.
12:30
Autonomia pe Wear OS depinde de cât timp rămâne ecranul aprins, câte conexiuni sunt active și cât de des cer aplicațiile date în fundal.
Acum 4 ore
12:20
Un nou retailer intră pe piața locală de home & living.
12:20
Circulația trenurilor de călători pe relația Constanța – Mangalia va fi suspendată din octombrie.
12:10
Țara organizează în fiecare an două campanii de recrutare, una în primăvară și alta în toamnă.
11:50
Președintele companiilor auto Ferrari și Stellantis se confruntă cu o nouă bătălie juridică împotriva mamei sale.
11:30
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că lumea trece prin schimbări fundamentale.
11:30
Alertă meteo - România va fi lovită de un vortex polar. Primul val de frig semnificativ din acest sezon # Profit.ro
România se pregătește pentru primul val de frig semnificativ din acest sezon.
11:30
Vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră.
11:20
Agențiile financiare au îmbunătățit ratingul Spaniei.
11:20
Investitorii americani reclamă corupția din România: Rămâne răspândită, condamnările sunt tot mai greu de obținut # Profit.ro
Investitorii americani reclamă din nou corupția din România.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
OMV Petrom a finalizat preluarea a 50% dintr-unul din cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria # Profit.ro
OMV Petrom a finalizat achiziția, de la Enery Element, a 50% din acțiunile deținute în Dunav Solar Plant EOOD, care dezvoltă, în apropiere de Sofia (Bulgaria), proiectul fotovoltaic Gabare, cu o capacitate instalată de aproximativ 400 MW.
11:00
Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025.
11:00
Circulația rutieră pe DN 67C - Transalpina este oprită, până miercuri dimineață.
10:50
La un an după lansarea în Statele Unite, folosirea recunoașterii faciale pentru depistarea celor care imită persoane publice pe rețelele sociale deținute de Meta ajunge și în Uniunea Europeană.
10:40
Grup cu obligațiuni listate la Bursa de Valori București, Raiffeisen afișează venituri și câștiguri în creștere la S1.
10:30
În primele opt luni au fost eliberate 24.821 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale.
10:30
VIDEO Profit E-commerce - Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă: Dacă Temu și Shein vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, piața de livări cu plata ramburs va crește exponențial # Profit.ro
Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declarații fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment o creștere semnificativă, dar situația s-ar schimba radical dacă cei doi mari retaileri online din China, Temu și Shein, activi și în România, vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a.
Acum 6 ore
10:10
Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere la nivel național a telecomunicațiilor.
10:00
Peste trei sferturi din populația României era conectată anul trecut la sistemul public de alimentare cu apă # Profit.ro
Mai mult de trei sferturi din populația rezidentă a României era anul trecut conectată la sistemul public de alimentare cu apă, arată datele Institutului Național de Statistică (INS)
09:40
YouTube plătește 24,5 de milioane de dolari pentru a stinge un proces cu Trump. Banii, direcționați pentru noua sală de bal de la Casa Albă # Profit.ro
YouTube va plăti 24,5 de milioane de dolari pentru soluționa procesul intentat de Donald Trump după suspendarea contului său.
09:20
Vicepreședintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal.
09:20
Țintind cumpărătorii cu venituri ridicate, zona a devenit în ultimii ani centrul de creștere al pieței rezidențiale din Capitală.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu intens, catifelat și echilibrat, cu arome de fructe de pădure, ciocolată și tutun, cu taninuri moi și o structură elegantă, ideale pentru empanadas, carne roșie, vânat, dar și pentru preparate exotice din bucătăria indiană sau tha # Profit.ro
Recomandarea zilei, Trumpeter Syrah 2022 - Rutini Wines, este un vin roșu sec, obținut exclusiv din struguri Syrah, proveniți din vii de 18 ani aflate la 1100 m altitudine, în zona Tupungato.
09:10
START Rabla 2025 - Persoanele fizice se pot înscrie de astăzi în program. Noile valori ale tichetelor # Profit.ro
AFM a reușit să programeze deschiderea sesiunii Programului Rabla în ultima zi de septembrie, pentru a se ține de promisiunea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a spus inițial că începe la 1 septembrie și apoi că va începe în cursul lunii septembrie.
09:00
La câteva luni după lansarea în alte regiuni, cel mai nou abonament YouTube, Premium Lite, este acum disponibil și în țara noastră.
08:50
Avertisment sever la adresa Europei: Suntem dublu colonizați. Industrial de către chinezi, digital de către americani # Profit.ro
Directorul general al Bpifrance a lansat un avertisment sever la adresa Europei.
08:40
Rezervele de aur ale Trezoreriei SUA au depășit valoarea de 1.000 de miliarde de dolari, de peste 90 de ori mai mult decât valoarea lor contabilă.
08:30
Valentin-Florin Ciocan, Președinte, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Valentin-Florin Ciocan, Președinte, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Acum 8 ore
08:20
Adina Guțiu, Counsel, Head of Energy and Natural Resources, D&B David și Baias, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Adina Guțiu, Counsel, Head of Energy and Natural Resources, D&B David și Baias, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:00
Tesla a intrat oficial pe a treia cea mai mare piață auto a lumii, dar cu prețuri uriașe # Profit.ro
Producătorul american de automobile electrice Tesla începe procesul de cucerire a unei noi piețe uriașe, cu care ar putea să-și recupereze vânzările pierdute în ultimul an. Marca a livrat primele vehicule în India, care a depășit Japonia și a devenit a treia piață auto a lumii.
08:00
Concurența jucătorilor asiatici, Soluții concrete de creștere a vânzărilor prin intermediul plăților digitale, Pregătiri de Black Friday, Provocări pe piața curieratului, Problema retururilor, Cum îți faci strategia de pricing a produsului, Provocări pentru start-up-uri în atragerea de investitori instituționali sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 09.30, la Profit E-commerce Ediția a VI-a.
07:50
Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim: Cârnații Grătărescu au devenit cei mai vânduți cârnați la nivel național. Avem planuri mari de expansiune, vom deveni un jucător foarte relevant și în private label. Am reușit să pătrundem pe piața americană # Profit.ro
Cris-Tim, unul dintre cei mai mari jucători din industria alimentară din România, intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Grupul pregătește un amplu program investițional, urmărește consolidarea pieței prin fuziuni și achiziții, are planuri de expansiune regională și își propune să devină un reper la nivel internațional, păstrând însă controlul în familie.
07:40
Răcirea vremii și, implicit, majorarea cererii de gaze au ridicat prețurile și volumele de pe piața spot de gaze la niveluri record ale acestei luni. Condițiile meteorologice, în special absența soarelu,i s-au făcut simțite și pe piața spot de electricitate, România înregistrând luni un preț mediu zilnic de 142 euro/MWh, al doilea din UE, după cel din Ungaria, de 145 euro/MWh, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:30
DOCUMENT Armata României semnează alte achiziții de tancuri americane Abrams: vehicule, arme, muniții, echipamente și instruire în valoare de peste 8 miliarde de dolari # Profit.ro
Armata României continuă achizițiile de tancuri americane Abrams, următoarele etape ale programului de înzestrare țintind vehicule, arme, muniții, echipamente, simulatoare și instruire în valoare totală de peste 8 miliarde dolari.
07:30
Am ezitat mult să trag niște concluzii după seria anterioară de articole, și pe bună dreptate. Istoria ne spune că sfârșitul lumii a fost anunțat cu încăpățânare, de cel puțin de două ori pe an, cu surle și tobe.
07:20
GRAFICE Răcirea vremii majorează la nivel record consumul intern de gaze: o pătrime din importuri alocată acoperii cererii de pe piața autohtonă # Profit.ro
Răcirea vremii, dar și apropierea cu pași rapizi a sezonului de iarnă și a termenului limită până la care se pot injecta gaze în depozite au majorat cererea internă la un nivel record al acestei perioade, mai mult de o pătrime din gazul importat luni urmând a fi alocat pieței interne și nu reexportat, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
România, tot mai aproape de scenariul unguresc. Dobânzile la datoria de stat aduc de departe cea mai mare creștere de cheltuială la rectificare # Profit.ro
Cheltuielile cu dobânzile au fost subestimate puternic în proiectul de buget pe 2025 și rectificarea propusă acum de Guvern aduce o recunoaștere a situației înregistrate în primele 8 luni ale anului. Aceste cheltuieli au fost majorate cu 12,1 miliarde de lei, fiind de departe cea mai mare creștere de cheltuială din rectificare și peste jumătate din total. Ponderea în PIB a dobânzilor urcă cu mult peste proiecțiile de la început de an și se apropie de scenariul unguresc.
07:00
Un stil de viață premium începe cu siguranța în construcție - Factorii de importanță maximă în crearea unui mediu sigur pentru locuire la Corallis # Profit.ro
Într-un peisaj urban tot mai dens, într-o țară aflată în topul riscurilor seismice din Europa, ideea de „acasă” înseamnă mai mult decât metri pătrați și design modern.
