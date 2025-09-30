Investițiile străine directe au scăzut anul trecut, arată datele BNR

13:20

ANAF a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum ar fi vânzarea de bunuri pe platformele online ca OLX sau Publi24, a anunțat Cosmin Neculiță, șef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a. Pragul este folosit de Fisc pentru a trimite notificări și pentru a controla persoanele în cauză dacă își achită taxele, dar nu înseamnă că veniturile sub acest nivel nu pot fi stabilite ca fiind din activitate economică sau că cele peste intră obligatoriu în categoria aceasta.