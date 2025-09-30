Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări”

11:50

Vești bune pentru românii care au noile cărți electronice de identitate și care s-au confruntat cu mai multe probeme după ce adresa nu mai apare pe aceste buletine noi. Ministerul de Interne lansează aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noile buletine. RoCEI Reader se numește aplicația și acolo putem vedea toate datele noastre, inclusiv atunci când avem nevoie de dovada domiciliului. Aplicația este sigură, dau asigurări oficialii ministerului. Cătălin Aurel Giulescu, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor, a explicat pentru Digi24 cum funcționează această aplicație.