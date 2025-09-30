SALUBRIZARE 5: Europubelele galbene, soluția Sectorului 5 pentru un mediu mai curat (P)
Gândul, 30 septembrie 2025 15:20
Locuitorii Sectorului 5 pot contribui la un mediu curat și responsabil folosind gratuit europubelele galbene pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile. Precolectarea deşeurilor reciclabile este primul pas spre un Sector 5 curat și responsabil. Fiecare gospodărie care foloseşte europubelele galbene sau modulele stradale contribuie la protejarea mediului şi reducerea poluării. Materialele reciclabile, colectate corect, pot […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:50
Bancul zilei de marți. Pentru o după-amiază plină de râsete a venit momentul pentru un strop de umor. Un banc cât de poate de amuzant. – Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă. – Of, domnule doctor. Și ce fac? – Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar […]
15:50
Motivul pentru care Lulea nu-și poate imagina o GUVERNARE din care să facă parte și AUR: „Partidele politice nu doresc să facă reforma administrativă” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a declarat că AUR nu poate intra la guvernare în actualul context politic, pe care îl consideră blocat de lipsa reformei administrative. El a precizat însă că ar sprijini orice partid dispus să implementeze schimbările necesare pentru modernizarea statului. Urmăriți aici emisiunea […]
15:50
Șeful CJ Țimiș, Alfred Simonis, pune o „vorbă bună” la Nicușor Dan, pentru proiectele de investiții amenințate de AUSTERITATEA lui Bolojan # Gândul
Nicușor Dan l-a vizitat pe Alfred Simonis, la Consiliul Județean Timiș. Președintele are mai multe activități programate, la Timișoara. Între două evenimente, a strecurat o întâlnire cu Simonis, întrevedere care nu apare în programul oficial. Șeful CJ Timiș l-a prins pe Nicușor Dan și i-a amintit de „proiectele de investiții”, în pericol sub austeritatea lui […]
15:50
TAIWANUL cere o colaborare strânsă cu Europa pentru a contracara amenințarea „regimurilor autoritare” # Gândul
Ministrul de Externe al Taiwanului, Lin Chia-Lung, a îndemnat Europa să fie alături de Taipei, în contextul în care ambele părți se confruntă cu amenințări din partea unor state autoritare. Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, se bucură de sprijinul unor state UE, care se confruntă la rândul lor cu invazia Rusiei în […]
15:50
Marius Lulea dă lecții Guvernului: „Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că politica monetară o fac creditorii străini, iar la acest moment cetățenii muncesc pentru a achita datoriile făcute de diverși politicieni. „Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali. Creditorii au un sold negativ. Numai printr-o presiune din partea creditorilor, […]
Acum 30 minute
15:40
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede # Gândul
Un bărbat în vârstă de 90 de ani din Fabriano, regiunea italiană Marche, și-a făcut dreptate singur după ce a instalat camere de supraveghere în locuința sa. El a reușit să surprindă momentul în care fosta lui îngrijitoare i-a furat cardul bancar. Cum și-a făcut dreptate un pensionar de 90 de ani din Italia Femeia, […]
15:40
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea: AUR a atins un maxim/ Eu cred că AUR azi are maxim 25% /Nu cred că AUR poate lua peste 50% # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%. „Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult […]
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-17=17 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Vă propunem astăzi, 30 septembrie 2025, un nou test IQ care vă pune la încercare aptitudinile la matematică, dar și capacitatea de a vă concentra, plus atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus. Din operația matematică „8-17” nu poate […]
15:30
Spovedania lui Lulea, de la AUR: „Nici puterea, nici opoziția, nu-s ceea ce trebuie pentru România la ora actuală! Nu suntem o soluție” # Gândul
Marius Lulea prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „nu este ceea ce trebuie pentru România” și că „nu mai există oameni politici nici la putere, nici în opoziție”. „Dacă mă întrebați pe mine, nu suntem ceea ce trebuie, nici cei care conduc țara nu sunt ceea ce […]
15:30
Marius Lulea, întrebat dacă AUR va face front comun cu Călin Georgescu: „Ar trebui să existe o traiectorie COMUNĂ” # Gândul
Întrebat dacă AUR intenționează să construiască un front politic alături de Călin Georgescu, Marius Lulea a răspuns că, din punctul său de vedere, „ar trebui să existe o traiectorie comună”. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Exista vreo intenție din partea AUR să faceți front comun cu Georgescu? Din punctul meu de vedere ar trebui să existe o […]
15:30
Veste mare pentru aproape 3 milioane de pensionari cu venituri mici. Când se achită ajutorul financiar în valoare de 400 lei # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi sprijinul financiar de 400 lei. Este vorba de a doua tranşă din ajutorul unic de 800 lei acordat în acest an de Guvern. Ministrul Muncii anunţă, marţi, că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici […]
Acum o oră
15:20
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că discreditează funcția publică prin declarații nefondate. Potrivit lui, Nicușor ar fi făcut afirmații false despre Călin Georgescu și ar încerca să-și justifice astfel poziția. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nicușor Dan e mitoman. Mi se pare […]
15:20
Locuitorii Sectorului 5 pot contribui la un mediu curat și responsabil folosind gratuit europubelele galbene pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile. Precolectarea deşeurilor reciclabile este primul pas spre un Sector 5 curat și responsabil. Fiecare gospodărie care foloseşte europubelele galbene sau modulele stradale contribuie la protejarea mediului şi reducerea poluării. Materialele reciclabile, colectate corect, pot […]
15:20
Un INCENDIU a izbucnit în Portul Constanța. Intervenție de amploare a pompierilor / Ce se întâmplă la bordul unei nave # Gândul
Este alertă în Constanța, după ce în zona Portului au fost observate degajări mari de fum. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit pe puntea superioară a unei nave aflate în reparație. Momentan, nu se cunosc cauzele care au dus la producerea incidentului. La fața locului intervine Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu […]
15:20
NATO și UE intensifică acțiunile de contracarare a amenințărilor RUSIEI /Ucraina este „prima linie de apărare” a Europei # Gândul
Ucraina este ”prima linie de apărare” a Europei, a afirmat secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu ocazia întâlnirii cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, iar Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei. ”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor […]
15:20
AUR nu a capitulat. Marius Lulea: „Avem nevoie să ne gândim la o strategie pentru perioada următoare” # Gândul
Marius Lulea, prim-vice-președinte AUR, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că formațiunea politică din care face parte nu a capitulat, ci doar s-a retras temporar pentru a lucra la o nouă strategie politică. „Noi nu am capitulat. Este vorba de o abordare cu totul diferită. Poate nu toate lucrurile pe care le-am […]
15:20
Deținuții de la Mioveni au pus mână de la mână și-au cumpărat mașină ca să meargă la procese. I-a costat 100.000 de euro # Gândul
Deținuții de la Mioveni au strâns ban pe ban pentru o mașină nouă, în care să fie transportați la procese de unitatea de detenție. Din cei 40% care le revin, din munca prestată, alături de cei 60% care rămân penitenciarului, au cumpărat un autovehicul de 100.000 de euro. O țară ce are comenzile inversate, ca […]
15:10
Nu lăsa pe alții să te abată de la drumul tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 1 octombrie 2025. Berbec Concentrează-te pe aspectele practice înainte de a încerca să-ți demonstrezi punctul de vedere celorlalți. Astăzi, în interiorul tău se acumulează o energie primară foarte puternică, care caută o cale de ieșire. […]
15:10
Ilie Bolojan își prelungește singur interimatul de vicepremier. Termenul legal a expirat, dar premierul nu a făcut nicio propunere # Gândul
Interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, funcție lăsată liberă după demisia lui Dragoș Anastasiu, a expirat duminică, 28 septembrie, însă premierul continuă să exercite și această atribuție. Dragoș Anastasiu a părăsit Guvernul la jumătatea lunii august, după ce a ieșit la iveală că în trecut a dat mită către ANAF. În locul său, […]
15:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, potrivit TASS. „Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate […]
15:00
Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate # Gândul
Iată cât costă cel mai scump hamburger din lume. Ca să îl mănânce, clienţii semnează un contract de confidenţialitate. Bosco Castro este numele bucătarului și proprietar al restaurantului „Aupa” de lângă Barcelona, în Spania. Acesta a creat un hamburger care costă nici mai mult, nici mai puțin de… 9.440 de euro. Clienţii care ajung să […]
15:00
YouTube plătește 24 milioane de dolari pentru a pune capăt PROCESULUI intentat de Trump. La ce vor fi folosiți banii # Gândul
YouTube a fost de acord să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a pune capăt procesului intentat de președintele SUA Donald Trump pentru suspendarea contului său, în urma revoltelor de la Capitoliul SUA din ianuarie 2021. La acel moment, YouTube a considerat că Trump a încălcat politica site-ului împotriva incitării la violență. În iulie 2021, […]
Acum 2 ore
14:50
O mașină fără șofer a fost AMENDATĂ în America. „Bolidul indisciplinat” a refuzat să sufle în fiolă # Gândul
În timpul unei operațiuni de verificare a șoferilor băuți, agenții de poliție din California au tras pe dreapta o mașină Waymo – vehicul autonom din rețeaua de ride-hailing din zona San Francisco Bay – după ce aceasta executase un viraj interzis la semafor. Fotografiile postate ulterior de departamentul de poliție arată un ofițer privind cu […]
14:50
Femeile social-democrate luptă împotriva violenței domestice: „OFSD a început demersurile pentru reglementarea prin lege a femicidului” # Gândul
Femeile social-democrate au transmis, marți, un mesaj ferm, în Parlament, cu privire la combaterea violenței domestice în România. În ședința reunită a Camerei Deputaților și Senatului, s-a adoptat Declarația ”România fără violență domestică”. Într-o postare pe facebook, Organizația de Femei Social-Democrată, anunță că parlamentarii români au adoptat marți o declarație prin care este stabilit „cadrul […]
14:40
Curs valutar BNR, 30 septembrie 2025: LEUL își continuă prăbușirea. Moneda națională se apropie de un minim istoric # Gândul
Banca Națională a României a anunțat marți, 30 septembrie 2025, noile cotații de referință. Moneda europeană își menține trendul ascendent, trecând de pragul de 5,08 lei, în timp ce gramul de aur a înregistrat o scădere, după mai multe săptămâni de volatilitate. Moneda națională a României se apropie de un minim istoric. Cotația euro, ajunsă […]
14:40
Vedeta de televiziune Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a explicat cum reușește să se mențină într-o formă fizică cât mai bună. Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu Andrei Zaharescu, împreună […]
14:40
FURT spectaculos la Pucioasa. Hoțul a împrăștiat 20.000 de lei prin magazin în timpul jafului # Gândul
Un jaf ca-n filme a avut loc în Dâmbovița, într-un magazin din orașul Pucioasa. Un bărbat, cunoscut poliției, a reușit să pătrundă în incinta magazinului și să fure peste 50.000 de lei din seif. Totul s-a transformat însă într-un spectacol involuntar, după ce aproximativ 20.000 de lei s-au împrăștiat prin magazin în timpul tentativei de […]
14:40
JD Vance trage un semnal de alarmă după eșecul negocierilor cu opoziția democrată privind stabilirea bugetului SUA: Un shutdown federal este iminent # Gândul
În urma eșecului negocierilor dintre guvernanții republicani și opozanții democrați privind stabilirea bugetului pentru anul următor, vicepreședintele american JD Vance a afirmat că SUA s-ar putea îndrepta spre o paralizie a statului federal. Termenul limită pentru a se ajunge la un acord comun expiră marți, la miezul nopții. La finalul unei întâlniri la Casa Albă […]
14:30
Ion Țiriac își extinde IMPERIUL imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgostit iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții uriașe # Gândul
Ion Țiriac este îndrăgostit de ani buni de Africa, acesta fiind și motivul pentru care, ori de câte ori are ocazia, magnatul merge merge pe continentul negru, acolo unde deține un conac. Fostul jucător de tenis anunță că cel mai probabil săptămâna viitoare își va mai cumpăra încă două proprietăți în această zonă care îl […]
14:30
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală. Valentin Ceaușescu imploră ajutorul statului pentru tratament # Gândul
Familia Ceaușescu pare urmărită de un blestem. Ultimul moștenitor al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, Valentin, a fost diagnosticat cu probleme medicale grave și nu are bani pentru tratament. Valentin Ceaușescu cere ajutorul urgent al statului român. Moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu au parte de o soartă crudă. Frații mai mici ai lui Valentin, […]
14:30
Curs valutar BNR, 30 septembrie 2025: EURO își menține trendul ascendent, în timp ce AURUL scade # Gândul
Banca Națională a României a anunțat marți, 30 septembrie 2025, noile cotații de referință. Moneda europeană își menține trendul ascendent, trecând de pragul de 5,08 lei, în timp ce gramul de aur a înregistrat o scădere, după mai multe săptămâni de volatilitate. Potrivit BNR, euro a fost cotat la 5,0811 lei, în creștere față de […]
14:30
După majorarea TVA de către Bolojan, România a înregistrat cel mai prost trimestru financiar de la pandemia de COVID-19 încoace. Declinul continuă # Gândul
România trece prin cel mai slab trimestru de la pandemia de coronavirus din 2020 încoace după ce Guvernul Bolojan a majorat TVA, rezultând scumpiri în lanț, facturi și rate mai mari. După câțiva ani de creștere timidă, nu doar că și-au pierdut încrederea, dar românii au devenit tot mai pesimiști în privința viitorului economic al […]
14:20
În așteptarea celor 54 de Abrams-uri din SUA și a altor achiziții în valoare totală de 6,5 miliarde €, România se apucă de fabricat tancuri # Gândul
Țara noastră va achiziționa 216 de tancuri noi, printr-o mega-achiziție în valoare de 6,5 miliarde de euro care va debuta din acest an. Pe lângă cele 54 de tancuri Abrams modernizate în varianta M1A2 SEP v3 care vor fi achiziționate din SUA, vor fi achiziționate încă 216 de tancuri noi care să completeze „coloana vertebrală” […]
14:20
Ion Țiriac își extinde imperiul imobiliar. Locul de care magnatul este îndrăgost iremediabil: „Aș vrea să fug de tot” / Urmează investiții mari # Gândul
Ion Țiriac este îndrăgostit de ani buni de Africa, acesta fiind și motivul pentru care, ori de câte ori are ocazia, magnatul merge merge pe continentul negru, acolo unde deține un conac. Fostul jucător de tenis anunță că cel mai probabil săptămâna viitoare își va mai cumpăra încă două proprietăți în această zonă care îl […]
14:10
Bogdan Văleanu are la antrenamente camere de filmat subacvatice, tablete, dar și căști audio cu microfon prin care comunică în timpul pregătirii cu sportivii săi. Este unul dintre antrenorii care scot campioni pe bandă rulantă în înotul românesc. Pentru că are o grupă de sportivi destul de numeroasă, tehnicianul a învățat să se adapteze, astfel […]
14:10
Un tânăr de 18 ani a murit luni seara, în Pitești, după ce a fost acroșat chiar de autoturismul Bolt pe care îl chemase. Accidentul s-a produs în momentul în care șoferul de ridesharing, un bărbat de 50 de ani din Târgoviște, ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără a se asigura și a […]
14:10
Statele Unite DEPORTEAZĂ aproximativ o sută de persoane în Iran, în urma unui acord cu Teheranul # Gândul
Administrația Trump deportează aproximativ o sută de cetățeni iranieni din Statele Unite, în urma unui acord între cele două guverne, potrivit a doi oficiali iranieni de rang înalt implicați în negocieri și unui oficial american care deține informații cu privire la aceste discuții. Oficialii iranieni au declarat că avionul, un zbor charter al SUA, a […]
14:10
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întorce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje # Gândul
Imagini devenite virale pe Tik Tok, cu o nepaleză care se întoarce în țara sa, după doi ani munciți în Europa. Filmarea este cutremurătoare și arată cât de simple sunt, de fapt, bucuriile acestor oameni care pleacă să muncească la mii de kilometri distanță de casă, în speranța că vor avea o viață mai bună. […]
14:00
Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că intenționează să participe la o întâlnire organizată marți de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care va reuni sute de ofițeri militari de rang înalt. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a declarat că principalul subiect de discuție va fi cel al nivelului pregătirii forțelor armate americane, arată […]
Acum 4 ore
13:40
Tăriceanu s-a enervat pe Nicușor Dan: „Este regretabil. Îi cer domnului președinte să înceteze să pună la îndoială” # Gândul
La 18 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Nicușor Dan afirmă că țara noastră nu era pregătită pentru o astfel de aderare. Fostul premier liberal, Călin Popescu Tăriceanu, nu i-a rămas dator cu un răspuns, în urma declarației președintelui. Fostul premier al României scrie, marți, într-o postare că integrarea din 2007 a fost […]
13:40
FOTO / Mihai Mitoșeru, mai FERICIT ca niciodată alături de viitoarea sa soție. ”Lucrăm la copil” # Gândul
Actorul și prezentatorul de televiziune Mihai Mitoșeru este mai fericit ca niciodată alături de actuala sa parteneră, Alexandra, pe care a cerut-o în căsătorie. Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019. […]
13:40
Tânăr declarat mort de rudele sale, a apărut la propria înmormântare. Reacția oamenilor și explicația halucinantă a autorităților # Gândul
Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Argentina, care era considerat mort de către autorități și de rudele sale, a apărut, în mod inopinat, la propria înmormântare. Această poveste absurdă s-a petrecut din cauza grabei autorităților de a identifica victima unui accident rutier, dar și a nepăsării rudelor, care, astfel, au dus la […]
13:30
Austeritatea și taxele guvernului Bolojan, degeaba. Deficitul bugetar al României este mai mare decât în 2024. Creșterile de taxe rămân fără efecte # Gândul
Guvernul Ilie Bolojan a crescut taxele pentru a crește încasările la bugetul de stat și pentru a scădea deficitul bugetar. Doar că, în loc să scadă, deficitul bugetar a crescut. Deficitul bugetar al țării a ajuns la 86,3 mld. lei, în creștere cu mai bine de 5 mld. lei în ianuarie-august 2025, față de aceeași […]
13:30
Vicepreședintele Consiliului Județean Olt: Mă înclin în fața misiunii și a responsabilității pe care v-o asumați # Gândul
La deschiderea anului universitar 2025–2026 al Universității POLITEHNICA din București – filiala Slatina, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan, a transmis un mesaj de susținere pentru profesori și studenți. El a subliniat că investițiile în educație sunt cele mai durabile investiții, pentru că nu aduc rezultate peste noapte, dar construiesc fundația solidă a unei comunități […]
13:30
Tăriceanu s-a enervat pe Nicușor Dan: „Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială” # Gândul
La 18 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Nicușor Dan afirmă că țara noastră nu era pregătită pentru o astfel de aderare. Fostul premier liberal, Călin Popescu Tăriceanu, nu i-a rămas dator cu un răspuns, în urma declarației președintelui. Fostul premier al României scrie, marți, într-o postare că integrarea din 2007 a fost […]
13:20
Statul, strâns cu ușa în dosarul preluării Liberty Galați. Condiția pusă de Dorinel Umbrărescu, „regele asfaltului”, pentru a salva combinatul # Gândul
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu ar fi dispus să preia Liberty Galați, însă pune o condiție clară statului român. Dorinel Umbrărescu este antreprenorul care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, UMB Spedition. În prezent, este ofertantul cel mai ferm într-o eventuală preluare a combinatului din Galați, care riscă intrarea în insolvență. Astfel, omul […]
13:20
NETANYAHU formulează condițiile unui acord de pace în Fâșia Gaza/ ”Armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului # Gândul
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului palestinian, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu președintele SUA, Donald Trump, despre oprirea războiului din Fâșia Gaza. „Vom recupera toți ostaticii noștri, vii și nevătămați, în timp ce Armata israeliană va rămâne în cea mai […]
13:20
Este OFICIAL! România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a aprobat solicitarea lui Nicușor Dan # Gândul
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România (Logistic Enabling Node – România/LEN-R), cu statut de Comandament aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO – HQ NSATU. S-au înregistrat 296 de […]
13:10
Chef Florin Dumitrescu, „victima” unei tentative de seducție, în timp ce se afla în spital cu soția sa. Avansurile făcute de o asistentă l-au șocat # Gândul
Chef Florin Dumitrescu este mereu amabil și dispus la o șuetă cu fanii săi, care îl abordează în diferite ocazii. Dar, de-a lungul timpului, acesta s-a confruntat și cu situații nepotrivite în care a fost abordat cu insistență de fanele sale. I s-a întâmplat într-un cimitir, la o înmormântare, dar și într-un spital, pe când […]
13:10
România „nu era pregătită să intre în Uniunea Europeană”, în momentul aderării, dar am fâcut atât de multe greșeli și am căpătat atâta experiență, încât acum vrem s-o exportăm. Cu o condiție, însă, exigențele să nu fie „atât de înalte”. Sunt opiniile președintelui Nicușor Dan, expuse la un eveniment care abordează una dintre cele mai […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.