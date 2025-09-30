Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă din ajutorul pentru acest an
Digi24.ro, 30 septembrie 2025 18:20
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă, marţi, că au fost încărcate cardurile sociale cu câte 125 de lei, prima tranșă a ajutorului de 250 de lei anual, pentru cei peste 1,1 milioane de beneficiari ai programului Sprijin pentru România, dintre care 68.928 sunt beneficiari noi. Ministrul anunţă, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă.
• • •
Acum 10 minute
18:50
Bogdan Ivan: Am cerut la ANRE anchete pentru prețurile mari la energie. Există distorsiuni în piață # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că a cerut anchete la ANRE pentru a analiza modul de formare a prețului la energie, în contextul acuzațiile de majorare speculativă a prețurilor. Oficialul a precizat că Autoritatea a lucrat împreună cu Consiliul Concurenței iar în prezent patru furnizori au coborât prețul energiei de la 1,5 lei la 1 leu, 1,1 lei, 1,2 lei, 1,25 lei MWh. „Există niște distorsiuni în piață. Problema de fond e să facem mai multă energie. Când avem mai multă energie, mai greu să speculezi cu piața”, mai spune Ivan. El a mai spus că va discuta în CSAT despre problema costului ridicat al energiei în România față de media europeană.
18:50
Cod roșu de inundații în Ibiza: străzi pline de apă și oameni blocați în locuințe. Mobilizare majoră a echipelor de intervenție # Digi24.ro
Vremea rea a devastat mai multe regiuni spaniole. Meteorologii din peninsula iberică au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale pentru insulele Ibiza și Formentera. Sunt așteptate precipitații care vor cumula până la 180 de milimetri pe metru pătrat într-un interval de 12 ore. Furtuna anterioară a făcut prăpăd. Pompierii din Ibiza au fost mobilizați pentru a salva mai multe persoane rămase captive autoturismele lor sau în locuințe, anunță autoritățile locale, citate de BBC.
Acum 30 minute
18:40
Președintele SUA a anunțat că se gândește să facă armata „mai mare”. Trump spune că alegerea sa „a făcut diferența” în recrutări # Digi24.ro
Donald Trump a declarat, marți, în discursul său adresat amiralilor și generalilor, că administrația sa dezbate posibilitatea de a „mări” armata, potrivit NBC.
18:40
Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat: E nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată.
18:40
Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia: Trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung pentru o calitate mai mare în învățământ # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă o evaluare privind educaţia, într-o lună, el arătând că noi trebuie să ne gândim la planul mediu şi lung şi pe universitar şi preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învăţământ.
18:30
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia. O să prezint datele la Copenhaga # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine la Copenhaga, să informeze pe partenerii noştri, despre conţinutul acestuia. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
Acum o oră
18:20
18:10
Nicușor Dan a încălcat protocolul la un eveniment organizat la Timișoara. Imagini cu fâstâceala președintelui # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Timișoara, la un eveniment în cadrul căruia a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Șeful statului a avut însă parte de un moment delicat în timpul ceremoniei.
18:00
Bogdan Ivan: România plătește aproape cea mai scumpă energie din lume. Vrem să investim masiv în nuclear, gaz și baterii # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că România plătește „aproape cea mai scumpă energie din lume” pentru că, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis „foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune”. Acesta a subliniat că, deoarece România nu are capacități de stocare a energiei provenite din surse fotovoltaice, exportă la un preț mic, de 0,2 euro pentru 1 MWh. Oficialul precizează că abordarea sa la Minister este de a investi „masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”.
18:00
Ce ar fi dus la despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Declarația publică făcută de cântărețul de muzică country soției sale # Digi24.ro
Vestea că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani împreună a fost un șoc atât pentru prieteni, cât și pentru fani, scrie The Times. Aniversarea lor a fost în iunie, iar în mai erau împreună pe covorul roșu la Premiile Academiei de Muzică Country din Texas.
Acum 2 ore
17:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că „România sprijină integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea în Balcanii de Vest” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a avut, marți, o întrevedere cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanovic, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia. Discuțiile au vizat sprijinul comun pentru securitatea în regiunea Balcanilor de Vest, dar și susținerea României pentru parcursul european al Muntenegrului, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.
17:50
Circulația trenurilor între Constanța și Mangalia, suspendată de la 1 octombrie. Pasagerii vor fi preluați cu mijloace auto # Digi24.ro
Traficul feroviar va fi suspendat, de la 1 octombrie, pe relația Constanța - Mangalia, pentru executarea unor lucrări la în stațiile HC Neptun și Costinești Tabără, potrivit unui anunț al Sucursalei Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța. Ca urmare, pe durata lucrărilor, care ar urma sa dureze circa patru luni, pasagerii vor fi transferați pe cale rutieră, cu mijloace de transport auto puse la dispoziție de CFR Călători, în baza biletelor de tren.
17:40
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a abordat mai multe subiecte în discursul său ținut în fața conducerii militare a SUA, vorbind doar sporadic din adresarea pe care o avea pregătită, potrivit The Guardian.
17:40
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marţi, la Digi24, că schemele de ajutor pentru energie care au fost valabile în anii trecuţi vor fi păstrate în continuare pentru încălzire, termoficare, încălzire cu lemne, gaz. El a dat asigurări că nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, pentru că preţul e plafonat până în 31 martie 2026. Ivan a mai afirmat că Ministerul lucrează ca după 31 martie 2026 să nu existe o creştere accelerată a preţului iar România să aibă un preţ aproximativ similar cu cel din prezent, în plafonul de 120 de lei.
17:30
Andrew Tate se compară cu Donald Trump, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie # Digi24.ro
Controversatul influencer, Andrew Tate, a venit cu o postare pe platforma X, după ce a scăpat de acuzațiile de viol din Marea Britanie. Acesta se compară cu Donald Trump spunând: „Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de președintele SUA”
17:20
Cele trei avioane care au intrat în spațiul Estoniei erau înarmate cu rachete când se îndreptau spre Tallinn # Digi24.ro
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31 ar fi putut ameninţa capitala estonă Tallin în cazul în care NATO nu ar fi acţionat, a relatat luni seara media ucraineană Dialog, citând portalul Defense One, specializat în probleme militare.
17:20
Preşedintele Donald Trump a declarat înainte de întâlnirea de marți cu liderii militari americani că îi va concedia pe loc pe cei care nu îi plac, el participând la o reuniune misterioasă şi neobişnuită convocată de şeful Pentagonului, Pete Hegseth, cu toţi comandanţii americani din întreaga lume.
17:10
România se înarmează. MApN anunță că vor fi achiziționate peste 200 de tancuri noi. Contract de miliarde de euro # Digi24.ro
România va achiziționa 216 tancuri noi, în cadrul unui contract care depășește 6 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale, se arată într-un comunicat de presă emis de MApN.
17:10
Care e stadiul lucrărilor la metroul spre aeroport: un segment de tunel de 900 de metri a fost finalizat # Digi24.ro
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, de pe Magistrala 6 „1 Mai - Otopeni”. Tronsonul are o lungime de 900 de metri.
17:00
Bugetul pentru programul Rabla s-a epuizat în timp-record, doar 13 minute. Ce vor face autoritățile în continuare? Ministrul Mediului, Diana Buzoianu va explica în această seară, la Digi24, de la ora 21:00.
17:00
„Putin știe în adâncul sufletului că nu poate câștiga războiul”, crede Keith Kellogg. Ce spune despre doborârea avioanelor rusești # Digi24.ro
Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, a spus că el crede că liderul rus Vladimir Putin înțelege că nu poate câștiga războiul contra Ucrainei, potrivit The Guardian.
Acum 4 ore
16:50
Administrația Prezidențială își reduce cheltuielile cu 17,5 milioane de lei. Nicușor Dan: Statul trebuie să dea primul exemplu # Digi24.ro
Administrația Prezidențială contribuie cu 17,5 milioane de lei la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare, potrivit unui comunicat de presă. Obiectivul inițial al reducerii de cheltuieli era de 20 de milioane de lei, dar instituția transmite că suma agreată reprezintă „un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor”. Președintele Nicușor Dan afirmă că „statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”.
16:50
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: are „trei sau patru zile” la dispoziție să răspundă planului pentru pacea în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunțat marţi un ultimatum de „trei sau patru zile” mişcării islamiste palestiniene Hamas să răspundă planului său de pace în Fâşia Gaza, pe care l-a prezentat luni alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
16:50
Ilie Bolojan, întâlnire cu directorul executiv al FMI. Concluziile discuțiilor: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, director executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat pe situația bugetară actuală şi pe măsurile necesare pentru corectarea deficitului. Prim-ministrul a transmis FMI că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.
16:40
Unul dintre principalii politicieni ai Moscovei în R. Moldova a fost condamnat la peste 7 ani de închisoare. Tauber a fugit în Rusia # Digi24.ro
Marina Tauber, actualul deputat și mâna dreaptă a oligarhului Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău.
16:40
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e” # Digi24.ro
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth s-a adresat, marți, sutelor de generali și amirali americani convocați din întreaga lume la baza Marine Corps Quantico din nordul Virginiei. Și președintele Donald Trump participă la eveniment, despre care oficialii militari și istoricii spun că este fără precedent ca amploare și anvergură, potrivit New York Times.
16:20
16:20
De ce nu vin investitorii americani în România. Raport SUA: Corupție, lipsă de transparență și incompetență judecătorească # Digi24.ro
Departamentul de Stat din SUA a publicat un amplu raport privind „mediul investițional din România”. Autoritățile americane critică în termeni duri modul în care se raportează autoritățile de la București la investitorii străini, în special la cei americani. Printre multele probleme relatate se numără prezența corupției în cele mai importante instituții din România, atât la nivel central, cât și la nivel local. De asemenea, în raport se vorbește și despre lipsa de transparență a Executivului sau incompetența instanțelor de judecată.
16:20
Biroul Naţional de Conducere al formațiunii Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a decis marți convocarea Congresului Naţional al partidului, care va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunţă un comunicat al partidului.
16:10
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front # Digi24.ro
Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi militari ruși au fost uciși într-o operațiune a serviciilor de informații ucrainene în Caucazul de Nord, a anunțat Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent.
16:00
Când primesc pensionarii cu venituri mici a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat. Florin Manole: „Avem acești bani în buget” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți, 30 septembrie, că 2.750.000 de pensionari cu venituri mici vor primi în luna decembrie a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat.
15:50
Oficiali bulgari reținuți după ce au luat mită de la echipa lui Robbie Williams. Ca să ceară șpaga, au folosit Google Translate # Digi24.ro
Doi oficiali bulgari riscă șase ani de închisoare fiindcă au luat mită de la șoferii care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams.
15:50
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii (surse) # Digi24.ro
Noi date în cazul tragediei celor șapte copii care au murit în urma infecției cu o bacterie de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Potrivit surselor Digi24, bacteria ucigașă a fost găsită în scurgerea unei chiuvete din secția ATI.
15:30
Achiziţionarea biletelor de tren cu rezervare de loc va fi întreruptă miercuri, în intervalul orar 00:00 - 02:30, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă la echipamentele centrale ale Sistemului Naţional de Rezervare, anunță CFR Călători.
15:30
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată # Digi24.ro
Departamentul de Stat din SUA a publicat amplu raport privind climatul investițional din România. Experții despre Ocean, în ”Declarația privind climatul investițional din România pentru anul 2025”, critică în termeni duri modul în care este deschisă România pentru investițiile străine. În speță, aceștia vorbesc despre problemele din justiție și lipsa de transparență în adoptarea legilor în țara noastră.
15:20
Cancelarul Germaniei numește planul lui Trump pentru Gaza „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump reprezintă „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului Israel-Hamas. El a subliniat că Berlinul este pregătit să ajute la implementarea potențialului acord de pace și să contribuie la reconstrucție.
15:20
Regele Charles a vizitat o expoziție dedicată Reginei Maria a României, la Londra. „Este o mândrie deosebită” # Digi24.ro
Regele Charles al III-lea a vizitat, luni, expoziţia „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă în premieră la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery. Proiectul este produs de Institutul Cultural Român la Londra și marchează 150 de ani de la naşterea reginei.
Acum 6 ore
14:50
Un bărbat din Sighetu Marmaţiei a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare, după ce a fost prins beat la volan şi fără permis # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, pe care poliţiştii l-au oprit în trafic de mai multe ori şi au constatat că a condus fără permis şi sub influenţa alcoolului, a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare.
14:50
Autoritățile poloneze au reținut un ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile raportate la Nord Stream în 2022, a raportat marți postul de radio polonez RMF FM, conform Kyiv Post.
14:30
Companiile din UE pompează în continuare zeci de miliarde de dolari în mașinăria de război a lui Putin # Digi24.ro
Rusia profită de pe urma vânzărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) către companiile din Uniunea Europeană, conform unui studiu publicat miercuri de organizaţia de mediu Greenpeace.
14:30
Alexander Vlasov, viceguvernatorul regiunii Krasnodar, a fost arestat la câteva ore după ce și-a dat demisia și s-a înrolat voluntar în armată pentru a merge în Ucraina, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la motivele care l-au determinat să renunțe la funcția publică pentru a lua armele.
14:20
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil mic care s-a înecat
14:00
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie. Când va fi luată decizia finală # Digi24.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie, susțin surse politice pentru Digi24. Potrivit acestora, o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare în Coaliție. În ce privește candidaturile, sunt mai multe scenarii pe masă. Iar totul se decide sub presiunea valului suveranist care și-ar putea propulsa candidatul șef peste București.
14:00
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat să-i plătească unei paciente 80.000 de euro pentru că i-a pus viaţa în pericol # Digi24.ro
Mădălina Gheorghe, medic ginecolog la Spitalul Filantropia din Capitală, este obligată de Judecătoria Sectorului 1 să plătească, în solidar cu unitatea medicală, daune morale de 80.000 de euro unei paciente, căreia i-a pus viaţa în pericol.
13:50
Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări” # Digi24.ro
Gruparea palestiniană islamistă Hamas analizează planul de pace în 20 de pași propus de președintele american Donald Trump pentru Gaza, a dezvăluit o sursă palestiniană apropiată mișcării, relatează AFP, conform News.ro.
13:40
13:40
Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat printr-o postare pe X că salută planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, pe care îl consideră „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației din regiune.
13:40
Ministrul Muncii anunță 100 de milioane de lei pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că la rectificarea bugetară a obținut 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor fi folosite fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.
13:30
În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC. Oficial BNR: „Trebuie să fim realiști” # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat marți, pentru Digi24, că ratele creditelor cu dobânzi calculate în funcție de IRCC „vor rămâne sus cel puțin o jumătate de an”, însă a vorbit și despre condițiile în care ar putea scădea ratele. Oficialul a avertizat și asupra deficitului și a atras atenția asupra administrației publice supra-dezvoltate: „Ar trebui să rămânem cu 1.000 de primării și mai mult de jumătate din oameni să plece acasă”. Despre Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat la CCR, el a spus că „riscurile de a intra într-o criză profundă sunt foarte, foarte mari”, dacă reformele nu vor fi adoptate.
13:30
Oficial BNR: Instituțiile sunt pline de pile politice. Au fost parașutați acolo tot felul de oameni care habar nu au despre ce e vorba # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, că instituțiile statului au devenit „o atracție pentru pilele politice”. Oficialul reclamă faptul că la stat au fost parașutați tot felul de oameni, iar singurul criteriu „a fost cel politic”.
