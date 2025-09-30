Soluția OpenAI pentru „halucinațiile” AI ar putea distruge ChatGPT
G4Media, 30 septembrie 2025 20:10
Cercetătorii de la OpenAI au publicat un studiu care explică de ce ChatGPT și alte modele lingvistice mari sunt predispuse să inventeze informații, fenomen cunoscut în lumea... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
20:30
Cai declarați „morți” au fost găsiți vii, la un târg neautorizat din județul Brașov / S-au deschis mai multe dosare penale de fals intelectual # G4Media
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz, au deschis mai multe dosare penale, după... © G4Media.ro.
20:30
SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez # G4Media
Washingtonul a trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunţat marţi Ministerul Apărării danez. Astfel, SUA s-au raliat... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:20
Merz amână decizia Germaniei privind sancțiunile împotriva Israelului / Cancelarul promisese să dezvăluie poziția guvernului său cu privire la propunerile de sancțiuni ale UE în cadrul summitului liderilor europeni de la Copenhaga # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a amânat decizia privind poziția guvernului său cu privire la propunerile UE de sancționare a Israelului, informează Politico citând un înalt... © G4Media.ro.
20:20
Controalele biometrice la frontierele UE pentru cetăţenii ţărilor terţe, desfăşurate progresiv în 120 de porturi şi aeroporturi, anunță Ministerul de Externe al Franței # G4Media
Noile controale la frontierele Uniunii Europene, ce vor înregistra datele biometrice ale cetăţenilor ţărilor terţe, vor fi puse în practică gradual în 120 de locuri... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:10
20:10
CEO-ul Ryanair: „Mai multe companii vor intra în curând în faliment în Europa. Wizz Air nu are niciun viitor„ / ”Într-o perioadă în care totul crește, noi încă plătim aceleași nenorocite de tarife ca acum doi ani” # G4Media
Michael O’Leary, șeful Ryanair, se așteaptă ca mai multe companii aeriene mici și mijlocii să dea faliment în Europa în următoarele săptămâni și luni, creând... © G4Media.ro.
20:10
Prinţesa moştenitoare a Ţărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunţat marţi Casa Regală olandeză, informează DPA, conform Agerpres. Fiica regelui Willem-Alexander şi... © G4Media.ro.
Acum o oră
19:50
Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, despre lipsa Autostrăzii A8: I-am arătat premierului când a fost la Iaşi diferenţa între cele două Românii. Firmele din Iaşi au nevoie de două zile să ajungă cu marfa la Budapesta # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, marţi, că pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta firmele au nevoie de două zile,... © G4Media.ro.
19:40
Un șofer fără permis, aflat la a doua faptă de acest gen, iertat de judecător / Se grăbea să ajungă la spital, unde se afla fiul său, victimă a unui accident rutier # G4Media
Un șofer prins fără permis a fost iertat de judecători pe motiv că mergea să-și vadă fiul la spital, scrie Ziarul de Iași. Bărbatul a... © G4Media.ro.
19:40
Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, marţi, după participarea la Timişoara Cities Summit, că a constatat că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:30
Nicuşor Dan, despre e respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR: Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea, şi a societăţii şi a coaliţiei, să facă o lege care să nu aibă probleme. Este o chestiune mult exagerată # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre o respingere a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, că dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme,... © G4Media.ro.
19:20
Comisia Europeană suspectează Sanofi de abuz de poziţie dominantă pe piaţa vaccinurilor antigripale # G4Media
Grupul farmaceutic francez Sanofi a anunţat marţi că este vizat de o anchetă a Comisiei Europene, care suspectează un posibil abuz de poziţie dominantă, transmite... © G4Media.ro.
19:20
Rețetele Juanitei | Cremă tartinabilă cu brânză, curry și curmale / Se potrivește de minune atât pe un platou de aperitive, cât și ca sos lângă carne la grătar # G4Media
Dacă îți dorești o cremă tartinabilă cu note orientale și surprinzător prin gustul de dulce sau sărat, atunci acest dip cu curmale și curry este... © G4Media.ro.
19:20
Fostul viceprimar al Constanței, numit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării / Florin Cocargeanu (USR) a fost revocat din funcția de viceprimar, după ce primarul Vergil Chițac (PNL) i-a retras atribuțiile # G4Media
Fostul viceprimar al municipiului Constanța Florin Daniel Cocargeanu, de la USR, a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor... © G4Media.ro.
19:20
Percheziţii în Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic / Poliţiştii au ridicat trofee de vânătoare, carne de vânat, arme şi muniţie # G4Media
Poliţiştii şi procurorii au fpcut, marţi, cinci percheziţii în judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, într-un dosar de braconaj cinegetic. De la persoanele vizate, anchetatorii au ridicat... © G4Media.ro.
19:10
Boeing pregătește un înlocuitor pentru 737 MAX, aflat încă în fază incipientă de dezvoltare # G4Media
Boeing se află în primele etape ale dezvoltării unui nou avion cu un singur culoar, care ar urma să înlocuiască în viitor modelul 737 MAX,... © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Primarul din Brașov anunță că a desființat un adăpost improvizat de oameni ai străzii, într-o zonă populată din apropierea Gării: „Zona este acum mai sigură pentru locuitori” # G4Media
Primarul Brașovului George Scripcaru arată că împreună cu poliția locală și operatorul de salubrizare au demarat o amplă operațiune pentru desființarea unui adăpost improviza de... © G4Media.ro.
18:40
Experții estimează intrarea bateriilor cu sodiu-ion în aplicații comerciale la scară largă în 2026 # G4Media
Bateriile cu sodiu-ion (SIB) trec de la stadiul de proiecte demonstrative către comercializare la scară largă, iar următorii doi-trei ani vor fi decisivi pentru consolidarea... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:30
Nicușor Dan: Cred că decizia CCR pe legea pensiilor magistraților e mult exagerată / Dacă se va întâmpla ca legea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a politicienilor să facă o lege care să nu aibă probleme # G4Media
Președintele Nicușor Dan a aprecizat, marți, într-o conferință de presă la Timișoara, că decizia Curții Constituționale în privința Legii pensiilor magistraților este „mult, mult exagerată”... © G4Media.ro.
18:30
Bugetul Bucureștiului: rectificare cu tăieri la sănătate și plusuri substanțiale pentru parcuri și mediu # G4Media
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat marți, 30 septembrie, proiectul de rectificare a bugetului local pentru anul 2025. Rectificarea menține bugetul total echilibrat... © G4Media.ro.
18:30
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil mai trebuie câteva luni / Mi-a plăcut raportul Procurorului General, o să mă duc mâine la Copenhaga, să-i informez pe partenerii noştri # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai... © G4Media.ro.
18:30
Preşedintele Bayer Leverkusen cere un plafon salarial, după modelul NBA, pentru a limita dominaţia Premier League # G4Media
Preşedintele Bayer Leverkusen, Fernando Carro, propune introducerea unui plafon salarial în fotbal pentru a reduce dominaţia copleşitoare a cluburilor engleze pe piaţa transferurilor din Europa,... © G4Media.ro.
18:30
Ministerul Educaţiei, lista proiectelor din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026 / Proiectele care nu aveau stadiu avansat de realizare, reprioritizate sau reziliate # G4Media
Ministerul Educaţiei prezintă, marţi, lista proiectelor din PNRR care vor fi finalizate până în august 2026, după ce toate proiectele au fost reanalizate. Proiectele care... © G4Media.ro.
18:20
Rusia interzice exporturile de motorină pentru revânzători şi extinde restricţiile ce privesc exporturile de benzină, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor # G4Media
Rusia a interzis marţi exporturile de motorină pentru unele companii şi a extins restricţiile privind vânzările de benzină în străinătate, în contextul în care atacurile... © G4Media.ro.
18:20
MApN a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra tancuri şi alte echipamente militare # G4Media
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra 216 tancuri şi 76 de derivate, precum şi mitraliere, muniţii, piese de... © G4Media.ro.
18:20
Trump sugerează că administrația ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament” pentru armată și Garda Națională / „Eu spun că, dacă ei scuipă, noi lovim. E în regulă?” # G4Media
Președintele Donald Trump pare să sugereze în declarațiile sale de marți că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament” pentru... © G4Media.ro.
18:10
CFR Călători va asigura transportul cu autobuze pe secţia Constanţa – Mangalia din 1 octombrie / Linia ferată pe această rută se închide pentru lucrări la infrastructura feroviară # G4Media
CFR Călători va asigura transportul cu autobuze pe secţia Constanţa – Mangalia, începând de la 1 octombrie 2025, având în vedere închiderea liniei pe această... © G4Media.ro.
18:00
Prefectul de Dâmbovița cere măsuri ca elevii să nu mai poată primi la şcoală colete aduse de firme de curierat # G4Media
Prefectul de Dâmboviţa, Marian Tănase, a cerut, marţi, la şedinţa Colegiului prefectural, luarea de măsuri astfel încât elevii să nu mai poată primi la şcoală... © G4Media.ro.
18:00
Șeful statului: Există în societate aproape unanimitate că e anormal ca în orice sistem pensia să fie cât salariul / Asta era întrebarea – Plan B dacă CCR respinge legea privind pensiile magistraților, astfel încât să nu existe senzația că doar anumite categorii suportă costurile crizei? # G4Media
Nicușor Dan spune că există unanimitate atât în societate, cât și la nivelul clasei politice că nu este normal ca pensia să fie egală cu... © G4Media.ro.
17:50
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, către studenții la drept: Vă îndemn să vă formați ca protectori ai democrației. Atunci când cerem tratamente speciale și privilegii, încălcând litera și spiritul legii, hrănim dreptul puterii # G4Media
România are nevoie de juriști care să privească dreptul ca pe un instrument de construire a unei societăți mai bune, nu ca pe o armă... © G4Media.ro.
17:50
BREAKING Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis, de la Timișoara, că este convins că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să-și îndeplinească angajamentul de reducere a... © G4Media.ro.
17:50
Nicușor Dan: Legea pregătirii populației pentru război a fost avizată în CSAT / Cea mai importantă modificare este introducerea unui stagiu militar voluntar plătit de statul român # G4Media
Președintele României spune că legea pregătirii populației pentru război a fost avizată de CSAT, iar în scurt timp va fi trimisă de Guvern Parlamentului. „Sunt... © G4Media.ro.
17:40
Companiile franceze încearcă să-şi dezvolte capacităţile de spionaj din stratosferă, o zonă constantă de tensiuni între marile puteri ale lumii # G4Media
Companii franceze îşi definitivează strategiile pentru lansarea de baloane şi aeronave de spionaj din stratosferă, în contextul unei competiţii acerbe pentru dominarea acestui spaţiu aflat... © G4Media.ro.
17:30
VIDEO/ ANALIZĂ Ce îi atrage și ce îi motivează pe tineri să facă sport? Opiniile a trei antrenori din sporturi diferite/ De la dorința de sănătate și performanță, la teama de „ce zice lumea” # G4Media
Un antrenor de tenis și un instructor de înot au observat că tinerii manifestă interes pentru sport și au relatat pentru ENTR despre ce îi... © G4Media.ro.
17:30
Celebrul actor Arnold Schwarzenegger lansează un apel de la Vatican pentru combaterea poluării „care ucide copii”: Poluarea ucide şapte milioane de oameni. Hai să vorbim despre asta, nu despre creşterea nivelului mării sau despre topirea gheţii şi a gheţarilor # G4Media
Actorul, politicianul şi activistul american Arnold Schwarzenegger a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Vatican, că „poluarea ucide” copii şi adulţi... © G4Media.ro.
17:30
Trump: Am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată. Nu îl poți detecta. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ceea ce privește submarinele # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că „am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin nuclear, cea mai letală armă... © G4Media.ro.
17:20
Oamenii de știință au cerut lui ChatGPT să rezolve o problemă de matematică veche de 2.400 de ani / Răspunsul a uimit cercetătorii # G4Media
De secole ne întrebăm dacă cunoașterea este latentă și înnăscută sau dacă este dobândită prin experiență. Acum, un nou proiect de cercetare ridică aceeași întrebare... © G4Media.ro.
17:20
CEO-ul Spotify, Daniel Ek, va demisiona din funcție / Ek a cofondat Spotify și a transformat compania într-un gigant al platformelor de streaming muzical # G4Media
Compania suedeză de streaming muzical Spotify a anunțat că directorul său executiv de lungă durată, Daniel Ek, va demisiona la sfârșitul acestui an, informează Politico.... © G4Media.ro.
17:20
BREAKING Ministrul Energiei: Schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare / Nu vor fi creşteri ale facturii de gaz, preţul e plafonat până în 31 martie 2026 # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că schemele de ajutor iniţiale, care au fost valabile şi în anii trecuţi, vor fi păstrate în continuare,... © G4Media.ro.
17:20
Secretarul american al Apărării îi critică pe „generalii graşi” şi le spune ofiţerilor americani care nu îi susţin agenda că ar trebui să demisioneze # G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii graşi” şi iniţiativele de diversitate care, potrivit lui, au dus la decenii de declin în... © G4Media.ro.
17:00
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că se va întâlni cu liderii militari americani şi că îi va concedia pe loc pe cei care nu... © G4Media.ro.
17:00
„Casa Petrescu”, clădire antebelică de pe Calea Griviței, în prezent degradată, cumpărată de Primăria Sectorului 1 din bugetul local / Ce funcțiune va avea după renovare # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, marți, 30 septembrie, achiziția clădirii istorice „Casa Petrescu”, situată pe Calea Griviței nr. 115-117, care va fi transformată... © G4Media.ro.
17:00
Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa # G4Media
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime... © G4Media.ro.
16:50
Uniunea Europeană, într-o ofensivă diplomatică în Ucraina, în contextul opoziţiei exprimate de Budapesta față de aderarea țării devastate de război la blocul comunitar # G4Media
Uniunea Europeană se află într-o ofensivă diplomatică la nivel înalt în Ucraina în această săptămână, cu întâlniri cu reprezentanţii minorităţii maghiare din vestul ţării pentru... © G4Media.ro.
16:40
Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, în baza unui mandat de arestare european emis de Germania # G4Media
Polonia a arestat un bărbat suspectat de participare la sabotarea în 2022 a gazoductului Nord Stream 2, la Marea Baltică, la trei ani de la... © G4Media.ro.
16:40
Primăria Oradea își asumă costurile pentru noul stadion, dar anunță că lucrările nu vor începe mai devreme de a doua jumătate a anului viitor # G4Media
Primarul Oradiei, Florin Birta, afirmă că lucrările pentru construirea noului stadion municipal – a căror licitare de către Compania Națională de Investiții este în curs... © G4Media.ro.
16:40
Cehia limitează intrarea pe teritoriul său a cetăţenilor ruşi cu paşapoarte diplomatice şi vize de afaceri, pe fondul îngrijorărilor legate de securitate # G4Media
Guvernul ceh a declarat marţi că doreşte să dea un exemplu şi să devină prima ţară din Uniunea Europeană care limitează, cu efect imediat, intrarea... © G4Media.ro.
16:40
Trei oferte au fost depuse la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania-A3 # G4Media
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit trei oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş-Biharia al Autostrăzii Transilvania-A3. Contractul... © G4Media.ro.
16:40
În „Barul Angelei” din Castellon (Spania) se organizează periodic evenimente românești: Vara servim ciorbă și iarna fasole. Sarmale avem mereu # G4Media
Povestea Angelei Albu, de loc din Târgu Mureș, începe acum aproape două decenii, când soțul ei a plecat primul în Spania, iar după un an l-a... © G4Media.ro.
16:40
Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România.... © G4Media.ro.
