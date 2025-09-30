Obediența externă a complotului din 1989. Opinia generalului Iulian Vlad și fresca generalului Aurel Rogojan: De la Andrei Pleșu, conferențiar la Securitate, la Horia Sima, avertizor asupra loviturii KGB
ActiveNews.ro, 30 septembrie 2025 23:10
Cel mai complete mărturii, date și documente despre evenimentele premergătoare loviturii de stat din decembrie 1989 au fost scoase la lumină în ultimii ani de generalul de brigadă (r) SRI Aurel Rogojan, fost colaborator apropiat al generalul de corp de armată Iulian Vlad, în lucrările sale apărute la editurile Compania, Proema și Evenimentul.
• • •
Acum 8 ani a murit Generalul Iulian Vlad, ultimul director al Departamentului Securității Statului (23 februarie 1931 - 30 septembrie 2017). Generalul despre 1989: Mi-ar fi fost cu neputință să execut ordinul de reprimare a revoltei poporului român # ActiveNews.ro
Generalul (r), Iulian N. Vlad, fost Ministru Secretar de Stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului (DSS) din 1987 până în decembrie 1989, a murit sâmbătă, 30 septembrie 2017, la vârsta de 86 de ani.
Hillary Clinton, ura care nu se mai oprește nici după uciderea lui Charlie Kirk: ALBII CREȘTINI din America ”fac rău obiectivelor pe care ar trebui să le urmărim” # ActiveNews.ro
„La două săptămâni după asasinarea lui Charlie Kirk, Hillary Clinton reamintește tuturor că bărbații albi creștini sunt periculoși și fac rău Americii. Acești oameni nu au nicio intenție să calmeze spiritele. Ei știu că încurajează ceea ce s-a întâmplat”, a scris o persoană pe Twitter.
Au zburat 60 de ani, au provocat 400 de accidente și au ucis 171 de piloți: India retrage avioanele rusești MiG-21, „sicriele zburătoare” # ActiveNews.ro
După 60 de ani de serviciu, India își ia rămas bun de la anticele MiG-21, marcând trecerea la avioane moderne.
Femeile din politica lui Kim Jong-un: sora, mătușa, soția și fiica. Legăturile de sânge de la Phenian # ActiveNews.ro
Ministrul nord-coreean al Afacerilor Externe, Choe Son-hui, s-a întâlnit duminică cu omologul său chinez. Faptul că o femeie ocupă o astfel de funcție în Coreea de Nord face din această țară un caz neobișnuit în lumea restrânsă și foarte masculină a regimurilor autoritare.
ȘTIREA ZILEI: Patriarhul Daniel i-a ridicat Arhiepiscopului Teodosie interdicția de slujire în alte eparhii # ActiveNews.ro
Odată cu această hotărâre, ÎPS Teodosie va putea, din nou, să slujească împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în diferite eparhii din țară, cu respectarea rânduielilor canonice. Interdicția fusese instituită în toamna anului 2024 și a reprezentat una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate unui ierarh român în ultimele decenii.
Apel al slujitorilor bisericești către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind prăznuirea Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu # ActiveNews.ro
În contextul aprobării, astăzi, în ședința Sfântului Sinod, a înscrierii în Calendarul bisericesc a Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu cu data de prăznuire 24 februarie, deși nașterea sa în Ceruri a fost pe 22 februarie (2011), am primit la redacția ActiveNews un Apel al slujitorilor bisericești către Sinod, căruia îi dăm curs în continuare:
Ipocrizia climatică față de IA. Noile centre de date ale OpenAI vor consuma mai multă energie decât tot orașul New York # ActiveNews.ro
„Zece gigawați înseamnă mai mult decât cererea maximă de energie din Elveția sau Portugalia”.
Declarațiile recente ale lui Călin Georgescu, ca răspuns pentru întrebările maestrului gazetar Ion Cristoiu, care a apreciat potențialul electoral al AUR și al liderului său, George Simion, au deschis o dezbatere mai amplă despre...
LIVE: Trump și Hegseth se întâlnesc cu 800 de generali din întreaga lume, inclusiv din România, la baza militară Quantico. ”Fără bărbați în rochii. Fără venerarea schimbărilor climatice, fără confuzii de gen. Am terminat cu porcăria asta” - VIDEO # ActiveNews.ro
Astăzi, la baza militară Quantico din Virginia, are loc o întâlnire de amploare la care participă sute de generali și ofițeri de rang înalt din armata Statelor Unite. Reuniunea a fost convocată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar la eveniment este prezent și Donald Trump.
Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Trei sfinți au fost înscriși în calendar # ActiveNews.ro
În zilele de luni și marți, 29-30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
O nuntă s-a transformat într-un adevărat coșmar. Bucuria s-a schimbat în groază în câteva secunde. La un moment dat, în timp ce continua să danseze, bărbatul s-a prăbușit pe podea, sub privirile îngrozite ale celor prezenți.
Astăzi, la baza militară Quantico din Virginia, are loc o întâlnire de amploare la care participă sute de generali și ofițeri de rang înalt din armata Statelor Unite. Reuniunea a fost convocată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar la eveniment este prezent și Donald Trump.
Valerian Stan: Pro memoria – Analiza juridică a eliminării lui Călin Georgescu din alegerile prezidențiale # ActiveNews.ro
Recent am fost solicitat de un diplomat acreditat la București să spun mai precis (n-am făcut-o exhaustiv în ce am publicat deja) ce a fost neconstituțional sau nelegal în eliminarea lui Calin Georgescu din alegerile prezidențiale.
Ion Cristoiu: Călin Georgescu - un interlocutor dificil. Așteaptă un semn din America? # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Călin Georgescu așteaptă un semn din America? Călin Georgescu este un interlocutor foarte dificil. Vede vreo rază de speranță?!
Big Pharma nu se mai satură: Noile reglementări privind hipertensiunea arterială transformă peste noapte un MILIARD de oameni SĂNĂTOȘI în BOLNAVI CRONICI pe pastile # ActiveNews.ro
Asociația Americană a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementări medicale în domeniul cardiac a publicat noile limite ale tensiunii arteriale care sunt considerate sănătoase, scrie ZiuaNews.
Planul Donald Trump în 20 de puncte se circumscrie, în aparență, războiului din Gaza, care a produs imense traume locuitorilor de acolo, în totalitate palestinieni, și este pe cale de a izola periculos Israelul pe plan mondial.
Armata României avansează programul de înzestrare cu tancuri M1 Abrams: următoarele etape vizează nu doar achiziția de blindate, ci și muniții, arme secundare, echipamente de instruire și un pachet larg de cooperare...
YouTube obligat să plătească 24,5 milioane $ pentru CENZURAREA lui Donald Trump după evenimentele de la Capitoliu # ActiveNews.ro
Donald Trump a obținut o despăgubire de 24,5 milioane de dolari de la YouTube, după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, potrivit Fox Business.
Raport grav al Departamentului de Stat din SUA. Investitorii se plâng de corupția din România, care este extinsă chiar și la nivelul guvernului.
"O ZI ÎNTUNECATĂ PENTRU EUROPA" - Elvețienii dau tonul cărților de identitate digitale ca în China, după un nou referendum trecut la virgulă: 50,4. Anterior, elvețienii respinseseră ID-ul DIGITAL CU 64% # ActiveNews.ro
Elveția a votat în favoarea introducerii cărților de identitate electronice, în urma celui de-al doilea referendum național pe acest subiect. Conform rezultatelor oficiale, 50,4% dintre alegători au sprijinit proiectul „e-ID", în timp ce 49,6%...
Nicușor Dan salută planul propus de Trump pentru Fâșia Gaza: ”Oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului” # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, salută planul de pace prezentat de Donald Trump pentru Gaza, este „o oportunitate reală” de a opri războiul și de a facilita eliberarea ostaticilor și acordarea de ajutor umanitar populației...
30 septembrie: 18 ani de la întronizarea PF Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. ÎNTRU MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Daniel a fost ales în 12 septembrie 2007, de Colegiul Electoral Bisericesc, în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, după ce au considerat că nu procesul în nu era „o urgență”.
Rachete Tomahawk pentru Ucraina, o idee periculoasă. SUA ar putea risca un război mai amplu în Europa # ActiveNews.ro
Ar trebui evaluat cu atenție până unde ar merge Rusia în cazul unei provocări directe, înainte ca SUA să riște un război mai amplu în Europa.
30 septembrie: Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei. Sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, primul episcop al Armeniei și încreștinătorul poporului armean, a fost cel de-al 36-lea episcop care a semnat pe lista celor 318 Părinți prezenți la Sinodul I Ecumenic (325)
„Multe teorii ontologice implică osingularitate. Asta înseamnă că, pentru a porni motorul intelectual, e nevoiesă ieși în afara sistemului. Primești o ipoteză gratis și, dacă o folosești,restul sistemului trebuie să meargă lin și fără probleme până la sfârșit.Știința își folosește această carte cu Big Bang-ul; ce spune știința, de fapt,este «Dați-mi primele zece-douăsprezece nanosecunde și, dacă în aceste primenanosecunde am voie să mă folosesc de magie și fum și jocuri de oglinzi, restulva continua de o manieră cât se poate de ordonată»… Dacă poți să crezi așaceva, atunci poți să crezi orice!”.
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii americani se plâng atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România # ActiveNews.ro
Elvețienii au votat pentru introducerea cărților de identitate digitale. Referendumul a trecut la limită, aproape jumătate de țară a spus ”nu” # ActiveNews.ro
Elveția a votat în favoarea introducerii cărților de identitate electronice, în urma celui de-al doilea referendum național pe acest subiect. Conform rezultatelor oficiale, 50,4% dintre alegători au sprijinit proiectul „e-ID", în timp ce 49,6%...
Trump ia în calcul furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei: ”Cine stabilește ținta? Americanii sau ucrainenii?”, întreabă Rusia # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump își etalează o nouă pârghie în războiul din Ucraina — permițând națiunii să folosească arme americane pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, analizând posibilitatea de a furniza Kievului rachete de...
YouTube acceptă să plătească 24,5 milioane $ pentru a încheia disputa cu Donald Trump # ActiveNews.ro
Donald Trump a obținut o înțelegere de 24,5 milioane de dolari cu YouTube, după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, potrivit Fox Business.
Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie: ”Probele sunt insuficiente” # ActiveNews.ro
Andrew Tate nu va fi acuzat penal în Marea Britanie în dosarul în care patru femei îl acuză de violență sexuală, viol și agresiune. Decizia a fost anunțată luni de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), care a concluzionat că „testul...
Ion Spânu: Călin Georgescu, trimis în judecată cu un plagiat din Cristi Dănileț, comis de procurorul Marius Iacob # ActiveNews.ro
După o lungă și profundă dezbatere pe TikTok a Rechizitoriului pe baza căruia a fost trimis în judecată Călin Georgescu, cîștigătorul alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, pentru infracțiunea de „complicitate la...
Teodora, rugătoarea noastră din cerurile românești: ”În toate am fost prima, și la moarte voi fi tot prima!”. 6 ANI DE LA PLECAREA TEODOREI STAMATE LA DOMNUL # ActiveNews.ro
Astăzi, 29 septembrie, s-au împlinit 6 ani de când Teodora Stamate, copila minunată, ce a înfricoșat și cancerul cu zâmbetul ei curat, a pășit în Împărăția cerească a luminii, a bucuriei desăvârșite, a Domnului nostru Iisus Hristos, izvorul vieții și al bucuriei, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin.
Adevărul Bisericii: PS Ambrozie, în predică: ”N-am putea să trăim o viață pretins creștină fără a împlini poruncile bisericești, sfaturile evanghelice” - VIDEO # ActiveNews.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească în noua biserică de lemn din Bâcu unde a subliniat că viața creștină autentică se întemeiază pe ascultarea poruncilor și pe trăirea sfaturilor evanghelice.
Azi mulțumesc din tot sufletul pentru toate suferințele și umilințele prin care mi-a fost dat să trec, căci ele m-au adus la conștiința păcatului și m-au făcut să înțeleg că singura cale care duce la mântuirea Neamului este Calea evanghelică: Hristos.
Live de la Casa Albă: Trump va conduce ”Consiliul Păcii” din Orientul Mijlociu. Președintele SUA i-a prezentat lui Netanyahu PLANUL LUI DE PACE după ce l-a obligat pe prim ministrul israelian să-și ceară scuze premierului Qatarului. INCERTITUDINEA HAMAS # ActiveNews.ro
Live de la Casa Albă: Președintele Trump participă la o conferință de presă cu prim-ministrul Statului Israel, Netanyahu
Live de la Casa Albă: Președintele Trump participă la o conferință de presă cu prim-ministrul statului Israel, Netanyahu. TRUMP PREZINTĂ PLANUL LUI DE PACE după ce l-a obligat pe israelian să-și ceară scuze premierului Qatarului # ActiveNews.ro
Live de la Casa Albă: Președintele Trump participă la o conferință de presă cu prim-ministrul Statului Israel, Netanyahu
Diplomația în termenii stabiliți de Washington și Seul nu mai este doar inutilă pentru Kim Jong-un, a devenit contraproductivă.
Progresul promis de BigTech trece pe la Mărcuța - Instituțiile de psihiatrie, asaltate de utilizatorii de IA - Cu chatbotul la ședințele de terapie # ActiveNews.ro
„Asistăm la apariția unei noi frontiere în ceea ce privește crizele de sănătate mintală”, afirmă specialiștii.
Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă: Am fost trădat de oameni foarte apropiați. În Sistem există și PATRIOȚI. VOI REROMÂNIZA CAPITALUL. Charlie Kirk urma să fie președintele SUA. America face multe pentru mine - VIDEO # ActiveNews.ro
Marius Tucă Show revine cu o ediție specială, luni, 29 septembrie, de la ora 20:00, în direct pe Gândul. Invitatul serii este Călin Georgescu, care stă față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă într-o dezbatere de neratat.
A ÎNCEPUT: Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați”. CINE SUNT TRĂDĂTORII. ”În Sistem există și PATRIOȚI - VOI REROMÂNIZA CAPITALUL” - VIDEO LIVE/ ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Marius Tucă Show revine cu o ediție specială, luni, 29 septembrie, de la ora 20:00, în direct pe Gândul. Invitatul serii este Călin Georgescu, care stă față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă într-o dezbatere de neratat.
A ÎNCEPUT: Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați”. CINE SUNT TRĂDĂTORII. ”În Sistem există și PATRIOȚI” - VIDEO LIVE/ ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Marius Tucă Show revine cu o ediție specială, luni, 29 septembrie, de la ora 20:00, în direct pe Gândul. Invitatul serii este Călin Georgescu, care stă față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă într-o dezbatere de neratat.
A ÎNCEPUT: Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă: ”Am fost trădat de oameni foarte apropiați” - VIDEO LIVE/ ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Marius Tucă Show revine cu o ediție specială, luni, 29 septembrie, de la ora 20:00, în direct pe Gândul. Invitatul serii este Călin Georgescu, care stă față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă într-o dezbatere de neratat.
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, s-a întâlnit cu Donald Trump și a primit Premiul Templeton în cadrul unei ceremonii solemne care a avut loc la Lincoln Center din New York # ActiveNews.ro
Prietenia dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Sanctitatea Sa Bartolomeu I și IPS Acad. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului este roditoare și va fi demnă de memorat. Mai veche de un sfert de secol.
A ÎNCEPUT: Călin Georgescu, față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă - VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Marius Tucă Show revine cu o ediție specială, luni, 29 septembrie, de la ora 20:00, în direct pe Gândul. Invitatul serii este Călin Georgescu, care stă față în față cu Ion Cristoiu și Marius Tucă într-o dezbatere de neratat.
Sanctitatea Sa Bartholomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, s-a întâlnit cu Donald Trump și a primit Premiul Templeton în cadrul unei ceremonii solemne care a avut loc la Lincoln Center din New York # ActiveNews.ro
Prietenia dintre Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Sanctitatea Sa Bartholomeu I și IPS Acad. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului este roditoare și va fi demnă de memorat. Mai veche de un sfert de secol.
Jiu Tian sau "Al nouălea cer": O uriașă "navă-mamă" pentru drone a Chinei poate lansa 100 de roboți ucigași # ActiveNews.ro
Această dronă de dimensiunea unui avion de linie este înfricoșătoare, dar are și dezavantaje.
