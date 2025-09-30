Ar fi fost lovitura din Superliga » Rapid a ratat un transfer colosal
Gazeta Sporturilor, 30 septembrie 2025 23:20
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că în această vară și-a dorit să îl readucă la formația giuleșteană pe atacantul kosovar Albion Rrahamani (25 de ani), dar până la urmă mutarea a picat. Rrahmani a fost unul dintre cei mai buni străini care a evoluat în Superliga în ultimele sezoane, motiv pentru care Rapid a încercat să îl readucă în România. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:20
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că în această vară și-a dorit să îl readucă la formația giuleșteană pe atacantul kosovar Albion Rrahamani (25 de ani), dar până la urmă mutarea a picat. Rrahmani a fost unul dintre cei mai buni străini care a evoluat în Superliga în ultimele sezoane, motiv pentru care Rapid a încercat să îl readucă în România. ...
23:20
Bannere pro-Palestina la meciul lui Liverpool din Liga Campionilor: „Lăsați bebelușii să trăiască” # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a deplasat la Istanbul pentru meciul cu Galatasaray din etapa #2 a Ligii Campionilor. Fanii turcilor au afișat mai multe bannere legate de conflictul din Fâșia Gaza.Fanii grupării „Cim Bom Bom” și-au arătat solidaritatea față de victimele palestiniene ale conflictului armat dintre Israel și Palestina, izbucnit în 2023 în Fâșia Gaza, un teritoriu disputat de-a lungul istoriei de cele două părți. FOTO. ...
23:10
Jose Mourinho, momente emoționante pe Stamford Bridge » Cum l-au primit fanii și care a fost reacția portughezului # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho (62 de ani) a trăit clipe speciale la revenirea pe Stamford Bridge, acolo unde a scris istorie pe banca lui Chelsea. Actualul antrenor al portughezilor de la Benfica a fost primit cu aplauze de fanii londonezi și a răspuns cu un gest emoționant: le-a trimis sărutări dinspre banca oaspeților."The Special One" este la al patrulea meci pe banca lusitanilor. Până acum, tehnicianul portughez are 2 victorii și un rezultat de egalitate în actualul mandat. ...
Acum o oră
22:40
Michael Schumacher, apariție rară: „A zburat în Elveția pentru a-și vizita familia” # Gazeta Sporturilor
Legenda Formulei 1, Michael Schumacher (56 de ani) a făcut un gest neașteptat. Septuplul campion mondial, care a stat departe de ochii publicului după gravul accident de schi din decembrie 2013, ar fi călătorit în Elveția pentru a-și vizita fiica înainte ca aceasta să devină mamă.Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher (56 de ani) a suferit un accident aproape fatal la schi în Alpii Francezi, la Meribel, moment în care a ieșit de pe pârtie pentru a ajuta fiica unui prieten. ...
Acum 2 ore
22:20
Cine este femeia pe care Jose Mourinho a îmbrațisat-o îndelung pe Stamford Bridge # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, s-a întors pe Stamford Bridge pentru duelul cu Chelsea din Liga Campionilor.Antrenorul portughez a oferit un moment emoționant pe arena din Londra: a îmbrățișat-o îndelung pe Theresa Conneely, membru al staff-ului celor de la Chelsea de peste 48 de ani. ...
22:10
Ce recorduri a doborât Kylian Mbappe după hat-trick-ul din Liga Campionilor » L-a egalat pe Zinedine Zidane # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (26 de ani) a fost din nou omul decisiv pentru Real Madrid. Atacantul francez a reușit o „triplă” în victoria zdrobitoare, scor 5-0, obținută în deplasarea de la Kairat Almaty, din Kazakhstan.Golurile au venit în minutele 25 (penalty), 52 și 74. Pe lista marcatorilor au mai apărut Eduardo Camavinga (83) și Brahim Diaz (90+3). ...
Acum 4 ore
21:20
Antrenorul din „Liga Florilor” a fost ales noul selecționer al naționalei de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a României are un nou selecționer! Alesul Federației Române de Handbal, după ce Florentin Pera (45 de ani) a demisionat de la cârma primei reprezentative joia trecută, este Ovidiu Mihăilă (52 de ani), antrenorul celor de la SCM Craiova. Din informațiile GSP. ...
21:20
Fostul mare internațional englez a fost declarat FALIT! » Ce sume a ajuns să datoreze legenda lui Liverpool # Gazeta Sporturilor
John Barnes (61 de ani), fostul internațional cu 79 de meciuri și 10 goluri în reprezentativa Angliei, a intrat în faliment, după ce datoriile lui au ajuns la suma de 1,5 milioane de lire sterline (1,72 milioane de euro). Decizia se referă la compania John Barnes Media, lichidată între timp. Fostului vârf îi fusese interzis să ocupe funcția de director timp de trei ani și jumătate din cauza datoriilor. ...
21:00
Un nou transfer SF la CFR Cluj! Ioan Varga încearcă să aducă un alt câștigător de Liga Campionilor: negocieri cu Hakim Ziyech # Gazeta Sporturilor
Un nou transfer SF la CFR! Hakim Ziyech (32 de ani), fostul fotbalist de la Ajax și Chelsea, este în discuții cu gruparea din Gruia.Fostul fotbalist câștigător de Champions League a rămas liber de contract după despărțirea de Al Duhail din Qatar, iar Ioan Varga și Mikael Silvestre, consultantul său, încearcă să-l convingă să semneze în Gruia. ...
20:50
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie” # Gazeta Sporturilor
După ce americanii au reacționat dur în momentul în care au văzut cum arată noul model utilitar Duster Pick-Up, considerând că fix elementul-cheie lipsește, a venit și rândul britanicilor să analizeze mașina lansată în luna septembrie în România și să ironizeze producătorul, încă sperând ca modelul este doar, ceea ce numesc ei, o glumă de 1 aprilie. ...
20:40
Luis Enrique, nostalgic înaintea meciului din Liga Campionilor: „Îmi place să văd această Barcelona, voi fi mereu fan al clubului” # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul campioanei Paris Saint-Germain, a vorbit presei înaintea meciului din deplasare, împotriva fostei sale echipe, FC Barcelona, în etapa a doua a grupei UEFA Champions League, programat mâine, 1 octombrie, ora 22:00 (ora României).PSG vine dupa infrangerea la scor în prima etapă a grupei din Champions League, scor 4-0 cu Atalanta, in timp ce Barcelona a invins in deplasare formatia din Premier League, Newcastle. scor 2-1. ...
20:20
Ovidiu Burcă, dezamăgit după Steaua - Sepsi: „Am pretenția că antrenez o echipă cu maturitate. Am picat testul. Frustrant” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Sepsi, a reacționat după ce elevii săi au pierdut în fața celor de la Steaua, scor 1-2, în meciul care a închis etapa #8 din Liga 2. Tehnicianul s-a arătat dezamăgit de jocul echipei sale, a vorbit despre obiectivele covăsnenilor și la final despre fosta sa echipă, Dinamo. VIDEO. Ovidiu Burcă, reacție după Steaua - Sepsi 2-1: „Testul de maturitate l-am picat asta. Frustrant” „Sunt dezamăgit. ...
20:10
Daniel Oprița, reacție dură după remontada Stelei: „Nu înțeleg cum poți să ieși de la vestiar și să iei gol!” # Gazeta Sporturilor
Steaua a reușit o revenire spectaculoasă, învingând-o pe Sepsi cu 2-1, după ce a fost condusă încă din start. Ruben Lopez a reușit „dubla” în minutele 83 și 90+2, în timp ce Nacho Heras (fostul jucător al "militarilor") a punctat pentru covăsneni, chiar în secunda 39.La final, antrenorul Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a analizat victoria și a lansat și câteva reproșuri către elevii săi. ...
20:00
20:00
Dragoș Nedelcu a jucat doar 30 de minute în victoria cu Stelei cu Sepsi și la final a dezvăluit obiectivul # Gazeta Sporturilor
Dragoș Nedelcu (28 de ani), noul mijlocaș al Stelei, a jucat doar 30 de minute marți seara, în ultima partidă a rundei a 8-a din Liga 2, victoria „militarilor”, pe teren propriu, cu Sepsi, scor 2-1, după ce echipa lui a fost condusă în startul partidei. Nedelcu a părăsit terenul accidentat și la final a vorbit despre starea lui. ...
19:50
Englezii au dat răspunsul în cazul Radu Drăgușin » Mesajul managerului pentru Mircea Lucescu! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu nu-l va avea deloc pe Radu Drăgușin nici la acțiunea echipei naționale din octombrie. Tottenham nu-i permite să meargă în România, după ce managerul Thomas Frank a refuzat, în repetate rânduri, apelurile federației române de a-i da drumul la lot. Tottenham nu riscă perturbarea programului său de recuperare și pregătire după operația la genunchi suferită în ianuarie.Așa cum GSP. ...
19:50
Diferența între veniturile lui Rakow și ale Universității Craiova » Ce salarii plătește și banii luați din transferuri! # Gazeta Sporturilor
Rakow este clubul din Polonia cu cea mai mare sumă încasată din vânzări de jucători în acest sezon, circa 18 milioane de euro. Adversara de joi a liderului din Superligă a raportat venituri de 33,5 milioane, de trei ori mai mari decât ale Universității Craiova, aflându-se doar în spatele celor de la Legia Varșovia, trupa lui Edward Iordănescu, și de la Lech Poznan. ...
19:50
19:50
Achraf Hakimi, laude pentru colegul său: „Lamine Yamal va juca împotriva celui mai bun fundaș stânga din lume” # Gazeta Sporturilor
Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul dreapta al francezilor de la PSG, a prefațat duelul cu Barcelona din etapa a doua a grupei UEFA Champions League, programat mâine, 1 octombrie, ora 22:00 (ora României). În cadrul conferinței oficiale de presă premergătoare meciului, marocanul a vorbit despre Lamine Yamal (18 ani), colegul său Nuno Mendes (23 de ani) și propriul loc 6 în clasamentul Balonului de Aur 2025. ...
19:50
Acum 6 ore
19:10
Final dramatic în Steaua - Sepsi: eliminare și gol în prelungiri » Cum arată clasamentul din Liga a 2-a # Gazeta Sporturilor
În epilogul rundei #8 din Superligă, Steaua București s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Sepsi. Ruben Lopez a reușit „doppietta” în minutele 83 și 90+2, în timp ce Nacho Heras a punctat pentru covăsneni, chiar în secunda 39. ...
19:10
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei” # Gazeta Sporturilor
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul soților Ceaușescu, ar fi fost diagnosticat cu o boală gravă , care i-ar fi recidivat după aproape 15 ani. Acum, protectorul Stelei din anii 80' a cerut ajutorul statului român.Conform celor de la mediafax.ro, fiul lui Nicolae Ceaușescu s-ar fi adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului. ...
19:00
Steaua - Sepsi, cel mai tare duel al etapei de Liga 2 » Final NEBUN în Ghencea: „roșu” și gol în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Steaua București - Sepsi, partidă ce trage cortina peste runda #8 din Liga a 2-a, se dispută în aceste momente. Duelul din Ghencea a început la ora 17:03, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de DigiSport 1 și PrimaSport 1.Live » Steaua - Sepsi 2-1Minutul 90+2: GOL Steaua! Sepsi rămâne în zece, iar Ruben Lopez reușește „dubla” cu o lovitură de cap. Final de meci incandescent în Ghencea. ...
18:50
Steaua - Sepsi, cel mai tare duel al etapei de Liga 2 » „Militarii” restabilesc egalitatea pe final de meci # Gazeta Sporturilor
Steaua București - Sepsi, partidă ce trage cortina peste runda #8 din Liga a 2-a, se dispută în aceste momente. Duelul din Ghencea a început la ora 17:03, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de DigiSport 1 și PrimaSport 1.Live » Steaua - Sepsi 1-1Minutul 86: Șansă de a reveni în avantaj pentru Sepsi, Heras, cu capul, aproape de „doppietta”. ...
18:50
Lovitură pentru clubul din Liga 2! Ce se întâmplă cu stadionul de 100 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Oradea va avea un nou stadion, dar momentan demararea lucrărilor a intrat în impas, primarul orașului, Florin Birta, vorbind despre situația arenei și despre problemele financiare care au blocat pentru cel puțin un an startul lucrărilor pe șantier. FC Bihor are un început bun de sezon în Liga 2, cu 7 victorii și un eșec, și este pe locul secund în ierarhie, cu 21 de puncte, unul mai puțin decât liderul Corvinul Hunedoara. ...
18:50
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Denis Ciobotariu » Fotbalistul de națională poate reveni abia la derby-ul cu Dinamo # Gazeta Sporturilor
Accidentat după meciul cu UTA, când a și deschis scorul pentru victoria cu 2-0, stoperul Denis Ciobotariu (27 ani) n-a mai jucat în ultimele 3 etape pentru Rapid, el suferind o ciupitură de menisc la genunchiul drept.Inițial s-a pus problema unei intervenții chirurgicale, de curățare, dar jucătorul a refuzat-o, preferând să mai joace până când meniscul se rupe complet sau până în pauza de iarnă. ...
18:30
„Panică” în rândul fanilor lui Kairat Almaty înaintea meciului cu Real Madrid! Se așteaptă mult mai mulți suporteri decât capacitatea stadionului # Gazeta Sporturilor
Kairat Almaty va disputa marți, 30 septembrie, de la ora 19:45, primul meci din istoria clubului pe teren propriu în grupele Ligii Campionilor, împotriva lui Real Madrid. Partida a stârnit un interes colosal: au existat 130.000 de cereri online pentru bilete, iar autoritățile se așteaptă ca 30.000 de fani să fie prezenți la stadion, în condițiile în care arena din Almaty are doar 23.000 de locuri. ...
18:30
Gigi Becali își „sacrifică” fotbalistul de națională: „Ce mă interesează pe mine de Lucescu?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani) a intrat în dizgrația lui Gigi Becali (67 de ani) după eșecul suferit de FCSB în etapa 10 din Superliga, scor 1-3 cu FC Botoșani. Deși selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) îl consideră pe fundașul campioanei o piesă de bază la națională, patronul echipei a declarat că nu este interesat de acest aspect, astfel că Popescu va rămâne rezervă la meciurile din campionat. ...
18:20
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună” # Gazeta Sporturilor
„Soția mea și cu mine suntem șomeri de ani de zile, încercăm totul pentru a ne angaja undeva, am lucra orice doar pentru a câștiga pâinea, singurul venit pe care îl avem este pensia soacrei mele Marija, care se ridică la 140 de euro pe lună. Din asta trăim noi trei”, spune etnicul croat Ivan Budincevic, acum ajuns la 70 de ani, fost jucător de top din istoria lui Hajduk Split. ...
18:20
Ringier România dă play la 4 show-uri video originale care aduc inspirație, fun si povești reale. Cele 4 formate fresh, gândite să te inspire, să te facă să râzi, să te pună pe gânduri și să-ți arate povești adevărate, fără filtre.Dincolo de copertă – cărțile care schimbă viețiJurnalista Denisa Macovei aduce vedete, creatori de conținut și oameni cool să povestească despre cărțile care i-au transformat. ...
18:10
Lewandowski, dorit de în Serie A! Agentul, în discuții pentru transferul polonezului # Gazeta Sporturilor
În Italia se speculează intens despre interesul lui AC Milan pentru Robert Lewandowski (37 de ani), a cărui înțelegere cu FC Barcelona expiră în iunie 2026. Jurnalistul Luca Cohen scrie că agentul Pini Zahavi și directorul sportiv al „rossonerilor”, Igli Tare, au purtat deja discuții preliminare despre situația atacantului polonez.Milan caută soluții pentru postul de atacant, iar Lewandowski ar fi vizat ca o opțiune pentru următoarea perioadă de transferuri. ...
18:00
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a tras concluziile la capătul primelor 11 etape din Superliga, după ce echipa din Gruia a remizat 2-2 în derby-ul orașului, cu Universitatea, și a rămas fără victorie în campionat dr două luni, fiind în acest moment pe loc de baraj, cu doar 9 puncte. ...
18:00
Canotorii medaliați la Mondialele de la Shanghai s-au întors acasă: „Viitorul sună bine, chiar au muncit mult cu toții!” # Gazeta Sporturilor
Delegația României a venit de la Campionatele Mondiale găzduite de Shanghai cu 6 medalii, două de aur și 4 de argint, cel mai bun bilanț din 1997 încoace. Antrenorul coordonator, Dorin Alupei, a spus că este mulțumit și că rezultatele vin dă confirme valoarea întregii echipe.Un alt zbor lung, de data aceasta cel de întoarcere acasă în urma unei ediții aparte a Campionatelor Mondiale. ...
17:50
Steaua - Sepsi, cel mai tare duel al etapei de Liga 2 » Covăsnenii conduc, după golul din secunda 39 # Gazeta Sporturilor
Steaua București - Sepsi, partidă ce trage cortina peste runda #8 din Liga a 2-a, se dispută în aceste momente. Duelul din Ghencea a început la ora 17:03, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de DigiSport 1 și PrimaSport 1. ...
17:50
Pafos - Bayern Munchen, duel incendiar pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Pafos, echipa românului Vlad Dragomir, va primi vizita nemților de la Bayern Munchen, în etapa #2 din Champions League. Meciul a fost programat pe 30 septembrie, de la ora 22:00 și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 4 și Digi Sport 3.Echipa lui Vlad Dragomir a obținut în prima etapă o remiză albă pe terenul celor de la Olympiakos, în timp ce bavarezii au învins Chelsea pe teren propriu, scor 3-1. ...
17:50
Răspunsul lui Tottenham la convocarea lui Drăgușin » Ce mesaj are Thomas Frank pentru Mircea Lucescu! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu nu-l va avea deloc pe Radu Drăgușin nici la acțiunea echipei naționale din octombrie. Tottenham nu-i permite să meargă în România, după ce managerul Thomas Frank a refuzat, în repetate rânduri, apelurile federației române de a-i da drumul la lot. Tottenham nu riscă perturbarea programului său de recuperare și pregătire după operația la genunchi suferită în ianuarie.Așa cum GSP. ...
17:50
O nouă platformă de streaming va transmite competiții sportive organizate în România! # Gazeta Sporturilor
Televiziunea Română a semnat un parteneriat la nivel național cu Eurovision Sport, cea mai mare platformă europeană de conținut sportiv. Practic, federațiile sportive din România vor decide dacă vor transmite live competițiile sportive din țară sau le vor încărca ulterior pe platforma video a Uniunii Europene de Radiodifuziune. ...
17:40
Steaua - Sepsi, cel mai tare duel al etapei de Liga 2 » S-a marcat în secunda 39 # Gazeta Sporturilor
Steaua București - Sepsi, partidă ce trage cortina peste runda #8 din Liga a 2-a, se dispută în aceste momente. Duelul din Ghencea a început la ora 17:03, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de DigiSport 1 și PrimaSport 1.Live » Steaua - Sepsi 0-1Minutul 30: Modificare și în tabăra bucureștenilor. A ieșit Nedelcu, a intrat Chipirliu. ...
Acum 8 ore
17:10
Start în Steaua - Sepsi, cel mai tare duel al etapei de Liga 2 » Incredibil: GOL în secunda 39 # Gazeta Sporturilor
Steaua București - Sepsi, partidă ce trage cortina peste runda #8 din Liga a 2-a, se dispută în aceste momente. Duelul din Ghencea a început la ora 17:03, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, fiind televizat de DigiSport 1 și PrimaSport 1.Live » Steaua - Sepsi 0-1Minutul 6: Șansă mare pentru „militari”. Nedelea, acțiune excelentă în flancul stâng, îi pasează excelent lui Lascu, care trimite puțin pe lângă poartă, din poziție ideală. ...
17:10
LeBron James asigură că situația contractuală nu îi va afecta evoluțiile la Lakers # Gazeta Sporturilor
La finalul sezonului următor, LeBron James va rămâne liber de contract. Cu toate acestea, consideră că situația sa contractuală nu îi va influența deloc jocul.În cadrul Media Day, un eveniment care se referă la întâlnirea presei cu echipele din NBA și care abordează tot ceea ce fanii baschetului ar trebui să știe despre noul sezon competițional, vedeta lui Los Angeles Lakers a oferit mai multe declarații. ...
17:10
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat cele 9 meciuri ale zilei din Champions League.Printre acestea s-au numărat dueluri extrem de atractive precum Atletico Madrid – Frankfurt, Chelsea - Benfica, Galatasaray - Liverpool sau Marseille - Ajax.Breaking Bets poate fi urmărită în direct, de luni până vineri, de la ora 13:00, pe gsp.ro și pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor. ...
17:00
Usain Bolt a dezvăluit care este acum principala lui preocupare, după ce a părăsit lumea sportului # Gazeta Sporturilor
Cel mai rapid om din lume, Usain Bolt, a vorbit despre pasiunea lui pentru muzică, după ce s-a aventurat pe diferite căi profesionale, în urma retragerii sale din atletism.Cu cariera sa de alergător încheiată, nu mai există sesiuni de antrenament riguroase și nici eforturi de a-și depăși limitele performanței umane. Tot acest timp liber i-a oferit lui Usain Bolt, acum în vârstă de 39 de ani, șansa de a experimenta alte cariere. ...
16:50
Arlauskis, fără milă despre conducerea unui club din Liga 1: „Niște zburători care s-au lipit de patron” # Gazeta Sporturilor
Giedrius Arlauskis (37 de ani), fostul portar de la CFR Cluj, a lansat un atac dur la adresa conducerii clubului din Gruia, în contextul clasării ardelenilor pe locul 13 în Superliga. Echipa antrenată de Andrea Mandorlini a remizat cu U Cluj luni, scor 2-2, și a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie în campionat.Lituanianul i-a transmis lui Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, că s-a înconjurat de „lipitori”. ...
16:50
Hansi Flick, înaintea ciocnirii cu PSG: „Suntem Barcelona și suntem mereu printre favoriți în Liga Campionilor” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a prefațat meciul cu PSG din etapa #2 a Ligii Campionilor (miercuri, ora 22:00) și a anunțat ce așteptări are de la meciul care se va juca pe Estadi Olimpic Lluís Companys.Germanul a declarat categoric că în confruntarea de mâine, echipa sa nu va căuta revanșa pentru eliminarea din competiție împotriva aceluiași adversar în sezonul 2023/24, în sferturi. ...
16:40
Avertismentul lui Hansi Flick pentru starul Barcelonei: „Nu îmi place să tot aud mereu laude! Super, super...” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Hansi Flick încearcă să mai tempereze fluxul de elogii aduse lui Lamine Yamal. Câștigătorul „Trofeului Kopa” și clasat imediat în urma fotbalistului premiat cu „Balonul de Aur” nu a atins cel mai înalt nivel în opinia germanului, care îl trimite să muncească mai mult, mai ales în sprijinul apărării blaugrana!Lamine Yamal a trecut peste accidentarea cu care s-a întors de la echipa națională a Spaniei, care l-a ținut pe tușă în trei partide, cu ...
16:10
AC Milan a sărbătorit victoria împotriva lui Napoli cu 2-1, weekendul trecut, iar importanța acestui triumf a fost cel mai bine evidențiată de reacția lui Luka Modric la fluierul final. Deși a câștigat aproape tot ce se putea câștiga în cariera lui, croatul a căzut pe gazon și a sărbătorit victoria ca și cum ar fi ridicat din nou trofeul Ligii Campionilor!Luka Modric s-a răstit la Strahinja PavlovicDevenit unul dintre titularii de bază ai „Diavolului milanez”, ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.