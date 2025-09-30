Ar fi fost lovitura din Superliga » Rapid a ratat un transfer colosal

18:20

„Soția mea și cu mine suntem șomeri de ani de zile, încercăm totul pentru a ne angaja undeva, am lucra orice doar pentru a câștiga pâinea, singurul venit pe care îl avem este pensia soacrei mele Marija, care se ridică la 140 de euro pe lună. Din asta trăim noi trei”, spune etnicul croat Ivan Budincevic, acum ajuns la 70 de ani, fost jucător de top din istoria lui Hajduk Split. ...