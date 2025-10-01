Cristi Chivu, motive de îngrijorare și după Inter – Slavia Praga 3-0: „Va fi testat”
Fanatik, 1 octombrie 2025 01:10
Cristi Chivu a găsit mai multe aspecte pozitive după Inter - Slavia Praga 3-0, dar și un motiv de îngrijorare: „Lucruri pe care băieții nu erau obișnuiți să le facă”
Acum 2 ore
01:10
Cristi Chivu a găsit mai multe aspecte pozitive după Inter - Slavia Praga 3-0, dar și un motiv de îngrijorare: „Lucruri pe care băieții nu erau obișnuiți să le facă”
Acum 4 ore
00:40
Cristi Chivu, personaj desprins din Harry Potter. Ce scrie Gazzetta dello Sport după Inter – Slavia 3-0 în Champions League: „S-ar simți confortabil la Hogwarts” # Fanatik
Cristi Chivu i-a cucerit pe jurnaliștii italieni prin modul în care a pregătit meciul Inter - Slavia Praga din Champions League. Ce au subliniat în mod special cei de la Gazzetta dello Sport
00:00
Un jurnalist kazah l-a luat prin surprindere pe Xabi Alonso. Ce s-a întâmplat la conferință după Kairat Almaty – Real Madrid 0-5 în Champions League. Video # Fanatik
Moment amuzant petrecut după meciul din Champions League Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Ce cadou inedit a primit Xabi Alonso și ce s-a întâmplat după
30 septembrie 2025
23:30
Gafă de curtea școlii chiar sub privirile lui Cristi Chivu! Jucătorii și-au pus mâinile în cap. Video # Fanatik
Eroare de proporții la meciul Inter - Slavia Praga din Champions League! Ce s-a putut întâmpla chiar sub ochii lui Cristi Chivu
23:20
Fotbalistul care a încântat la Rapid se întoarce în SuperLiga! Destinație extrem de surprinzătoare # Fanatik
Una dintre marile surprize ale acestui sezon de Superliga dă o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Fostul fotbalist de la Rapid revine în România
23:10
David Popovici și Taisia Nițuleasa, iubita sa, au ajuns în Las Vegas. Cuplul participă la un eveniment cât se poate de important, iar sportivul este entuziasmat.
22:50
Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la calificarea în play-off-ul SuperLigii.
Acum 6 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 367 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:40
FIFA face ravagii în SuperLiga! După CFR Cluj și UTA, un alt club a primit interdicție la transferuri # Fanatik
Fotbalul românesc încasează lovitură după lovitură de la FIFA. După CFR Cluj și UTA, un al treilea club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri.
22:20
Transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa, greşeală pentru decarul naţionalei?! “Fotbalul din Serie A nu i se potriveşte! Acolo este un fotbal agresiv” # Fanatik
Nicolae Stanciu s-a transferat în vară la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, însă mutarea nu este una care să i se potrivească, spune Adrian Porumboiu.
21:50
Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid e echipă de bătut!” # Fanatik
Lui Liviu Ungurean, alias Bocciu, i-a fost ridicată interdicția a intra pe stadioane, iar Mitică Dragomir s-a arătat încântat de revenirea acestuia la conducerea Peluzei Nord a Rapidului.
21:20
Neluțu Varga forțează încă o lovitură la CFR Cluj. Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra! # Fanatik
Neluțu Varga mai vrea să dea o lovitură de proporții pe piața transferurilor după ce i-a adus pe Zouma și Slimani! Un alt fost câștigător de Champions League alături de Chelsea este dorit în Gruia
21:10
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist # Fanatik
Care este, de fapt, cantitatea de energie electrică livrată de România Ucrainei și Republicii Moldova. Cifrele oficiale care contrazic narativul blocului suveranist
20:50
Apariție spectaculoasă a lui Gigi Mustață la Gala RXF 50. A venit să-și susțină prietenul, însoțit de o gașcă de motocicliști și membri ai Peluzei Nord. Video # Fanatik
Liderul Peluzei Nord al galeriei FCSB, Gigi Mustață, și-a făcut apariția la Sala Polivalentă din București pentru a urmări luptele din cadrul galei RXF 50.
Acum 8 ore
20:30
Lovitură pe piața media din România: apare o nouă platformă de streaming. „Românii au acces gratuit la spectacolul sportului mondial” # Fanatik
O nouă platformă de streaming va intra pe piața media din România și va transmite competiții sportive din țara noastră, în colaborare cu Televiziunea Română.
20:10
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt” # Fanatik
Ajunsă la 27 de ani, una dintre îndrăgitele jucătoare de tenis vine cu o veste neplăcută. A făcut public totul pe rețelele sociale.
20:00
Victor Angelescu a anunțat că Albion Rrahmani a fost la un pas de Rapid. Președintele din Giulești a discutat personal cu impresarul atacantului.
19:50
Alex Pop, născut la Buenos Aires! Povestea senzaţională a atacantului de la Dinamo: „Nu înţelegeam ce spun copii la grădiniţă!” # Fanatik
Alexandru Pop a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre povestea sa extraordinară. Atacantul lui Dinamo a petrecut primii ani ai vieții în Argentina.
19:40
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele # Fanatik
Ipostaza în care a apărut partenera lui Daniel Bîrligea după meciul FCSB-Oțelul. Toată lumea a rămas surprinsă la această apariție.
19:30
Campionii de la canotaj au revenit în ţară cu şase medalii „mondiale”, dar fără Elisabeta Lipă. Ce se întâmplă cu președinta Federației # Fanatik
România a obţinut două medalii de aur şi patru de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj. Campionii s-au întors acasă de la Shanghai, iar Elisabeta Lipă e cu gândul la viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice.
19:00
Lovitură de proporții! Fotbalistul de 6 milioane de euro a semnat înainte de FCSB – Young Boys! Contract până în 2027 # Fanatik
Anunț de maxim interes pentru suporteri înainte de meciul FCSB - Young Boys din Europa League! Fotbalistul cotat la 6 milioane de euro a semnat până în 2027
Acum 12 ore
18:40
S-a aflat! Cine e femeia misterioasă pe care Jose Mourinho a îmbrățișat-o la revenirea pe Stamford Bridge # Fanatik
Jose Mourinho, noul antrenor al celor de la Benfica, se întoarce pe Stamford Bridge pentru a-și înfrunta fosta echipă, Chelsea, iar lusitanul a fost surprins alături de o femeie necunoscută publicului larg.
18:30
Veste uriașă pentru cluburile din SuperLiga! Ce se întâmplă la începutul lunii octombrie. Exclusiv # Fanatik
Mai multe cluburi din SuperLiga se confruntă cu probleme financiare importante, dar FANATIK a aflat că acestea vor primi o mână de ajutor în luna octombrie.
18:10
România, în topul țărilor cu cel mai mare număr de decese cauzate de boli cardiovasculare. De ce în Oltenia sunt cele mai multe cazuri: ”Nu sunt cele mai sănătoase practici” # Fanatik
Află de ce România are una dintre cele mai ridicate rate de decese cauzate de bolile sistemului circulator și care sunt lucrurile care dăunează teribil inimii. Oltenia, pe locul doi în Europa
18:00
Alin Fică, lovitură de teatru! Rapid a anunțat că îl transferă, însă este aproape să semneze cu alt club din SuperLiga: „Ne-am înțeles” # Fanatik
Alin Fică, mijlocașul celor de la CFR Cluj, care a fost foarte aproape să se transfere la Rapid în această vară, urmează să semneze cu un alt club, dezvăluie Cristi Balaj.
17:40
Revenire importantă pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Rakow: “Rădoi decide dacă va începe cu el” # Fanatik
Universitatea Craiova se pregăteşte de meciul cu Rakow, primul din faza principală a Conference League. Mirel Rădoi primeşte o veste bună înaintea confruntării din Polonia.
17:10
Cum cresc salariile șefilor unei companii de stat în plină criză bugetară. Fosta consilieră a lui Grindeanu, printre cei șapte directori plătiți regește # Fanatik
Buget spectaculos pentru șefii unei companii de stat. Fosta consilieră a lui Sorin Grindeanu, printre cei șapte administratori ai companiei.
17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, ferm cu privire la regula U21: „De ce are și nu are dreptate Mandorlini” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK după discursul manifest al lui Andrea Mandorlini cu privire la regula U21 din fotbalul românesc
16:40
Stipe Perica, mesaj războinic după ce a făcut făcut praf de Rădoi după U Craiova – Dinamo 2-2: “Să nu uităm când vin ei la Bucureşti!” # Fanatik
Dinamoviștii nu vor uita cum au fost tratați la finalul meciului din Bănie cu Universitatea Craiova. Ce mesaj a transmis Stipe Perica după conflictul cu oltenii.
16:40
(P) Super Cote pentru etapa de UCL, cu revenirea lui Mourinho la Londra și blockbusterul Barcelona – PSG! # Fanatik
A doua etapă a grupei din Liga Campionilor, programată marți și miercuri în direct pe Superbet, aduce sute de mii de spectatori în tribune, milioane în fața televizoarelor, câteva premiere și unele dintre cele mai […]
16:20
Rezultate Champions League, etapa 2. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Liverpool a ajuns în infern la Istanbul. Video # Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 2. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
16:00
Justin Ştefan, candidat la preşedinţia LPF?! Oficialul Ligii lămureşte lucrurile: „Doar în acest scenariu. Am avut o discuţie cu Gino Iorgulescu!” # Fanatik
Justin Ștefan a lămurit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, singura condiție pentru care ar candida la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal
15:40
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!” # Fanatik
Mitică Dragomir a dezvăluit că Mircea Lucescu, selecționerul României, și Cristi Borcea, fostul șef de la Dinamo, fac zeci de milioane de euro din investițiile pe care le au în afaceri imobiliare.
15:20
Atacantul lui Dinamo, în probe la AS Roma: “Erau acolo Totti, Nainggolan. Îmi era şi ruşine să fac poze!” # Fanatik
Vârful lui Dinamo a fost în probe la AS Roma. Transferul care îi putea schimba viața. Cum a reacționat în preajma vedetelor Totti și Nainggolan.
15:10
Kairat – Real Madrid, cel mai dezechilibrat meci din istoria Champions League. 6 echipe din România sunt cotate mai bine decât campioana din Kazahstan # Fanatik
Pentru partida contra Kairat Almaty din Champions League, Real Madrid va zbura aproape 12 ore până în Kazahstan. 6400 de kilomentri spre Asia pentru probabil cea mai dezechilibrată partidă din istoria competiției.
15:00
„Gladiatorul” FCSB-ului, în lot pentru meciul cu Young Boys! Revenire spectaculoasă. Exclusiv # Fanatik
Veste bună pentru FCSB înainte de meciul cu Young Boys, din Europa League. Titularul și-a revenit spectaculos și este apt de joc
14:40
Marea împăcare între Ion Crăciunescu şi Adrian Porumboiu, la 75 de ani: “Vorbim mai mult ca niciodată! Am ajuns de unde am plecat”. Exclusiv # Fanatik
Pace în sfârșit între Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu. Cei doi foști mari arbitri români s-au împăcat după ani de conflict. Dezvăluirea făcută de fostul finanțator de la Vaslui.
14:20
Nereguli șocante la hotelul din Prahova, unde două femei au murit în incendiu. Unitatea funcționa ilegal din 2009 # Fanatik
Noi detalii ies la iveală despre hotelul din Prahova unde două femei au murit carbonizate. Informațiile obținute de FANATIK, confirmate de primarul comunei.
14:10
Adrian Porumboiu revine în forţă în SuperLiga: „Voi fi mai mult decât un susţinător!”. La ce echipă se implică financiar: „Am cheltuit 50 de milioane de euro!” Exclusiv # Fanatik
Adrian Porumboiu se implică din nou financiar la o formație din prima divizie. Omul de afaceri a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA la ce echipă va investi.
14:00
SUA, în criză. Guvernul american la un pas de blocaj, majoritatea serviciilor publice se vor închide, iar oamenii vor fi trimişi în şomaj # Fanatik
SUA se află la un pas de un blocaj guvernamental. Se prefigurează al treilea "shutdown" de sub preşedinţia lui Donald Trump, după cele din 2018 şi 2019.
Acum 24 ore
13:40
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie” # Fanatik
Mario Tudose, tot mai aproape de transferul la FCSB. Bogdan Andone a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că-i caută înlocuitor fundașului
13:20
Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Motivul pentru care nu ia toți banii pe card: „Pot să arăt fluturașul” # Fanatik
Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea? Afaceristul a dezvăluit câți bani primește lunar de la statul român, dincolo de cât obține din business-urile sale.
13:10
A început derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: “Am impresia că arbitrii sunt împotriva noastră!”. Assad şi Baiaram, în scădere de formă?! # Fanatik
Primele contre înaintea derby-ului FCSB - Universitatea Craiova. Reproșurile oltenilor îndreptate către arbitraj. Pe cine au pus tunurile oficialii echipei din Bănie.
13:00
Istvan Kovacs, sub lupa spaniolilor după delegarea din Champions League! Cum l-au numit pe arbitrul român, înainte de Villarreal – Juventus # Fanatik
Delegarea lui Istvan Kovacs, care va conduce meciul din Champions League, dintre Villarreal și Juventus, a fost analizată de jurnaliștii din Spania, care nu uită că românul a condus finala din sezonul trecut.
12:40
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar” # Fanatik
Deși pe adresa clubului CFR Cluj au sosit mai multe oferte pentru Louis Munteanu, un transfer în vestul Europei nu s-a concretizat. Cristi Balaj a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația atacantului.
12:20
Semnal de alarmă pentru Mircea Lucescu! Reacţie din Israel despre Lisav Naif Eissat: „Dacă l-ar fi văzut la ultimul meci, nu i-ar fi plăcut” # Fanatik
Lisav Naif Eissat nu a impresionat în meciul Maccabi Haifa - Hapoel Be'er Sheva, pierdut de echipa sa cu 0-1
12:00
Cristi Balaj tună şi fulgeră după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nimeni nu e mulţumit! Putem rata play-off-ul” Critici la adresa jucătorilor: “Au toate condiţiile!” # Fanatik
CFR Cluj a mai bifat o etapă fără victorie în SuperLiga după 2-2 cu rivala U Cluj. Cristi Balaj a făcut iureș în direct după ce criza echipei sale se adâncește tot mai mult.
11:50
Fostul șef al ISU Prahova, anchetat de DNA în dosarul ”Ferma Dacilor”, vrea pensie de merit. ”Lucrări de excepție și misiuni speciale” # Fanatik
DNA susține că Dumitru Elisei Tiberiu, fost șef ISU, ar fi primit mâncare și băutură de la patronul pensiunii Ferma Dacilor. Fostul șef al ISU Prahova vrea acum mai mulți bani la pensie.
11:40
Deziluzie la derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Stadionul se umple la Untold şi când vine FCSB!” Cele două rivale, puse la zid # Fanatik
U Cluj și CFR Cluj au remizat, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superligă, dar audiența de pe Cluj Arena a fost una dezamăgitoare. Derby-ul a fost analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
11:10
Antrenorul echipei de pe podium, reacţie surpriză după victorie: “Nu mă gândesc la play-off! E greu să fim constanţi” # Fanatik
FC Botoșani este una dintre revelațiile noului sezon din SuperLiga. Ce a spus Leo Grozavu după ultima victorie obținută în campionat și ce crede despre play-off.
