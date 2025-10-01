VIDEO Anunț surpriză la Profit E-commerce - Vinzi online bunuri personale peste 10.00 lei? Te ia ANAF la ochi. Platformele chinezești au intrat “ca prin brânză”. Noul impozit împinge la colaps. Înainte să plec de la birou am pierdut o mare comandă!

15:20

În prima parte a lui 2025, plățile digitale au continuat să înregistreze o creștere constantă, în special datorită utilizării portofelelor digitale precum Apple Pay, unde valoarea medie a tranzacțiilor a ajuns dublă față de cea standard. Cu toate acestea, numerarul rămâne preferat de 63% dintre clienți, pe fondul lipsei de educație financiară și al promovării insuficiente a plăților online de către comercianți. Diversificarea metodelor de plată, de la plata în rate până la soluții precum buy now pay later sau open banking, reprezintă motoarele prin care piața se poate dezvolta rapid, spune Elena Gheorghe, Country Manager, PayU GPO România și Ungaria, la Profit E-commerce În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată - Ediția a VI-a.