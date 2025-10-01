Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 1 octombrie. Ce nu e bine să faci astăzi
Click.ro, 1 octombrie 2025 05:10
Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox, celebrată pe 1 octombrie.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
05:10
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 1 octombrie. Ce nu e bine să faci astăzi # Click.ro
Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox, celebrată pe 1 octombrie.
Acum 2 ore
04:10
Machiaj pentru pleoape căzute. Această tehnică îți va ridica privirea și te va face să arăți cu 10 ani mai tânără # Click.ro
Pleoapele căzute reprezintă una dintre cele mai frecvente provocări atunci când vine vorba despre machiaj, mai ales pe măsură ce trecem de prima tinerețe. F
Acum 4 ore
02:10
Zodia care va avea parte de o veste uriașă la începutul lunii octombrie. Divinitatea o va ajuta să-și împlinească un mare vis # Click.ro
Octombrie bate la ușă și, pentru nativii Leu, primele zile ale acestei luni aduc vești extraordinare care le pot schimba complet viața.
Acum 6 ore
01:10
Motivul pentru care nu ar trebui să ignori venele sparte. De ce apar pe picioare pete roșii sau albastre # Click.ro
Multe persoane consideră venele sparte la picioare doar o problemă estetică, însă acestea pot fi un semnal discret, dar important, al stării sănătății tale circulatorii.
30 septembrie 2025
23:50
De-a lungul aventurilor sale, vizitând peste 100 de țări, Ash Jurberg a stat în tot felul de locuri: hoteluri de lux care împodobesc copertele revistelor, pensiuni înghesuite, pensiuni de familie și chiar căsuțe în copaci. Cu toate acestea, există un tip de cazare pe care îl evită: stațiunile all-in
Acum 8 ore
23:40
Gestul banal de toamnă care te poate costa 6.000 de lei. Rişti amendă chiar la tine în curte # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, mulți dintre românii care stau la curte vor începe să se ocupe de adunarea frunzelor care cad din copaci.
23:30
Din păcate, tuturor ni s-a întâmplat să cumpărăm o bucată de carne care, deși este proaspătă și arată superb, este, de fapt, prea tare. Este o problemă comună, de care ne vom lovi cu toții mai devreme sau mai târziu.
23:20
26 de zile până sfințirea „Catedralei Neamului” din București. Care este stadiul lucrărilor # Click.ro
La Catedrala Națională se desfășoară ultimele lucrări înainte de sfințirea din 26 octombrie, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel. Practic, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile înainte de eveniment.
23:00
Reacție nervoasă la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei a făcut un gest revoltător: „Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei” # Click.ro
La priveghiul Ioanei Popescu, atmosfera a fost încărcată de tensiune și emoție. Prietenii și admiratorii jurnalistei s-au adunat la capela cimitirului Berceni 2 pentru a-i aduce un ultim omagiu, însă iubitul acesteia, Mihai Lungu, a avut o reacție nervoasă la câțiva pași de sicriul cu trupul neînsuf
22:50
Top 5 fructe cu un conținut scăzut de zahăr. Sunt delicioase și perfecte pentru cei care suferă de diabet și nici nu îngrașă # Click.ro
Atunci când începem o dietă, primul sfat pe care îl vom primi este să încercăm să mâncăm cât mai multe fructe. Și deși acest sfat este, în general, unul bun, există unele fructe care au un conținut destul de ridicat de zahăr și care ne pot da peste cap sănătatea, dacă avem diabet.
22:30
Dacii nu au lăsat scrieri, dar limba lor e vie. Cum folosim astăzi sute de cuvinte moștenite de la strămoșii noștri # Click.ro
Dacă dacii nu au scris nimic, atunci, cum se face că în limba română există sute de cuvinte care provin de la ei? Limba română este, în esență, o limbă latină, dar ascunde urme ale graiului daco-getic, fascinând și provocând lingviști și istorici deopotrivă. Care sunt aceste cuvinte și cum au suprav
22:20
Ies la iveală noi infectări cu bacteria care a ucis copiii de la Iași. Opt cazuri descoperite la Târgu Mureș # Click.ro
Scandalul bacteriei care a ucis șapte copii din Iași ia amploare. La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie dar în acest caz medicii au intervenit de urgență
22:20
Adina Halas și Ramona Bădescu au un truc comun, pentru un zâmbet de Hollywood. Ingredientul alimentar care le albește rapid dinții: „Nu-l folosim pe post de șmirghel” # Click.ro
Adina Halas și Ramona Bădescu au un truc comun, pentru un zâmbet de Hollywood. Ingredientul alimentar care le albește dinții
22:10
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare” # Click.ro
Ioan Luchian Mihalea, compozitor, dirijor și fondator al grupurilor Song și Minisong, a fost ucis cu cruzime în apartamentul său din București, pe 29 noiembrie 1993. Recent, comisarul Dan Antonescu, unul dintre cei mai respectați criminaliști din România, a povestit în podcastul „Știi ce zic” cum s-
22:10
Ce nu ai voie să faci de Acoperământul Maicii Domnului. Alimentele pe care credincioșii le dau de pomană # Click.ro
Acoperământul Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. Credincioșii din țara noastră sărbătoresc acest moment important în fiecare an pe data de 1 octombrie, iar cu această ocazie sunt respectate nenumărate tradiții populare.
21:50
Nenmărați români au acasă animale de companie, iar cele mai populare alegeri printre aceștia rămân câinii și pisicile. Iar atunci când vine vorba despre feline, există o poziție pe care acestea o preferă mereu însă pe care cei mai mulți oameni nu pot să o înțelegă.
21:50
Trei sfinți și două sărbători noi stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române # Click.ro
Biserica Ortodoxă Română a îmbogățit calendarul bisericesc prin trei sfinți și două sărbători noi. Decizia a fost luată la începutul acestei săptămâni, în ședința Sfântului Sinod, forul suprem de conducere al Bisericii Ortodoxe Române.
21:50
Românii au închis sezonul pe litoralul bulgăresc: «La 35 de euro primeşti cazare, mâncare, băutură» Ce au preferat să mănânce: „Când intră în restaurant după ele se uită” # Click.ro
„Mulţumim românilor!”. S-a încheiat sezonul pe litoralul bulgăresc, iar patronatele din ţara vecină îşi freacă mâinile.
Acum 12 ore
21:20
Mikaela Albu și Irina Columbeanu au moștenit de la mame pasiunea pentru modă. Care-i însă mai frumoasă? Stiliștii dau verdictul: „Pot ajunge milionare din reclame” # Click.ro
Fata mea-i fotomodel! Mikaela Albu și Irina Columbeanu au moștenit frumusețea mamelor. Stiliștii dau verdictul: „Pot ajunge milionare din reclame”
20:50
Greșeala banală care poate distruge mașinile înainte de 300.000 de kilometri: „Cea mai frecventă cauză” # Click.ro
Consumer Reports, o organizație nonprofit care testează și evaluează diverse produse și servicii spune că mașinile moderne pot rezista până la aproximativ 320.000 de kilometri.
20:50
Zile norocoase în octombrie 2025 pentru toate cele 12 zodii. Când îți merge totul ca pe roate în a doua lună de toamnă # Click.ro
Octombrie 2025 se anunță o lună plină de oportunități pentru toate zodiile.
20:40
Destin legat de același bărbat. Ileana Șipoteanu, Viorela Filip și compozitorul care le-a furat inima. Dumitru Lupu a murit în zile fatidice pentru amândouă # Click.ro
Dumitru Lupu, unul dintre cei mai apreciați compozitori români, a avut destinul strâns legat de două soliste iubite, Ileana Șipoteanu și Viorela Filip. Povestea vieții lui și a relațiilor sale pare desprinsă dintr-un film, mai ales din cauza coincidențelor tragice care au înconjurat ultimele zile al
20:20
Ce salariu poate câștiga un român la cules de portocale în Spania. Se oferă și bonusuri de performanță # Click.ro
Nenumărați români merg în această perioadă în Spania, atrași de salariile atractive oferite pentru munca sezonieră în această țară. Campania de cules de portocale și mandarine atrage oameni din întreaga lume, care pot face venituri suplimentare considerabile într-un timp foarte scurt.
19:30
2.750.000 de pensionari cu venituri mici vor primi, în decembrie 2025, a doua tranșă de 400 lei din ajutorul total de 800 lei oferit anul acesta de Guvern, potrivit minstrului Muncii, Florin Manole.
19:20
Prețul uriaș cu care se vinde o singură felie de pizza pe Aeroportul Otopeni: „Cea mai scumpă pizza din lume este aici” # Click.ro
Românii care călătoresc cu avionul și își doresc să se bucure de o gustare rapidă înainte de îmbarcare sunt întâmpinați de prețuri uriașe pe Aeroportul Henri Coandă.
18:50
Care sunt semnele cirozei, boala care ar fi răpus-o pe Ioana Popescu. La ce trebuie să fii atent # Click.ro
Moartea Ioanei Popescu a atras din nou atenția asupra cirozei hepatice, o boală gravă a ficatului care, în stadiu terminal, poate deveni fatală. Tragedia jurnalistei subliniază cât de importantă este prevenția și monitorizarea atentă a sănătății ficatului.
18:40
Șamponul natural care te poate scăpa de mătreața. Poate fi pregătit din numai cinci ingrediente simple # Click.ro
Atunci când mergem la cumpărături vom putea găsi pe rafturile magazinelor nenumărate șampoane care ne promit că ne vor scăpa rapid și ușor de mătreață. Din păcate, de cele mai multe ori, aceste produse nu sunt chiar atât de eficiente precum pretind pe ambalaj.
18:20
Într-un peisaj urban tot mai agitat, confortul a devenit o prioritate în alegerile vestimentare.
18:10
Este un test de inteligență care poate părea, cel puțin la prima vedere, destul de simplu. La urma urmei, tot ce trebuie să facem este să găsim toate diferențele dintre cele două imagini. Însă, deși provocarea pare a fi una banală, ea este, în realitate, mult mai dificilă decât am crede.
18:10
Felul de mâncare ce te ține sătul mult timp. Mihaela Bilic: „Nu există un produs mai echilibrat nutrițional” # Click.ro
Supa sau ciorba nu sunt doar feluri de mâncare delicioase, ci și extrem de benefice pentru sănătate și sațietate. Nutriționista Mihaela Bilic explică de ce aceste preparate sunt considerate „paradoxul supei” și cum pot ajuta la menținerea unei alimentații echilibrate.
17:50
Heidi Klum (52 de ani) a fost atracția principală a evenimentului L'Oréal Paris Le Défilé 2025, desfășurat la Hôtel de Ville, în inima Parisului.
17:40
Sachin, un bărbat în vârstă de 39 de ani din Hapur, India, a fost internat de urgență cu dureri abdominale severe, iar investigațiile medicale au scos la iveală un caz șocant. În stomacul său se aflau 29 de lingurițe, 19 periuțe de dinți și două pixuri.
17:30
Theo Rose și Anghel Damian, un an de la nuntă. Cum a ales cântăreața să sărbătorească momentul # Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la căsătoria lor, un eveniment discret și plin de emoție, pe care cântăreața l-a marcat recent pe rețelele de socializare. Povestea lor de iubire, începută pe platoul de filmare al serialului „Clanul”, a continuat cu o nuntă restrânsă și venirea pe lum
17:30
Ce alimente consumă un nutriționist pentru o vedere mai bună: „Pot fi benefice pentru ochi” # Click.ro
Atunci când vine vorba despre alimente benefice pentru vedere, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la mrocovi.
17:30
O nouă tendință în serviciile funerare schimbă modul în care oamenii își comemorează persoanele dragi. Compania americană Save My Ink Forever oferă posibilitatea ca tatuajele unei persoane decedate să fie tăiate și înrămate, transformându-le în adevărate „artefacte umane”.
17:20
Școala nu îi dă bătăi de cap Liviei Graur! Vedeta Prima TV a scăpat de griji: „Sunt într-o vacanță continuă!” # Click.ro
Livia Graur, prezentatoarea Știrilor de la Prima TV, a depășit momentul trezitului de dimineață pentru școală și este foarte fericită.
17:00
Jocurile LEGO au captivat imaginația copiilor de generații întregi, fiind mult mai mult decât simple cărămizi colorate.
16:50
Alexandru Ciucu răspunde acuzațiilor de violență fizică aduse de Alina Sorescu: „Evident că nu am lăsat-o” # Click.ro
Scandalul dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, a ajuns din nou în atenția publicului. După ce artista l-a acuzat de violență și comportamente inadecvate, Ciucu a venit cu explicații și a respins ferm acuzațiile făcute la adresa lui.
16:50
Hrana animalelor de companie poate pune în pericol sănătatea proprietarilor. Dieta pe care medicii veterinari nu o recomandă # Click.ro
O mulțime de oameni care au acasă animale de companie obișnuiesc să le hrănească cu alimente crude, deoarece se crede că acestea pot fi benefice pentru sănătate. Cu toate acestea, specialiștii ne avertizează că unele alimente crude pot avea efectul exact opus asupra animalelor noastre.
16:50
Reciclarea ca instrument de optimizare financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii # Click.ro
Astăzi, eficiența operațională și sustenabilitatea devin tot mai importante pentru succesul unei afaceri, iar găsirea unor modalități de a reduce costurile fără a compromite calitatea devine o componentă esențială a managementului inteligent
Acum 24 ore
16:30
Horoscop miercuri, 1 octombrie. Problemă neprevăzută pentru Raci, Capricornii încep un proiect important # Click.ro
Horoscop miercuri, 1 octombrie. Astăzi, energia astrală îi provoacă pe nativi să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. Emoțiile, sănătatea și zona financiară cer atenție și mai multă responsabilitate. Iată ce rezervă astrele pentru fiecare zodie:
16:20
Salariul minim brut, în prag de schimbare majoră! Cât ar putea câștiga, în plus, angajații, din 2026? # Click.ro
Salariul minim pe economie ar putea crește din 2026, Guvernul având două variante de majorare. Decizia finală urmează să fie luată în perioada următoare, însă miza este una uriașă: peste un milion de angajați ar putea beneficia de venituri mai mari.
15:40
Exodul creierelor în SUA. Peste 150.000 de angajați federali își părăsesc funcțiile, de azi # Click.ro
Peste 150.000 de angajaţi federali părăsesc în această săptămână statul de plată al guvernului SUA, în urma unui program masiv de demisii în schimbul salariilor compensatorii. Este cel mai mare exod de funcţionari
15:40
Cum s-a hotărât Cătălin Scărlătescu să slăbească: „Aveam 148 de kilograme”. Momentul decisiv care l-a marcat # Click.ro
Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 53 de ani, a oferit detalii despre momentul în care s-a hotărât să slăbească. Când a decis să facă marea schimbare, celebrul chef cântărea 145 de kilograme.
15:30
Psihologul Radu Leca atrage atenția, după moartea fulgerătoare a vedetelor Ioana Popescu și Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate construiesc ziduri în jurul lor” # Click.ro
Psihologul Radu Leca atrage atenția, după decesul vedetelor Ioana Popescu și Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate construiesc ziduri în jurul lor”
15:10
Căutată zeci de ani după scufundarea Titanicului, găsită când nu mai era nicio speranță: statuia unică din salonul de lux # Click.ro
O statuie spectaculoasă a zeiței grecești Artemis, cunoscută în Roma antică drept Diana, a fost descoperită lângă epava Titanicului. Nava s-a scufundat în aprilie 1912 după ce a lovit un aisberg, provocând moartea a 1.500 de oameni.
15:00
Ce i-a interzis Irina Fodor fiicei sale? Cât timp are voie să stea pe telefon adolescenta: „O monitorizez…” # Click.ro
Irina și Răzvan Fodor i-am impus limite stricte fiicei lor adolescente.
14:50
Mădălina Ghenea a dezvăluit motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum: „E oribil, dar…” Experiența care a marcat-o # Click.ro
Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai sexy și dorite femei din lume, dar chiar și așa, frumoasa româncă nu a ajuns încă la altar. De-a lungul anilor, a trăit povești de iubire intense, dar niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie, motivul fiind făcut public acum de ea.
14:40
Amna face temele la franceză cu fiul ei, David. Unde vrea să „fugă” la începutul anului viitor: „Cred că putem să plecăm o lună, două acolo” # Click.ro
Amna (41 de ani) a muncit foarte mult în ultima perioadă și cum a prins o portiță a acceptat invitația de a ieși și a se relaxa la o comedie românească.
14:10
Iarna se apropie cu facturi mai mari la încălzire. Care sunt orașele unde subvențiile scad și prețul gigacaloriei crește # Click.ro
Românii se pregătesc pentru o iarnă cu facturi mai ridicate la încălzire, pe fondul majorării prețurilor la energie și al diminuării subvențiilor acordate de unele primării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.