REPORTAJ: Prin ce trece noul motor fabricat în România înainte să ajungă sub capota mașinii?
Automarket.ro, 1 octombrie 2025 11:20
Din punctul meu de vedere, orice tip de motor este o minune tehnică. Este sufletul unui avion, unei bărci, unui tren și exemplele pot continua până la nesfârșit. Totuși, noi ne concentrăm pe cel care dă viață automobilelor. Pentru cei mai mulți dintre noi, un motor va fi cel mai complex și complicat lucru pe care îl vom deține, dar totodată va fi și cel mai de încredere lucru. De ce? Hai să ne gândim.O mașină poate fi lăsată săptămâni...
Constructorul german urmează să dezvăluie în curând noua generație electrică a lui Cayenne. Am văzut deja cum arată exteriorul noului model ascuns sub camuflaj și am aflat și de noua tehnologie de încărcare prin inducție. Acum, Porsche ne arată interiorul noului model electric de performanță, care aduce cu sine numeroase noutăți în premieră.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN PORSCHEPrimul lucru care iese imediat în evidență este noul ecran...
Constructorul suedez va lansa un nou model până la finalul acestui deceniu. Noul model, al cărui nume este necunoscut în prezent, va fi un SUV cu motor hibrid care va fi produs în Statele Unite. Cel mai probabil, noul model va fi produs la uzina Volvo din Ridgeville, aflată în statul Carolina de Nord. Acolo urmează să fie produs și modelul XC60 din a doua jumătate a lui 2026.Principalul motiv pentru care Volvo vrea să producă noua sa mașină peste ocean este...
Chinezii de la Chery au testat în România noua tehnologie hibridă Chery Super Hybrid # Automarket.ro
Chery, marca chineză intrată de puțin timp pe piața din România, a anunțat finalul cu succes al testelor de anduranță pentru noul său sistem hibrid, denumit Chery Super Hybrid. Acest sistem este prezent la modelele Tiggo 7 și Tiggo 8. Testul de anduranță a străbătut un traseu lung, de 3500 de kilometri și a traversat 7 țări din Europa, inclusiv România.Testele pentru noul sistem hibrid au început în Grecia. Sistemul Chery Super Hybrid a fost pus la...
Subaru Legacy a intrat în paginile istoriei. Modelul de clasă medie al mărcii japoneze, lansat pentru prima dată în 1989, a fost retras din producție după ce a fost construit ultimul exemplar la uzina Subaru din statul Indiana, SUA. Aici a fost produs Legacy pentru piața americană încă de la început.De-a lungul celor 7 generații ale lui Legacy au fost construite aproximativ 1.4 milioane de exemplare la uzina americană din Lafayette, Indiana. Dintre acestea,...
Ieri
După o întârziere de aproape o lună, Asociația Fondului pentru Mediu a dat startul înscrierilor în programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice. Înscrierile au început astăzi de la ora 10:00 și vor dura până în data de 25 noiembrie la ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.Pentru noul program Rabla a fost alocat un buget de 200 milioane lei, semnificativ mai mic prin comparație cu bugetul anterior. Anul trecut, bugetul...
În toamna acestui an ne vom lua rămas bun de la Ford Focus, după o producție care a durat 27 de ani. Modelul de clasă compactă va fi retras definitiv din producție în noiembrie, însă unele versiuni au fost deja retrase din fabricație. Una dintre aceste versiuni este chiar Focus ST, cea mai puternică versiune a modelului de clasă compactă.Ultimul exemplar al hot hatch-ului a fost produs la uzina de la Saarlouis din Germania, în 26 septembrie. Sfârșitul...
Lancia Pu+Ra Montecarlo: concept care sărbăorește 50 de ani de la lansarea modelului # Automarket.ro
Pentru a sărbători 50 de ani de la lansarea modelului Lancia Beta Montecarlo, designerul francez Christopher Giroux În prezent Senior Exterior Designer la Ford). a ales să reinventeze modelul Montecarlo, un coupé legendar al anilor ’70.Această reinventare s-a făcut printr-o interpretare modernă, fidelă spiritului modelului original, dar adaptată noului limbaj de design Pu+Ra. Între timp, Lancia a dezvoltat conceptul HPE. Pe contul său de LinkedIn, Christopher...
Max Verstappen câștigă prima sa cursă la Nurburgring, la volanul unui Ferrari 296 GT3 # Automarket.ro
Chiar dacă nu am avut parte de Formula 1 în săptămâna care tocmai s-a terminat, Max Verstappen a câștigat o cursă într-o categorie în care nu mai concurase până acum. Cvadruplul campion mondial de Formula 1 și-a trecut în cont prima victorie într-o cursă pentru mașini GT3, chiar în prima sa participare. Mai mult, olandezul de la Red Bull a câștigat la prima sa participare pe legendarul Nurburgring Nordschleife.Cursa...
În august, Tesla Model Y și-a păstrat poziția de cea mai vândută mașină electrică în Europa. Modelul mărcii americane deținute de Elon Musk și-a găsit circa 8300 de clienți noi pe Bătrânul Continent în ultima lună a verii. Cu toate acestea, vestea nu este tocmai pozitivă pentru marcă, deoarece vânzările modelului au scăzut cu 37% comparativ cu performanța din august 2024.Pe locul 2 este noua Skoda Elroq, care a fost vândută...
Ford Transit nu mai este de mult o simplă mașină sau, mai bine spus, o autoutilitară. Pe orice stradă aglomerată, în spatele oricărei afaceri mici, pe șantiere sau în sate uitate de lume, ai șanse destul de mari să vezi un Ford Transit mai vechi sau mai nou.Transit nu este doar o mașină, este un adevărat simbol al muncii, al drumurilor lungi și al poveștilor care se scriu, de șase decenii, în spatele volanului.Pentru a marca cei 60 de ani împliniți...
După o pauză care a durat peste 10 ani, Mitsubishi Colt a revenit în gama europeană a constructorului japonez în 2023. Față de generațiile precedente, actualul Colt este bazat pe vechea generație Renault Clio și are un design aproape identic cu modelul francezilor.Modelul de clasă subcompactă este în prezent cel mai vândut model al mărcii nipone pe piața europeană, cu aproximativ 9700 de exemplare comercializate în ultimele 8 luni. Însă, chiar...
După 5 zile de competiție intensă presărată cu probe speciale dificile, toate cele 3 echipaje Dacia Sandriders au ajuns cu bine la finalul Raliului Portugaliei 2025. Penultima etapă a Campionatului Mondial de Rally Raid a fost câștigată de către brazilianul Lucas Moraes la categoria Ultimate, fiind prima victorie pentru pilotul de uzină Toyota.Locul 2 a fost ocupat de coechipierul său Henk Lategan. Cu acest rezultat, Toyota a devenit campioană mondială în clasamentul...
Marea Britanie sprijină Jaguar Land Rover cu un împrumut de 1.5 miliarde de lire sterline # Automarket.ro
Oprirea producției Jaguar Land Rover durează de aproape o lună, iar guvernul a analizat opțiuni pentru a sprijini compania și lanțul său de aprovizionare, în condițiile în care unii furnizori mici au declarat că mai au la dispoziție cel mult o săptămână înainte să rămână fără lichidități.Constructorul auto, deținut de Tata Motors din India, are 3 fabrici care produc împreună aproximativ 1.000 de mașini pe zi și susțin numeroase...
VIDEO: Cea mai rapidă electrică! Liniuță între Xiaomi SU7 Ultra și Tesla Model S Plaid # Automarket.ro
Cea mai rapidă electrică! Liniuță între Xiaomi SU7 Ultra și Tesla Model S Plaid Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între cele mai rapide și puternice mașini electrice la ora actuală, pentru a afla care este cel mai performant vehicul electric. Astfel, aceștia au pus față în față noul Xiaomi SU7 Ultra care dezvoltă 1.548 de drag race, carwow, liniuta, tesla, xiaomi, xiaomi su7, tesla model s, tesla model s plaid, tesla liniuta, tesla drag race, xioami drag race...
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a emis săptămâna aceasta un avertisment privind rechemarea anumitor modele BMW, avertizând că un element al demarorului motorului se poate coroda, provocând supraîncălzirea și scurtcircuitarea acestuia.Acest defect poate crește riscul de incendiu, au avertizat autoritățile federale. Rechemarea vizează anumite modele BMW fabricate între 2019 și 2022, precum: BMW...
VIDEO: Duel Lamborghini! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Lamborghini Revuelto # Automarket.ro
Duel Lamborghini! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Lamborghini Revuelto Cei de la CarExpert au realizat o liniuță între fostul model vârf de gamă și actualul model vârf de gamă a celor de la Lamborghini. Prin urmare, avem parte de un duel între Aventador Ultimae și Revuelto. Ambele mașini vin cu același motor V12, dar cu pute drag race, lamborghini, revuelto, aventador ultimae, aventador, lamborghini drag race, lamborghini revuelto, lamborghini aventador...
Constructorul italian marchează 35 de ani de la debutul lui Diablo, un model care a propulsat Lamborghini către succes. În cei 11 ani de producție ai lui Diablo, din 1990 până în 2001, modelul exotic a fost cel mai vândut din istoria mărcii. Mai mult, Lamborghini Diablo a fost primul model care a adus numeroase tehnologii prezente și la modelele de astăzi ale mărcii.Povestea lui Lamborghini Diablo a început în 1985, atunci când marca...
Chinezii de la Chery tocmai au inaugurat primul lor showroom "flagship" în România. Este vorba despre un spațiu cu o suprafață de aproape 900 de metri pătrați.În cadrul evenimentului special, la care a participat și Automarket, a fost dezvăluit și noul Tiggo 4. Este vorba despre un SUV compact, echipat cu un sistem de propulsie full-hybrid, care a înregistrat deja un milion de unități exportate la nivel global.Sistemul de propulsie are la bază un motor...
FOTOSPION: Imagini noi cu viitorul Ferrari electric. Primele detalii oficiale apar în 8 octombrie # Automarket.ro
Ferrari se pregătește să lanseze primul său model electric din istorie. Inițial, noul model trebuia să fie lansat în acest an, însă debutul său a fost amânat cu un an. Până atunci, au apărut pe internet mai multe imagini spion noi cu viitorul Ferrari electric surprins în timpul testelor publice.Mașina este acoperită aproape în totalitate în camuflaj, însă putem vedea forma generală a noului model. Cel mai probabil, primul Ferrari...
Începând din octombrie, Volkswagen va pune pauză producției de mașini electrice la uzinele din Germania. Această decizie a fost luată din cauza cererii scăzute pentru modelele electrice ale mărcilor Audi, Cupra și Volkswagen, dar și din cauza noilor tarife vamale impuse de președintele Donald Trump pentru exemplarele destinate pieței americane.Grupul Volkswagen produce mașini electrice în mai multe uzine din Germania. Fabrica de la Zwickau, acolo unde este produs...
Europenii au cumpărat 791.349 de mașini noi în luna august, conform noilor date ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Acest număr include țările membre ale Uniunii Europene, țările membre EFTA și Marea Britanie. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, vânzările de mașini noi în Europa au avut parte de o creștere de 4.7%.Cele mai vândute mașini în ultima lună de vară au fost cele cu motoare hibride. Mai exact, 264.317...
A doua probă specială a Raliului Portugaliei, etapă a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a fost una cu probleme pentru toate cele 3 echipaje Dacia Sandriders. Din cauza problemelor întâlnite pe cea mai lungă probă a raliului, echipajele Dacia Sandriders sunt acum la mare distanță în spatele liderului în clasamentul general.Proba specială, care a traversat granița cu Spania, a fost câștigată de portughezul Joao Ferreira, la volanul unei Toyota Hilux...
Constructorul britanic este una dintre puținele mărci producătoare de mașini exotice care încă nu are un SUV în gama sa. Acest lucru ar urma să se schimbe până la finalul acestui deceniu, deoarece McLaren a făcut trimitere la un astfel de model de mai multe ori în ultimii 3 ani. Gama constructorului va include și un model care va avea mai mult de două locuri, potrivit lui Nick Collins, noul CEO McLaren.Într-un interviu pentru britanicii de la Car...
VIDEO: Cine este rege ]n off-road? Duelul Toyota Hilux: modelul folosit de Top Gear pentru a ... # Automarket.ro
Cine este rege ]n off-road? Duelul Toyota Hilux: modelul folosit de Top Gear pentru a ajunge la Polul Nord sau modelul Arctic Trucks? Britanicii de la carwow au realizat un comparativ foarte interesant în off-road. Deja știm că Toyota Hilux este un model care se descurcă impecabil pe teren accidentat. Dar care este cel mai capabil Hilux? Prin urmare, carwow a pus față în față două versi carwow, off-road, top gear, hilux, toyota hilux, toyota hilux off road, toyota hilux top gear, hilux top gear,...
În cadrul unui eveniment din Germania, Opel a dezvăluit o tehnologie nouă prin care farurile pot să comunice vizual cu pietonii prin schimbarea culorilor. Pentru acest experiment, Opel s-a folosit de un exemplar Grandland dotat cu noile faruri inteligente.Cum funcționează noua tehnologie? În primul rând, farurile și stopurile își vor putea schimba culorile asemănător unui semafor atunci când mașina se apropie de o traversare și detectează un pieton....
Constructorul francez pregătește o generație nouă pentru modelele 208 și 2008. Acestea ar urma să apară anul viitor, însă până atunci, Peugeot va prezenta un concept care va arăta noul limbaj de design al celor două modele. Conceptul va fi botezat Polygon și urmează să fie prezentat în următoarea perioadă.Cu această ocazie, marca franceză a publicat un clip teaser cu noul concept. Nu se pot vedea foarte multe detalii din acest material video, însă...
De-a lungul celor 66 de ani de existență, Mini a dovedit că este mai mult decât un automobil. Modelele mărcii britanice au apărut pe micul și marele ecran, au fost conduse de oameni cu sânge albastru și de mari vedete de la Hollywood și a inspirat artiști de pe scena muzicală sau de la marile case de modă.Pentru a sărbători acest automobil devenit, între timp, un simbol pop culture, Mini România ne-a invitat să descoperim, la ceas de seară, patru galerii...
OFICIAL: Viitorul Audi Q9 va fi lansat în 2026. Rival pentru BMW X7 și Mercedes-Benz GLS # Automarket.ro
Constructorul german va lansa cel mai mare model al său în 2026. Noul model se va numi Q9 și va fi un SUV de dimensiuni mari care va fi un rival direct pentru BMW X7 și Mercedes-Benz GLS. Lansarea a fost confirmată de către Geoffrey Bouquot, care a mai confirmat că urmează și o generație nouă pentru Q7 în 2026.Viitoarele Audi Q9 și Q7 vor avea la bază noua platformă Premium Platform Combustion (PPC). Asta înseamnă că cele două modele vor primi motoare termice...
VIDEO: Cum s-a descurcat noul BYD Dolphin Surf, rivalul lui Dacia Spring, la testul elanului? # Automarket.ro
Cum s-a descurcat noul BYD Dolphin Surf, rivalul lui Dacia Spring, la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul BYD Dolphin Surf, rival cu Dacia Spring, pentru a-l supune la bine cunoscutul test al elanului. Aceștia au spus că modelul producătorului chinez a avut niște reacții decente. Urmăriți în video cum s-a descurcat noul BYD D Km77, byd, byd dolphin surf, dolphin surf, byd km77, byd dolphin surf km77, dolphin surf km77...
Dacia Sandriders la Raliul Portugaliei 2025: Al-Attiyah, penalizat cu peste 3 minute în prima ... # Automarket.ro
Raliul Portugaliei, penultima etapă a Campionatului Mondial de Rally-Raid, a început cu prima probă specială care contează pentru rezultatul final. Prima probă specială a avut punctul de plecare și de sosire în localitatea Grândola și o secțiune cronometrată de 302.10 kilometri.La finalul primei probe speciale, toate cele 3 echipaje Dacia Sandriders au încheiat în top 10. Câștigătorul probei a fost Henk Lategan, la volanul unei Toyota Hilux de...
În 1995, Skoda a deschis muzeul său din Mlada Boleslav pentru a sărbători atunci 100 de ani de existență a mărcii. Aici au fost expuse, de-a lungul timpului, un număr mare de modele de serie din perioade diferite, de la începuturile mărcii până în prezent. Pe lângă modele de serie, muzeul Skoda expune și numeroase concepte și prototipuri create de-a lungul timpului de către producător.Muzeul Skoda este considerat a fi un centru cultural atât...
Constructorul german va lansa o nouă utilitară electrică la începutul anului viitor. Aceasta se va numi VLE și va fi prima utilitară a mărcii bazată pe o nouă platformă modulară VAN.EA.Până la momentul lansării, Mercedes-Benz a început producția de pre-serie a noului model. Noul VLE este produs în Spania, la uzina din Vitoria, acolo unde sunt produse și alte utilitare ale mărcii, precum Clasa V, Vito și eVito. Detaliile despre noul model sunt...
Grupul Stellantis se confruntă cu o perioadă dificilă în ceea ce privește cererea pentru mașinile sale în Europa. Din cauza cererii mici, grupul multinațional a luat decizia de a suspenda producția de automobile în 6 uzine din Europa. Printre uzinele care nu vor mai produce mașini o perioadă este și cea din Franța, de la Poissy, care își va sista activitatea între 13 și 31 octombrie.Fabrica din Pomigliano, Italia, acolo unde sunt produse Fiat Panda...
Constructorul bavarez a început sezonul estival din 2025 cu numeroase noutăți pentru câteva modele din gama sa. Printre noutățile aduse de BMW din această toamnă se numără motoare mai puternice și mai eficiente, o culoare nouă, dotări noi și îmbunătățiri pentru sistemul BMW Connected Drive.MOTOARE MAI PUTERNICECea mai importantă noutate adusă de BMW este reprezentată de motoare mai puternice pentru modelele M340i xDrive, M440i xDrive și M240i xDrive....
Constructorul german tocmai a prezentat o nouă ediție specială pentru cea mai luxoasă berlină a sa, Mercedes-Maybach S 680. Noua ediție specială este botezată V12 Edition și, așa cum reiese din nume, este un omagiu adus motorului V12. Marca Maybach a fost printre primele mărci care au introdus motoare V12 pe mașinile de serie odată cu lansarea modelului Zeppelin în 1928.Față de un Mercedes-Maybach S 680 obișnuit, noul V12 Edition are o caroserie cu o vopsea în...
Dacia Sandriders la Raliul Portugaliei 2025: Al-Attiyah obține cel mai bun timp în proba prolog # Automarket.ro
Săptămâna aceasta se desfășoară Raliul Portugaliei, penultima etapă din sezonul 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid (W2RC). La această etapă va participa și echipa Dacia Sandriders, în format complet pentru prima dată de la Raliul Dakar din ianuarie.Raliul Portugaliei a început cu o probă prolog, care nu contează pentru clasamentul final. Această probă contează, în schimb, pentru stabilirea ordinii de start în prima proba specială. La...
Constructorul japonez a luat decizia de a retrage din Europa motoarele full hybrid în cazul modelelor Vitara și S-Cross. Propulsorul hibrid de 1.5 litri Dualjet face parte din oferta mărcii din 2022 pe Bătrânul Continent, însă acest motor dispare din ofertă din cauza vânzărilor sub așteptări.Versiunile hibride ale lui Vitara și S-Cross erau alimentate cu o baterie de 140 de volți și dezvoltau 116 cai putere. Motivele din spatele vânzărilor slabe ar fi...
Constructorul britanic de mașini de lux este dispus să păstreze motoarele termice pentru mai multă vreme decât și-a propus inițial. Conform strategiei Beyond100, Bentley și-a propus să elimine complet din gama sa toate motoarele termice în 2035 și să lanseze câte un model electric nou începând din 2025.Acum, însă, marca britanică își readaptează planul de electrificare și anunță că va păstra motoarele termice pentru mai multă...
VIDEO: Liniuță ,,modificată”! BMW M4 Competition cu 640 CP vs Mitsubishi Lancer Evo IX cu ... # Automarket.ro
Liniuță ,,modificată”! BMW M4 Competition cu 640 CP vs Mitsubishi Lancer Evo IX cu 630 CP Cei de la Officially Gassed au realizat o liniuță între un BMW M4 Competition și un Mitsubishi Lancer Evo IX. Doar că ambele modele sunt modificate. Astfel, modelul bavarez dezvoltă 640 CP, în timp ce modelul japonez dezvoltă 630 CP. Aflați în video care Drag race, liniuta, bmw, bmw m, bmw m4, mitsubishi, lancer, lancer evo, bmw drag race, lancer drag race, m4 drag race, lancer evo drag race...
Circuitul stradal de la Baku va rămâne în calendarul Formulei 1 până în sezonul 2030. Contractul între organizatorii Marelui Premiu din Azerbaidjan și Formula 1 a fost prelungit cu încă 4 ani, după ce contractul din prezent urmează să expire la finalul lui 2026.Baku a fost gazda curselor de Formula 1 încă din 2016, atunci când cursa a fost organizată sub numele de Marele Premiu al Europei. Prima cursă din această țară a fost...
Un nou raport al celor de la Data Force arată că Volkswagen a fost brandul cu cele mai multe mașini electrice vândute la nivel european în luna august. În ultima lună de vară din acest an, marca de la Wolfsburg a vândut 16.105 mașini electrice în Europa, mai multe cu 45% comparativ cu nivelul înregistrat în august 2024.Pe locul 2 a fost Tesla, cu 14.245 de mașini electrice vândute în Europa, în august. Marca americană...
Mazda MX-5 este una dintre cele mai emblematice mașini din istorie. Modelul decapotabil a fost lansat pentru prima dată în 1989 și de atunci a devenit cea mai vândută mașină decapotabilă din istorie. De-a lungul celor 36 de ani de producție, modelul japonez a păstrat aceeași rețetă care l-a propulsat pe culmile succesului: o configurație cu propulsie, motoare aspirate natural și un șasiu dinamic și ușor. Toate acestea, la un preț accesibil comparativ cu alte...
Constructorul suedez a adus primele actualizări importante pentru SUV-ul electric EX90. Cel mai mare model electric al celor de la Volvo primește numeroase îmbunătățiri software, care vor fi disponibile și pentru clienții existenți ai modelului.Cea mai mare noutate, însă, este reprezentată de noua arhitectură de 800 de volți, care înlocuiește vechea arhitectură de 400 de volți. Cu noua arhitectură, încărcarea bateriei este mai rapidă, astfel că o...
Mai devreme în acest an, Mercedes-Benz a confirmat că va continua să producă Clasa A, cel mai mic model al său, până în 2028. Asta după ce planul inițial prevedea ca producția acestui model să înceteze în 2026. Cel mai accesibil model al mărcii nu va primi o generație nouă, lucru care va duce la sfârșitul Clasei A după o producție care va fi durat 31 de ani.Însă, constructorul german are în lucru un succesor indirect pentru Clasa...
Stellantis va opri temporar producția la uzina sa din Poissy, Franța. aflată la vest de capitala Paris, timp de 3 săptămâni în luna octombrie, din cauza condițiilor dificile de pe piața europeană.Uzina Stellantis din Poissy a anunțat într-o ședință a consiliului muncitoresc că va suspenda producția pentru 15 zile lucrătoare, între 13 și 31 octombrie, pentru a-și adapta ritmul de producție la o piață dificilă în Europa.Uzina din Poissy are...
Constructorul japonez a luat decizia de a retrage din Europa motoarele hibride în cazul modelelor Vitara și S-Cross. Propulsorul hibrid de 1.5 litri Dualjet face parte din oferta mărcii din 2022 pe Bătrânul Continent, însă acest motor dispare din ofertă din cauza vânzărilor sub așteptări.Versiunile hibride ale lui Vitara și S-Cross erau alimentate cu o baterie de 140 de volți și dezvoltau 116 cai putere. Motivele din spatele vânzărilor slabe ar fi...
Grupul multinațional a dezvăluit un prototip al lui Peugeot E-3008 echipat cu un nou tip de baterie. Această baterie, dezvoltată împreună cu compania Saft, deținută de TotalEnergies, integrează noua tehnologie Intelligent Battery Integrated System, sau pe scurt, IBIS.Stellantis lucrează la o astfel de baterie încă din 2022. Noul tip de acumulator IBIS integrează invertorul și funcționalitățile de încărcare direct în interiorul său, indiferent de...
