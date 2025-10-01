Partenera preşedintelui, Mirabela Grădinaru, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân: Când apare acest tip de provocare sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante

21:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plăteşte 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franţei este de 61 de euro. Ivan a adăugat că România vinde megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi are intervale de timp, între orele 18-22, când importă megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei şi chiar 2.500 de lei. Ministrul Energiei a precizat că în anii trecuţi a fost o situaţie extremă, când România a plătit 27.000 de lei pentru un megawatt.