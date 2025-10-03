Matei 25, 1-13
3 octombrie 2025
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau

„Sfinţenia este împlinirea umanului“, nota, la începutul unui volum, profesorul de teologie Nichifor Crainic. Îndemnul la sfinţire pe care Hristos îl adresează tuturor oamenilor reprezintă firescul
Fraților, nu fiți copii la minte. Fiți copii când e vorba de răutate. La minte însă, fiți desăvârșiți. În Lege este scris: «Voi grăi acestui popor în alte limbi și prin buzele altora, și nici așa nu vo
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei # Ziarul Lumina
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s‑a născut în 16 noiembrie 1903, în satul Vlădeni, din județul Brașov, fiind cel mai mic dintre fiii binecredincioșilor creștini Ieremia și Reveca. De mic, tânărul Dumitru iubea slujbele Bisericii și citirea Sfintei Scripturi. A învățat la școala primară din satul natal și, cu mari eforturi, a urmat cursurile Liceului „Andrei Șaguna” din Brașov. A studiat, apoi, la Facultatea de Teologie din Cernăuți, cu sprijinul Mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, care mai târziu l‑a trimis la Atena pentru a‑și însuși limba greacă și a‑și desăvârși pregătirea teologică. În anul 1929, a devenit dascăl la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, unde și‑a format mulți ucenici. După un an, Dumitru s‑a căsătorit cu Maria Mihu, alături de care a întemeiat o frumoasă familie creștină cu trei copii. Primii doi prunci au adormit întru Domnul la vârste fragede, această încercare provocând multă durere părinților. Tânărul teolog a primit hirotonia întru diacon în 1931, iar, un an mai târziu, marele dar al preoției, dovedindu‑se un ales slujitor al Bisericii lui Hristos. Între anii 1936 și 1946 a condus Academia Teologică Andreiană. Tot în această perioadă, el s‑a aplecat cu multă evlavie asupra textelor filocalice, pe care le‑a tradus treptat, la început fiind ajutat de ucenicii săi, aflați în obștea Mănăstirii Sâmbăta de Sus: Cuvioșii Arsenie Boca și Serafim Popescu. Și‑a încheiat activitatea de dascăl la Sibiu, la presiunea autorităților comuniste, în 1947 fiind transferat la Facultatea de Teologie din București ca profesor la catedra de Ascetică și Mistică, ulterior încredințându‑i‑se și catedra de Teologie Dogmatică. La București, Sfântul Dumitru a locuit împreună cu familia în casa parohială a Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Vechi și, în scurt timp, a început să participe la întâlnirile mișcării isihaste „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim, unde obișnuia să citească celor de față din noile sale traduceri ale scrierilor Sfântului Grigorie Palama, aducând, astfel, o fundamentare teologică și patristică năzuințelor pentru rugăciune și isihie. În 4 septembrie 1958, Părintele Dumitru Stăniloae a fost arestat de autoritățile comuniste pentru legăturile pe care le‑a avut cu persoanele implicate în mișcarea „Rugul Aprins”. Sfântul Dumitru și‑a săvârșit anii de temniță grea în închisorile de la Jilava și Aiud, răbdând multe chinuri, insulte și umilințe. Peste ani, Părintele Dumitru avea să mărturisească faptul că temnița a fost o „școală a rugăciunii”. După cinci ani de detenție, a fost eliberat, în 15 ianuarie 1963. Vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina i‑a încredințat apoi un post în administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar din 1965 a reușit să îl readucă la Institutul Teologic ca profesor și îndrumător pentru doctoranzi. A fost deosebit de cinstit în lumea ortodoxă, mai ales de monahii din Muntele Athos, care, citându‑l în Tomosul din anul 1975, îl numeau „venerabilul dascăl ortodox de teologie”. În ultima parte a vieții, Sfântul Dumitru s‑a îmbolnăvit de cancer la stomac. El a fost spovedit pe patul de suferință de părintele său duhovnicesc, Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, care l‑a încurajat să‑și poarte suferințele bolii cu încredere în Dumnezeu. Înainte de mutarea sa din această viață, Sfântul Dumitru Stăniloae a fost cercetat, în timpul rugăciunii, de Dumnezeu, de Maica Domnului și de sfinți. Bineplăcând lui Dumnezeu și oamenilor, prin viețuirea sa înaltă, și‑a sfârșit viața aceasta în ziua de 4 octombrie 1993, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica.
Primirea cinstitelor moaște ale Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica # Ziarul Lumina
Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc primirea cinstitelor moaște ale sfântului mare teolog
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, anul universitar 2025-2026 a început cu rugăciune. În dimineața zilei de 3 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,
În această după-amiază, Biblioteca Sfântului Sinod din București a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, dedicat proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat cel mai important teolog ortodox al secolului al 20 -lea.
Biserica Ortodoxă Română, prin Federația Filantropia, continuă să își manifeste solidaritatea față de poporul sirian greu încercat de cutremurul devastator din februarie 2023. Astfel, în data de 15 iulie
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 2 octombrie, la Casa „Cornea Brăiloiu” din Târgu Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de religie din județul Gorj.Au
În ziua de prăznuire a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și a Sfintei Mucenițe Iustina fecioara, 2 octombrie, a fost sfințit noul sediu al Atelierului de lumânări „Lumină lină” din incinta Centrului
Mănăstirea Brebu, județul Caraș‑Severin, și‑a sărbătorit hramul de praznicul Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Ca
Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului a organizat în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice o activitate la Centrul social catedral „Sfânta Treime” din incinta Catedralei
La Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, s‑au desfășurat consfătuirile anuale ale profesorilor de religie din județul Sălaj. Consfătuirea a fost un prilej de reflecție asupra activităților
La hramul Catedralei Episcopale „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de patru ierarhi, în prezenţa a numeroşi
Sfântul Simeon Metafrastul, Parafrază în 150 de capete, 119-121, în Filocalia (2001), vol. 5, p. 338„Aceasta înseamnă a ne curăți pe noi înșine de toată întinăciunea trupului și a duhului (II
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și, la vremea potrivită, a trimis
În istoria creştinismului sfinţii au fost oamenii care au apărat dreapta credinţă, mărturisind-o chiar cu preţul vieţii. Ei sunt eroii credinţei, modele pentru noi în urmarea lui Hristos, reprezentând
Dacă vreun scriitor cu adevărat iscusit ar avea răgazul să călătorească pe urmele Mitropolitului Hrisostom, care a viețuit în partea de sud-vest a Muntelui Athos, în preajma locului ocrotit de Sfântul Cuvios
Proclamarea canonizării Părintelui Dumitru Stăniloae constituie cu siguranță cel mai fericit prilej de a medita la teologia sfințeniei pe care marele nostru dascăl a elaborat-o de-a lungul vieții și de a observa faptul că el a întrupat-o în propria ființă, adevărul celor afirmate fiind confirmat de adevărul celor trăite. Genialitatea, unicitatea și specificul acestei teologii experiențiale se confirmă prin viața sa trăită „în Hristos și în Biserică”, jertfită pe altarul propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, prin scris sau prin viu grai, pe altarul familiei și pe altarul comuniunii generoase, sincere și delicate, al comunității în mijlocul căreia a adus lumina cunoașterii și a iubirii lui Dumnezeu Cel în Treime închinat și preaslăvit.
În anii ’80 ai secolului trecut, între manifestările teologice remarcabile, cu toate îngrădirile ideologice ale timpului, la Institutul Teologic Universitar din București rețineam ca studenți conferințele
Eveniment cultural dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, la Biblioteca Sfântului Sinod # Ziarul Lumina
În după-amiaza zilei de joi, 2 octombrie, Biblioteca Sfântului Sinod din București a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, dedicat proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru
Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul a fost unul dintre oamenii înţelepţi ai Areopagului din Atena. Și-a desăvârșit învăţătura deprinsă în școlile grecești studiind și în Egipt. După ce a
Începând cu data de 1 octombrie 2025, fermierii şi crescătorii de animale persoane fizice sunt obligați să utilizeze sistemul „RO e-Factura” pentru emiterea și transmiterea facturilor, potrivit agroinfo.ro. Fa
Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie 2025 cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină.Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București organizează, în perioada 2-5 octombrie, în Campusul Agronomie-Herăstrău, evenimentul „Toamna Horticolă Bucureșteană”. Tema
Pe parcursul lunii octombrie, lucrătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău se ocupă cu extragerea seminţelor de ardei iute, astfel încât resursa genetică să poată fi păstrată pentru anii
Liga Asociaţiei Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită autorităţilor să protejeze accesul populaţiei, în special din mediul rural, la apa din fântânile gospodăreşti.„LAPAR lansează
SĂRBĂTOAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA(Iași, 14 octombrie 2025)– comunicat de presă –Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană)
Elevii din Bistrița care doresc să se pregătească suplimentar pentru Evaluarea Națională și examenul de bacalaureat se pot înscrie la cursurile de pregătire organizate la Centrul Comunitar pentru Tineret
Instituţii de învăţământ din 12 ţări europene îşi vor prezenta ofertele educaţionale la evenimentul „The International University Fair”, care va avea loc sâmbătă şi duminică, la Sala Palatului din
Muzeul Național Cotroceni (MNC) lansează ediția 2025 a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, un concurs de arte vizuale dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu şi derulat „cu scopul valorificării
Anul universitar a început oficial în data de 1 octombrie, cu această ocazie având loc evenimente specifice în cadrul cărora reprezentanţii universităţilor au transmis studenţilor diferite mesaje de
Îi creștea capul. Se purta ca un cap de copil aflat pe umerii unui adult, adică ai unui om ce se oprise din creștere. Își făcea, dacă se poate spune așa, de cap, fără să țină cont de mintea dinăuntrul
Patriarhia Română - Administrația Patriarhală, cu sediul în Bucureşti, bdul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, CUI 4430779, anunță conform articolului 7, alin. 23^3) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind
Parohia Ciupelnița, categoria a 2-a, din Protoieria Urlați, Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, județul Prahova, organizează licitație publică pentru atribuirea
Parohia ortodoxă română Recaș 2, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale (a fresca), pentru pictori categoria a II-a. Pictorii interesați
Numeroși credincioși din Capitală și pelerini din țară s‑au strâns într‑un gând de rugăciune la Parohia Zlătari din București, astăzi, 2 octombrie, pentru a‑i sărbători pe Sfântul Sfințit Mucenic
Cu două zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi, 2 octombrie, rac
Tunel subteran din perioada domniei Sfântului Ștefan cel Mare descoperit la Mănăstirea Neamț # Ziarul Lumina
O descoperire de mare valoare istorică și spirituală a ieșit la lumină în incinta Mănăstirii Neamț, în urma lucrărilor de reabilitare începute anul acesta. Un tunel subteran, care ar putea data din perioada
Catedrala Episcopală din Slobozia și‑a sărbătorit miercuri, 1 octombrie 2025, hramul de toamnă închinat Acoperământului Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte
Sala „Sinaxar” din cadrul Muzeului Mitropolitan Iași a găzduit luni, 29 septembrie, ședința publică de susținere a tezei de doctorat cu titlul „Despre sensul vieții. Un dialog actual cu filosofia pornind de
La praznicul Acoperământului Maicii Domnului, studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au participat la ceremonia deschiderii noului an universitar. Ceremonia a fost
În ziua cinstirii Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
Miercuri, 1 octombrie 2025, obștea monahală și credincioșii din împrejurimile Bacăului au trăit momente de aleasă trăire duhovnicească la metocul chiriarhal de la Valea Budului, unde a fost prăznuit hramul „
Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
Nu foarte cunoscută în pleiada chipurilor monahale, Macrina Toderuț rămâne un exemplu de trăire și smerenie pentru Mănăstirea Agapia, în fruntea căreia s‑a aflat pentru scurt timp, îndată după trecerea la
Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii, ci, ținând adevărul,
„În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau ci
Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era filosof şi vrăjitor cumplit, din Antiohia Siriei, fiind în slujba păgânescului şi necuratului zeu Apolo. Încă din
