Horoscop duminică, 5 octombrie. O veste bună le-ar putea aduce bani în plus Berbecilor, Leii primesc o propunere, Fecioarele fac schimbări

Atunci când suntem răciți, mulți oameni ne vor sugera să consumăm supă de pui. Iar acest sfat nu este unul pe care ar trebui să îl ignorăm, deoarece există unele supe care pot să ne susțină sistemul imunitar. În plus, aceste preparate nu numai că sunt sănătoase, dar sunt și foarte delicioase.