Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare

G4Media, 4 octombrie 2025 17:50

Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
18:10
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse...   © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii....   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să...   © G4Media.ro.
17:50
Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare G4Media
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe...   © G4Media.ro.
Acum o oră
17:40
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată...   © G4Media.ro.
17:40
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis...   © G4Media.ro.
17:40
Guma de mestecat care detectează gripa, o posibilă alternativă la exsudatul nazal G4Media
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de...   © G4Media.ro.
17:20
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:20
Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani G4Media
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a...   © G4Media.ro.
17:20
Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay G4Media
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce...   © G4Media.ro.
17:20
Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului G4Media
Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:10
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu puțin peste 38%, la numărarea a 50% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,31% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
17:10
Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul G4Media
Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe...   © G4Media.ro.
17:10
Pescarii filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă G4Media
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în...   © G4Media.ro.
17:00
STUDIU Wikipedia rămâne o sursă puternic utilizată / Inteligența artificială reprezintă, totuși, un pericol pentru platformă – King’s College G4Media
Wikipedia supraviețuiește pentru moment noii ere bazate pe inteligență artificială, dar cercetătorii sunt pesimiști legat de viitorul platformei. Un studiu realizat de King’s College din Londra,...   © G4Media.ro.
17:00
Alte 137 de persoane de pe flotila Sumud au fost expulzate de Israel în Turcia G4Media
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul...   © G4Media.ro.
17:00
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate G4Media
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei...   © G4Media.ro.
16:50
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:50
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de...   © G4Media.ro.
16:40
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:30
Studiu: Câinii sunt atașați mai mult de mirosul stăpânilor decât de cel al mâncării G4Media
Animalele de companie își exprimă afecțiunea față de stăpânii lor prin gesturi sau limbajul corporal. Un studiu realizat de cercetătorul Gregory Berns, de la Universitatea...   © G4Media.ro.
16:30
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul magnatului populist Andrej Babis conduce cu peste 39%, la numărarea a 20% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,32% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga....   © G4Media.ro.
16:30
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer. Concluzia acestuia: „ChatGPT m-a costat doar 15 euro” G4Media
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, notează News.ro. Profesia de...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:00
Lamine Yamal, incert pentru El Clasico. Hansi Flick: „Nu știm când va reveni” G4Media
Accidentarea din zona inghinală a lui Lamine Yamal a recidivat și îl va ține pe tușă pe puștiul minune al Barcelonei 2-3 săptămâni, conform primelor...   © G4Media.ro.
15:50
Unul dintre cele mai mari morminte din Valea Regilor, al faraonului Amenhotep al III-lea, a lui a fost deschis publicului G4Media
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după...   © G4Media.ro.
15:30
Secretele materiei întunecate ar putea fi dezvăluite de misiunile spre Lună G4Media
Materia întunecată este, de departe, cea mai mare enigmă a cosmosului. Ea constituie aproximativ 80% din toată materia din Univers, dar rămâne complet invizibilă. Nu...   © G4Media.ro.
15:30
Renault analizează eliminare a 3.000 de posturi la nivel global / Planul „Arrow” implică reducerea cu 15% a numărului de salariați din funcțiile suport G4Media
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor...   © G4Media.ro.
15:30
VIDEO | Ce am mâncat la o cină „four-hands” semnată de doi chefi / Unul dintre bucătari este distins cu două stele Michelin și cu steaua verde Michelin pentru sustenabilitat G4Media
Hotel Epoque a sărbătorit, pe 3 octombrie, 15 ani de la deschidere printr-o cină aniversară specială găzduită de restaurantul L’Atelier Relais & Châteaux din București....   © G4Media.ro.
15:00
Agenţia Spaţială Europeană a inaugurat a patra sa antenă pentru spaţiul îndepărtat G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spaţiul îndepărtat, menită să îmbunătăţească comunicaţiile cu misiunile sale din sistemul...   © G4Media.ro.
14:50
Daniel Băluţă, prim-vicepreședinte PSD: ”Congresul va avea loc cât de curând posibil / În următoarele zile Sorin Grindeanu va anunţa momentul” G4Media
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat, sâmbătă, prim-vicepreşedintele Daniel Băluţă, menţionând că este convins că preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin...   © G4Media.ro.
14:30
Max Verstappen stabilește cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere de la Singapore / Lewis Hamilton, investigat pentru viteză excesivă G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Singapore, pe circuitul Marina...   © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Robbie Williams mărturisește că suferă de sindromul Tourette / Artistul spune că suferă și de depresie și agorafobie, teama patologică de spații largi și locuri deschise G4Media
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de...   © G4Media.ro.
14:20
Primarul Băluţă anunță un nou pasaj pietonal subteran între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2 G4Media
Primăria Sectorului 4 îşi asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2,...   © G4Media.ro.
14:20
Inițiative de voluntariat și sustenabilitate, dialog cu tinerii și spațiu interactiv pentru artiști/ Cum a fost la Street Delivery și de ce contează astfel de evenimente G4Media
De la standuri ale organizațiilor cu impact social, mesaje de implicare civică, până la ateliere de artă interactivă pentru copii, demonstrații live de modelaje în...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:10
UPDATE Poliţia britanică a arestat încă trei persoane în legătură cu atacul antisemit de Yom Kippur de la sinagoga din Manchester / Recrudescența antisemitismului G4Media
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl...   © G4Media.ro.
14:00
Lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria: Cătălin Cîrjan și Kevin Ciobotaru, la prima selecție în naționala de seniori / Lisav Eissat, de asemenea o premieră în lot G4Media
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, lotul convocat al naționalei României pentru cele două meciuri din pauza competițională din această lună. Acesta este...   © G4Media.ro.
14:00
VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați / Zeci de persoane au fost rănite / Zelenski: ”Aceasta este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore / Vorbele nu mai sunt de ajuns” G4Media
Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir...   © G4Media.ro.
14:00
Doi morţi şi mai mulţi răniţi într-un incident armat la Nisa / Cauza ar fi traficul de droguri G4Media
Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de...   © G4Media.ro.
13:20
Lamborghini are în plan modele „și mai nebunești” după Huracán Sterrato / Director: „Nu vrem doar să îmbunătățim, vrem să surprindem” G4Media
Lamborghini plănuiește modele noi care să fie „și mai nebunești” decât versiunile de Huracán Sterrato și STO. Succesul celor două versiuni a demonstrat că nu există...   © G4Media.ro.
13:20
Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî / Mai multe victime raportate G4Media
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul...   © G4Media.ro.
13:10
Un bărbat din Neamț a fost reţinut și e propus spre arest preventiv 30 de zile după ce a comis patru infracţiuni rutiere în două zile G4Media
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, după ce a comis patru...   © G4Media.ro.
13:00
Marș emoționant pentru drepturile necuvântătoarelor: Bucureștenii spun “stop abuzurilor!” de Ziua Internațională a Animalelor (VIDEO) G4Media
Sute de iubitori de animale s-au adunat astăzi, de Ziua Internațională a Animalelor, pentru a lua parte la Marșul pentru Drepturile Animalelor, un eveniment vibrant și emoționant care...   © G4Media.ro.
13:00
Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 64: Iohannis executat silit, proteste studențești și vaccin HPV gratuit G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna asta? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 64 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa...   © G4Media.ro.
12:40
Amanda Anisimova, lecție de tenis în mai puțin de o oră în semifinale la Beijing cu Coco Gauff / Va disputa finala cu învingătoarea dintre Pegula și Noskova G4Media
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova (locul 4 WTA) i-a oferit o lecție de tenis compatriotei sale Coco Gauff (locul 3 WTA) în semifinalele turneului...   © G4Media.ro.
12:40
Președintele PNL al Senatului, întrebat despre o alianță PSD-AUR din 2028: ”E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp / Nu cred că PSD sau oricare alt partid se va alia cu AUR” G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi...   © G4Media.ro.
12:20
Desert de weekend: Prăjitură cu prune și glazură fină, de sezon și super-simplu de preparat G4Media
Dacă ești în căutarea unui desert de sezon, ușor de făcut și spectaculos la gust, prăjitura cu prune și glazură fină este alegerea ideală. Combinația...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:10
Superliga revine? Reprezentanții acesteia și UEFA ar fi ajuns la un acord pentru un nou format de competiție G4Media
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr,...   © G4Media.ro.
12:10
Una din instituțiile care acordă premiile Nobel îl critică pe Trump pentru că ”libertatea academică este în pericol în SUA” / Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar experții sunt sceptici cu privire la șansele președintelui american G4Media
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă...   © G4Media.ro.
12:00
Austria a transmis UE că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti / Măsura, necesară pentru a compensa Raiffeisen după ce un tribunal din Rusia i-a impus daune băncii austriece G4Media
Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează...   © G4Media.ro.
11:50
Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator”, şi a estimat că...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.