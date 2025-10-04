Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare
G4Media, 4 octombrie 2025 17:50
Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe... © G4Media.ro.
Dacia Spring poate fi achiziționată pentru doar 3.900 de euro în Italia / Țara oferă 11.000 de euro reducere pentru o mașină electrică # G4Media
Aproape toate țările europene oferă un ecotichet pentru achiziția unei mașini noi, accentul fiind pus pe cele electrice pentru a atinge țintele de emisii impuse... © G4Media.ro.
BREAKING Sorin Oprescu, escortat de polițiști în Salonic / Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii / Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare # G4Media
Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului, conform surselor G4Media. Ministerul de Interne elen nu a comunicat motivul reținerii.... © G4Media.ro.
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: ”Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine” # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să... © G4Media.ro.
Wikipedia nu a murit, dar inteligența artificială ridică provocări majore – studiu din Marea Britanie # G4Media
Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Regatul Unit. Enciclopedia gratuită, bazată... © G4Media.ro.
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide: ”Este o cratiță comună, în care fiecare bagă lingura cât poate de adânc” # G4Media
Europarlamentarul Claudiu Târziu, ex-partidul extremist AUR, actual președinte Acțiunea Conservatoare, cere scăderea numărului de parlamentari și eliminarea banilor pentru partide, într-un comunicat de presă transmis... © G4Media.ro.
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de... © G4Media.ro.
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu 37,68%, la numărarea a peste 60% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,87% / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru a-i alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
Scriitorul și disidentul anticomunist ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului, a murit la 94 de ani # G4Media
Scriitorul şi disidentul ceh Ivan Klíma a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres. Klíma, un supravieţuitor al Holocaustului, s-a... © G4Media.ro.
Mercedes, în fața lui McLaren și RedBull în calificările din Singapore: George Russell, pole position pentru cursa de pe Marina Bay # G4Media
Pilotul Mercedes George Russell va pleca din pole position în cursa de pe circuitul stradal Marina Bay din cadrul Marelui Premiu din Singapore, după ce... © G4Media.ro.
Supă de oase de vită – rețetă și beneficii pentru sănătate/ De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât și ca remediu natural pentru întărirea organismului # G4Media
Supă de oase de vită, este una dintre cele mai vechi și mai hrănitoare rețete tradiționale. De secole, este folosită atât ca bază pentru alte preparate, cât... © G4Media.ro.
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu puțin peste 38%, la numărarea a 50% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 20,31% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul # G4Media
Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe... © G4Media.ro.
Pescarii filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă # G4Media
Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în... © G4Media.ro.
STUDIU Wikipedia rămâne o sursă puternic utilizată / Inteligența artificială reprezintă, totuși, un pericol pentru platformă – King’s College # G4Media
Wikipedia supraviețuiește pentru moment noii ere bazate pe inteligență artificială, dar cercetătorii sunt pesimiști legat de viitorul platformei. Un studiu realizat de King’s College din Londra,... © G4Media.ro.
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul... © G4Media.ro.
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # G4Media
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei... © G4Media.ro.
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Alianța reprezentată de premierul Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: ”Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus” / Ce presupune zidul de protecție al NATO împotriva dronelor # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de... © G4Media.ro.
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia, la umbra Rusiei: Partidul magnatului populist Andrej Babiš conduce cu aproape 39%, la numărarea a 33% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,66% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
Animalele de companie își exprimă afecțiunea față de stăpânii lor prin gesturi sau limbajul corporal. Un studiu realizat de cercetătorul Gregory Berns, de la Universitatea... © G4Media.ro.
LIVE Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul magnatului populist Andrej Babis conduce cu peste 39%, la numărarea a 20% din secțiile închise / Partidul premierului Petr Fiala – 19,32% / Votul continuă / Riscul intrării țării în clubul ”select” al Ungariei și Slovaciei # G4Media
Cehii au fost chemați vineri și sâmbătă la urne pentru ai alege pe cei 200 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului de la Praga.... © G4Media.ro.
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer. Concluzia acestuia: „ChatGPT m-a costat doar 15 euro” # G4Media
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, notează News.ro. Profesia de... © G4Media.ro.
Accidentarea din zona inghinală a lui Lamine Yamal a recidivat și îl va ține pe tușă pe puștiul minune al Barcelonei 2-3 săptămâni, conform primelor... © G4Media.ro.
Unul dintre cele mai mari morminte din Valea Regilor, al faraonului Amenhotep al III-lea, a lui a fost deschis publicului # G4Media
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după... © G4Media.ro.
Materia întunecată este, de departe, cea mai mare enigmă a cosmosului. Ea constituie aproximativ 80% din toată materia din Univers, dar rămâne complet invizibilă. Nu... © G4Media.ro.
Renault analizează eliminare a 3.000 de posturi la nivel global / Planul „Arrow” implică reducerea cu 15% a numărului de salariați din funcțiile suport # G4Media
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcţiilor... © G4Media.ro.
VIDEO | Ce am mâncat la o cină „four-hands” semnată de doi chefi / Unul dintre bucătari este distins cu două stele Michelin și cu steaua verde Michelin pentru sustenabilitat # G4Media
Hotel Epoque a sărbătorit, pe 3 octombrie, 15 ani de la deschidere printr-o cină aniversară specială găzduită de restaurantul L’Atelier Relais & Châteaux din București.... © G4Media.ro.
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spaţiul îndepărtat, menită să îmbunătăţească comunicaţiile cu misiunile sale din sistemul... © G4Media.ro.
Daniel Băluţă, prim-vicepreședinte PSD: ”Congresul va avea loc cât de curând posibil / În următoarele zile Sorin Grindeanu va anunţa momentul” # G4Media
Congresul PSD va avea loc cât mai curând posibil, a declarat, sâmbătă, prim-vicepreşedintele Daniel Băluţă, menţionând că este convins că preşedintele interimar al formaţiunii, Sorin... © G4Media.ro.
Max Verstappen stabilește cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere de la Singapore / Lewis Hamilton, investigat pentru viteză excesivă # G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Singapore, pe circuitul Marina... © G4Media.ro.
VIDEO Robbie Williams mărturisește că suferă de sindromul Tourette / Artistul spune că suferă și de depresie și agorafobie, teama patologică de spații largi și locuri deschise # G4Media
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de... © G4Media.ro.
Primarul Băluţă anunță un nou pasaj pietonal subteran între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2 # G4Media
Primăria Sectorului 4 îşi asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2,... © G4Media.ro.
Inițiative de voluntariat și sustenabilitate, dialog cu tinerii și spațiu interactiv pentru artiști/ Cum a fost la Street Delivery și de ce contează astfel de evenimente # G4Media
De la standuri ale organizațiilor cu impact social, mesaje de implicare civică, până la ateliere de artă interactivă pentru copii, demonstrații live de modelaje în... © G4Media.ro.
UPDATE Poliţia britanică a arestat încă trei persoane în legătură cu atacul antisemit de Yom Kippur de la sinagoga din Manchester / Recrudescența antisemitismului # G4Media
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl... © G4Media.ro.
Lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria: Cătălin Cîrjan și Kevin Ciobotaru, la prima selecție în naționala de seniori / Lisav Eissat, de asemenea o premieră în lot # G4Media
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, lotul convocat al naționalei României pentru cele două meciuri din pauza competițională din această lună. Acesta este... © G4Media.ro.
VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî, apoi a atacat din nou, în timp ce pasagerii erau evacuați / Zeci de persoane au fost rănite / Zelenski: ”Aceasta este teroarea pe care lumea nu trebuie să o ignore / Vorbele nu mai sunt de ajuns” # G4Media
Cel puțin 30 de persoane au fost rănită sâmbătă, după ce rușii au bombardat două trenuri din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, transmite președintele Volodimir... © G4Media.ro.
Doi morţi şi mai mulţi răniţi într-un incident armat la Nisa / Cauza ar fi traficul de droguri # G4Media
Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de... © G4Media.ro.
Lamborghini are în plan modele „și mai nebunești” după Huracán Sterrato / Director: „Nu vrem doar să îmbunătățim, vrem să surprindem” # G4Media
Lamborghini plănuiește modele noi care să fie „și mai nebunești” decât versiunile de Huracán Sterrato și STO. Succesul celor două versiuni a demonstrat că nu există... © G4Media.ro.
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul... © G4Media.ro.
Un bărbat din Neamț a fost reţinut și e propus spre arest preventiv 30 de zile după ce a comis patru infracţiuni rutiere în două zile # G4Media
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, după ce a comis patru... © G4Media.ro.
Marș emoționant pentru drepturile necuvântătoarelor: Bucureștenii spun “stop abuzurilor!” de Ziua Internațională a Animalelor (VIDEO) # G4Media
Sute de iubitori de animale s-au adunat astăzi, de Ziua Internațională a Animalelor, pentru a lua parte la Marșul pentru Drepturile Animalelor, un eveniment vibrant și emoționant care... © G4Media.ro.
Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, episodul 64: Iohannis executat silit, proteste studențești și vaccin HPV gratuit # G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile săptămâna asta? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 64 al „Știrilor fără bullshit” realizat de echipa... © G4Media.ro.
Amanda Anisimova, lecție de tenis în mai puțin de o oră în semifinale la Beijing cu Coco Gauff / Va disputa finala cu învingătoarea dintre Pegula și Noskova # G4Media
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova (locul 4 WTA) i-a oferit o lecție de tenis compatriotei sale Coco Gauff (locul 3 WTA) în semifinalele turneului... © G4Media.ro.
Președintele PNL al Senatului, întrebat despre o alianță PSD-AUR din 2028: ”E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp / Nu cred că PSD sau oricare alt partid se va alia cu AUR” # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi... © G4Media.ro.
Desert de weekend: Prăjitură cu prune și glazură fină, de sezon și super-simplu de preparat # G4Media
Dacă ești în căutarea unui desert de sezon, ușor de făcut și spectaculos la gust, prăjitura cu prune și glazură fină este alegerea ideală. Combinația... © G4Media.ro.
Superliga revine? Reprezentanții acesteia și UEFA ar fi ajuns la un acord pentru un nou format de competiție # G4Media
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr,... © G4Media.ro.
Una din instituțiile care acordă premiile Nobel îl critică pe Trump pentru că ”libertatea academică este în pericol în SUA” / Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar experții sunt sceptici cu privire la șansele președintelui american # G4Media
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă... © G4Media.ro.
Austria a transmis UE că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active ruseşti / Măsura, necesară pentru a compensa Raiffeisen după ce un tribunal din Rusia i-a impus daune băncii austriece # G4Media
Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează... © G4Media.ro.
Șefa Comisiei Europene transmite că răspunsul Hamas la planul lui Trump este „încurajator”, în timp ce Israelul continuă bombardamentele în Gaza # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator”, şi a estimat că... © G4Media.ro.
