Inter - Cremonese 4-1 » Succes categoric obținut de Chivu pe banca „nerazzurrilor”
Gazeta Sporturilor, 4 octombrie 2025 21:00
Inter s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața nou-promovatei Cremonese, scor 4-1, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A. Astfel, trupa lui Chivu a bifat al 5-lea succes consecutiv în toate competițiile.Programul complet al etapei #6 din Serie APrima șansă importantă de gol a venit după doar câteva secunde de la fluierul de start al centralului Ermanno Feliciani și le-a aparținut „nerazzurrilor”. ...
Acum 5 minute
21:20
Mai mult decât o victorie! Ce au remarcat jurnaliștii italieni, după demonstrația de forță a Interului lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) a reușit un nou succes în etapa a 6-a din Serie A, scor 4-1, sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Cremonese. Grație acestui rezultat, tehnicianul român al celor de la Inter a fost notat cu 7. ...
Acum 15 minute
21:10
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul gol în Turcia. Sâmbătă, Alanyaspor a remizat pe terenul celor de la Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa 8 din campionatul Turciei.Românul a oferit prima reacție după execuția magnifică din lovitură liberă pe care a avut-o în minutul 14, atunci când a deschis scorul.La final, fiul lui Gheorghe Hagi i-a oferi toate creditele tatălui său, pe care l-a numit „cel mai bun profesor”.VIDEO. ...
Acum 30 minute
21:00
Inter - Cremonese 4-1 » Succes categoric obținut de Chivu pe banca „nerazzurrilor" # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața nou-promovatei Cremonese, scor 4-1, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A. Astfel, trupa lui Chivu a bifat al 5-lea succes consecutiv în toate competițiile.Programul complet al etapei #6 din Serie APrima șansă importantă de gol a venit după doar câteva secunde de la fluierul de start al centralului Ermanno Feliciani și le-a aparținut „nerazzurrilor”. ...
Acum o oră
20:50
Șeful lui U Cluj i-a decis soarta lui Sabău: „Ne-am fi dorit un parcurs diferit” # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a intrat în direct la câteva ore după anunțul surprinzător făcut de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). „Studenții” au pierdut pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-2, iar tehnicianul a recunoscut că vrea să plece.Șeful revelației din sezonul trecut susține că Sabău are parte de susținere necondiționată și nu se pune problema de vreo demitere. ...
20:40
„Lasă că vorbim la București!” » Convocat de Lucescu, Ionuț Radu nu lasă lucrurile așa și cere explicații! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a fost forțat de situație să nu îl mai convoace pe Horațiu Moldovan, care nici n-a apucat să debuteze la Oviedo. De aceea, selecționerul a apelat, pe lângă Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, la Andrei Ionuț Radu. Portarul lui Celta Vigo este titular indiscutabil în La Liga și cel mai bun în acest sezon la echipa galiciană. ...
20:30
Fază șocantă în Liga Zimbrilor! Antrenorul Timișoarei și al naționalei României și-a bruscat și lovit un jucător # Gazeta Sporturilor
George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara, a avut un gest grosolan la adresa lui Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul său, în timpul înfrângerii suferite de bănățeni pe terenul lui CSM Vaslui (28-27).În etapa a 5-a a Ligii Zimbrilor, SCM Poli Timișoara s-a deplasat pe terenul lui CSM Vaslui, cele două echipe fiind apropiate în clasament. Gazdele au început meciul mai bine și, cu 6 minute înainte de finalul primei reprize, conduceau cu 10-9. ...
20:30
Zwolle – PSV Eindhoven, etapa #8 din Eredivisie » Dennis Man, titular la campioana Olandei # Gazeta Sporturilor
PEC Zwolle și PSV Eindhoven, formația la care evoluează internaționalul român Dennis Man, se întâlnesc ACUM pe stadionul Mac3Park, într-un duel al rundei cu numărul #8 din Eredivisie.Partida începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 3, respectiv Orange Sport Go.Zwolle - PSV » Echipele de start:PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovar - Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine - Mauro Jr. ...
20:30
Bogdan Andone, primul eșec după aproape două luni la FC Argeș: „Ne gândim la Sepsi!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Petrolul 0-1. Bogdan Andone (50 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma primului eșec după aproape două luni în Superliga. Chiar și așa, piteștenii rămân una dintre formațiile-surpriză din acest sezon.Acesta a amintit de situația lui Sepsi Sfântu Gheorghe din sezonul trecut. Covăsnenii s-au luptat pentru play-off, însă nu numai că l-au ratat, dar au și retrogradat lamentabil. ...
Acum 2 ore
20:20
Eugen Neagoe a avut chef de glume după primul eșec pe banca Petrolului: „Nu trebuie nimeni să fie îndrăgostit de fața mea, că nu-s cine știe ce frumusețe” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a tras primele concluzii după succesul de sâmbătă seara, scor 1-0, în deplasare pe terenul revelației FC Argeș, în etapa a 12-a din Superliga. Acesta și-a reamintit de problemele de arbitraj din runda precedentă, având un nou mesaj dur la adresa brigăzii care a condus meciul cu Rapid, pierdut 0-1. ...
20:00
Șase, vine Liverpool! „Cormoranii” analizează temeinic piața pentru înlocuirea lui Leoni # Gazeta Sporturilor
După accidentarea tânărului Giovanni Leoni (18 ani), Liverpool a rămas descoperită în centrul defensivei și vrea să acopere golul lăsat de fostul fotbalist al lui Cristi Chivu. Astfel, campioana Angliei a început o analiză extinsă pentru a-i găsi înlocuitorul perfect italianului în perioada de mercato din iarnă. ...
20:00
FC Argeș - Petrolul 0-1. Gicu Grozav (35 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după al doilea succes obținut în acest sezon. Petrolul a ieșit din zona locurilor direct retrogradabileA fost al doilea meci pe banca tehnică al antrenorului Eugen Neagoe (58 de ani), care debutase cu un eșec, 0-1 pe teren propriu cu Rapid. ...
20:00
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele din turul inaugural al Wuhan Open, ultimul turneu WTA 1000 al anului # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, 64 WTA), cele două jucătoare care vor reprezenta România la Wuhan Open, ultimul turneu WTA 1000 al anului, și-au aflat adversarele din primul tur al competiției.În perioada 4-12 octombrie, Wuhan, China, va găzdui un turneu WTA 1000, la care vor participa două românce. Ediția din 2024 a fost adjudecată de Aryna Sabalenka, după o finală câștigată cu 6-3, 5-7, 6-3 împotriva lui Qinwen Zheng. ...
19:30
Klaksvik, formația din Insulele Feroe, este prima din Europa care și-a asigurat prezența în preliminariile Ligii Campionilor, sezonul 2026-2027. A câștigat titlul, iar la vară va intra din primul tur preliminar.Formația feroeză mai are de așteptat până când va putea evolua în primul tur preliminar din Liga Campionilor. ...
Acum 4 ore
19:20
„Am fost jalnici, va fi prăpăd” » Alex Chipciu, tiradă la interviu! A aruncat cu acuze fără milă: „Toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie” # Gazeta Sporturilor
Alex Chipciu (36 de ani), unul dintre veteranii celor de la Universitatea Cluj, nu își explică eșecul incredibil de pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a a Superligii. Acesta a avut un discurs virulent la finalul partidei, explicând că nimic din ce s-a discutat la pauză nu s-a respectat în repriza secundă. ...
19:10
Etapa a 6-a din Bundesliga a adus un moment de panică pe BayArena, în meciul dintre Bayer Leverkusen și Union Berlin, încheiat cu 2-0 pentru gazde, prin golurile lui Ernest Poku (33) și Christian Kofane (49).În minutul 45, spaniolul Alejandro Grimaldo (30 de ani) a căzut inconștient pe gazon, după o ciocnire violentă cu propriul coechipier, Christian Kofane (19 ani). ...
19:00
Rapid București, dominantă în fața lui Hypo NO, s-a calificat în turul al 3-lea preliminar al EHF European League # Gazeta Sporturilor
Echipa de handbal feminin a clubului CS Rapid București a obținut o nouă victorie în fața lui Hypo Niedorosterreich (Austria), scor 30-19, și s-a calificat în turul al 3-lea preliminar al EHF European League.În urmă cu o săptămână, în deplasare, Rapid București reușea să o învingă pe Hypo NO cu 32-24 și devenea favorită la calificarea în turul al 3-lea preliminar al EHF European League. ...
19:00
18:50
CSM București este obligată s-o învingă pe Podravka în Liga Campionilor » Ce au remarcat adversarele: „Joc mai rapid fără Neagu!” # Gazeta Sporturilor
CSM București o întâlnește duminică, de la ora 17:00, pe Podravka Koprivnica în etapa a 4-a din Liga Campionilor. Meciul se va juca în sala Dinamo, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.CSM București are numai 2 puncte în primele 3 etape și are nevoie de victorie în meciul contra campioanei Croației, pentru a mai spera la primele două locuri din grupă. ...
18:50
Scene neverosimile la meciul din Anglia » Suporterii au INVADAT terenul și au oprit meciul sub privirile lui Lampard! # Gazeta Sporturilor
Scene incredibile la meciul Sheffield Wednesday - Coventry, în etapa 9 din Championship. Suporterii gazdelor au intrat pe teren și au întrerupt partida în semn de protest!Ce s-a întâmplat? Sâmbătă, de la 14:30, Sheffield a primit vizita formației antrenate de Frank Lampard. Iar suporterii gazdelor au intrat pe teren după 10 minute de joc și au oprit partida, în semn de protest față de conducere.Era deja 1-0 pentru Coventry, în urma reușitei semnate de Thomas-Asante (3'). ...
18:50
Dortmund și Leipzig s-au anihilat reciproc și Bayern se poate desprinde în fruntea clasamentului din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund și RB Leipzig au terminat la egalitate pe Signal Iduna Park, scor 1-1, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #6 din Bundesliga.Programul complet al etapei #6 din BundesligaÎn cazul în care s-ar fi impus astăzi, trupa lui Niko Kovac ar fi urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului din Germania, însă cei de la Leipzig nu le-au permis „galben-negrilor” acest lucru. ...
18:40
Mirel Rădoi „ a citit-o” pe FCSB și știe ce anume a pregătit campioana contra Craiovei: „Trebuie să fim foarte atenți” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu FCSB, de duminică seara, din etapa a 12-a a Superligii. Acesta se așteaptă la o partidă complicată, având în vedere faptul că roș-albaștrii au menajat mai mulți jucători la meciul din Europa League, dar și prin prisma presiunii generate de poziția din clasament. Campioana în exercițiu este doar pe locul 11, cu 10 puncte. ...
18:30
18:30
Dinamo și Steaua, victorii în etapa a 4-a a Cupei României la rugby! „Dulăii” și-au asigurat prezența în semifinalele competiției # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în etapa a 4-a a Cupei României la rugby, CSA Steaua București și CS Dinamo București și-au adjudecat două victorii în fața unor adversare redutabile, în timp ce confruntarea dintre CSM Știința Baia Mare și CS „U” ELBI Cluj a fost reprogramată pe 17 octombrie. ...
18:10
Robert Ilyeș a prins curaj: „Putem învinge pe oricine! Trăiesc într-o tensiune maximă” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - U Cluj 2-1. Gazdele au obținut primul succes din istorie în Superliga. La final, Robert Ilyeș (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție după această performanță.Ilyeș a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor pe care îi antrenează.A fost mulțumit de jocul prestat, iar Csikszereda poate câștiga în fața oricărei echipe din Superliga în viziunea lui, cu condiția ca jucătorii să fie uniți. ...
18:10
Daniil Medvedev despre schimbările făcute: „Am aproape 30 de ani, e bine să decid singur încotro mă îndrept” # Gazeta Sporturilor
Jucătorul rus Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 ATP), fost lider mondial, s-a calificat în turul 3 al turneului Masters 1000 de la Shanghai, după 6-1, 6-1 cu cehul Dalibor Svrcina (23 de ani, numărul 91 mondial), apoi a vorbit despre punctul în care se află cariera sa și despre deciziile luate.Porțiunea asiatică de sezon arată un Daniil Medvedev mai aproape de nivelul său obișnuit. ...
18:10
Ce au scris turcii, după golul fantastic marcat de Ianis Hagi: „Urmând pașii tatălui său!” # Gazeta Sporturilor
Formația românilor Ianis Hagi (26 de ani) și Umit Akdag (21 de ani), Alanyaspor, s-a deplasat la Ankara pentru duelul cu Genclerbirligi, în etapa a 8-a din Superliga Turciei.Meciul a început excelent pentru Ianis Hagi, care a deschis scorul în minutul 14 cu o execuție superbă din lovitură liberă, fiind primul său gol în campionatul Turciei. Două minute mai târziu, fundașul central Umit Akdag a văzut cartonașul galben. ...
18:00
Șoc în Superliga! Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct REZILIEREA contractului cu U Cluj # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul Universității Cluj, a cerut în direct, la flash-interviu, după eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, din runda cu numărul 12 a Superligii, rezilierea contractului cu formația clujeană.Universitatea Cluj a făcut o partidă slabă și a pierdut contra nou-promovatei din Harghita, scor 1-2, „ciucanii” reușind să obțină prima lor victorie din istorie pe prima scenă a fotbalului românesc. ...
17:50
Mirel Rădoi „a luat foc” după eșecul din Polonia: „Poate să plece, să fie clar” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a fost nemulțumit după ce echipa lui a debutat cu stângul în grupa unică din Conference League, pierzând cu 0-2 în deplasarea de la Rakow. După meci, în vestiar, ar fi transmis un mesaj puternic. ...
17:50
Mandorlini i-a elogiat în conferință: „Sunt două diamante ale fotbalului românesc!” # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Hermannstadt, în etapa 12 din Superliga.CFR Cluj - Hermannstadt se joacă duminică, 5 octombrie, de la 15:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Antrenorul italian a ținut să remarce doi jucători pe care îi are sub comandă. Este vorba despre Louis Munteanu (23 de ani) și Lorenzo Biliboc (18 ani). ...
17:50
George Russell, pole position în Marele Premiu din Singapore! Britanicul i-a depășit pe Max Verstappen și Oscar Piastri: „Va fi o cursă lungă mâine” # Gazeta Sporturilor
George Russell (27 de ani), pilotul Mercedes, s-a impus în calificări și va începe din pole position Marele Premiu din Singapore. Este pentru a doua oară în acest sezon când sportivul britanic își asigură primul loc pe grila de start, după performanța de la Marele Premiu al Canadei.Marele Premiu din Singapore va avea loc duminică, 5 octombrie, la ora 15:00, și va putea fi urmărit, în direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY, și, liveTEXT, pe GSP.ro. ...
17:40
Prima reacție de la AFAN, după ce Slobozia - Dinamo s-a jucat printre bălți: „Acest stadion din Clinceni nu mai trebuie omologat pentru prima ligă” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - Dinamo, în etapa a 12-a din Superliga, s-a jucat pe un teren aproape impracticabil, printre bălți, după ce înainte de meci și în prima repriză a ploua torențial la Clinceni. A existat riscul chiar ca acest joc să nu se dispute, dar până la urmă s-a hotărât că acesta se poate juca așa cum era programat inițial, deși de multe ori mingea a rămas blocată în apă. ...
17:40
Legenda lui Bayern îl critică dur pe Leroy Sane: „Este un talent extraordinar, dar caracterul său lasă de dorit” # Gazeta Sporturilor
Leroy Sane (29 de ani) a părăsit-o în vară pe Bayern Munchen în detrimentul celor de la Galatasaray, dar se pare că, cel puțin până acum, această mutare nu i-a prins bine fotbalistului german.Programul complet al etapei #6 din BundesligaLui Sane i-a expirat contractul cu gruparea bavareză la sfârșitul sezonului 2024/2025, iar oficialii clubului de pe Allianz Arena i-au propus acestuia prelungirea, însă germanul a refuzat, întrucât salariul său ar fi fost redus. ...
17:30
Caz revoltător la Bazinul Floreasca! O arbitră a fost agresată verbal și fizic după un meci din Campionatul Național U16 de polo # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în cadrul Campionatului Național U16 la polo pe apă, o arbitră a fost agresată de părinții unor sportivi, iar Federația Română de Polo a anunțat că accesul spectatorilor la ultimele zile ale competiției va fi interzis.În perioada 1-6 octombrie, Bazinul Ghencea și Bazinul Floreasca din București găzduiesc Campionatul Național U16 la polo pe apă, pentru Zona Sud. ...
Acum 6 ore
17:00
Vicecampionul olimpic Ciprian Tudosă s-a căsătorit astăzi cu fiica celui mai medaliat sportiv român din istorie # Gazeta Sporturilor
Ciprian Tudosă (28 de ani), vicecampion olimpic şi campion mondial la canotaj, s-a căsătorit sâmbătă, 4 octombrie, cu Alexandra Popescu, fiica lui Florin Popescu, medaliat cu aur la canoe, în anul 2000, la Sydney.Abia revenit de la Campionatele Mondiale găzduite de Shanghai, Ciprian Tudosă și-a unit destinul cu Alexandra Popescu. Evenimentul a avut loc la biserica Boteanu, situată în Sectorul 1. GALERIE FOTO. ...
16:50
Fostul fotbalist campion mondial șochează în noua lui carieră » Concurează alături de 99 de rivali în „Last Soul Ultra”! # Gazeta Sporturilor
Andre Schurrle (34 de ani) s-a retras prea devreme din fotbal, în iulie 2020, după ce a jucat ultima oară la Dortmund. Câștigător al titlului la turneul final din Africa de Sud 2014, fosta extremă stângă a lui Leverkusen, Wolfburg, Chelsea, Dortmund, Fulham și Spartak Moscova s-a apucat de sporturi extreme.După ce și-a agățat ghetele în cui la doar 29 de ani, germanul s-a lansat într-o carieră cu totul diferită. ...
16:10
Incredibil la ce s-a ajuns! Decizia luată de Federație pentru următoarele meciuri # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Polo a luat decizia ca toate celelalte meciuri din cadrul turneului de U16 Masculin, zona Sud Tur, să se desfășoare fără spectatori, după ce o arbitră a fost agresată fizic și verbal de către anumiți părinți ai unor sportivi de la CS Rapid București, la meciul cu CS Dinamo București. ...
16:10
Amanda Anisimova, finalistă la Beijing: „M-am operat la o măsea înainte de a veni aici, nu speram să joc atât de bine” # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea americană Amanda Anisimova (24 de ani, numărul 4 WTA) s-a impus categoric în semifinalele turneului WTA 1000 de la Beijing, 6-1, 6-2, în fața compatrioatei Coco Gauff (21 de ani, locul 3 mondial), campioana en-titre. Apoi a dezvăluit că a ajuns în China cu o problemă medicală.Anul cel mai strălucitor al Amandei Anisimova, în care tenisul ei abrupt, puternic, a decolat, continuă la același nivel și în ultima parte a sezonului. ...
15:40
Dorinel Munteanu și Marius Croitoru se luptă să preia echipa! Luni va fi luată decizia finală # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a pierdut astăzi la Chiajna, 0-2 cu echipa locală Concordia, și continuă să se afle departe de locurile care duc în play-off, deși obiectivul ferm al moldovenilor este promovarea. Eșecul, al doilea consecutiv în deplasare, după un alt 0-2, la Afumați, a tulburat din nou apele la trupa din Copou. ...
15:40
Giuvaierul uitat din Bănie face lumină în cazul ofertei lui Gigi Becali și dezvăluie: a fost căutat de echipe din România în această vară » Ce spune despre Mititelu și colapsul lui FCU # Gazeta Sporturilor
Yassine Bahassa, 33 de ani, a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor în care a vorbit despre perioada petrecută la FCU Craiova, relația cu Adrian Mititelu, așa-zisa ofertă de la Gigi Becali și motivele pentru care finalul aventurii sale în Bănie a fost tensionat. Francezul cu origini marocane a rememorat cele mai frumoase momente trăite în România, dar și regretele pe care le are după despărțirea de clubul oltean. ...
Acum 8 ore
15:20
Ianis Hagi (26 de ani) este titular în meciul disputat de Alanyaspor în deplasare cu Genclerbirligi, din etapa 8 a primei ligi din Turcia. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14 cu o lovitură liberă executată perfect. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro.Ianis Hagi a bifat la acest meci a patra apariție pentru Alanyaspor, echipa la care a ajuns în această vară după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de Rangers. ...
15:10
15:10
Fostul campion mondial șochează în noua sa carieră » Concurează alături de 99 de rivali în „Last Soul Ultra"! # Gazeta Sporturilor
Andre Schurrle (34 de ani) s-a retras prea devreme din fotbal, în iulie 2020, după ce a jucat ultima oară la Dortmund. Câștigător al titlului la turneul final din Africa de Sud 2014, fosta extremă stângă a lui Leverkusen, Wolfburg, Chelsea, Dortmund, Fulham și Spartak Moscova s-a apucat de sporturi extreme.După ce și-a agățat ghetele în cui la doar 29 de ani, germanul s-a lansat într-o carieră cu totul diferită. ...
15:10
Aryna Sabalenka și Novak Djokovic, amiciție consolidată în Grecia cu prima întâlnire alături de partenerii lor # Gazeta Sporturilor
Liderul WTA Aryna Sabalenka (27 de ani) și fostul număr 1 ATP Novak Djokovic (38 de ani) au împărtășit momente amuzante, dar și de vizibilă conexiune amicală pe parcursul lui 2025. Totul a culminat cu o întâlnire între cupluri în Grecia.Vacanța petrecută în Grecia i-a adus la aceeași masă pe Aryna Sabalenka și iubitul ei, Georgios Frangulis, respectiv Novak Djokovic și soția sa, Jelena. ...
15:00
14:50
Fostul „UEFAntastic” a îngropat echipa la care a scris istorie: „Aici am trăit momente unice” # Gazeta Sporturilor
Numit săptămâna trecută antrenor la Concordia Chiajna, Andrei Cristea a legat azi al doilea succes consecutiv pe banca ilfovenilor. Tehnicianul și-a condus elevii spre victorie, 2-0 în duelul din Liga 2 cu echipa la care a scris istorie, Politehnica Iași.Născut și format la Bacău, trecut pe la echipa națională, Steaua, Dinamo ori Craiova, Cristea este cel mai important fotbalist ieșean de după 1989. ...
