Microplasticele, efect neașteptat asupra oaselor
SportMedia, 8 octombrie 2025 01:20
Dacă nu eram suficient de speriați de microplastice, un nou studiu a descoperit că acestea afectează inclusiv oasele, degradându-le și împiedicându-le să genereze țesut nou. Găsite anterior în plămâni, ficat, rinichi și chiar placentă, microplasticele cresc inclusiv incidența unor boli precum osteoporoză, au descoperit oamenii de știință. Această cercetare se alătură unui număr tot mai … The post Microplasticele, efect neașteptat asupra oaselor appeared first on spotmedia.ro.
Acum o oră
01:20
Se simt primele efecte ale codului roşu de ploaie şi vânt. Pompierii din București și Ilfov au intervenit, marți seara, în 24 de situații de urgență generate de fenomenele meteo periculoase. În total, 12 autoturisme au fost afectate, majoritatea în Capitală. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în Capitală s-au înregistrat 18 intervenții: 14 … The post Primele efecte ale codului roșu în București: Copaci doborâți de vânt, mașini avariate appeared first on spotmedia.ro.
01:20
01:20
De ce femeile au un risc mai mare de depresie. În sfârșit, oamenii de știință au găsit explicația # SportMedia
Femeile sunt expuse unui risc semnificativ mai mare decât bărbații de a dezvolta depresie, arată cel mai amplu studiu genetic de până acum privind diferențele dintre sexe în depresia majoră. Cercetătorii australieni au identificat nu mai puțin de 16 variante genetice asociate depresiei la femei, comparativ cu opt la bărbați, scrie The Guardian, care citează … The post De ce femeile au un risc mai mare de depresie. În sfârșit, oamenii de știință au găsit explicația appeared first on spotmedia.ro.
01:20
Paralizia nu e o metaforă: e realitatea românească, indiferent cine e la putere. Iar în zile ca aceasta, când plouă mai mult decât ne lasă infrastructura să ducem, se vede perfect. E cod roşu de ploi, aşa că prima măsură a autorităţilor a fost … să închidă şcolile. De ce? Pentru că, cel puţin în … The post Paralizia. Cod roșu de neputință appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:20
Calitatea ridicată a vieții în Europa devine din ce în ce mai greu de suportat. Franța se scufundă, Germania se clatină # SportMedia
Costul modului de viață european, cu asigurare de sănătate, educație accesibilă și o pensie demnă pentru toți, prin cheltuieli sociale mari, devine insuportabil. În Franța, pe măsură ce datoria națională crește vertiginos, ratingul de credit scade, veniturile stagnează, premierii se succed neputincioși, iar țara devine tot mai greu de guvernat, opinia publică se confruntă cu … The post Calitatea ridicată a vieții în Europa devine din ce în ce mai greu de suportat. Franța se scufundă, Germania se clatină appeared first on spotmedia.ro.
23:20
Oboseala cronică resimțită de mulți dintre noi nu este cauzată doar de un program aglomerat, ci și de modul în care folosim tehnologia, avertizează Paul Leonardi, profesor de managementul tehnologiei la Universitatea din California, Santa Barbara. În noua sa carte, Digital Exhaustion: Simple Rules for Reclaiming Your Life, el explică cum schimbările frecvente între aplicații, … The post De ce ești obosit chiar și când nu faci nimic fizic – răspunsul e digital appeared first on spotmedia.ro.
23:20
PSD a făcut majoritate cu AUR și SOS pentru modificarea unor măsuri adoptate de Guvernul Bolojan. Liberalii amenință cu proiectul USR de reducere a numărului de parlamentari # SportMedia
Comisiile pentru Muncă și Sănătate ale Senatului au dat, marți, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creștere a … The post PSD a făcut majoritate cu AUR și SOS pentru modificarea unor măsuri adoptate de Guvernul Bolojan. Liberalii amenință cu proiectul USR de reducere a numărului de parlamentari appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:20
Programul Astra Film Festival înseamnă zece zile pline cu filme documentare ce prezintă aproape brutal fenomene sociale majore, profunde și palpabile, care modelează viitorul imediat. Proiecțiile sunt însoțite de dezbateri cu invitați de calibru, pentru că festivalul internațional de film documentar de la Sibiu nu înseamnă doar a vedea filme, înseamnă a înțelege lumea. Ediția … The post Ce vedem la Astra Film Festival. Toate detaliile despre program și bilete appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Admiri lucrări de artă valoroase, dar simți și atmosfera din expoziție prin scenografie, muzică și poveștile ghizilor. Întâlnirea cu arta poate fi o experiență completă de petrecere a timpului liber, iar astfel de evenimente sunt din ce în ce mai apreciate de public, așa cum arată programul plin propus în acest sezon de Art Safari. … The post Arta e servită! Sâmbătă seara, alături de un pahar de prosecco, sau duminică la brunch appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Cum funcționează infiltrațiile cu acid hialuronic în genunchi și când se recomandă – KINOMED explică # SportMedia
Durerile de genunchi sunt tot mai frecvente în rândul adulților, fiind cauzate de suprasolicitare, traumatisme sau afecțiuni degenerative, precum artroza. O metodă modernă și minim invazivă pentru ameliorarea durerii și îmbunătățirea mobilității o reprezintă infiltrațiile cu acid hialuronic. Acestea ajută la lubrifierea articulației și la reducerea fricțiunii, susținând regenerarea țesuturilor și evitând astfel intervențiile chirurgicale … The post Cum funcționează infiltrațiile cu acid hialuronic în genunchi și când se recomandă – KINOMED explică appeared first on spotmedia.ro.
21:20
CFR Cluj anunță că transferul lui Hakim Ziyech a picat: Problemele descoperite de ardeleni # SportMedia
Transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani) la CFR Cluj a picat. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că transferul lui Ziyech a picat. Varga a pus capăt negocierilor pentru Ziyech după ce a aflat că fotbalistul marocan are probleme la genunchi. „A picat. Are o problemă la genunchiul stâng … The post CFR Cluj anunță că transferul lui Hakim Ziyech a picat: Problemele descoperite de ardeleni appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Horoscop zilnic pentru 8 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 8 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
21:20
Bucureștenii riscă să nu mai poată plăti cu cardul la metrou, direct la turnicheți sau la automatele de bilete. Metrorex a anulat recent licitația pentru achiziția de servicii bancare, necesare funcționării acestor sisteme, după ce o firmă participantă a formulat o contestație, iar compania a recunoscut oficial că acuzațiile sunt „corecte și întemeiate”, scrie Buletin … The post Fără plată cu cardul la metrou. Metrorex recunoaște nereguli grave appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:20
Strania istorie a pensiei magistraților din România. Treizeci de ani de contorsiuni parlamentare # SportMedia
Opoziția magistraților față de creșterea propriei vârste de pensionare nu reprezintă un subiect de actualitate. Reprezintă o tradiție. Prima oară când judecătorii au încercat să blocheze majorarea propriei vârste de pensionare s-a întâmplat în anul 2000. În momentul acela, au făcut tot ce le-a stat în putință să împiedice creșterea vârstei de pensionare în întreg … The post Strania istorie a pensiei magistraților din România. Treizeci de ani de contorsiuni parlamentare appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Activitatea ciclonică mediteraneană este normală în această perioadă, însă intensitatea acesteia este mai rar întâlnită. Vorbim de cantităţi de apă de 3 ori mai mari decât ar trebui să plouă în luna octombrie. „În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană este normală în această perioadă, însă intensitatea, mai ales în sud-estul ţării, … The post Șefa ANM: Ciclonul mediteranean aduce în 24 de ore ploi cât pentru trei luni octombrie appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Investitorii și guvernele nu mai știu ce va face președintele Emmanuel Macron pentru a gestiona deficitul bugetar și criza politică din Franța. Această incertitudine îi neliniștește profund. Europa era deja prinsă într-un amestec toxic de probleme: războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, atacul lui Donald Trump asupra comerțului global și ascensiunea populiștilor de extremă … The post Prăbușirea lui Macron: Cum amenință instabilitatea politică din Franța întreaga Europă appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Ancheta de la Iași: Noul manager de la Spitalul de Copii a demisionat după numai o săptămână. Bacteria ucigașă, depistată pe mâna unei asistente # SportMedia
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dr. Radu Constantin Luca, și-a dat demisia marți, la doar o săptămână de la numire, în plin scandal al infecțiilor nosocomiale cu bacteria Serratia marcescens. În aceeași zi, Direcția de Sănătate Publică Iași a confirmat că bacteria a fost depistată pe mâna unei asistente din … The post Ancheta de la Iași: Noul manager de la Spitalul de Copii a demisionat după numai o săptămână. Bacteria ucigașă, depistată pe mâna unei asistente appeared first on spotmedia.ro.
19:20
Un elev din Buftea a dat cu spray lacrimogen în liceu. Trei colegi și doi profesori au fost afectați # SportMedia
Incident grav, marți dimineață, la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea: un elev de 18 ani a pulverizat spray lacrimogen în interiorul unității de învățământ, iar cinci persoane – trei elevi și două cadre didactice – au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Ilfov, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:00. … The post Un elev din Buftea a dat cu spray lacrimogen în liceu. Trei colegi și doi profesori au fost afectați appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:20
Proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame, veterani și călugări au primit aviz favorabil în Senat # SportMedia
Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au adoptat, marți, un raport favorabil pentru cele două proiecte legislative inițiate de PSD, care prevăd eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii vulnerabile: veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului. … The post Proiectele PSD de eliminare a CASS pentru mame, veterani și călugări au primit aviz favorabil în Senat appeared first on spotmedia.ro.
17:20
Jucătorul Mihnea Rădulescu va fi supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Roma (Italia), după ce a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la nivelul genunchiului stâng în urma unei accidentări suferite în partida pe care echipa de fotbal Universitatea Craiova a disputat-o cu FCSB, duminică. ‘Te așteptăm cât mai rapid … The post Universitatea Craiova primește o lovitură grea după înfrângerea cu FCSB appeared first on spotmedia.ro.
17:20
FCSB i-a oferit o nouă șansă: L-a „reactivat” pe fotbalistul aflat pe picior de plecare # SportMedia
FCSB i-a acordat o nouă șansă fotbalistului aflat pe picior de plecare la începutul lui 2025. Este vorba despre Alexandru Pantea (22 de ani), jucător crescut în propria pepinieră, care a fost la un pas să plece de la FCSB la începutul lui 2025. A rămas, iar acum a fost „reactivat” de stafful campioanei României. … The post FCSB i-a oferit o nouă șansă: L-a „reactivat” pe fotbalistul aflat pe picior de plecare appeared first on spotmedia.ro.
17:20
Calitatea ridicată a vieții în Europa devine din ce în ce mai greu de suportat. Franța se scufundă, Germania se clatină # SportMedia
17:20
Trauma zilei de 7 octombrie 2023 planează asupra vieții evreiești din Germania. Un studiu analizează modul în care excluderea și ura față de evrei îi afectează pe oameni. „Nu poți merge prin cartierul nostru fără să treci pe lângă inscripții antisemite.” Este relatarea (anonimizată) a unei femei evreice din Germania. Pentru această femeie, ura față … The post Ce înseamnă 7 octombrie 2023 pentru evreii din Germania? appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Codul roșu de ploi închide școlile din Constanța, Ialomița și Călărași. Se pregătește și Bucureștiul # SportMedia
Cursurile vor fi suspendate miercuri în toate școlile din județele Constanța, Ialomița și Călărași, după ce meteorologii au emis o avertizare cod roșu de ploi abundente și vânt puternic. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis deja propunerea de suspendare a cursurilor și în Capitală, unde avertizarea va fi valabilă de marți seara. „S-a dispus … The post Codul roșu de ploi închide școlile din Constanța, Ialomița și Călărași. Se pregătește și Bucureștiul appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Sorana Cîrstea, în turul doi la Wuhan: Jelena Ostapenko s-a retras după ce a pierdut primul set la zero # SportMedia
Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) s-a calificat, marți, în turul doi la turneul WTA de la Wuhan. Față în față cu o adversară grea, Jelena Ostapenko, Sorana a început foarte bine meciul și a câștigat primul set cu un fabulos 6-0, după doar 31 de minute. În setul secund, la scorul de 2-1 … The post Sorana Cîrstea, în turul doi la Wuhan: Jelena Ostapenko s-a retras după ce a pierdut primul set la zero appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Coaliția discută din nou reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei # SportMedia
Coaliția de guvernare se reunește marți, la ora 14.00, la Palatul Victoria, pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației publice. Tema a rămas restantă după asumarea răspunderii guvernului pe pachetul doi de măsuri de reducere a deficitului. Totodată, este așteptată și o discuție despre stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, în contextul divergențelor privind candidatul … The post Coaliția discută din nou reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
15:20
„Cadoul” Ucrainei de ziua lui Putin: Dronele au lovit la 2.000 km în interiorul Rusiei (Video) # SportMedia
Ucraina a lansat un val de 209 drone marți, de ziua de naștere a lui Putin. Acestea au lovit la 2.000 de kilometri în interiorul Rusiei, stabilind un nou record de distanță. Ucraina a lansat un atac aerian de amploare asupra Rusiei în noaptea de luni spre marți, lovind Tiumen, oraș din regiunea cu același … The post „Cadoul” Ucrainei de ziua lui Putin: Dronele au lovit la 2.000 km în interiorul Rusiei (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Dorit la naționala României în locul lui Mircea Lucescu, Gică Hagi a luat decizia finală # SportMedia
Dorit la cârma echipei naționale a României în locul lui Mircea Lucescu, Gică Hagi (60 de ani) s-a decis. Liber de contract după ce a făcut un pas în spate la Farul și l-a instalat pe Ianis Zicu, Hagi nu este interesat de postul de selecționer. „Regele” are alte planuri. Potrivit iamsport.ro, Gică Hagi poartă … The post Dorit la naționala României în locul lui Mircea Lucescu, Gică Hagi a luat decizia finală appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat unui trio de cercetători pentru descoperiri revoluționare în mecanica cuantică # SportMedia
Premiul Nobel pentru Fizică din 2025 a fost acordat unui trio de oameni de știință – un britanic, un francez și un american – pentru descoperirile lor revoluționare în domeniul mecanicii cuantice. John Clarke, Michel Devoret și John Martinis vor împărți distincția „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și a cuantificării energiei într-un circuit electric”, a … The post Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat unui trio de cercetători pentru descoperiri revoluționare în mecanica cuantică appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Meseria pe cale de dispariție care este foarte solicitată în acest moment în România. „Nu face față comenzilor” # SportMedia
Fiindcă s-a instalat frigul și oamenii dau drumul la căldură, sunt foarte căutați hornarii. Meseria lor pare să fie pe cale de dispariție. În același timp, tot mai mulți români folosesc încălzire pe lemne și e nevoie de întreținere. De câteva zile, arde focul în sobă, în casa familiei Chirteș, din județul Mureș. Oamenii spun … The post Meseria pe cale de dispariție care este foarte solicitată în acest moment în România. „Nu face față comenzilor” appeared first on spotmedia.ro.
13:20
FCSB s-a convins: Jucătorul „mai fotbalist decât Dennis Man” e noul pariu al campioanei României # SportMedia
FCSB este convinsă că are în lot un jucător care e „mai fotbalist decât Dennis Man”, cel mai scump fotbalist român vândut din Superliga. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB l-a indicat pe Alexandru Stoian (17 ani) drept fotbalistul cu care va da o adevărată lovitură financiară. Becali e convins că Stoian are … The post FCSB s-a convins: Jucătorul „mai fotbalist decât Dennis Man” e noul pariu al campioanei României appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Pe 11 octombrie, crama Castelului Kálnoky din Micloșoara va prinde din nou viață printr-un concert acustic intim, dedicat uneia dintre cele mai faimoase trupe rock din istorie – Pink Floyd. Fondată la Londra în urmă cu 60 de ani, Pink Floyd a revoluționat muzica rock prin sunete experimentale, compoziții complexe și tehnici inovatoare de înregistrare. … The post Ecouri Pink Floyd la Castelul Kálnoky la 60 de ani de la înființarea legendarei trupe appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Cum s-a reclădit încrederea dintre consumatori și bănci în ultimii 10 ani? Prin negociere, echitate și compromis în cadrul CSALB # SportMedia
În urmă cu 10 ani, într-un climat al neîncrederii dintre consumatori și instituțiile de credit, când instanțele erau asaltate cu peste 40.000 de procese între consumatori și bănci, înființarea CSALB prin transpunerea unei directive europene în legislația românească era văzută de unii consumatori drept providențială. Practic, românii aveau la dispoziție o platformă de dialog și … The post Cum s-a reclădit încrederea dintre consumatori și bănci în ultimii 10 ani? Prin negociere, echitate și compromis în cadrul CSALB appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Ce posturi țintesc Luminița Odobescu și Dacian Cioloș (Surse) # SportMedia
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia. La rândul său, Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid, susţin surse politice pentru News.ro. Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest … The post Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Ce posturi țintesc Luminița Odobescu și Dacian Cioloș (Surse) appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Ziua 1322 Rușii trag în locomotive. Ucraina distruge o stație de bruiaj radio. Primul pachet de ajutor pentru Ucraina din partea lui Fico # SportMedia
Ziua 1322 de război a început cu un atac de proporții al Rusiei asupra regiunilor ucrainene Poltava și Sumî, vizând infrastructura feroviară și energetică. În Poltava dronele rusești au lovit noaptea trecută un depou de locomotive și material rulant, sisteme de alimentare cu energie electrică și instalații ale căii ferate. Mai multe clădiri administrative și … The post Ziua 1322 Rușii trag în locomotive. Ucraina distruge o stație de bruiaj radio. Primul pachet de ajutor pentru Ucraina din partea lui Fico appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook se mută și pe YouTube și Google. Hackerii vizează date și criptomonede # SportMedia
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube. Atacatorii informatici promit acces gratuit la versiunea premium a platformei de tranzacționare TradingView, dar în realitate distribuie amenințări informatice care sustrag bani din conturi bancare, portofele de … The post Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook se mută și pe YouTube și Google. Hackerii vizează date și criptomonede appeared first on spotmedia.ro.
13:20
MotoGP: Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia # SportMedia
Pilotul spaniol Marc Marquez, septuplu campion mondial spaniol la MotoGP, victima unei căzături în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, desfășurat duminică, a suferit o fractură și o leziune a ligamentelor la umărul drept, ceea ce îl va constrânge să rateze următoarele două curse, a anunțat luni echipa Ducati, citată de AFP. Marquez a … The post MotoGP: Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia appeared first on spotmedia.ro.
13:20
Schengen renunță la ștampile: Noul sistem digital va scana fețele și amprentele vizitatorilor # SportMedia
Vizitatorii care ajung în oricare dintre cele 29 de țări ale spațiului Schengen vor avea fețele și amprentele scanate în cadrul noului sistem de intrare/ieșire. Uniunea Europeană se pregătește să înlocuiască ștampilele aplicate pe pașapoarte cu un nou sistem digital de gestionare a frontierelor. Începând de duminică, 12 octombrie, cetățenii australieni și cei din alte … The post Schengen renunță la ștampile: Noul sistem digital va scana fețele și amprentele vizitatorilor appeared first on spotmedia.ro.
13:20
„Vapatul ne omoară copiii!” Un comisar european vrea accize dure pe țigările electronice # SportMedia
Uniunea Europeană se pregătește să aplice taxe similare celor pentru tutun și produselor de vaping. Comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a anunțat săptămâna trecută, la o conferință din Austria, intenția de a majora accizele la țigările electronice. În paralel, comisarul pentru taxe, Wopke Hoekstra, a declarat pentru Politico la Bruxelles că industria „manipulează copiii” … The post „Vapatul ne omoară copiii!” Un comisar european vrea accize dure pe țigările electronice appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
La doi ani de la declanşarea campaniei militare israeliene, observatorii spun că Hamas este slăbit, dar nu învins. Gruparea şi-a pierdut o parte însemnată din comandanţi şi din arsenalul greu, a trecut la tactici de gherilă şi a reuşit să recruteze noi luptători – însă capacitatea sa exactă rămâne disputată şi dificil de verificat. Estimările … The post Cât de puternic mai este Hamas la doi ani de la atacul din 7 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Jaqueline Cristian (27 de ani, 48 WTA) s-a calificat, marți dimineața, în turul secund al turneului WTA de la Wuhan. Jaqueline a învins-o pe americanca McCartney Kessler (33 WTA), scor 6-7(8), 6-0, 6-3, după două ore și 43 de minute de joc. Sportiva noastră a revenit excelent în setul secund, pe care l-a câștigat la … The post Jaqueline Cristian avansează la Wuhan appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Serviciul de relații clienți la Online Casino 24/7: încredere, promptitudine și joc responsabil # SportMedia
Cazinourile online sunt destinații populare în materie de divertisment de tip gambling, în contextul expansiunii mediului digital. Sloturile video și jocurile de masă în cazinouri sunt ușor de accesat pe internet, pe dispozitive fixe, smartphone sau tabletă. Utilizatorii de astfel de resurse pentru distracția din timpul liber își doresc servicii de calitate cât mai înaltă, … The post Serviciul de relații clienți la Online Casino 24/7: încredere, promptitudine și joc responsabil appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Europa și Asia Centrală: Investițiile în crearea de locuri de muncă, vitale pentru creșterea productivității și dezvoltare # SportMedia
Creșterea economică în Europa și Asia Centrală (ECA) a încetinit, dar regiunea a rămas rezilientă în fața provocărilor globale și regionale continue, potrivit celei mai recente analize economice pentru Europa și Asia Centrală a Băncii Mondiale: „Locuri de muncă și prosperitate”, publicată astăzi. Se estimează că PIB-ul regional va crește cu 2,4% în termeni reali … The post Europa și Asia Centrală: Investițiile în crearea de locuri de muncă, vitale pentru creșterea productivității și dezvoltare appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Piața energiei din România intră în deceniul decisiv – Frână acum, avantaj competitiv în 2030. Cum vor scădea prețurile în următorii ani # SportMedia
În prezent, companiile din România plătesc în medie de două ori mai mult pentru energie decât concurenții lor din Statele Unite sau China: 1 leu pe kWh față de 0,5 lei. În următorii doi ani, dacă toate investițiile în energie verde, capacități energetice pe gaz și în baterii de stocare se realizează, conform calendarului (vezi … The post Piața energiei din România intră în deceniul decisiv – Frână acum, avantaj competitiv în 2030. Cum vor scădea prețurile în următorii ani appeared first on spotmedia.ro.
11:10
CFR Cluj i-a făcut o ofertă concretă lui Hakim Ziyech (32 de ani), pe care îl așteaptă să dea răspunsul. Liber de contract după ce a plecat de la Al Duhail, din Qatar, Ziyech este „ademenit” la CFR Cluj cu un salariu important. După ce i-a adus pe Zouma, Marcus Coco sau Slimani, CFR Cluj … The post CFR Cluj, ofertă concretă pentru Hakim Ziyech: Salariu fabulos pentru nivelul României appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Unul dintre laureații Nobelului pentru Medicină nu știe că a câștigat. E plecat în drumeție # SportMedia
Unul dintre laureații Premiului Nobel pentru Medicină din 2025, plecat într-o drumeție, nu a putut fi contactat, cercetătorul nefiind la curent cu vestea cea mare, conform colegilor săi. ”Dr. Ramsdell se bucură de viață și este total imposibil de contactat după ce a plecat într-o drumeție”, a declarat pentru AFP un responsabil pentru relațiile cu … The post Unul dintre laureații Nobelului pentru Medicină nu știe că a câștigat. E plecat în drumeție appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Obiceiurile de relaxare nu mai arată deloc ca acum zece sau chiar cinci ani. Dacă înainte întâlneai aceleași scene previzibile, cozi la cinematograf, terase pline sau seri lungi cu televizorul deschis pe același canal, acum tabloul e mult mai divers. Interesant e că, atunci când cauți informații despre opțiuni de divertisment, poți da peste tot … The post Cum s-au schimbat obiceiurile de relaxare ale românilor în ultimii ani appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Meteorologii au extins avertizarea cod roșu de ploi abundente la cinci județe și municipiul București, urmând să intre în vigoare marți seara la ora 21:00. Potrivit noilor avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie, de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 15:00, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua … The post Cod roșu de ploi abundente în București și alte cinci județe appeared first on spotmedia.ro.
11:10
Antiportret de familie, Dragi părinți și Regina Mamă, trei spectacole de teatru, o temă universală # SportMedia
Trei orașe, trei spectacole, o temă universală – relațiile de familie. Între comedie amară, confruntare psihologică și introspecție emoțională, „Antiportret de familie”, „Dragi părinți” și „Regina Mamă” aduc pe scenă povești recognoscibile și profund umane, într-o săptămână de teatru care provoacă, emoționează și trezește întrebări. „Antiportret de familie” „Antiportret de familie” este o radiografie fină, … The post Antiportret de familie, Dragi părinți și Regina Mamă, trei spectacole de teatru, o temă universală appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Energia regenerabilă depășește pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial # SportMedia
Energiile regenerabile, inclusiv energia nucleară, au depășit pentru prima dată cărbunele ca principală sursă globală de electricitate în prima jumătate a acestui an – un moment istoric, potrivit datelor publicate de think tank-ul global de energie Ember. Cererea de electricitate a crescut la nivel mondial, dar avansul spectaculos al energiei solare și eoliene a fost … The post Energia regenerabilă depășește pentru prima dată cărbunele ca principală sursă de electricitate la nivel mondial appeared first on spotmedia.ro.
